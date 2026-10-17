El Corinthians es uno de los clubes más grandes de Brasil, con 48 grandes títulos en su palmarés, entre ellos siete campeonatos de la Serie A, una Copa Libertadores y dos Mundiales de Clubes. Estrellas como Ronaldo, Roberto Carlos, Carlos Tevez y Javier Mascherano han pasado por el club, que cuenta con unos 35 millones de aficionados, una cifra superior a la población total de países como Australia, Portugal o Grecia.

Conocido como «O Time do Povo» («el equipo del pueblo») por sus raíces obreras, el Corinthians está profundamente arraigado en la cultura de São Paulo. El Neo Quimica Arena suele llenarse con 48.000 espectadores en los partidos del Corinthians como local, y el ambiente puede ser espectacular. Sin embargo, en los últimos años los aficionados no han tenido muchos motivos para celebrar y el club atraviesa ahora una crisis en toda regla.

A falta de solo siete partidos para que termine la temporada 2026 de la Serie A, el Corinthians ocupa una preocupante 16.ª posición. Solo está fuera de los puestos de descenso porque suma una victoria más que el Internacional, 17.º clasificado, ya que en el fútbol brasileño ese es el primer criterio de desempate, por delante de la diferencia de goles. Además, está en caída libre: ha perdido sus últimos nueve partidos de liga.

El exseleccionador interino de Brasil Fernando Diniz fue destituido por el Corinthians la semana pasada. Después, el club sorprendió al elegir a Clarence Seedorf como su vigésimo entrenador en la última década. Seedorf es un icono del fútbol neerlandés y el único jugador que ha ganado la Champions League con tres clubes distintos, pero su carrera como entrenador no ha sido ni de lejos tan exitosa y lleva siete años alejado del fútbol.

Es una decisión desesperada de un club que está cerca de tocar fondo. ¿Cómo ha llegado a esta situación?