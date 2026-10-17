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Corinthians crisis 1:1Getty/GOAL

Crisis en el Corinthians: Memphis Depay, Jesse Lingard y los motivos que llevaron al gigante brasileño venido a menos a contratar a Clarence Seedorf a la desesperada

El Corinthians ha recurrido al icono neerlandés para que lo aleje del peligro del descenso, una decisión más en su larga lista de decisiones deportivas cuestionables.

James Westwood
Traducido por

  • El Corinthians es uno de los clubes más grandes de Brasil, con 48 grandes títulos en su palmarés, entre ellos siete campeonatos de la Serie A, una Copa Libertadores y dos Mundiales de Clubes. Estrellas como Ronaldo, Roberto Carlos, Carlos Tevez y Javier Mascherano han pasado por el club, que cuenta con unos 35 millones de aficionados, una cifra superior a la población total de países como Australia, Portugal o Grecia.

    Conocido como «O Time do Povo» («el equipo del pueblo») por sus raíces obreras, el Corinthians está profundamente arraigado en la cultura de São Paulo. El Neo Quimica Arena suele llenarse con 48.000 espectadores en los partidos del Corinthians como local, y el ambiente puede ser espectacular. Sin embargo, en los últimos años los aficionados no han tenido muchos motivos para celebrar y el club atraviesa ahora una crisis en toda regla.

    A falta de solo siete partidos para que termine la temporada 2026 de la Serie A, el Corinthians ocupa una preocupante 16.ª posición. Solo está fuera de los puestos de descenso porque suma una victoria más que el Internacional, 17.º clasificado, ya que en el fútbol brasileño ese es el primer criterio de desempate, por delante de la diferencia de goles. Además, está en caída libre: ha perdido sus últimos nueve partidos de liga.

    El exseleccionador interino de Brasil Fernando Diniz fue destituido por el Corinthians la semana pasada. Después, el club sorprendió al elegir a Clarence Seedorf como su vigésimo entrenador en la última década. Seedorf es un icono del fútbol neerlandés y el único jugador que ha ganado la Champions League con tres clubes distintos, pero su carrera como entrenador no ha sido ni de lejos tan exitosa y lleva siete años alejado del fútbol.

    Es una decisión desesperada de un club que está cerca de tocar fondo. ¿Cómo ha llegado a esta situación?

  • Deudas asfixiantes

    FBL-BRAZIL-STADIUM-NEO QUIMICA ARENA
    AFP

    La construcción de un nuevo estadio dejó al Corinthians en una situación financiera precaria de la que aún no se ha recuperado.

    El origen de los problemas del Corinthians se remonta a la construcción del Neo Quimica Arena para el Mundial de 2014 en Brasil. El estadio costó mucho más de lo previsto inicialmente y dejó al club con una deuda de financiación a intereses elevados con el banco estatal Caixa Economica Federal y la constructora Odebrecht.

    Durante la presidencia de Andres Sanchez, el Corinthians intentó mantener una plantilla repleta de estrellas que ya no podía permitirse. En 2020, su deuda total, sin contar la del estadio, superó los 1.000 millones de reales. Los pagos por traspasos, impuestos y derechos de imagen se retrasaban habitualmente, y el deterioro estructural acabó por hacerse imposible de ocultar sobre el terreno de juego.

    La amenaza del descenso se cernía sobre el club al entrar en los dos últimos meses de la temporada de 2024, lo que llevó a la directiva a aprobar el fichaje de urgencia de Memphis Depay. La incorporación sin coste de traspaso resultó inicialmente un acierto rotundo: el exdelantero del Atlético de Madrid y del Manchester United marcó siete goles durante una milagrosa racha de nueve victorias consecutivas que aseguró la permanencia del Corinthians.

    Sin embargo, los enormes compromisos salariales asumidos para incorporar a Depay prepararon el terreno para un desplome total.

  • Maquillando los problemas

    FBL-BRA-CUP-VASCO-CORINTHIANS
    AFP

    El Corinthians logró un doblete nacional en la temporada 2025, pero la agitación entre bastidores no hizo más que aumentar.


    Corinthians también fichó al defensa ecuatoriano Felix Torres en 2024 tras alcanzar un acuerdo de R$6,5 millones con el club mexicano Santos Laguna. Sin embargo, solo pagó el primer plazo por Torres y dejó sin abonar los cinco pagos siguientes.

    En agosto de 2025, la FIFA impuso a Corinthians una prohibición de fichar por la deuda de R$6,1 millones que aún mantenía con Santos Laguna. Dos meses después, la Cámara Nacional de Resolución de Disputas (CNRD) le impuso una prohibición de fichar en el mercado nacional durante seis meses por no pagar el segundo plazo de un acuerdo de reestructuración de una deuda conjunta de R$76 millones.

    Por si todo eso no fuera motivo suficiente de seria preocupación, Augusto Melo fue destituido oficialmente como presidente del club a raíz de las investigaciones sobre irregularidades y fraude contractual relacionados con la casa de apuestas Vai de Bet, antiguo patrocinador principal de Corinthians. El primer vicepresidente, Osmar Stabile, asumió entonces la dirección del club con un mandato hasta finales de 2026.

    Pese a todo, el equipo logró éxitos concretos que contrastaron con la convulsión en los despachos. Corinthians ganó el Campeonato Paulista y la Copa do Brasil para firmar un inesperado doblete nacional, mientras que Depay y su compañero en ataque Yuri Alberto marcaron 31 goles entre los dos en todas las competiciones.

    Sin embargo, la alegría de los jugadores duró poco, porque Corinthians seguía sin estar a la altura de su apodo de Timao («equipo grande»). No superó las rondas de clasificación de la Copa Libertadores, cayó en la fase de grupos de la Copa Sudamericana y solo pudo terminar 13.º en la Serie A.

    Tras marcar el gol de la victoria en la final de la Copa do Brasil contra Vasco da Gama, Depay expresó su frustración en una explosiva entrevista con Radio Bandeirantes: «La gente de la directiva tiene que despertar. Sé exactamente de quién hablo, y ellos saben perfectamente quiénes son. Que se vayan de este club, que vayan a estropear las cosas a otro sitio, porque este club tiene que crecer, tiene que luchar por la Libertadores y el Brasileirao todos los años, porque la afición se lo merece. Este club necesita estructura. Y yo estoy aquí para aportar estructura, pero necesito más ayuda».

  • Las tensiones se desbordan

    Corinthians fans
    Getty

    La afición ha pedido la intervención de la justicia para sacar al club de este bache, y los jugadores tampoco se han librado de sus críticas.

    En enero se levantaron las prohibiciones de fichar impuestas al Corinthians después de que el club llegara a un acuerdo para saldar su deuda con Santos Laguna y adelantara el pago del tercer plazo del acuerdo alcanzado ante la CNRD. Sin embargo, aquello resultó ser solo un respiro temporal.

    En febrero, el club se vio obligado a reestructurar una deuda tributaria de 1.200 millones de reales con el Tesoro Nacional de Brasil. Negoció una rebaja hasta los 679 millones de dólares, pero quedó comprometido a pagar plazos enormes a largo plazo. Entre junio y julio, el Corinthians recibió tres prohibiciones de fichar por incumplir sus obligaciones económicas en los traspasos de Jose Martinez desde el Philadelphia Union, Charles desde el Midtjylland y Talles Magno desde el New York City FC, así como por retrasarse en el pago de un plazo de ocho millones de reales a la CNRD.

    El Corinthians no podía inscribir nuevos jugadores durante seis meses y tampoco alcanzó su objetivo obligatorio de ingresar 25 millones de reales por ventas en el mercado de fichajes de verano. Para empeorar aún más las cosas, unos registros contables internos filtrados a los medios brasileños en septiembre revelaron que el club acumulaba un déficit de 278 millones de reales en lo que iba de año hasta julio. Según se ha informado, el Corinthians estudia la posibilidad de adelantar el cobro del 30 % de sus ingresos de 2027 solo para hacer frente a sus necesidades actuales de liquidez.

    Ni que decir tiene que nada de esto ha sentado bien a la afición. A lo largo del año se han producido protestas multitudinarias y los principales grupos de aficionados del club, entre ellos Gaviies da Fiel Torcida, marcharon hasta la Fiscalía de Sao Paulo para pedir una intervención judicial. Incluso Dinei, figura emblemática del club, acudió a la manifestación.

    Los aficionados reclaman que se nombre a un administrador en el Corinthians para poner fin a la reiterada mala gestión del club, mientras Stabile soporta una enorme presión como presidente. El mes pasado también se produjo un tenso enfrentamiento con los jugadores en el complejo de entrenamiento del Corinthians, donde se vandalizaron coches y paredes durante la irrupción.

    El lunes, un día después de la contundente derrota por 4-1 del club en el derbi a domicilio ante el Palmeiras, también se organizó una protesta espontánea frente al Parque Sao Jorge, la sede social del Corinthians. Los aficionados colgaron en las puertas una pancarta con el mensaje «Intervencao Ja» («Intervención ya»), encendieron bengalas y corearon cánticos contra la directiva, lo que motivó el despliegue de la policía militar. La tensión está llegando al límite y, al menos por ahora, parece muy improbable que se repita la gran salvación de 2024.

  • «Doloroso» problema de Depay

    Internacional v Corinthians - Brasileirao 2026
    Getty Images Sport

    Depay firmó recientemente una ampliación de contrato tras un largo y polémico proceso de negociación, pero su valor sobre el terreno de juego se ha desplomado.

    Desde luego, no parece que Depay vaya a ser quien aporte inspiración esta vez. El jugador de 32 años solo ha marcado un gol en lo que va de temporada y su rendimiento se ha desplomado. Cabe señalar que Depay no estuvo disponible desde abril hasta mediados de septiembre por una combinación de una grave lesión en los isquiotibiales y sus compromisos con Países Bajos en el Mundial, pero eso no justifica lo mal que ha jugado.

    Su situación contractual también ha sido una distracción perjudicial. En agosto, el Corinthians canceló una ampliación de dos años para el exjugador del Barcelona y del Lyon, que posteriormente acusó al club de «comportamiento inaceptable» y de incumplir un acuerdo verbal. Depay avivó aún más la polémica al publicar un videoclip de su canción de rap «Don't Panic», en el que aparecía la sede del Corinthians envuelta en llamas.

    Finalmente, las dos partes llegaron a un acuerdo y Depay se comprometió a seguir en el club hasta 2028. Según ESPN Brasil, Depay aceptó renunciar a 21 millones de reales de los 75 millones que le adeudaba el club como parte de la renovación, valorada en un total de 135 millones de reales. Los 54 millones de reales restantes de la deuda se pagarán en cuatro plazos, el primero de ellos en enero, y cualquier retraso en los pagos hará que el club pierda el descuento.

    Stabile, que recibió amenazas por poner fin a las negociaciones iniciales del contrato, declaró a la prensa: «Él [Depay] aceptó una reducción considerable por las circunstancias, por su deseo de quedarse y porque el Corinthians necesitaba encontrar una forma de pagar. Creo que podemos permitirnos este contrato».

    El club pasó por muchos quebraderos de cabeza para retener a Depay, pese a que su cuerpo ha empezado a fallarle y su aportación ofensiva ha decaído. Es una decisión que ya empieza a parecer un error: mandó por encima del larguero un penalti en los últimos minutos que habría forzado la tanda en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores ante Estudiantes. Además, fue completamente ineficaz en la goleada sufrida ante el Palmeiras el fin de semana: perdió el balón 18 veces y no logró efectuar un solo disparo a puerta.

    El querido exdelantero del Corinthians Neto comentó el partido en su canal de radio Radio Craque Neto y fue muy duro con el neerlandés: «Para mí, el peor jugador, una vez más, es Memphis Depay, y lo seguirá siendo. Es increíble lo que este tipo le está haciendo al Corinthians. Es doloroso».

  • Mal equipado

    FBL-WC-2026-MATCH91-BRA-NOR
    AFP

    Seedorf no tiene una trayectoria como entrenador que inspire confianza en un cambio de rumbo inmediato para el Corinthians.

    Neto también expresó su convencimiento de que Depay eligió personalmente a Seedorf para hacerse cargo del Corinthians. «Dan ganas de llorar al ver el poder que tiene este tipo», añadió. «Ha incendiado Parque Sao Jorge, han fichado a Seedorf, que es neerlandés, y estamos pasando por esta vergüenza.

    »¿Por qué no hicieron que Memphis atendiera a los medios después del partido? ¿Por qué siempre es Hugo [Souza]? ¿Por qué siempre son los jóvenes? ¿Por qué no Memphis? Ah, pero va a la comunidad, se arregló el pelo, se hizo trenzas y ahora está contratando a un entrenador. Lo ha contratado junto con una empresa cuyo nombre ni siquiera conozco. Por cierto, van a arruinar al Corinthians. Ha contratado a Seedorf.

    »Vosotros creísteis en este tipo [Depay]. Cuando jugó bien, no hizo más que cumplir con su obligación. Lo adulasteis y seguís adulándolo. En mi opinión, el principal culpable de lo que está pasando es Memphis». Aunque esa acusación no tenga fundamento, lo cierto es que la llegada de Seedorf con un contrato hasta finales de 2027 tiene muy poco sentido.

    Seedorf fue destituido por Camerún en julio de 2019, tras menos de un año en el cargo, después de que la selección cayera en octavos de final de la Copa Africana de Naciones. En mayo de 2018 sufrió el descenso de LaLiga con el Deportivo de La Coruña, tras lograr solo dos victorias en 15 partidos al frente del equipo, y apenas duró cinco meses en el banquillo del club chino Shenzhen FC, entre julio y diciembre de 2016.

    También tuvo una etapa para olvidar de cuatro meses en el banquillo del AC Milan durante la segunda mitad de la temporada 2013-14. Según se informó, se enemistó con varios pesos pesados de la plantilla en una campaña que terminó con el equipo octavo en la Serie A. El Corinthians habría contactado con varios entrenadores de mayor experiencia, entre ellos su exentrenador Ramon Diaz y el exseleccionador de Ecuador Sebastian Beccacece, pero ambos rechazaron la propuesta y el club se decantó precipitadamente por Seedorf.

    Sobre el papel, no parece preparado para una lucha por evitar el descenso. Será un reto enorme, especialmente por el tiempo que lleva alejado de los banquillos, aunque Seedorf pasó los dos últimos años de su carrera como futbolista en Brasil, en el Botafogo, y habla portugués con fluidez.

    También existe la esperanza de que su condición de leyenda dé un impulso a la plantilla, como declaró el directivo del Corinthians Marcelo Paz a Globo Esporte: «Un nombre como el de Seedorf trasciende. Vimos que es un líder, un ganador. Para nosotros es importante contar con alguien que tenga ganas; él quería venir. Creo que tiene las credenciales».

  • Carente de identidad

    Corinthians v Chapecoense - Brasileirao 2026
    Getty Images Sport

    Los jugadores están estancados y no tienen motivos para emplear más energía ante el pésimo trato que reciben de quienes mandan.


    Sin embargo, el ambiente del vestuario al que llega Seedorf difícilmente podría ser peor. Los salarios de los jugadores llevan meses sin pagarse o se han abonado con retrasos considerables, lo que, como es lógico, ha desplomado la motivación.

    Gabriel Paulista, excentral del Arsenal, se sintió obligado a hablar tras el partido contra Palmeiras y contuvo las lágrimas al describir cómo afecta la situación a toda la plantilla. «Renuncié a muchas cosas para vivir un sueño y ahora estoy viviendo una pesadilla», dijo. «Si alguien de la directiva quiere hablar conmigo y decirme que he dicho una estupidez, volveré y lo repetiré.

    «Necesitamos protección. Necesitamos que nos paguen los salarios y que se siga pagando a nuestros empleados. Estoy sufriendo mucho, de verdad. Muchas veces intento dar lo mejor de mí en el campo y a veces no lo consigo; lo que pasa fuera me está afectando demasiado. Lo que ocurre con la directiva, con la presidencia, está afectando mucho a los jugadores. Intento transmitirles a mis compañeros que tenemos que centrarnos solo en el fútbol. Todo esto pasará. Espero que Corinthians pueda solucionarlo todo».

    Seedorf ha prometido «darlo todo y construir un equipo que pelee por cada balón, cada minuto y cada victoria», pero ¿por qué iban a luchar las estrellas del club por una directiva que les ha fallado tanto? También hay que pensar en Jesse Lingard, que seguramente no habría fichado por Corinthians en marzo si hubiera comprendido de verdad la gravedad de los problemas del club.

    Parece que a Lingard le vendieron un sueño, y no solo los dirigentes del club. «Vine aquí para ganar títulos. Él [Depay] me dijo que es el club más grande de Brasil y me habló de los aficionados, de su pasión. Y eso fue, sin duda, un factor decisivo para que aceptara», dijo el inglés en su presentación. Lingard había jugado con Depay en el Manchester United durante dos temporadas, entre 2015 y 2017.

    La realidad es que Lingard fichó por otro gigante del fútbol venido a menos. El mero hecho de que Corinthians se fijara en el jugador de 33 años es una prueba más de ello, ya que acababa de pasar casi dos años en Corea del Sur con el FC Seoul.

    Lingard no ha hecho nada destacable al más alto nivel al menos desde 2022 y, como era de esperar, se ha quedado muy lejos de las expectativas en el Neo Quimica Arena. Hasta ahora, solo ha sido titular en 11 partidos entre todas las competiciones y ha participado en apenas tres goles, el último de ellos en mayo.

    Corinthians volvió a gastar dinero en un nombre conocido en lugar de buscar agentes libres más adecuados. Las dificultades de Lingard reflejan las de un equipo completamente falto de identidad. Seedorf difícilmente podría haber elegido un proyecto más difícil para su regreso al fútbol.

    Si no consigue darle la vuelta a la situación, no solo volverá a quedar por los suelos la reputación de Seedorf como entrenador, sino que Corinthians podría permanecer en el limbo durante algún tiempo. Si desciende a segunda división, regresar de inmediato sería casi imposible por la consiguiente pérdida de ingresos televisivos y de patrocinio. Además, tendría que vender a sus mejores jugadores solo para poder seguir funcionando.

    El futuro del club nunca había parecido tan sombrío. Ahora solo un milagro puede salvarlo.