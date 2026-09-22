Cómo Pep Guardiola llevó al Manchester City de aspirante secundario a ganador de la Champions League
Durante años, ganar la Champions League pareció un sueño inalcanzable para el Manchester City. Después de que el jeque Mansour de Abu Dabi se hiciera con el control del club en 2008, el éxito europeo se convirtió en una ambición definitoria para el entonces equipo de mitad de tabla de la Premier League. El club de Mánchester pronto empezó a dominar a nivel nacional gracias a una combinación de grandes inversiones y movimientos inteligentes en el mercado de fichajes. Sin embargo, a medida que crecía su estatus en la Champions League, sufrió una serie de eliminaciones frustrantes y dolorosos casi en su búsqueda del mayor premio de Europa.
Después de que el equipo de Pep Guardiola perdiera la final ante el Chelsea en 2021 y dejara escapar una ventaja en una dramática semifinal contra el Real Madrid la temporada siguiente, crecieron las dudas sobre si el City podría ganar la competición antes de que terminara la etapa del legendario entrenador.
Sin embargo, Guardiola y sus estrellas de talla mundial siguieron adelante y volvieron a alcanzar la final en 2023. Gracias a un gran disparo del centrocampista Rodri, el City selló una victoria por 1-0 ante el gigante italiano Inter en Turquía.
Por fin, el sueño se hizo realidad.
Los problemas europeos del Manchester City
Antes de la adquisición de 2008 que ayudó a remodelar el fútbol inglés, el único éxito continental del City había sido en la Recopa de Europa de 1970, con un penalti de Francis Lee en la primera parte que selló una victoria por 2-1 sobre el conjunto polaco Gornik Zabrze en la final. Aunque alcanzó las semifinales al año siguiente, el club se convirtió en una irrelevancia en el gran escenario hasta que llegó a la Champions League en 2011.
Aunque el City se consolidó como la fuerza dominante en Inglaterra gracias a su fastuoso gasto tras la adquisición, la estrategia de fichajes resultó demasiado dispersa como para impulsar al equipo hacia la grandeza europea.
Los fichajes de Sergio Agüero, David Silva, Yaya Touré y Vincent Kompany sentaron las bases de un equipo que llevó al City al siguiente nivel, pero no lo suficiente. Aunque Roberto Mancini lo guio a su primer título de la máxima categoría desde 1968, pagó el precio por sus eliminaciones consecutivas en la fase de grupos europea. El City intensificó su reclutamiento, incorporando la brillantez creativa de Kevin De Bruyne y la velocidad letal de Raheem Sterling, pero las semifinales de 2016 fueron lo más lejos que llegó en tres años bajo el mando de Manuel Pellegrini.
Una vez que Guardiola llegó ese verano, el club gastó a un ritmo sin precedentes para respaldar su visión, añadiendo a jugadores como Bernardo Silva, Ederson, Kyle Walker, Aymeric Laporte y Riyad Mahrez. Con Agüero todavía marcando por diversión, De Bruyne moviendo los hilos con sus incisivos pases y Touré dominando el centro del campo, el City tenía un potencial increíble. Sin embargo, cayó eliminado de la Champions League en octavos de final por el valor doble de los goles fuera de casa tras un empate global de 6-6 con el Mónaco en una primera temporada sin títulos bajo las órdenes del técnico.
Mientras el City batía después récords ingleses en su camino hacia dos títulos de liga consecutivos, sus problemas continentales continuaron, ya que Liverpool, Tottenham y Lyon lo eliminaron en cuartos de final.
«Es un año diferente, lo mismo de siempre», dijo De Bruyne tras la derrota ante el Lyon en 2020, mientras Guardiola advertía: «Un día romperemos esta brecha».
Cerca, pero no.
Rompió esa barrera la temporada siguiente. De nuevo como una potencia nacional, el City superó con claridad al Borussia Dortmund para citarse en semifinales con el Paris Saint-Germain. Tras una valiente victoria remontando en la capital francesa, el doblete de Mahrez selló un triunfo por 4-1 en el global y preparó una final contra el Chelsea, que acababa de eliminar al Real Madrid.
«La gente cree que es fácil llegar a la final de la Champions League», dijo Guardiola. «Llegar ahora a la final da sentido a lo que hemos hecho en los últimos cuatro o cinco años. Cada día estos chicos han sido consistentes y esto es extraordinario».
La final se jugó ante una afluencia limitada en Oporto debido a las restricciones por la Covid-19. La primera parte fue igualada y ambos equipos mostraron cosas prometedoras, pero el Chelsea encontró el gol antes del descanso. Kai Havertz aprovechó un gran pase al espacio de Mason Mount, sorteó al portero Ederson y luego empujó el balón a la red.
El City fue el equipo más brillante tras la reanudación y aumentó la presión con el paso de los minutos, pero no pudo encontrar la forma de superar a Edouard Mendy. Una vez más, el City se quedó con el corazón roto mientras el equipo de Thomas Tuchel celebraba su éxito europeo.
El revolucionario entrenador recibió muchas críticas por el fracaso de su equipo, en medio de las acusaciones de que había hecho demasiados ajustes tácticos. Aguero, Rodri y Fernandinho se quedaron fuera del once inicial, mientras Gundogan retrasó su posición a un rol de mediocentro y Sterling acompañó a Mahrez en ataque.
Gundogan, el máximo goleador del equipo, no pudo ser una amenaza ante el Chelsea, al tiempo que tuvo problemas para proteger a la defensa mientras Mount encontraba pases por dentro.
«Siempre había tenido ahí a Rodri o Fernandinho, pero lo cambió. Sabemos que tácticamente toca cosas, puede que hubiera visto una debilidad ahí, pero Thomas Tuchel anuló cualquier amenaza», dijo el exdefensa de Inglaterra y del Manchester United Rio Ferdinand.
«Vimos a Riyad Mahrez y Raheem Sterling jugar muy abiertos, realmente no habían hecho eso esta temporada y quizá eso fue algo que el City hizo mal».
Guardiola defendió esos retoques y dijo: «Tomé la decisión, para tener jugadores de calidad. Gundogan ha jugado muchos años en esta posición. Para tener velocidad, para encontrar a los jugadores pequeños, la calidad, a los jugadores brillantes, por dentro, en el medio y entre líneas. Esa fue la decisión».
De vuelta a la casilla de salida
Aquella derrota dio mucho que pensar al club del Etihad Stadium, pero el derrumbe en el Bernabéu un año después hizo creer a muchos que simplemente les faltaba el ADN necesario para cruzar la meta.
Emparejado con el Real Madrid en semifinales, el City estuvo espectacular en la ida en casa. De Bruyne y Gabriel Jesus les pusieron 2-0 arriba en los primeros 11 minutos y Phil Foden devolvió la ventaja de dos goles después de que Karim Benzema recortara distancias. Vinicius Junior marcó poco después, pero Bernardo Silva apareció para asegurar una ventaja de 4-3.
En la capital española, el City se negó a concederle a los locales la más mínima ocasión y, cuando Mahrez vio puerta a poco más de 15 minutos del final, el partido parecía sentenciado. Después de que varios intentos de Jack Grealish fueran frustrados hacia el final, el Madrid tuvo su primer disparo a puerta en el minuto 90, cuando Benzema asistió a Rodrygo para batir a Ederson. Un minuto después, el cabezazo de Rodrygo puso el 5-5 y estuvo a punto de marcar el tanto de la victoria en el último suspiro, pero su remate fue detenido. A los cinco minutos de la prórroga, Ruben Dias cometió falta sobre Benzema dentro del área y el francés completó la remontada.
El City quedó eliminado y el Madrid acabó venciendo al Liverpool en la final.
«He sufrido derrotas en la Champions League, tuve derrotas duras en el Barcelona cuando no pudimos llegar a la final», dijo Guardiola. «Pero es duro para nosotros, no puedo negarlo. Estuvimos muy cerca de la final de la Champions League».
Añadió: «Esto tendrá un impacto positivo en los jugadores del Real Madrid, pero realmente no lo sé en nuestro caso. No sufrimos mucho hasta que marcaron, pero no jugamos nuestro mejor partido».
Guardiola afrontó la campaña 2022-23 con la intención de convertir el trauma de Madrid y Oporto en una oportunidad para cambiar las cosas. Rediseñó la estructura táctica del City, con el objetivo de convertir a su equipo en una máquina más eficiente.
Entre los cambios clave estuvo la llegada de Erling Haaland desde el Borussia Dortmund. El noruego llevaba desmantelando líneas defensivas por todo el continente desde su irrupción con el Red Bull Salzburg en 2019. Entre sus etapas en Austria y Alemania marcó la increíble cifra de 23 goles en solo 19 partidos. Aunque los aficionados estaban deseando ver qué lograría bajo las órdenes de Guardiola, la anterior reticencia del técnico a utilizar a un goleador puro hizo que muchos calificaran la operación como una apuesta arriesgada.
El segundo cambio drástico giró en torno a John Stones. Central solvente con buen trato de balón, Guardiola exploró su flexibilidad aquella temporada haciéndole pasar en ocasiones al lateral y al centro del campo junto a Rodri cuando el City tenía el balón.
Los retoques funcionaron.
Haaland fue un fenómeno inmediato, batiendo récords en su camino hacia los 36 goles en 35 partidos de la Premier League. El impacto de Stones en sus nuevos roles también hizo maravillas, especialmente en la segunda mitad de la temporada.
El resultado fue una trayectoria invicta y terroríficamente dominante hacia la final de la Champions League, en la que el City ganó ocho partidos y empató cinco. Superó la fase de grupos con dos jornadas de margen antes de pisar el acelerador en las eliminatorias. Aplastó al RB Leipzig por un global de 8-1, superó al Bayern de Múnich por 4-1 y se tomó la revancha en semifinales: una exhibición de 4-0 contra el Real Madrid en la vuelta en Mánchester selló un 5-1 global.
Llegó a Turquía tras haber marcado 31 goles y encajado solo cinco. Como campeón de la Premier League y de la FA Cup, el Triplete estaba a la vista.
Haciendo realidad el sueño
Primero, Haaland y compañía tendrían que desmantelar al Inter de Simone Inzaghi. Aunque los italianos habían derrotado al Barcelona en la fase de grupos y superado por la mínima a Porto, Benfica y AC Milan camino de la final, habían mostrado algunas lagunas defensivas.
El City presentó un sólido equipo ofensivo y encerró al Inter en su propio campo, con Stones desempeñando un papel clave en su dominio como parte del doble pivote. Sin embargo, el Inter no concedió demasiadas ocasiones, con Andre Onana negando varios intentos en la primera parte.
El gol llegó a mitad de la segunda parte, cuando Bernardo llegó hasta la línea de fondo y dio el pase atrás. El balón rebotó hasta la frontal del área, donde Rodri irrumpió para rematar de interior a la red.
El hombre al que Guardiola dejó en el banquillo en un desafortunado ajuste táctico dos años antes acababa de marcar con sangre fría el gol de la victoria en la final de la Champions League con una actuación estelar.
Por fin, el City era campeón de Europa. Se convirtió en el décimo equipo en ganar un Triplete nacional y europeo, y en apenas el segundo de Inglaterra.
«Estaba escrito en las estrellas. Nos pertenece», dijo Guardiola.
Rodri dijo a BT Sport: «Es emocionante. Un sueño hecho realidad. Todos estos chicos de aquí llevaban no sé cuántos años esperando. Se lo merecen, nos lo merecemos. En los últimos años estuvimos muy cerca. Solo quiero dar las gracias a todo el mundo. No fue fácil».
En agosto de 2026, cuando dejó el club para fichar por el Barcelona, el centrocampista dijo a la web del City: «Formar parte de la primera Champions League y [ser] el que marcó en esa final es un privilegio. Era un sueño que habíamos perseguido todos estos años.
«La idea del club era ir en esa dirección para ser el mejor club del mundo. Completar esta historia de la manera en que lo hicimos y, por supuesto, con el gol y [demostrar] que podíamos sobreponernos a situaciones difíciles como la anterior que perdimos, fue simplemente increíble».
El fin de una era
Hicieron falta 15 años y enormes sumas de dinero, pero el City por fin estaba donde siempre había soñado estar: en la cima del fútbol mundial. Con monstruos competitivos como Guardiola, Haaland, Rodri y Bernardo Silva en sus filas, no iban a dormirse en los laureles. El City quería asegurarse de seguir entre los clubes de élite de Europa.
«Creo que después de un par de días, cuando esto se asiente un poco, esta sensación de ganar este trofeo, creo que querré hacerlo otra vez», añadió Haaland. «Me conozco lo suficiente como para saber que así es como voy a pensar. Tenemos que defender lo que logramos esta temporada. Así es como funciona y en un mes o dos meses todo se olvida y tenemos que volver a atacar.
«Así es la vida».
Siguieron ganando. Después de vencer al Sevilla en la Supercopa de la UEFA, viajaron a Arabia Saudí para conquistar el Mundial de Clubes.
El City también siguió reforzando su dominio en la Premier League y, aunque el Madrid volvió a eliminarlos de Europa la temporada siguiente, ya habían superado un obstáculo enorme.
«La gente dice que tengo que ganar tripletes cada temporada. Soy un buen entrenador, pero no. Me gusta esta competición por el hecho de que la ganamos, forma parte de la historia, y los jugadores serán recordados por el resto de sus vidas», dijo Guardiola.
Sus dos últimas temporadas al frente fueron duras. El City terminó tercero y segundo en la liga, respectivamente, y cayó pronto en la Champions League, aunque el legendario técnico se despidió después de conquistar la FA Cup y la Carabao Cup.
El bajón no hace más que subrayar lo importante que fue el triunfo de 2023 para su legado y para el club. Antes de Estambul, el éxito nacional del City quedaba eclipsado por su incapacidad para rendir en Europa. Asegurar el Triplete cambió su reputación para siempre, al demostrar que podía imponerse a gigantes tradicionales como el Barcelona y el Real Madrid.
Ha comenzado una nueva era con Enzo Maresca al mando, mientras que Rodri, Bernardo Silva y Stones ya se han marchado. Haaland tiene ahora un nuevo elenco de apoyo, pero la ambición del City está clara: recuperar la corona nacional y reencontrar la magia de la noche en la que Rodri convirtió el sueño del City en realidad.