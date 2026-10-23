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Negreira 1:1Getty/GOAL

¿Corrupción sistemática del Barcelona o una campaña de desprestigio encabezada por el Real Madrid? El «caso Negreira» que sigue envenenando la rivalidad del Clásico español

La tensión entre los dos mayores rivales del fútbol mundial podría estar en su punto más alto antes del duelo del domingo en el Camp Nou.

Mark Doyle
Traducido por

  • Los partidos entre el Barcelona y el Real Madrid nunca han necesitado tensión añadida. El Clásico es más que una competición deportiva: es un choque de culturas. Eso es lo que siempre ha hecho que este duelo sea tan intenso y tan fascinante para los aficionados al fútbol de todo el mundo.

    Sin embargo, el enfrentamiento de este domingo en el Camp Nou podría ser el más tóxico hasta la fecha entre ambos equipos, ya que se disputará en medio de la amarga polémica arbitral más importante de la historia del fútbol español: el «caso Negreira».

    Así pues, ¿cómo empezó todo? ¿Quién está implicado? ¿Por qué están tanto el Barcelona como el Real Madrid tan molestos? ¿Y cuál es exactamente la situación antes del primer Clásico de la temporada 2026-27?

  • «Posible delito de corrupción»

    FC Barcelona President Joan Laporta Press Conference
    Getty Images Sport

    El presidente del Barça, Joan Laporta, afirma que «es falso y absurdo pensar que hayamos sobornado a algún árbitro».

    El miércoles 15 de febrero de 2023, el programa de radio «Què t'hi jugues», de Cadena SER, reveló detalles de documentos relacionados con una investigación en curso de las autoridades fiscales españolas sobre una declaración presentada por DASNIL 95, una empresa de la que Jose Maria Enriquez Negreira era copropietario. En ella figuraban pagos recibidos del FC Barcelona entre 2016 y 2018 por un valor aproximado de 1,4 millones de euros (1,2 millones de libras/1,6 millones de dólares).

    Durante el periodo de dos años en cuestión, Negreira era vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y, según su declaración ante las autoridades fiscales, filtrada a varios medios más, recibió dinero del Barcelona «para asegurarse de que no se tomaran decisiones arbitrales en su contra, es decir, para que todo fuera neutral».

    El expresidente del Barça Josep Maria Bartomeu dijo a Cadena SER que los pagos a DASNIL 95 se remontaban al menos a 2003, pero que cesaron en junio de 2018, cuando Negreira dejó el CTA, como parte de las medidas de reducción de costes del club catalán.

    El Barcelona publicó enseguida un comunicado en respuesta a la información. En él reveló que ya «tenía conocimiento de las investigaciones sobre los pagos a empresas externas» y quiso aclarar cinco puntos:

    «1. En el pasado, el FC Barcelona contrató los servicios de una consultora externa que proporcionaba a los secretarios técnicos del club informes en formato de vídeo sobre jugadores de las categorías inferiores de otros clubes de España.

    «2. Además, la relación con ese proveedor se amplió a informes técnicos relacionados con el arbitraje profesional para complementar la información solicitada por los cuerpos técnicos del primer y segundo equipo. Se trata de una práctica habitual entre los clubes de fútbol profesional.

    «3. Este tipo de servicios externalizados son ahora responsabilidad de un profesional que trabaja para el Departamento de Fútbol.

    «4. El FC Barcelona lamenta que esta información se haya hecho pública precisamente cuando el equipo atraviesa su mejor momento de forma de la temporada.

    «5. El FC Barcelona emprenderá acciones legales contra quienes intentan empañar la imagen del club con posibles insinuaciones contra su buena reputación que pudieran derivarse de la publicación de esta información».

    El expresidente del Barça Bartomeu afirmó que fue el hijo de Negreira, Javier Enriquez Romero, quien elaboró los informes arbitrales en cuestión, mientras que el actual presidente del Barcelona, Joan Laporta, dijo a La Vanguardia: «Es falso y absurdo pensar que hayamos pagado a ningún árbitro». Al día siguiente, el presidente de LaLiga, Javier Tebas, reveló que, aunque existía un conflicto de intereses muy claro, el Barcelona no sufriría sanciones deportivas porque el caso quedaba fuera del plazo de prescripción de tres años.

    «Es evidente que en 2018 y en años anteriores fallaron las normas de cumplimiento que vigilan los conflictos de intereses, tanto en el Barcelona como en el comité de árbitros», dijo Tebas. «Por lo que estamos viendo, por lo que se ha revelado en los medios, evidentemente no funcionaron, porque estos servicios nunca deberían haberse prestado, ni por las cantidades de dinero ni por los hechos que han salido a la luz.

    «Debemos aclarar desde el principio que ya hemos estudiado [las sanciones deportivas] y que no es posible imponer sanciones disciplinarias deportivas porque ya han pasado cinco años. La vía penal es otra cuestión. Ahora la Fiscalía está investigando los hechos ocurridos y si puede existir un posible delito de corrupción entre particulares en relación con el amaño de partidos.

    «Veamos cómo termina esa investigación. En LaLiga vamos a esperar y respetar la investigación de la Fiscalía y, una vez concluida, veremos si decide presentar la denuncia o demanda correspondiente ante los tribunales competentes. A partir de ahí tomaremos decisiones».

    El 17 de febrero, El Mundo afirmó que los pagos del Barça a DASNIL 95 comenzaron en realidad en 2001, durante la presidencia de Joan Gaspart, continuaron e incluso aumentaron bajo sus sucesores (Entric Reyna, Laporta, Sandro Rosell y Bartomeu), y ascendieron a un total de 6,65 millones de euros (5,6 millones de libras/7,5 millones de dólares) sin impuestos.

    El periódico también había obtenido un burofax enviado por Negreira a Bartomeu en febrero de 2019 en el que amenazaba con «provocar un escándalo» haciendo públicas todas las «irregularidades» si no se reanudaban los pagos a DASNIL 95.


  • «Cierta obsesión»

    SPORTEL Monaco 2025 - Global Sports Media & Technology Convention - Day Two
    Getty Images Entertainment

    Laporta acusó, en la práctica, al presidente de LaLiga, Javier Tebas, de actuar repetidamente contra el club catalán.

    El 7 de marzo de 2023, Laporta rechazó tajantemente las acusaciones de corrupción contra el Barcelona y, en la práctica, acusó a La Liga de guardar rencor al club catalán por su participación en el fallido proyecto de la Superliga europea (ESL).

    «El club nunca ha comprado árbitros ni ha tenido jamás la intención de hacerlo», declaró. «Las pruebas abrumadoras contradicen a quienes quieren cambiar el relato, y nada es casualidad. La Liga no ha aceptado que no se firmara el contrato con CVC (un acuerdo propuesto entre la máxima categoría del fútbol español y la firma de capital privado), y tampoco ha ayudado que el club se haya unido a la Superliga».

    Laporta también cargó en particular contra Tebas: «Tiene que velar por los intereses de todos los clubes, y no entiendo que a veces se le escapen comentarios que forman parte de nuestra confidencialidad. Y en el pasado también ha protagonizado una serie de actuaciones que demuestran cierta obsesión con el Barça».

    Sin embargo, tres días después, la Fiscalía española presentó una denuncia contra el Barcelona, Rosell y Bartomeu en la que sostenía que el club había pagado 2,9 millones de euros (2,5 millones de libras/3,25 millones de dólares) a empresas propiedad de Negreira solo entre 2014 y 2018, y que se habían transferido más de 7,3 millones de euros (6,2 millones de libras/8,2 millones de dólares) en total.

    Los cuatro implicados, junto con otros dos directivos del Barcelona, Oscar Grau y Albert Soler, fueron acusados de corrupción deportiva, administración desleal y falsedad en documentos mercantiles por haber llegado a un «acuerdo verbal confidencial con el acusado Negreira para que este, en su condición de vicepresidente del CTA y a cambio de dinero, llevara a cabo actuaciones tendentes a favorecer al FCB en la toma de decisiones de los árbitros en los partidos que disputaba el club y, por tanto, en los resultados de las competiciones».

    El 3 de abril de 2023, La Vanguardia publicó un artículo en el que afirmaba que Tebas había presentado pruebas falsas a la Fiscalía que investigaba el caso Negreira. Se trataba de una carta hallada en el domicilio del fallecido exdirectivo del Barcelona Josep Contreras, quien recibía los informes arbitrales de Javier, el hijo de Negreira. En ella aparecían los nombres «Rosell» y «Josep Maria», pero la familia de Contreras señaló posteriormente que se referían a Roman Rosell, un contable, y a un empleado de Banca Catalana.

    Sin embargo, Tebas reaccionó con enfado ante la insinuación de que había dado a entender que había intentado utilizar la carta como prueba de la implicación de Sandro Rosell y Josep Maria Bartomeu en el caso Negreira.

    «El TITULAR de La Vanguardia es FALSO», escribió en las redes sociales. «NO acusamos a nadie. La propia noticia lo corrobora al señalar lo que decía la carta a la Fiscalía: “ni esta carta supone el ejercicio de una acusación concreta contra nadie”. Señor Conde Godo (propietario de La Vanguardia), ¡vigile a sus PERIODISTAS que calumnian!».

    El Barcelona, no obstante, pidió la dimisión de Tebas, poco más de un mes después de que el presidente de La Liga afirmara que Laporta debía dimitir si no podía ofrecer una explicación adecuada de los pagos a la empresa de Negreira.

    «Ante la gravedad de la información aparecida hoy lunes en La Vanguardia, en la que se vincula al presidente de La Liga, Javier Tebas, con la presentación de pruebas falsas ante la Fiscalía para incriminar a nuestro club, el FC Barcelona desea expresar su más profunda indignación, enfado y consternación», señaló un comunicado del club azulgrana.

    «Por ese motivo, exigimos con urgencia que el presidente de La Liga comparezca públicamente para dar explicaciones, más allá del tuit enviado de madrugada por el señor Tebas, carente de contenido y de tono amenazante. El FC Barcelona, como ha reiterado el presidente Joan Laporta en las últimas semanas, se siente víctima de una campaña mediática por hechos que nunca sucedieron: el Barça nunca ha pagado a árbitros.

    «En este acoso participa un grupo de medios de comunicación y articulistas con distintos grados de intencionalidad, mientras La Liga aviva el fuego entre bastidores contra nuestro club, con aportaciones de su presidente que solo han ido en una dirección: intentar condenarnos ante la opinión pública antes de que se hayan juzgado los hechos.

    «No es la primera vez que el presidente de La Liga utiliza las armas mediáticas a su alcance para perjudicar al FC Barcelona. Sin embargo, a diferencia de sus habituales disparates, nunca habríamos imaginado que pudiera intentar incriminar a nuestro club con pruebas falsas.

    «El artículo publicado hoy por La Vanguardia reviste tal gravedad que debería poner en alerta a todos los clubes de La Liga, dado que habla de prácticas que no se corresponden en modo alguno con las funciones de su presidente. Solo por este hecho, el de atribuirse competencias que no le corresponden, aunque también por dignidad y respeto a la presidencia de La Liga, el señor Tebas debería dimitir de su cargo.

    «No obstante, conscientes de su obsesión por perseguir al FC Barcelona y de su constante y manifiesta aversión hacia nuestro club, entendemos que el actual presidente de La Liga persistirá en sus esfuerzos por seguir perjudicándonos».

  • «El equipo del régimen»

    SPAIN-FRANCO-JUAN CARLOS
    AFP

    Barcelona y Real Madrid se han acusado mutuamente de haber recibido el favor del exdictador español, el general Francisco Franco.

    La UEFA abrió su propia investigación sobre el asunto en marzo de 2023 y, el mismo día en que La Vanguardia acusó a Tebas de proporcionar información falsa a la Fiscalía, Alexsandar Ceferin se pronunció públicamente por primera vez sobre el caso Negreira.

    «Es tan grave que, en mi opinión, es uno de los casos más graves que he visto jamás en el fútbol», declaró el presidente de la UEFA al periódico esloveno Ekipa. «Pero no puedo pronunciarme directamente sobre esto por dos motivos: primero, porque tenemos un comité disciplinario independiente que se ocupa del asunto; y segundo, porque no he tratado esta cuestión en detalle».

    Sin embargo, Ceferin sí confirmó que la UEFA no estaría sujeta a ningún plazo de prescripción en relación con el caso. «En el ámbito de [La Liga], por supuesto, el asunto ha prescrito y no puede tener consecuencias deportivas», reconoció. «Pero las actuaciones de la Fiscalía siguen en curso y, en lo que respecta a la UEFA, nada ha prescrito».

    Para entonces, 18 clubes de La Liga y los 22 equipos de Segunda División habían firmado un comunicado conjunto en el que condenaban los pagos a DASNIL 95. Sin embargo, el Real Madrid fue más allá y se personó en el caso como parte perjudicada, para gran indignación de Laporta.

    «Cuando empezó esta polémica, enseguida quedó claro que era una campaña contra la reputación del Barcelona», afirmó. «El FC Barcelona nunca ha realizado ningún tipo de actividad con la intención de inclinar la competición a nuestro favor. Nunca hemos hecho nada con la intención de obtener una ventaja deportiva.

    »Pero hemos sufrido un linchamiento público. Han dado por hecho que somos culpables antes de que se nos juzgara de forma justa. No merecemos este linchamiento. Está en juego nuestro buen juego, así como nuestra credibilidad, la de los árbitros y la del fútbol.

    »También quiero referirme a la presencia de un club que, por su cuenta, ejerce la acusación particular en el juicio. Un club que dice sentirse perjudicado. Un club que siempre se ha visto favorecido por las decisiones arbitrales. Ha sido considerado el equipo del régimen por su proximidad al poder político y económico.

    »Creo que conviene recordar que, durante siete décadas, la mayoría de los presidentes del CTA han sido exsocios, exjugadores o exdirectivos del Real Madrid. Durante 70 años, quienes nombraban a los encargados de impartir justicia sobre el terreno de juego eran exsocios, exjugadores o exdirectivos del Real Madrid. En algunos casos, todo ello al mismo tiempo».

    El presidente del Madrid, Florentino Perez, no respondió públicamente a las declaraciones de Laporta, pero el canal de televisión del club produjo un vídeo de casi cinco minutos en el que cuestionaba la afirmación de Laporta de que el Madrid era «el equipo del régimen» y sostenía que era el Barça el que, en realidad, tenía vínculos más estrechos con el general Francisco Franco, el infame dirigente de derechas que gobernó España desde 1939 hasta su muerte en 1975.

    El vídeo señalaba que el Barcelona entregó a Franco varias medallas y distinciones, y también afirmaba que este salvó al club catalán de la quiebra en tres ocasiones distintas. Terminaba, además, con una cita de Santiago Bernabeu: «Cada vez que oigo decir que el Real Madrid es “el equipo del régimen”, me dan ganas de c*garme en el padre de quien lo dice».

  • «Un escándalo lo bien que jugamos»

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    AFP

    Pep Guardiola defendió en repetidas ocasiones a su antiguo club y a Laporta, su antiguo jefe

    En septiembre de 2023, la policía registró las oficinas de la RFEF en Madrid para recabar pruebas, pero el juez encargado del caso, Joaquin Aguirre Lopez, declaró que aún no se había encontrado ninguna prueba de que Negreira hubiera pagado a árbitros para influir en los resultados de los partidos. Sin embargo, antes de que terminara el mes se supo que los exdirectivos del Barça investigados, Rosell, Bartomeu, Grau y Soler, que reconocieron los pagos pero negaron haber cometido irregularidad alguna, se enfrentaban a una acusación adicional de cohecho porque Aguirre Lopez consideró que Negreira era funcionario público cuando se efectuaron los pagos.

    Mientras tanto, Pep Guardiola, entonces entrenador del Manchester City y técnico del Barça entre 2008 y 2012, salió en defensa de su antiguo club. «De lo que estoy bastante seguro es de que, cuando el Barcelona ganaba, era porque era mejor que sus rivales», dijo. «Ganábamos porque éramos mucho mejores que nuestros rivales. Y cuando no son mejores, no ganan, pierden. Pero la justicia decidirá qué ocurrió realmente».

    El entrenador del Barça en aquel momento, Xavi, también rechazó que el club hubiera recibido alguna vez un trato de favor por parte de los árbitros e insistió en que no prestaba atención a las especulaciones en torno al Camp Nou. «La semana que viene habrá otra noticia sobre Negreira», dijo el excentrocampista. «Dentro de 15 días, otra, y dentro de otro mes, más».

    Sin embargo, la polémica era cada vez más difícil de ignorar: el 18 de octubre de 2023 se supo que Laporta, presidente del Barça en ejercicio, había sido imputado por presuntos delitos de cohecho, corrupción deportiva, administración desleal y falsificación en relación con los pagos realizados a Negreira entre 2008 y 2010, durante su primer mandato. Según un auto judicial al que tuvo acceso El Periodico, el juez dictaminó que Laporta y, de hecho, todos los miembros de la directiva del Barça tenían «una responsabilidad efectiva en la toma de la decisión de realizar los pagos presuntamente ilícitos» a Negreira y a su hijo Javier.

    Una vez más, Guardiola expresó su apoyo incondicional a quien había sido su presidente. «Cuando haya una sentencia, os daré mi opinión, pero el Barça es inocente y Laporta es inocente hasta que se demuestre lo contrario», dijo el catalán en una rueda de prensa del City. «No visteis lo bueno que era este equipo. ¡Era un escándalo lo bien que jugábamos!»

  • «Inocencia absoluta»

    SPAIN-FBL-JUSTICE-BARCELONA
    AFP

    El Barcelona celebró la decisión del tribunal de retirar los cargos por cohecho contra los investigados, entre ellos el expresidente Bartomeu.

    El 22 de mayo de 2004 se retiraron los cargos por cohecho contra los acusados. Según la legislación española, solo puede considerarse que se ha cometido cohecho si un funcionario público ha solicitado dinero o una compensación a cambio de influir en decisiones de su competencia. Sin embargo, el tribunal de Barcelona dictaminó finalmente que la RFEF no es un organismo público, por lo que Negreira, exvicepresidente del comité de árbitros de la federación, no podía ser considerado funcionario público.

    «El FC Barcelona desea expresar su plena satisfacción por el sentido de la resolución dictada hoy por el tribunal de Barcelona, en la medida en que confirma la defensa presentada por el club y rechaza la hipótesis del presunto delito de cohecho», señaló el club en un comunicado. «Mantenemos nuestra convicción de que prevalecerá la justicia y de que los hechos relativos a esta imputación podrán esclarecerse definitivamente, demostrando así la absoluta inocencia del club».

    Para entonces, Negreira había sido declarado no apto para participar en el proceso judicial debido al empeoramiento de los efectos del alzhéimer que padece, mientras que su esposa, Ana Paula Rufas, acusada de blanqueo de capitales, ejerció su derecho a no responder a ninguna pregunta relacionada con los 3 millones de euros en ingresos no declarados hallados en sus cuentas entre 1992 y 2003, cuando el tribunal la interrogó en agosto de 2024. Sin embargo, en septiembre de 2025, tanto Bartomeu como Rosell hablaron de sus respectivos papeles en el caso.

    Bartomeu había declarado anteriormente a la policía que se había reunido con Negreira en seis ocasiones, pero, según Marca, cambió su versión al afirmar que solo uno de esos encuentros había sido una reunión formal.

    «Enriquez Negreira me lo pidió directamente y, como soy una persona educada, fui», dijo el expresidente del Barcelona. «Me reuní con él en su despacho y me ofreció sus servicios. No me pareció extraño; en el club me dijeron que era algo normal y que ya se estaba haciendo».

    Bartomeu también restó importancia al burofax enviado por Negreira en el que amenazaba con hacer públicos los detalles de los pagos: «Habíamos decidido dejar de trabajar con su hijo por una cuestión presupuestaria y entiendo su enfado por esta situación familiar. Lo comenté con el departamento jurídico y no le dieron mucha importancia».

    Por su parte, en su declaración, Javier, el hijo de Negreira, negó que el cese de los pagos del Barcelona en junio de 2018 tuviera nada que ver con la salida de su padre del CTA. Sin embargo, también afirmó que el dinero abonado no tenía «nada que ver» con los más de 600 informes que había redactado. Javier, acusado de blanqueo de capitales, podía figurar como administrador en las empresas que facturaban al Barcelona, pero insistió en que no estaba al frente de ninguna de ellas y que eran «responsabilidad exclusiva de mi padre».

    «Nunca contacté ni tuve relación alguna con el FC Barcelona por mis vínculos con DASNIL 95, Nilsad y Tresep», dijo, según El Espanol. «No conocía la relación del FC Barcelona con DASNIL 95 y Nilsad. Cuando vi [las cantidades pagadas por el Barcelona], no me lo podía creer. Era mentira. Mi conclusión es que el FC Barcelona trató de distanciarse de mi padre, Enriquez Negreira, utilizándome como pretexto. No he recibido dinero de [las empresas] y no sabía que facturaban millones de euros al FC Barcelona. Yo no tenía ningún papel...

    »A partir de 2000, los primeros trabajos que hice consistieron en unos vídeos que se elaboraban para el CTA y su director técnico, Manuel Diaz Vega. Facturé esos vídeos a través de DASIL 95 después de que mi padre insistiera en que lo hiciera. Los 7,5 millones de euros que figuran en los datos de la Agencia Tributaria, en cierto sentido, no tienen nada que ver con mis informes. Cuando me enteré de la relación de mi padre con el FC Barcelona, le pedí una explicación. Mi padre me dio largas y me dijo que no era asunto mío.

    »Quiero a mi padre, le he perdonado y he aceptado todo lo que pasó, pero eso no significa que no fuera una persona autoritaria y agresiva. Sus palabras exactas fueron: “¿A ti qué c*ño te importa?”. Eso fue lo que dijo cuando se puso a la defensiva».

    Rosell, por su parte, rechazó tajantemente la idea de que Negreira pudiera haber influido en los partidos a favor del Barça. «Este hombre, en el CTA, tenía cero influencia. Ce-ro. No tenía ninguna influencia», recoge Cadena SER que dijo Rosell. «En el CTA, quien ha tenido influencia ha sido el presidente. E históricamente, durante estos 70 años, no sé si siempre o la mayoría de las veces, todos los presidentes del CTA se han declarado aficionados del Real Madrid. El único que tiene alguna influencia en el CTA es el presidente, y siempre ha sido aficionado del Real Madrid».

    Rosell habría añadido: «Vamos a ver y revisar todos los partidos, y que vengan cinco expertos arbitrales a decirnos en qué partido nos ayudó el árbitro. Que vengan. Aquí no pueden decir que cierro el caso por falta de pruebas. Aquí las pruebas favorecen a los acusados. Es al revés.

    »Sentémonos todos a ver los partidos otra vez. Me encantaría. Quizá a algunas personas de aquí no les gustaría volver a verlos. Lo siento. Pero a veces no se gana. A veces se pierde y hay que aceptarlo». Según se informa, Rosell también preguntó cómo se suponía que el Barcelona había sobornado a alguien «¿con 250 euros por informe?».

  • «Sacad vuestras propias conclusiones»

    Florentino Perez
    Getty Images

    El presidente del Real Madrid, Florentino Perez, ha exigido en repetidas ocasiones que se castigue con dureza al Barcelona por los pagos

    En la asamblea general del Real Madrid de noviembre de 2025, el presidente Florentino Perez declaró que el club seguiría luchando contra lo que consideraba una injusticia. «No es normal que el Barcelona haya pagado más de 8 millones de euros al vicepresidente de los árbitros durante al menos 17 años, sea cual sea el motivo», afirmó. «El vicepresidente del estamento arbitral, que tenía funciones importantes. Un periodo que coincide, casualmente, con los mejores resultados del Barcelona en nuestro país.

    »(El actual presidente del CTA) Fran Soto nos ha pedido que pasemos página. Y nos pide que olvidemos el ‘caso Negreira’. Pero ¿quién va a olvidarlo? La realidad es que la mayoría de los árbitros del ‘caso Negreira’ siguen ahí... Eso quedará para siempre».

    Perez también recurrió a las estadísticas de tarjetas rojas como supuesta prueba de irregularidades. «Estaremos de acuerdo en que las expulsiones implican el mayor grado de subjetividad. Pues bien, miren... En el siglo XXI, el Real Madrid tiene un saldo negativo de -2: 126 rojas a nuestro equipo y 124 a los rivales», sostuvo.

    «El del Barça es de +61: 108 rojas a ellos y 169 a sus rivales. En Europa, en cambio, tenemos prácticamente el mismo saldo: +12 para el Barça y +13 para el Real Madrid. En tiempos de Negreira, el saldo de expulsiones del Barcelona fue de +49 y el del Real Madrid, de -1. Saquen sus propias conclusiones...»

    En diciembre de 2025, tanto Ernesto Valverde como Luis Enrique, dos exentrenadores del Barça, negaron tener conocimiento de los informes arbitrales. Valverde insistió en que, de todos modos, no habrían sido necesarios, dada la fortaleza de su equipo. Luis Enrique, por su parte, sostuvo que aquello no era más que el clásico resentimiento del perdedor. «Ya sabéis que en el fútbol, cuando ganas, dicen que los árbitros te ayudan y, cuando pierdes, que te perjudican», argumentó el técnico que ganó el triplete.

    Laporta, por su parte, esgrimió un argumento similar y aseguró que los informes no se adquirieron de ninguna manera para obtener un trato de favor por parte de los árbitros.

    «El Barça era admirado en todo el mundo, un ejemplo y un referente en el fútbol. No necesitábamos ningún favor», declaró a Sport tras testificar como testigo. «No conozco a Negreira ni a nadie de su entorno. Nunca he tenido contacto con ellos. Heredé esos pagos, pregunté a la dirección deportiva y nos dijeron que siguiéramos adelante con los informes».

    Laporta también reveló que los informes de su primera etapa como presidente ya no existían «porque se destruían cada cinco años». Al mismo tiempo, explicó que la junta directiva desconocía los informes porque no requerían su aprobación, ya que ninguno de los pagos individuales superaba los 150.000 euros (127.000 libras/169.000 dólares).

    En su discurso navideño, el presidente del Madrid, Perez, se preguntó por qué Luis Enrique y Valverde, entre otros, ni siquiera sabían de la existencia de «los informes más caros del mundo». «¿Quién puede creer que se pagaron millones de euros por unos informes que, al parecer, debieron de ser inútiles?», preguntó retóricamente. «No olviden que el juez instructor del caso lo calificó de corrupción sistémica y que, en entrevistas, varios directivos han admitido que estos pagos fueron beneficiosos para su club. ¿Beneficiosos de qué manera? Desde luego, sus entrenadores han declarado que ni conocían ni necesitaban estos informes...»

    Perez también arremetió contra La Liga y afirmó que el Madrid era el único club que «luchaba por la justicia». «Es completamente incomprensible que las instituciones del fútbol hayan abandonado al Real Madrid en esta lucha», afirmó. «¿Cómo pueden comportarse así la RFEF y La Liga, que se supone que deben velar por la integridad? ¿A qué se debe su inacción? Confío en que algún día lo averigüemos. Tienen el deber de proteger la integridad de la competición y de no parecer cómplices en un caso tan grave.

    »Estamos seguros de que no somos los únicos perjudicados. Además, es posible que algunos clubes hayan descendido como consecuencia del ‘caso Negreira’. Están en juego la integridad y la decencia de nuestro deporte. La imagen de nuestro fútbol ha quedado gravemente dañada y, por tanto, debe hacerse justicia, porque solo así podrá regenerarse el fútbol español».

    Laporta no tardó en responder. En su discurso durante la cena de Navidad del club en el Palau Blaugrana, el presidente del Barça acusó al Madrid de pertenecer a «los que confunden el poder con el despotismo».

    «Utilizan malas prácticas y se saltan todos los códigos de conducta, éticos, morales y no solo deportivos», insistió Laporta, quien también acusó al Real Madrid de encabezar una campaña de desprestigio contra el Barcelona a través de «una plataforma televisiva vergonzosa que no hace más que vomitar mentiras e intoxicar constantemente a la opinión pública». «Esto es algo que no vamos a permitir», añadió el máximo dirigente del Barça.

  • «Una cantidad considerable de documentos»

    FBL-UEFA-CONGRESS
    AFP

    El Real Madrid envió un dosier a la UEFA con la esperanza de que la investigación avance ahora «con la máxima urgencia»

    En febrero de 2026, Tebas volvió a tener que explicar que el Barça no afrontaría sanciones deportivas aunque fuera declarado culpable e insistió en que tenía las manos atadas. «He defendido plazos de prescripción mucho más largos para este tipo de delitos», afirmó. Sin embargo, Tebas sostuvo que «ya está claro que el Barcelona no pagó a los árbitros» y, ante la percepción de que el Madrid encabezaba el caso contra el Barça, respondió: «Fuimos los primeros en acudir a la Fiscalía y hemos seguido actuando dentro de la ley».

    No obstante, fue el Madrid quien envió a la UEFA «una cantidad considerable de documentos» relacionados con el caso Negreira el 1 de octubre. El organismo rector del fútbol europeo añadió que «los inspectores de Ética y Disciplina de la UEFA también han recibido estos últimos documentos, que evaluarán como parte de la revisión del caso que sigue en curso».

    El Madrid publicó su propio comunicado, en el que explicó que su denuncia «incluye una amplia documentación y pruebas relativas a hechos de extraordinaria gravedad, que afectan directamente a la integridad de la competición y a la confianza en el sistema arbitral».

    El comunicado proseguía: «El Real Madrid C.F. considera esencial que, ahora que la UEFA dispone de esta documentación, la investigación avance con la máxima urgencia hasta su completa conclusión y que los órganos competentes adopten las decisiones oportunas conforme a la gravedad de los hechos acreditados. Nuestro club seguirá colaborando activamente con la UEFA y emprenderá todas las acciones a su alcance para esclarecer unos hechos que considera incompatibles con los principios de integridad, transparencia y juego limpio que deben regir el fútbol europeo».

    El Barcelona consideró que, en algunos medios, la confirmación de la UEFA de que había recibido el expediente del Madrid se había presentado erróneamente como la apertura de una nueva investigación. Por ello, publicó un comunicado con algunas «aclaraciones».

    «La UEFA no ha abierto ningún procedimiento nuevo contra el FC Barcelona», señalaba. «El procedimiento se inició en 2023, con el nombramiento de dos investigadores que desde entonces han llevado a cabo las actuaciones que han considerado oportunas. El club siempre ha atendido todas sus solicitudes. Este procedimiento no se ha reabierto porque nunca se ha cerrado.

    «El comunicado de la UEFA confirma la recepción de la documentación presentada por el Real Madrid e indica que los investigadores la evaluarán en el marco de la investigación ya existente. El mismo texto se refiere expresamente, en dos ocasiones, a una investigación y una revisión que siguen “en curso”. Por tanto, no anuncia la apertura, reapertura o reactivación de ningún procedimiento, ni contiene valoración alguna sobre el contenido o el valor de la documentación aportada.

    «Corresponde a los investigadores determinar qué actuaciones, si las hay, consideran oportunas respecto a esta documentación. Hasta la fecha, no han formulado ninguna nueva solicitud al FC Barcelona ni han trasladado al club la denuncia del Real Madrid. Si lo hacen, el club responderá en consecuencia, como ha hecho hasta ahora.

    «De conformidad con la legislación aplicable en esta materia, este procedimiento está supeditado al resultado de la causa penal que se tramita actualmente en España y seguirá estándolo. Desde que comenzó la investigación, el FC Barcelona ha seguido obteniendo su licencia UEFA sin objeciones y ha participado en las competiciones de la UEFA. El FC Barcelona reitera su plena colaboración con las autoridades competentes y pide rigor y precisión al informar sobre este procedimiento».

  • La comparación con Goebbels

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    Tebas acusó al Madrid de utilizar los mismos métodos de propaganda que los nazis

    Menos de un mes después de decirle al Real Madrid que era «HORA DE QUITARSE LA VENDA DE LOS OJOS» y de dejar de culpar sistemáticamente a los árbitros y a La Liga de «conspirar» contra el club, el presidente de la competición, Javier Tebas, afirmó que la «directiva dirige una orquesta de portavoces y Real Madrid TV lleva la voz cantante».

    «Su partitura es siempre la misma», escribió Tebas en Twitter. «Seleccionar las jugadas que les convienen, repetir el agravio, alimentar la sospecha y señalar a los enemigos. Ese método recuerda a mecanismos de propaganda explotados por (Joseph) Goebbels, ministro de Propaganda de la Alemania nazi: repetición sistemática, construcción de un enemigo y subordinación de los hechos al relato. La comparación es con esas técnicas de propaganda, no con una ideología ni, por supuesto, con la afición madridista.

    «Real Madrid TV es una pieza central de esa maquinaria. ¿Dónde está el análisis completo de los partidos de cada jornada? ¿Dónde están los posibles errores que perjudican a otros clubes o los que favorecen al Real Madrid? Si aplicaran la misma lupa a todos los partidos, el resultado podría echar por tierra su guion.

    «Pero el guion exige que el Real Madrid aparezca siempre como víctima. Y así llegan al extremo de presentar incluso un NO ERROR como un error y de utilizar el Caso Negreira como explicación permanente de cualquier decisión que no les gusta. La sospecha se da por probada y la conclusión está escrita antes incluso de que empiece el partido».

    El Madrid respondió indignado por la comparación con Goebbels y, por segunda vez en menos de un mes, pidió la dimisión de Tebas. «El Real Madrid considera absolutamente intolerable y extraordinariamente grave que alguien que ocupa dos cargos de máxima responsabilidad en el fútbol español recurra a una comparación con los métodos de propaganda del régimen nazi para desacreditar a nuestro club, a su directiva y a su televisión», señaló un comunicado publicado en la web oficial del Madrid. «La aclaración de que no se refiere a la ideología nazi no atenúa el carácter profundamente ofensivo, moralmente repugnante e indigno de su cargo de sus declaraciones.

    «Estas declaraciones constituyen un episodio más de los reiterados ataques de Javier Tebas contra el Real Madrid, su presidente y sus medios de comunicación. Es inaceptable que incluso aproveche preguntas, informaciones u opiniones de periodistas ajenos al club para dirigir sus acusaciones contra nosotros y atribuirnos actuaciones de terceros de las que no somos responsables. Resulta especialmente preocupante que Tebas utilice estas declaraciones para cuestionar las actuaciones legítimas del Real Madrid y de Real Madrid TV en relación con el Caso Negreira.

    «Ante la falta de respuesta a la extraordinaria gravedad del Caso Negreira por parte de las dos instituciones en las que Javier Tebas ocupa cargos de máxima relevancia, nuestro club ha tenido que dirigirse directamente a la UEFA para exigir el esclarecimiento completo de los pagos realizados durante años por el FC Barcelona al vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros y la adopción de las medidas necesarias para garantizar la integridad de las competiciones.

    «El Real Madrid también exige una reforma integral del sistema arbitral y de las estructuras federativas de gobierno, gestión, supervisión y disciplina, mediante la renovación de quienes ocuparon puestos de responsabilidad durante aquel periodo.

    «Es especialmente significativo que Javier Tebas, presidente de La Liga y vicepresidente de la Real Federación Española de Fútbol, organismo del que forma parte el Comité Técnico de Árbitros, dedique sus esfuerzos a desacreditar al Real Madrid en lugar de promover, desde sus responsabilidades institucionales, el esclarecimiento de estos hechos de extrema gravedad y la necesaria regeneración del fútbol español.

    «La conducta reiterada de Javier Tebas demuestra una falta de neutralidad, respeto e imparcialidad incompatible con sus responsabilidades institucionales. Sus constantes ataques al Real Madrid y a quienes exigen transparencia y regeneración representan, a juicio de nuestro club, una auténtica lacra para el fútbol español.

    «Por todo ello, el Real Madrid considera que las reiteradas declaraciones y conductas de Javier Tebas serían inaceptables en cualquier institución deportiva europea regida por los principios de respeto, neutralidad e integridad, y que lo inhabilitan institucionalmente para seguir ocupando los cargos que desempeña. En consecuencia, el Real Madrid exige su dimisión inmediata como presidente de La Liga y vicepresidente de la Real Federación Española de Fútbol».

    Tebas respondió que había «perdido la cuenta» de las veces que el Madrid había pedido su dimisión. «Confunden neutralidad con independencia», escribió. «Mi cargo exige independencia, no pasividad ante la injusticia ni silencio ante los continuos ataques desproporcionados e insultantes de Real Madrid TV y sus lacayos contra nuestra competición. El presidente de La Liga debe defenderla. También frente a los dirigentes del Real Madrid.

    «La Liga actuó desde el primer momento en el Caso Negreira. Repetir que fuimos pasivos no lo convierte en verdad... Si están tan seguros de que esos árbitros siguen actuando bajo la influencia de Negreira, ocho años después de que terminaran los pagos, ¿qué pruebas tienen contra cada uno? ¿Qué denuncias individuales han presentado ante los organismos nacionales, la UEFA o la FIFA? Exigir responsabilidades al FCB no fundamenta una acusación contra cada árbitro. Un vídeo no sustituye a las pruebas. Poner a personas en el punto de mira es de una enorme gravedad e irresponsabilidad.

    «En cuanto a la reforma arbitral, se ha avanzado y aún queda trabajo por hacer. Me habría gustado ir más rápido y más lejos. Pero las instituciones no pueden hacer lo que quieran los dirigentes del Real Madrid en función de sus intereses, su estado de ánimo, su situación deportiva o sus relaciones con el FCB en cada momento. Tampoco pueden ignorar a las demás partes implicadas ni el apoyo de la gran mayoría de los clubes. Reformar no es obedecerles.

    Mi conclusión: buscan DESTRUIR la competición nacional. Lo que no han logrado hasta ahora con la Superliga, lo intentan con un relato distorsionado desde sus medios y sus lacayos. Lo llaman regeneración mientras atacan el prestigio de la competición en la que participan. Todo esto tiene un nombre: intimidación. Envolverlo en un comunicado oficial no lo convierte en regeneración».