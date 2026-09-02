Cuando el Aston Villa recibió al Newcastle en la jornada inaugural de la temporada pasada, las dos aficiones se fueron turnando para corear: «¡La Premier League es una puta corrupta!». El motivo de su demostración compartida de desprecio por la máxima categoría inglesa era evidente para todo el mundo. Durante mucho tiempo, el Villa y el Newcastle habían sido presentados, normalmente por ellos mismos y por sus aficionados, como las dos mayores víctimas de los supuestos efectos negativos de las Reglas de Beneficio y Sostenibilidad de la Premier League (PSR).

De hecho, en la víspera de ese mismo partido en Villa Park, el entonces entrenador de las Urracas, Eddie Howe, dijo a los periodistas: «Los retos a los que se enfrentan los equipos con esas restricciones, como sabemos mejor que nadie, son vender jugadores que no quieres vender, no poder fichar a jugadores que te gustaría comprar para refrescar la plantilla. Y [esos problemas] no van a desaparecer para nosotros».

El pesimismo de Howe era compartido por su homólogo en el Villa, Unai Emery, que aprovechó sus notas en el programa para pedir una revisión de la normativa.

«No podemos obviar que el verano ha sido complicado porque las normas financieras estaban condicionando nuestra inversión en la plantilla», escribió el técnico español. «Las normas de control financiero llegaron al fútbol con un buen propósito: evitar quiebras e impagos. Pero, como profesionales, deberíamos revisarlas, porque esta buena herramienta se convertirá en una limitación para los clubes que están haciendo una buena gestión, a los que nunca se les permitirá soñar y aspirar a objetivos más altos porque los ingresos, clave para estas normas financieras, necesitan tiempo para hacerse realidad después del éxito deportivo».

En cierto modo, Emery consiguió lo que quería, ya que la Premier League introdujo un nuevo sistema financiero antes del inicio de la 2026-27. Sin embargo, como dice el viejo refrán, siempre hay que tener cuidado con lo que se desea, y hay quienes creen que la implantación del Squad Cost Ratio (SCR) y del Sustainability and Systemic Resilience (SSR) no mejorará realmente las opciones del Villa y de otros clubes ambiciosos de cerrar la brecha económica con la élite de la Premier League. De hecho, algunos sospechan incluso que podría aumentar en los próximos años...