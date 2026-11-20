La grada Kop desempeñó un papel decisivo en la sorprendente conquista del título de 2024-25 del Liverpool bajo las órdenes del exentrenador Arne Slot. El equipo del neerlandés solo perdió un partido en casa en toda la temporada y únicamente cedió puntos en otros cuatro encuentros. Sin embargo, en un plazo de 10 días durante el invierno pasado, el Liverpool sufrió dos derrotas consecutivas por tres goles en Anfield, ante el Nottingham Forest y el PSV, antes de empatar 1-1 con el recién ascendido Sunderland. Era la primera vez desde la pandemia de Covid, cuando todos los partidos se disputaban a puerta cerrada, que el Liverpool no lograba ganar tres encuentros consecutivos en Anfield entre todas las competiciones.

Slot reconoció abiertamente entonces que «los equipos que juegan contra nosotros ahora creen que pueden sacar un resultado», mientras que Regis Le Bris, entrenador del Sunderland, admitió que no podía creer cuánto «tiempo y espacio para jugar» había tenido su equipo. Slot tenía claro que debía frenar la mala racha tras una serie de resultados históricamente malos, pero sus planteamientos cada vez más conservadores acabaron provocando su destitución apenas un año después de ganar la liga.

«Había una constante cuando veía jugar al Liverpool y cuando jugaba en él, independientemente de nuestra posición en la tabla: cuando juegas en Anfield, no respetas a nadie», declaró recientemente a talkSPORT el excentrocampista Danny Murphy. «Tienes que ir a por el rival e intentar ganar el partido. Tienes que hacerlo. Siempre ha sido así.

»La temporada pasada fue la primera vez en muchos, muchos años que los equipos venían a Anfield y marcaban el ritmo del partido. El Liverpool jugaba al contraataque en casa y fue entonces cuando la afición empezó a ponerse en contra de Slot».

Podría decirse que el punto de inflexión no llegó tras una derrota, sino con un empate desesperante ante un Tottenham que jugó muy mal y estaba amenazado por el descenso. El resultado provocó una sonora pitada de una afición conocida por su paciencia.

«Creo que, entre la mayoría de los aficionados, hay una diferencia entre lo que vemos en internet y lo que piensan quienes van al estadio», dijo en Sky Sports Jamie Carragher, exdefensa del Liverpool. «No es fácil que la afición del Liverpool se vuelva contra un entrenador que ganó un título hace menos de un año, pero el domingo noté un gran cambio en lo que sentía la grada por el equipo y el entrenador. Los silbidos al final fueron una auténtica pitada de una afición descontenta e insatisfecha. Creo que ahora va a ser muy difícil para Arne Slot. Una vez que pierdes a esa afición, es muy difícil recuperarla».

Y Carragher tenía razón: Slot fue destituido al término de una temporada tortuosa y sin títulos, que concluyó con un Liverpool que acabó a duras penas quinto en la Premier League tras no ganar ninguno de sus últimos cuatro partidos. Sin embargo, aunque el ambiente en Anfield ha mejorado sin duda esta temporada, los resultados no lo han hecho.