¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directo€50
Roy Keane GFX HIC 1-1GOAL

Cómo el tocayo de Roy Keane reconstruyó en cartón la carrera del legendario capitán del Manchester United

GOAL conversa con un coleccionista de cromos que ha hecho todo lo posible por plasmar en ellos la trayectoria futbolística del irlandés.

James Westwood
Traducido por

  • Dan Keane tiene motivos de sobra para ser considerado el mayor admirador del capitán más legendario del Manchester United en todo el mundo. Este coleccionista de cartas, responsable del popular canal de YouTube Sports Cards UK, tardó 18 meses en completar la colección arcoíris de Roy Keane de Topps Pristine Road to UEFA Euro 2024. Es decir, consiguió todas y cada una de las versiones paralelas de esa carta base de la colección.

    La mayor parte de ese tiempo la dedicó a intentar hacerse con la última carta que le faltaba: un Black Pristine Refractor del que solo existe un ejemplar. La negociación con su propietario fue agotadora. Tardaron casi ocho meses en acordar un precio final de 400 €, y después Dan tuvo que esperar tres semanas, con los nervios a flor de piel, a que llegara la carta.

    Cuando por fin la recibió y pudo colocarla junto al Gold Swirl Chrome SuperFractor, también de ejemplar único, por el que ya había pagado 339 €, Dan sintió sobre todo tranquilidad, más que euforia.

    «Me convencí de que nunca llegaría y dejé de pensar en ello para no agobiarme, pero cuando llegó sentí alivio», cuenta a GOAL. «Creo que esos 18 meses de coleccionismo se resumieron en 30 segundos: puse las dos cartas, las dos de ejemplar único, una al lado de la otra sobre mi escritorio y me quedé mirándolas durante 30 segundos, sonriendo».

    Momentos tan difíciles de creer como ese se han convertido en parte habitual de la experiencia de Dan como coleccionista. Reconstruir en cartas la carrera de Keane, su tocayo, ha sido laborioso en ocasiones, pero sobre todo muy gratificante. Según reconoce, apenas ha completado el «20 %» de la historia de Keane y, aun así, su pasión por la tarea no deja de crecer. ¡Y eso que ni siquiera es seguidor del Manchester United!

  • Impulsado por la nostalgia

    Dan Keane
    Dan Keane/Topps

    Dan finalmente decidió no hacerse seguidor del Manchester United, pero siempre ha sentido una conexión personal con Keane.

    Crecer con el apellido Keane y un padre irlandés seguidor del Manchester United hizo que a Dan le preguntaran a menudo si tenía algún parentesco con el excentrocampista. De vez en cuando, no podía resistirse a inventar una historia.

    «Convencí al padre de un amigo de que él [Keane] era mi tío. Unos años después volví a ver a mi amigo y me preguntó cómo estaba mi tío. Me pareció una pregunta rarísima», explica. «¡Había olvidado por completo que le había dicho que Roy Keane era mi tío! Solo se lo conté a un par de personas y casi nunca funcionó. ¡Luego olvidé por completo que lo había dicho aquella vez en la que sí funcionó!»

    Ese vínculo personal ha influido, naturalmente, en su forma de coleccionar, aunque Dan acabó decidiendo no apoyar al mismo equipo que su padre.

    «Me encanta la nostalgia y creo que los cromos son una forma de recordar los buenos momentos», afirma. «Ahora soy del Fulham, pero aún guardo recuerdos muy bonitos [del Manchester United]. De pequeño me pusieron una camiseta de Roy Keane. En JJB Sports salía más barato ponerle el nombre de un jugador que el tuyo, así que nos ahorramos unas libras.

    «Mi padre es irlandés. Nació aquí de padres irlandeses, pero a mis abuelos les gustaban los deportes de GA, como el hurling y el fútbol gaélico. Así que mi padre decidió elegir un equipo de fútbol y el Manchester United fue el que más le atrajo. Roy Keane jugaba cuando yo nací. Le tengo mucho cariño y creo que, aunque no puedes sostener un recuerdo entre las manos, sí puedes sostener algunos de los cromos que había cuando crecías viéndole jugar».

    Al preguntarle por qué eligió al Fulham en vez del Manchester United, Dan explicó: «Mis padres son contables y trabajaban durante todo el verano. Durante años, mi hermano y yo fuimos a distintos campamentos de verano. Al final encontramos uno en Surrey en el que jugábamos al fútbol ocho horas al día, de lunes a viernes, y que organizaba el Fulham Community Trust. Al terminar, te daban entradas gratis para ver al Fulham. Como crecí en Surrey, prácticamente nunca pude ir a ver jugar al Manchester United porque mi padre, y esto no le gustará que lo diga, es más de seguirlo desde el sofá. Todavía veo al Manchester United con él, pero después de ir a Craven Cottage, de recorrer el camino desde Putney hasta el estadio y cruzar el puente junto al río, me enamoré del club, de todo.

    «Fuimos a tres o cuatro de aquellos campamentos de verano, así que acabé viendo unos cuatro partidos del Fulham. Un par de jugadores vinieron a vernos y aquello terminó de convencerme: “Este es sin duda mi equipo”. Es el club el que te elige».

  • Cómo se «descontroló»

    Manchester United v Leicester City - Emirates FA Cup Fourth Round
    Getty Images Sport

    El respeto de Dan por Keane no ha hecho más que crecer desde que el icono del Manchester United se retiró del fútbol, al igual que su obsesión por una época concreta.

    Reunir la colección definitiva de cartas de Roy Keane nunca fue el gran plan de Dan, pero pronto quedó claro que el icono del Manchester United sería, junto con el Fulham, su principal interés como coleccionista. Además, ha aprendido a apreciar aún más el carácter singular de Keane desde que lo vio pasar del terreno de juego a ejercer de comentarista.

    «Del mismo modo que el club te elige a ti, creo que tu colección también te elige, y eso fue lo que me pasó con Roy Keane», cuenta. «Cuando empecé mi colección, quería centrarme en un jugador por el que sintiera algo. En su caso, estaba el componente nostálgico de haber crecido apoyándole. Pero, con los años, he aprendido a respetarlo mucho más como persona. Tiene mucho ingenio y es muy divertido.

    «Tengo familiares en Irlanda que se le parecen mucho, con esa rapidez de respuesta. Y ahora que soy mayor admiro su estilo de fútbol sin rodeos incluso más de lo que lo entendía cuando era pequeño. Así que, por el apellido y porque era uno de mis tipos de jugador favoritos, fue bastante sencillo. Iba a coleccionar cartas del Fulham y de Roy Keane. Simplemente empecé comprando algunas cartas de Roy Keane de una o dos libras, y a partir de ahí la cosa fue a más».

    Match Attax, una de las colecciones más queridas de Topps, celebró esta semana su 20.º aniversario con un evento en Olympia London. Para muchísimos aficionados al fútbol, este popular juego de cartas coleccionables es la puerta de entrada perfecta al coleccionismo, y Dan no fue una excepción. Sin embargo, no utilizaba las cartas para su propósito habitual, ni pensaba en encontrar ejemplares raros de Keane cuando abría aquellos primeros sobres.

    «Nací en 1995, así que empecé coleccionando Pokemon, luego pasé a Yu-Gi-Oh y después a los álbumes y cromos de fútbol», explica. «Pero creo que el primer álbum de Match Attax salió cuando yo tenía 12 años. Por entonces era seguidor del Fulham, pero no coleccionaba específicamente cartas de Roy Keane. Empecé a coleccionarlas cuando era mayor.

    «En la época de Match Attax de 2007, 2008 y 2009, probablemente jugaba con las cartas de una forma distinta a la prevista. Mi hermano y yo comprábamos cartas de Match Attax en la tienda, me vienen a la cabeza Nicky Butt con la camiseta del Newcastle, Jay-Jay Okocha y algunos de esos jugadores, y luego jugábamos con ellas al estilo de Top Trumps, enfrentando defensa y ataque. Entonces no se me daba muy bien coleccionar: compraba cartas simplemente para tenerlas».

    Cuando Dan empezó a coleccionar de forma más organizada y a buscar específicamente cartas de Keane, se centró en una etapa que marcó sus primeros años como aficionado al fútbol.

    «A veces compras cartas y acabas formando una colección casi sin darte cuenta, pero, cuando lo piensas más, quieres centrarte en una línea o una época determinada. Me gustan mucho las cosas de principios de los 2000, así que las cartas de Keane de entre 2000 y 2005 son mis favoritas para coleccionar», dice. «Era demasiado pequeño para recordar bien la temporada del triplete o algo así; 2003 y 2004 son probablemente los años que más me interesan, cuando empecé a recordar de verdad el fútbol. Hay muchísimas cartas de esa época que me gustan mucho, mucho, y hacia ahí he orientado mi colección, aunque también me gusta ir completando muchas cosas diferentes».

  • Completando el arcoíris

    Dan Keane
    Dan Keane/Sports Cards UK

    Solo un lanzamiento de producto ha llevado a Dan a emprender una exhaustiva búsqueda de versiones paralelas, y el resultado es una bonita exposición en su casa.

    Hasta ahora, sin embargo, la carta de Keane de la colección Pristine de la Eurocopa 2024 es la única con la que Dan ha intentado completar el arcoíris de variantes. No es una carta rara, pero Dan se dio cuenta de que tenía algo especial desde el momento en que salió.

    «Hay varias razones. Roy Keane no suele aparecer en muchas cartas con la camiseta de Irlanda. Creo que solo tuvo cartas distintivas en el Mundial de 1994 y luego en el de 2002, aunque, obviamente, Saipán y todo lo que pasó allí probablemente no sea uno de los mejores recuerdos de aquel torneo. Después vi que salió la lista de cartas de Topps Pristine, la colección Road to Euro 2024, y él aparecía con la camiseta de Irlanda», recuerda Dan.

    «No todas las camisetas de esa colección tenían licencia, pero la de Irlanda sí. Solo compré una carta: la variante verde, cuyo color coincide con el de la camiseta y suele quedar muy bien. A los coleccionistas les resulta atractiva. Así que la compré. Estaba numerada hasta el 125 y me costó unas cinco libras. No era muy cara».

    Ese fue el primer paso. Luego llegó otro aún más espontáneo que lanzó a Dan a una búsqueda en toda regla: «Después estaba mirando en una plataforma de compraventa asiática, vi la SuperFractor de ejemplar único y decidí comprarla. Normalmente, para completar un arcoíris, los coleccionistas compran primero la carta de ejemplar único y luego van reuniendo las demás. Así que fui consiguiendo algunas más por aquí y por allá, hasta que fui a la feria de cartas coleccionables de Dublín hace dos años. Estaba hablando con un coleccionista para intercambiar unas cartas de Evan Ferguson que tenía. Vio la SuperFractor y me dijo que conocía a alguien que tenía la variante negra de ejemplar único. Yo me había olvidado de que existía, y eso me desconcertó un poco porque me di cuenta de que ahora tendría que conseguir dos cartas de ejemplar único.

    «Me dijo que conocía al coleccionista que la había comprado, así que le escribí en aquella feria de Dublín. En la siguiente feria de Dublín pude mostrar el arcoíris completo. Habían pasado seis meses hasta aquella primera feria y luego un año entero hasta la siguiente: 18 meses en total. Tuvimos que dar unas cuantas vueltas para conseguir esa carta, pero es mi primer arcoíris de Roy Keane y probablemente será el último, porque completarlo salió muy caro. Hace poco lo enmarqué y lo tengo colgado en la pared».

  • Las cartas más preciadas

    Roy Keane Nottingham Forest card
    Dan Keane/Topps

    Hay dos cromos que Dan considera los más importantes de su colección de Keane, pero su favorito no pertenece a ninguna colección del Manchester United.

    Dan difícilmente podría haber elegido un segmento más especializado dentro del mundo de las cartas coleccionables de fútbol. Por eso, la suerte ha sido tan importante para ampliar su colección como el tiempo, el esfuerzo y el dinero que ha dedicado a esta afición. Las dos cartas más importantes de su historia dan fe de ello: ambas han recibido la máxima calificación numérica de Professional Sports Authenticator (PSA), el mayor distintivo para cualquier coleccionista.

    «Las cartas de esta época, de 2001 a 2005, son realmente difíciles de encontrar. He visto que la mayoría, por algún motivo, están en Estados Unidos o en Asia, así que muchas han aparecido en China y Japón», comienza Dan al preguntarle por las cartas individuales de Keane que más aprecia. «Pero fui a la feria de cartas de Milton Keynes y vi una carta de Roy Keane con un fragmento de una camiseta que había llevado en un partido [2001 Upper Deck]. Estaba sin calificar, así que decidí enviarla para que la calificaran, porque muchas de mis cartas de Roy Keane están calificadas, y obtuvo un PSA 10.

    «Fue realmente emocionante encontrarla en una feria de cartas del Reino Unido, enviarla yo mismo para que la calificaran y conseguir un 10. Contiene un fragmento de una camiseta que llevó en un partido durante su etapa como jugador, de cuando vestía esa camiseta, y creo que solo hay cuatro ejemplares de esta carta con un PSA 10. Diría que esa es una de ellas, y luego hay otra que procede de una feria de cartas del Reino Unido y que, creo, es la única del mundo con un PSA 10. Esta la compré ya calificada, pero fue mi primera carta autografiada de Roy Keane [2004 Upper Deck Sign of the Times], así que significó mucho para mí. Probablemente fue la carta más cara que compré y, a partir de ahí, empecé a comprar cartas más caras, especialmente de esa época».

    Sin embargo, desde un punto de vista puramente sentimental, para Dan hay una carta que destaca por encima de todas las demás: la primera de Keane con los colores del Nottingham Forest, donde pasó tres años antes de fichar por el United en 1993. «Si alguien me pregunta cuál es mi carta favorita de Roy Keane, siempre digo que es su primera carta, la de 1990. Me la regalaron y, además, quien me la dio puso mis datos de redes sociales en la cápsula protectora. La comunidad es una parte muy importante del mundo de las cartas de fútbol».

  • Regalo de Behzinga

    Dan Keane - Palatial card
    Instagram: @sportscardsuk

    Uno de los miembros de los Sidemen le entregó generosamente a Dan una carta de Keane muy rara cuando se encontraron en Londres.

    La comunidad de coleccionistas de cromos es muy unida, por lo que es habitual que coleccionistas y youtubers se ayuden entre sí. «Tengo muchos amigos que me han ayudado a comprar cromos que me faltaban, que me han vendido cromos o que han comprado alguno pensando en mí porque creían que me gustaría. Luego me han insistido y han confirmado que, efectivamente, me gustaba», asegura Dan.

    «Siempre intento comprar cosas para otras personas y estar atento a lo que puedan buscar. Si alguien me pide que esté pendiente de un cromo o de una versión paralela en concreto, me lo apunto en el móvil. Cada vez que voy a una feria de cromos, si veo algo que podría gustarle a alguien, normalmente hago una foto, cierro el trato y después me arreglo con esa persona».

    Entre los contactos de Dan está Ethan Payne, conocido también como Behzinga y miembro del grupo británico de YouTube Sidemen. Su canal, «Behz Collects», tiene más de 23.000 suscriptores y muchos de sus vídeos acumulan cientos de miles de visualizaciones. Al igual que Dan, Ethan acude con frecuencia a las mayores ferias de cromos y eventos del sector.

    Ethan también conoce de sobra la fama de Dan como gran admirador de Keane. Cuando se encontraron en el lanzamiento de la Topps Flagship 2026-27 Hobby Box en la Fanatics Store de Londres, le entregó un regalo muy especial: una Keane 2025-26 Topps Palatial Man Utd Autograph, numerada hasta el 20.

    «Fue una locura, la verdad. Nunca había tenido una carta Palatial», cuenta Dan. «Tampoco creo que tenga otra carta de Roy Keane con esa equipación y esos colores, lo cual también está muy bien. Él había abierto un montón de sobres de Palatial y me escribió por Instagram. Nos seguimos mutuamente y yo sigo su trayectoria como coleccionista de cromos de fútbol desde que empezaron él, Simon [Minter] y Josh [Bradley]. Es una de las personas más agradables que he conocido. Es muy cercano y me dijo: “Tengo una carta para ti”. Yo le respondí: “Oh, no hace falta que me des nada”. Luego me vio en el evento y me la regaló. Me quedé completamente alucinado».

  • «Muy fácil identificarse»

    Dan Keane
    IG: @sportscardsuk

    El reciente vídeo de Dan en YouTube dedicado a Keane recibió una avalancha de comentarios positivos mientras él recorría el país en busca de nuevos hallazgos.

    Dan grabó en Woking, Manchester y Dublín para crear un vídeo dedicado a su colección de cartas de Keane, que ha superado las 6.000 visualizaciones desde su publicación el mes pasado. La sección de comentarios está llena de elogios a la «forma de contar historias de primer nivel» de Dan, y también le han felicitado por «mostrar de qué trata esta afición».

    Una persona también escribió: «Es un vídeo con el que resulta muy fácil identificarse. Creo que los influencers deberían enseñar más sus colecciones, en lugar de cuánto dinero ganan». Desde una revelación de última hora de las cartas recibidas de PSA hasta una pasada por Old Trafford, Dan ha mostrado a sus seguidores de cerca lo que ha supuesto reunir una colección tan impresionante. Así se distingue de otros creadores de contenido de este ámbito, que suelen preferir vídeos más genéricos de apertura de cartas o cajas.

    «Era importante para el vídeo, pero también sentía que era importante para mí. Poder volver a visitar algunos de esos lugares, como la feria de cartas de Woking, fue especial. Era una feria en mi zona que coincidió con el rodaje», dijo Dan. «Crecí por los alrededores de Woking, así que fue genial que hubiera una feria de cartas allí y que pudiera mostrar allí algunas cartas de Irlanda.

    «Manchester, obviamente, era muy importante. Había planeado mostrar allí unas cartas recibidas de PSA y todo se resolvió en el último momento. Creo que llevaba unos seis meses esperando a que PSA me devolviera esas cartas y recibí un mensaje la noche anterior, mientras celebraba mi cumpleaños, diciendo que habían llegado. Así que escribí a un amigo y tuve que coger el tren de última hora a Clapham a las 22:00, la noche antes de ir a Manchester, para recogerlas y poder mostrarlas.

    «Eso añadió un poco más de emoción, pero nos alojamos en el Trafford Centre, así que cada vez que íbamos al centro pasábamos por Old Trafford. También fuimos al museo del fútbol de allí y disfrutamos de todo aquello. Además, pude comprarle a un amigo una carta Topps Chrome de Roy Keane muy chula, negra y numerada hasta el 10.

    «Irlanda también encajaba a la perfección: pude mostrar el arcoíris completo con la camiseta de Irlanda en la feria de cartas de Dublín. También fui a Atlantic City Collectibles y se lo enseñé a los chicos de allí. Se lo enseñé a Jason, que es un gran coleccionista de cartas de la selección irlandesa, y le prometí que, si alguna vez lo vendo, será para él. El aspecto comunitario es importantísimo. Es increíble hasta dónde ha llegado todo esto y la gente te recibe con los brazos abiertos».

    Existe la tentación de anteponer el crecimiento del canal al coleccionismo, pero el beneficio económico nunca ha sido la principal motivación de Dan: «Coleccionar tiene que ser lo primero, porque, si gastas demasiado dinero, enseguida sentirás que lo disfrutas menos. Soy coleccionista antes que nada, sin ninguna duda. Creo que, aunque dejara de crear todo este contenido, seguiría coleccionando. Coleccionar es algo que se lleva en los genes. Mi abuelo coleccionaba postales y mi madre, sellos. Creo que tienes ese gusanillo o un gen que se transmite de generación en generación».

  • Nuevos objetivos

    Dan Beard
    Dan Beard

    A Dan aún le quedan muchísimos cromos de Keane por conseguir y ya ha identificado dos series con las que quiere llevar su colección al siguiente nivel.

    Ese gusanillo hace que Dan siempre esté buscando la próxima pieza de coleccionismo de Keane, y ahora tiene en el punto de mira una colección de cartas que considera su «santo grial»: «Uno de mis grandes objetivos sería una colección llamada 2022 Topps Dynasty. Era una colección de gama bastante alta y creo que antes habían sacado cartas de béisbol y cosas así. Recuerdo que estaba en la tienda insignia temporal de Topps en Westfield, en White City, y un amigo mío que trabaja para Topps me habló de la llegada de Dynasty al fútbol. Fue muy emocionante».

    «Hay cartas realmente bonitas, todas numeradas con tiradas de diez ejemplares o menos. Llevan un autógrafo en la propia carta, así que Roy Keane la habría firmado, y normalmente incluyen un fragmento de equipación usada en un partido. Algunos de esos fragmentos muestran el escudo del Manchester United. No tengo nada parecido y muchos de los mejores fragmentos salen en Topps Dynasty. Creo que la carta única se vendió por unas 7.000 libras, así que no creo que vaya a intentar conseguir una, pero quizá sí alguna de las numeradas hasta diez, o de las colecciones posteriores. Creo que han seguido sacando Dynasty desde 2022 hasta 2026, así que habrá bastantes y creo que él aparece en la mayoría de los listados de cartas».

    Dan también espera hacerse con algunas cartas de Keane de la colección Flagship 2026-27 de Topps. Desde que adquirió Topps en 2022, Fanatics Collectibles se ha propuesto acercar el coleccionismo tradicional europeo de cartas a la búsqueda de piezas de alta gama al estilo estadounidense, y Chrome Classics es una de sus colecciones más atractivas visualmente.

    Las cartas metalizadas, con bordes de estilo retro, también atraen a coleccionistas como Dan. «Estoy buscando algunas versiones paralelas numeradas de la carta Chrome de Keane porque utilizan el antiguo escudo de Barclays», explica. «Ese emblema me trae muchos recuerdos. No quiero decir que vaya a completar el arcoíris de variantes, porque es fácil acabar queriéndolas todas, pero si alguna vez aparece la carta única, [me interesaría]».

  • En esto para toda la vida

    Match Attax event
    Topps

    La emoción de ir tras las cartas devuelve a los coleccionistas a la infancia, y la meta siempre acaba siendo una ilusión.

    Para Dan, nunca desaparece la descarga de adrenalina que siente al abrir un sobre o al buscar y comprar una carta que mejora un poco más su colección. Estos trozos de cartón brillante son un puente invisible entre generaciones, capaces de convertir a los adultos en niños con los ojos muy abiertos en cuestión de segundos.

    «Creo que esa es la esencia», dice. «El mercado ha cambiado, sin duda, y cuando estás en el patio del colegio no piensas en el mercado. Ahora los niños tienen la oportunidad de encontrar cartas firmadas, mientras que antes probablemente no la tenían. En su día había autógrafos en Match Attax, pero eran tan difíciles de conseguir que casi ni sabías que existían en la colección. Eran muy raros. Pero ahora puedes comprar un sobre de Topps Flagship en Sainsbury’s y encontrar una carta con un parche o una firmada, y a los niños les entusiasma.

    »Pero creo que la emoción de encontrar algo importante en un sobre no ha cambiado nunca. No creo que dejes atrás esta afición; creo que la afición crece contigo, con las distintas colecciones, los productos y las novedades que van saliendo. Cuando estuve en la feria de cartas de Woking, hice una publicación conjunta con un amigo y me regaló un sobre de Match Attax. Lo abrí cuando fuimos a tomar algo después y me salió una carta 100 Club de Lionel Messi. Tengo 31 años y era la primera vez en mi vida que me salía una carta 100 Club de Messi. Aquel chico me había dado un solo sobre y yo lo había abierto en un pub, sin grabarlo, y la emoción fue exactamente la misma que al encontrar la carta única de Topps Chrome. No tienen el mismo valor, pero esa nostalgia te transporta al pasado y vuelves a sentir lo mismo.

    »La verdad es que no creo que, para los coleccionistas de hoy, sea muy diferente de jugar e intercambiar cartas. Puede que ya no las sujetes con gomas elásticas ni te las metas en el bolsillo. Puede que uses fundas y protectores rígidos, y que su estado importe un poco más, pero intercambiar cartas en el patio del colegio no es diferente de hacerlo en una feria de cartas».

    Para los verdaderos coleccionistas como Dan no hay una meta final, porque esta afición no tiene fecha de caducidad. No espera completar nunca su colección de Keane, pero eso no le impedirá seguir ampliándola poco a poco. La recompensa siempre está en la búsqueda y el descubrimiento, no en el resultado final.

    «Topps saca todos los años nuevos productos con cartas de Keane que me gustan. Creo que esta colección de Keane me acompañará toda la vida», concluye. «Siempre hay alguna carta cuya existencia ni siquiera conoces, hasta que un día la descubres y ves una foto suya. Pero localizarla o encontrar a un coleccionista que tenga una ya es otra historia completamente distinta. Creo que nunca terminará, hasta que ya no pueda coleccionar más porque me haya muerto».

    Topps Match Attax UEFA Club Competitions 2026/27 está disponible en internet y en establecimientos seleccionados. Para más información, visita Topps RIPPED y sigue a @toppsfc para conocer las últimas novedades.