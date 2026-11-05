El jueves por la mañana, Cristiano Ronaldo reveló que había tomado la difícil decisión de retirarse del fútbol internacional. «Un camino que comenzó en agosto de 2003 y cambió mi vida para siempre», escribió en Instagram, «ha llegado a su fin».

La frustración, por supuesto, es que ese camino haya terminado en circunstancias tan tristes: Ronaldo todavía cumplía, técnicamente, una sanción de 30 días impuesta por la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF) por abandonar la concentración de la selección antes del partido de la Liga de Naciones contra Dinamarca disputado en octubre en Copenhague, tras un sonado enfrentamiento con el entrenador Jorge Jesus.

Sin embargo, apenas había anunciado Ronaldo su intención de poner fin a su trayectoria con la selección portuguesa cuando la FPF afirmó que no tenía intención de permitir que el futbolista con más goles y partidos internacionales se despidiera de una manera tan poco honrosa.

«Es nuestro firme e inmenso deseo organizar, planificar, participar y colaborar activamente en lo que será, como siempre, un merecido homenaje a la inmensa trayectoria de Cristiano Ronaldo, en el que los aficionados y el país puedan aplaudir y celebrar, una vez más, al jugador que tanto nos ha dado», señaló la FPF en un comunicado que apunta claramente a que se celebrará un partido de despedida.

Se puede opinar lo que se quiera de Ronaldo, pero lo mínimo que merece es una despedida espectacular en su país, porque pocos futbolistas han servido tan bien al suyo.