Antes del partido de la Nations League de Portugal contra Gales de la semana pasada, a Cristiano Ronaldo le preguntaron si se planteaba retirarse del fútbol internacional después del Mundial de 2026, a lo que respondió: «Sí, lo hice. Por supuesto, siempre estoy pensando en mis decisiones, en mi futuro, también en el presente. Soy una persona que reflexiona. Hay que pensar. Por eso me ven aquí ahora. Significa que voy a continuar.

«Tuve una conversación con nuestro presidente, con nuestro entrenador. Sigo creyendo que soy capaz de ayudar a la selección nacional a alcanzar lo que quiere, y terminaré cuando sienta que no estoy haciendo nada aquí. Creo que puedo darle mi apoyo a la selección nacional, no solo a través de los goles, sino también fuera del fútbol. Esta es una nueva generación joven. Pero para mí el punto básico es poder marcar goles sobre el campo y ayudar al equipo a ganar partidos».

Está claro que no lo pensó lo suficiente, porque no ha estado a la altura de ese «punto básico» en tres grandes torneos consecutivos. Ronaldo solo marcó una vez en cinco apariciones en el Mundial de 2022, y no vio puerta en absoluto en el mismo número de partidos en la Eurocopa 2024. Marcó tres goles en el Mundial de 2026 en Norteamérica, pero dos de ellos llegaron en una goleada por 5-0 en la fase de grupos ante una débil selección de Uzbekistán, y el otro fue un penalti en la controvertida victoria de Portugal sobre Croacia en dieciseisavos de final, la única vez que tocó el balón dentro del área en sus 81 minutos sobre el césped.

Ronaldo fue completamente ineficaz en los partidos contra Marruecos, Francia y España que pusieron fin al recorrido de Portugal en esos torneos. Pero, por ser quien es, el equipo giró en torno a él. Todos los demás deben hacer todo lo que esté en su mano para ponerle el balón a Ronaldo para que remate, y también deben correr por él.

Hubo un tiempo en que ese enfoque tenía sentido, porque Ronaldo, que, sería una omisión no subrayarlo, tiene un registro fenomenal de 146 goles en 234 internacionalidades, era el delantero más letal del planeta, pero se podría argumentar que no ostenta ese título no oficial desde 2018. El declive de uno de los verdaderos grandes del fútbol ha sido triste de ver, y resulta inexplicable que siga aferrándose a la relevancia con 41 años. Nadie vence al paso del tiempo, ni siquiera un atleta sobrehumano como Ronaldo. Afortunadamente para los aficionados de Portugal que reconocen el hecho de que está frenando el progreso, parece que el nuevo seleccionador del equipo no va a consentir su ego.