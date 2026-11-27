Stephen Warnock se formó en la cantera del Liverpool, disputó casi 500 partidos con clubes y llegó a jugar con Inglaterra.

Pero, cuando era joven, despertó en un hospital sin tener ni idea de por qué estaba allí.

Un momento antes estaba sentado frente a un ordenador en el colegio, haciendo clic. Al siguiente, se encontraba en una cama de hospital, aturdido, confuso y asustado. Sus amigos, que estaban allí, le dijeron que había sufrido una crisis convulsiva. Warnock era un joven futbolista prometedor sin ninguna afección neurológica conocida. Entonces volvió a ocurrir.

Se sometió a una prueba tras otra: resonancias magnéticas, tomografías computarizadas e innumerables visitas a uno de los mejores centros de neurología del Reino Unido. Sin embargo, los resultados eran normales.

«Lo que más te preocupa, aunque quizá suene extraño, es que entras a hacerte una resonancia, sales y te dicen que todo es normal. Entonces te entra aún más pánico», contó Warnock a GOAL.

Warnock vivió con epilepsia infantil y sufrió crisis durante unos tres años, hasta que dejaron de producirse cuando tenía 14. Nunca necesitó medicación, pero el miedo a sufrir otra crisis persistió.

Nunca le habló de su enfermedad al Liverpool. Ni al Blackburn, al Aston Villa, al Leeds o a ninguno de los otros seis clubes en los que jugó. El motivo, según explicó, era bastante sencillo.

«Tienes miedo de perder una posible carrera. No me malinterpretes: eres un niño, pero tu sueño es jugar al fútbol. ¿Y si, por poner un ejemplo, me hubieran dejado marchar y simplemente hubieran dicho: “Bueno, no has llegado al nivel”? Siempre me habría quedado la duda de si se debía a la epilepsia», explicó Warnock.

Más de dos décadas después, ese temor sigue vigente. La incertidumbre sobre el futuro de Jamal Musiala en el Bayern de Múnich, en medio de informaciones sobre su trastorno convulsivo, ha llevado al debate público una conversación que muchos futbolistas mantienen desde hace tiempo en privado.

¿Se puede vivir con epilepsia y competir al más alto nivel? Las experiencias de Warnock y de otras personas que hablaron con GOAL demuestran que la epilepsia no tiene por qué poner fin a una carrera. Sin embargo, el desconocimiento sobre la enfermedad hace que muchos sean reacios a hablar abiertamente de lo que han vivido.

El reto, por tanto, no consiste solo en demostrar que los futbolistas con epilepsia pueden jugar al máximo nivel. También hay que crear un entorno en el que se sientan cómodos hablando de ello sin temer por sus carreras.