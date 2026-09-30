Cómo la joven del Chelsea Lexi Potter se ganó su primera convocatoria con Inglaterra y convirtió a la estrella inglesa Keira Walsh en su fan número 1
Lexi Potter, la centrocampista de 20 años del Chelsea, que el martes recibió su primera convocatoria con la selección absoluta de Inglaterra, sería sin duda una de las primeras en cuestionar la veracidad del viejo dicho de que nunca debes conocer a tus ídolos.
Keira Walsh, la estrella de talla mundial de Inglaterra, ha sido durante mucho tiempo un referente para Potter, pero desde que regresó a Inglaterra en 2025 para fichar por el Chelsea, se ha convertido en una especie de animadora y guía para ayudar a Potter a ganarse esa primera llamada de Sarina Wiegman para la concentración de octubre de Inglaterra.
Fue la semana pasada, antes del gran duelo del Chelsea con el Arsenal, cuando Walsh señaló el impacto de Potter como una de las grandes razones por las que ella ha tenido más protagonismo en el ataque del Chelsea esta temporada, todo ello antes de que su disparo rechazado desde la frontal provocara el único gol de la victoria sobre el Arsenal. "Creo que cuando Lexi juega a mi lado, hace que me sienta muy cómoda y me da la libertad para ir y hacer esas cosas", dijo. "Creo que tenemos una gran sociedad y probablemente de ahí viene la mayor parte de mi confianza".
Fue un gran elogio para una jugadora que aún tiene solo 20 años y que todavía solo suma 19 apariciones oficiales con el Chelsea. "No pretendo meterle demasiada presión con eso", dijo Walsh entre risas después de que GOAL se lo señalara, aunque también añadió: "Probablemente vaya a ser mejor que yo, para ser sincera".
Todo ello ofreció una gran perspectiva de la sociedad que Walsh y Potter han construido sobre el campo, para ayudar al Chelsea a arrancar de forma fantástica esta nueva temporada, y de su relación fuera de él, donde la joven centrocampista está ganando confianza claramente. Ahora, la seleccionadora inglesa, Wiegman, tiene la oportunidad de aprovechar todo eso, después de elegir a ambas en su última convocatoria.
Observando y aprendiendo
Fue en una noche gélida en Accrington, en diciembre del año pasado, después de que la sub-23 de Inglaterra protagonizara un partidazo contra Estados Unidos, cuando una Potter algo apurada, todavía poco acostumbrada a tratar con los medios de comunicación, le dijo a GOAL entre risas: "No soy precisamente una persona muy habladora".
Fue en respuesta a una pregunta sobre si le gusta pedir a las jugadoras más experimentadas en las concentraciones de las categorías inferiores de Inglaterra, aquellas que han jugado para Wiegman o con regularidad en la WSL, que le hablen de sus experiencias o del juego. "Creo que simplemente observo las cosas", dijo. "Creo que así soy cada día en el Chelsea. Me gusta limitarme a observar a jugadoras como Keira Walsh e intentar sacar cosas de su juego".
Un ejemplo perfecto
Unos meses después, una Potter visiblemente más confiada se sentó a charlar con los periodistas durante otra concentración con la selección inglesa sub-23. Esta vez, hizo referencia a más indicaciones verbales que Walsh le había dado, con la jugadora de 20 años continuando en el Chelsea en la temporada 2025-26 tras dos cesiones en el Crystal Palace.
«Es una gran persona fuera del campo», dijo Potter. «Me ayuda muchísimo y me cuida. En el campo, me ayuda e intento aprender de ella todo lo que puedo y tratar de incorporarlo a mi juego».
En ese momento, Walsh ya había dejado claro su estatus como la líder del club de fans de Lexi Potter, ya fuera señalándola como una jugadora a seguir en vídeos de redes sociales o describiéndola como una «jugadora increíble» en una entrevista en directo en Sky Sports. Cuando le preguntaron cómo era tener a una compañera de equipo de talla mundial como Walsh, que no solo le sirve como ejemplo extraordinario a seguir, sino que además es muy cercana y está deseando guiarla, Potter no pudo ocultar su alegría.
«Es top. A veces le digo a mi madre: “Oh, guau, ¡puedo ir a hablar con ella!”», sonrió. «Es realmente buena. Es muy cercana, muy amable y de verdad que me ayuda mucho. Cuando puedo jugar a su lado, lo disfruto muchísimo».
Una asociación floreciente
Está claro que el sentimiento es mutuo. Walsh también ha arrancado de forma magnífica la nueva temporada, con un gol y una asistencia en la goleada por 5-0 al Manchester United, antes de que un disparo suyo rechazado acabara provocando el único gol en la victoria del Chelsea sobre el Arsenal el domingo.
Después de la gran victoria sobre el Manchester United, la entrenadora del Chelsea, Sonia Bompastor, reveló que había hablado con Walsh sobre tirar más. «La estamos animando mucho a aprovechar esa oportunidad desde la frontal del área», explicó. «Tiene un gran disparo». Cuando le preguntaron a Walsh unas semanas después, aunque sí dijo que estaba practicando un poco más y que el cuerpo técnico la estaba animando a hacerlo, también quiso señalar el papel de Potter en todo ello.
«Creo que cuando juegas con un único pivote, obviamente tu trabajo es frenar las transiciones, así que normalmente no es mi función intentar entrar en el área y marcar», explicó Walsh. «Sé que, si estoy en el área e intento llegar y marcar la diferencia en ese lado, [Lexi] se va a quedar atrás y me va a cubrir en el otro. Para mí, probablemente se trata sobre todo de eso».
La consistencia es clave
Es una tarea que ha permitido a Potter, que anteriormente también brilló en un papel de ida y vuelta, mostrar sus cualidades en una posición más retrasada. «Creo que realmente le va muy bien por cómo juega ahora», dijo Wiegman el martes, aunque también cree que la «inteligencia» y la «comprensión» del espacio de la jugadora de 20 años le permitirían rendir más adelantada.
«Creo que Sonia dijo en una de sus entrevistas que el mayor cumplido que tiene [para Potter] es su regularidad», señaló Walsh. «No intenta deslumbrar en cada actuación. Simplemente es muy, muy buena cada vez que juega y creo que eso es lo más importante en esa posición. Cuando ves jugar a otras centrocampistas en esas posiciones, siempre son muy, muy, muy regulares y eso es algo que Lexi ha aportado. Ojalá eso continúe. Creo que ha sido una pieza realmente, realmente clave para nosotras hasta ahora».
Una convocatoria más que merecida
Es poco probable que Potter se convierta tan rápido en una pieza tan importante para Inglaterra. Georgia Stanway se ha afianzado en el puesto junto a Walsh en el once de Inglaterra, mientras que otras como Laura Blindkilde Brown y Lucia Kendall también han rendido bien, en partidos importantes, en el centro del campo.
Pero el nivel que Potter ha estado ofreciendo con el Chelsea en las últimas semanas ha sido imposible de ignorar, y resultó interesante que Wiegman profundizara el martes, sin que nadie se lo preguntara, en cómo eso potencia aún más a Walsh. «Puede dejar más esa posición y puede llegar más arriba en el campo, y sabemos que tiene un buen disparo», dijo la seleccionadora inglesa sobre la jugadora de 29 años. «Ya lo hemos visto. Aparece en distintas posiciones y se vuelve un poco más imprevisible».
Inglaterra tiene por delante dos partidos enormes contra Grecia, en los que la victoria es necesaria para mantener vivas las esperanzas de clasificarse para la Copa Mundial Femenina. Dada la importancia de lo que hay en juego, quizá la experimentación sea limitada. Pero, cuando le preguntaron si Potter podría tener un impacto inmediato en su primera concentración con la absoluta, Wiegman no descartó la posibilidad.
«Ha demostrado en el Chelsea que puede ser titular contra cualquier equipo», señaló. «Sé que, cuando vienes [a la concentración] por primera vez, puede ser un poco abrumador. Pero lo que he visto en ella es que sale al campo y, juegue contra quien juegue, simplemente va a jugar y se siente cómoda. Espero verlo la semana que viene».