Cómo el modesto Sabah de Azerbaiyán llegó a la Champions League bajo el mando de un ganador de '¿Quién quiere ser millonario?' con vínculos con el Manchester United
El Manchester United ha vuelto al lugar que le corresponde. Michael Carrick dirigió con maestría el regreso del club a la Champions League tras una frustrante ausencia de dos años, y se esperará de él que, como mínimo, lleve al equipo hasta las eliminatorias después de un sorteo de la fase de liga en gran medida favorable.
Hay un viaje al Atlético de Madrid y un choque de altos vuelos con el Bayern de Múnich en Old Trafford en el horizonte, pero se espera que el United saque resultados positivos de sus otros partidos contra Como, Roma, Sporting CP, RB Leipzig y Villarreal. También será clarísimo favorito para sumar los tres puntos en su partido inaugural contra el Sabah FK, el modesto equipo azerbaiyano que juega a este nivel por primera vez en su historia.
El Manchester United no puede permitirse ninguna complacencia, eso sí. El Sabah estará decidido a dar una campanada monumental, y su camino hasta este punto demuestra que todo es posible. Es una historia extraordinaria, como también lo es la de su actual entrenador, Valdas Dambrauskas, que pasó por Mánchester mientras aprendía el oficio.
El Sabah es un outsider absoluto para levantar la Copa de Europa en mayo, con una cuota de 1500/1, pero ya es ganador solo por estar aquí. A continuación, GOAL te trae todo lo que necesitas saber sobre los nuevos campeones de Azerbaiyán...
Ascenso rápido a la máxima categoría
El Sabah, apodado Los Búhos, fue fundado en Bakú en 2017. Sí, ha leído bien: hace solo ocho años, por el empresario azerbaiyano Yagub Huseynov a través de Bridge Group of Companies. Como fundador y presidente del consejo de supervisión del destacado conglomerado nacional de inmobiliaria, hostelería e inversiones, oficializó la creación del club el 8 de septiembre de ese año y puso en marcha una ambiciosa junta directiva que incluía al campeón olímpico Igor Ponomarev y a varios líderes empresariales.
Los Búhos empezaron directamente en la Primera División de Azerbaiyán, la segunda categoría. Terminaron en una meritoria quinta posición en su primera temporada, aunque eso no fue suficiente para lograr el ascenso inmediato por la vía tradicional basada en el rendimiento.
Sin embargo, según las normas de la Federación de Fútbol de Azerbaiyán (AFFA), los equipos deben cumplir criterios específicos de licencias de clubes en los apartados financiero, administrativo y de infraestructuras para ascender a la Premier League. Los cuatro primeros, Khazar Baku, Qaradağ Lökbatan, Shuvalan y MOIK Baku, no cumplieron esos requisitos, pero el Sabah sí superó la revisión administrativa y financiera para obtener su licencia, lo que le permitió dar el salto a la máxima categoría.
En los tres años siguientes, el progreso fue más gradual. El Sabah debutó con un séptimo puesto en la Premier League de 12 equipos y ascendió hasta la sexta plaza la temporada siguiente. Después llegaron dos quintos puestos consecutivos en 2020-21 y 2021-22. Además, firmó un acuerdo de patrocinio con Bank Respublika a medida que el club ganaba atractivo comercial. Eso supuso una importante inyección económica adicional para invertir en el primer equipo, la cantera y el funcionamiento del club, mientras que su estadio, conocido inicialmente como Alinja Arena, pasó a llamarse Bank Respublika Arena.
Irrupción europea
El Sabah estaba preparado para dar el siguiente gran paso en la campaña 2022-23. Ganó 25 de sus 36 partidos de liga para terminar segundo, a solo nueve puntos del campeón, el Qarabag, y se clasificó para Europa por primera vez.
En la segunda ronda de clasificación de la Conference League, el Sabah superó al conjunto letón RFS tanto en casa como fuera para citarse en la tercera ronda con el gigante serbio Partizan Belgrade. El Sabah dio la sorpresa en la ida con una notable victoria por 2-0 en casa, pero perdió la vuelta por el mismo marcador y acabó cayendo en la tanda de penaltis.
Tendría otra oportunidad al año siguiente pese a caer al tercer puesto en la Premier League, y se cobró la pieza del Maccabi Haifa, aunque volvió a sufrir otro duro golpe en la tercera ronda, al perder por 2-0 en el global ante el conjunto irlandés St Patrick's Athletic. Los Búhos también se desplomaron hasta una decepcionante quinta posición en la liga, pero lo compensaron al conquistar su primer gran trofeo, al derrotar al Qarabag por 3-2 tras la prórroga en la final de la Copa de Azerbaiyán para clasificarse para la Europa League.
La importancia de ese triunfo no puede exagerarse. El Qarabag había ganado 11 de los 12 títulos anteriores de la Premier League de Azerbaiyán y terminó con una enorme ventaja de 15 puntos en lo más alto esa temporada. Después se convirtió en el primer club azerbaiyano en alcanzar alguna vez la fase de grupos o de liga de la Champions League, y llegó al play-off de la fase eliminatoria antes de ser eliminado por el Newcastle.
Arrebatarle un título al club dominante del país generó una ola de confianza en las filas del Sabah, en la que todavía sigue subido a día de hoy. El primer equipo se había convertido en una fuerza formidable, y el Sabah estaba desarrollando una nueva y emocionante generación de estrellas, con su equipo sub-19 proclamándose campeón nacional de forma consecutiva en 2023-24 y 2024-25.
Cambio inesperado en el banquillo
El verano pasado se produjo un cambio inesperado en el club cuando el entrenador Vasili Berezutski se marchó por motivos personales, apenas siete meses después de asumir el cargo. El exinternacional ruso y central Berezutski, que había sido el octavo entrenador permanente del Sabah desde su fundación, había firmado un contrato hasta 2028 y contaba con la plena confianza del consejo tras conquistar un título importante.
Perderlo a menos de un mes del inicio de la ronda de clasificación de la Europa League fue un golpe enorme, pero el Sabah se movió rápido para asegurar a su sustituto y dio al técnico lituano Valdas Dambrauskas un contrato de tres años. El nombramiento generó de inmediato una mezcla de entusiasmo e intriga, pese a que Dambrauskas nunca jugó profesionalmente, ya que solo llegó a la tercera categoría lituana.
Dambrauskas llegó al Bank Respublika Arena con una buena reputación como entrenador tras sus etapas en el Ludogorets y el Hadjuk Split, guiando al primero al título de la liga búlgara y al segundo al éxito en la Copa de Croacia. Sin embargo, era más famoso por una aparición en televisión que por su trabajo sobre el terreno de juego.
Después de decidir colgar las botas a los 23 años, Dambrauskas participó en la edición de 2002 de "Šeši nuliai - milijonas", la versión lituana de "¿Quién quiere ser millonario?". No ganó el gran premio, pero se llevó 4.000 litas, aproximadamente el equivalente a 2.500 £, suficiente para pagar billetes de ida a Londres y cubrir para él y su ahora esposa el primer mes de alojamiento, mientras perseguía su sueño definitivo de convertirse en entrenador de fútbol.
Dambrauskas estudió en la London Metropolitan University mientras obtenía sus licencias UEFA de entrenador y, según se informa, trabajó como repartidor de periódicos, cuidador de niños y pintor de casas para cubrir las tasas académicas y el coste de la vida. "A veces era difícil. Tenía que trabajar duro y, a veces, creer en mí mismo cuando yo y los que me rodeaban dudábamos", dijo a Euro News.
Esa perseverancia le ayudó a conseguir varias estancias de corta duración en clubes de la Premier League para acompañar a entrenadores de cantera y ayudar en sesiones de entrenamiento juvenil, entre ellos Brentford, Fulham y Manchester United. Estudiar en Carrington fue una experiencia de un valor incalculable para Dambrauskas, ya que aprendió cómo las academias de élite estructuran sus bloques de entrenamiento y vio de cerca los diseños de ejercicios y los enfoques de comportamiento utilizados por miembros del personal del United, de primer nivel.
Desbancar al Qarabag de su trono
Dambrauskas comenzó su carrera como entrenador principal en el Kingsbury London Tigers FC, de la novena división inglesa, llevando al club a su mejor clasificación histórica, y dirigió a la selección sub-19 de Lituania entre 2011 y 2012. Dos años después se hizo cargo del campeón lituano Žalgiris, donde orquestó un increíble póker de títulos nacionales, antes de marcharse al RFS y hacer todavía más historia.
El RFS se clasificó para Europa por primera vez y ganó su primer trofeo, la Copa de Letonia, bajo las órdenes de Dambrauskas, que se ganó un amplio reconocimiento por su filosofía ofensiva. El Sabah también se ha beneficiado de ella, aunque solo después de un inicio frustrante en la etapa de Dambrauskas.
El club esloveno Celje acabó con el sueño europeo del Sabah en la primera ronda clasificatoria de la Europa League, imponiéndose por un global de 6-5 en una eliminatoria apasionante, y posteriormente el equipo fue eliminado en la tercera ronda clasificatoria de la Conference League por tercer año consecutivo. El Sabah también pareció falto de ritmo en la liga, al ganar solo dos de sus primeros cinco partidos ligueros en 2025-26, pero se aupó hasta la cima tras encadenar una brillante racha de 10 victorias entre finales de noviembre y finales de febrero.
El Sabah acabó conquistando su primer título de la Premier League con cuatro jornadas de margen, y firmó los mejores registros ofensivos y defensivos de la categoría, con una victoria por 1-0 a domicilio ante el Qarabag el 18 de abril como gran momento del relevo de poder. El equipo de Damrauskas completó después el doblete al revalidar la Copa de Azerbaiyán con un triunfo por 2-1 sobre el Zira en la final.
Preguntado recientemente por la importancia de poner fin al dominio del Qarabag sobre el trofeo de la Premier League, Damrauskas dijo a Flashscore: "Lo que hizo el Qarabag a lo largo de los años por el fútbol de Azerbaiyán está por encima de cualquier elogio. Incluso antes de venir a Azerbaiyán, los seguía con muchísimo interés e intentaba entender su éxito. Cada partido contra ellos fue una experiencia de aprendizaje que puedo comparar con un diploma universitario.
"También creo que la competencia en el fútbol azerbaiyano será buena para todos. Hay otros buenos equipos como Zira, Turan y Neftci que no tienen reparos en hablar o en mostrar sus ambiciones. Creo que la liga de fútbol de Azerbaiyán tiene un buen futuro".
«Más allá de la imaginación»
Nadie, incluidos todos los miembros del consejo de administración del Sabah, esperaba, sin embargo, que el equipo lograra meterse en la fase principal de la Champions League; negociar un posible recorrido de ocho partidos a lo largo de cuatro rondas previas, empezando a principios de julio, era una tarea desalentadora. Además, las rutas de viaje desde Azerbaiyán pueden ser complicadas y caras, así que el Sabah tampoco iba a recibir ningún impulso anímico de sus aficionados en los partidos fuera de casa.
Pero el optimismo en el entorno de Dambrauskas creció tras cada victoria. Primero, un triunfo por 4-1 en el global sobre el campeón de la Premier League galesa, The New Saints; después, un 3-0 contra el conjunto finlandés KuPS. En la tercera ronda, el Sabah se enfrentó a un AGF que venía de conquistar su primer título danés en 40 años, y cayó 2-1 en la ida antes de arrasar con un 4-0 en casa en la vuelta.
Solo quedaba en su camino el club número 1 de Israel en 2025-26, el Hapoel Be'er Sheva. El Sabah volvió a perder 2-1 el partido de ida, después de que solo un aficionado recibiera a los jugadores a su llegada al hotel del equipo, y estuvo a segundos de caer eliminado tras un vibrante partido de 90 minutos en el Bank Respublika Arena.
El Hapoel se puso dos veces por delante antes de ser alcanzado, y el Sabah firmó el 3-2 en lo más profundo del tiempo añadido, con Tellur Mutallimov conectando una volea de primeras imparable a la red tras quedarse sin marca en un córner. Eso forzó la prórroga, y cuando Djibril Diop fue expulsado por una segunda amarilla, el Sabah tenía todo el impulso a su favor.
Orphe Mbina cabeceó el cuarto del Sabah tras la falta resultante, y el exextremo del Schalke Joy-Lance Mickels puso después el 5-2 con una gran acción individual, desatando la locura en el banquillo y en la grada local. "Ganar una liga, una copa y clasificarse para la fase de grupos de la Champions League en una sola temporada está más allá de la imaginación. Es un trabajo durísimo de todos en el club, desde la persona de la limpieza hasta el presidente", declaró Dambrauskas a Flashscore.
"La mayoría de los clubes predican el trabajo en equipo, pero sé por mi experiencia, porque he trabajado en diez clubes diferentes, que muy pocos lo hacen de verdad. La fortaleza del FC Sabah está exactamente aquí: todo el mundo en el club hace su trabajo y tira en la misma dirección".
El mantra del Moneyball
Se estima que la actual plantilla del Sabah tiene un valor total de 17,55 millones de euros, según Transfermarkt, una cifra que palidece en comparación con los 750 millones de euros del United de Carrick. Sin el lujo de disponer de una fuente inagotable de dinero, el análisis de datos ha sido la principal herramienta que ha utilizado el Sabah para construir un equipo capaz de defenderse en el mayor escenario de Europa.
«No podíamos competir económicamente con muchos clubes europeos consolidados, así que tuvimos que encontrar nuestras propias ventajas competitivas», ha declarado a Euronews el presidente del Sabah, Magsud Adigozalov. «Nos inspiramos en la filosofía Moneyball, que demostró que un uso inteligente de los datos y del reclutamiento puede ayudar a un club a competir mucho más allá de lo que su tamaño financiero podría sugerir.
«La Champions League es el resultado que todo el mundo puede ver hoy. Lo que nos hace sentir especialmente orgullosos es el sistema, la cultura y el trabajo que hay detrás, algo que la gente no vio durante nueve años».
De hecho, el Sabah, que es el primer equipo con el rosa como uno de los principales colores de su primera equipación en alcanzar la primera fase de la Champions League, ha fichado con inteligencia, especialmente desde la llegada de Dambrauskas. Aleksey Isayev y Akim Zedadka fueron incorporaciones de 2025 especialmente influyentes para reforzar la defensa y el centro del campo, y este verano el Sabah realizó ocho fichajes permanentes, entre ellos Christian Nwachukwu, procedente del Sheffield United, y el internacional polaco Tymoteusz Puchacz, con un gasto total de poco más de 1,5 millones de euros.
El Sabah no se lo pondrá fácil al United, ni tampoco al Barcelona y al Arsenal en las siguientes jornadas. Su objetivo será, como mínimo, igualar al Qarabag alcanzando el playoff de la fase eliminatoria, después de haber marcado más goles que ningún otro equipo en la fase previa de la Champions League (18), con Veljko Simić y Mickels liderando su ofensiva.
Dambrauskas estará encantado de que el United tenga la mayor parte de la posesión en Old Trafford, pero su equipo estará preparado para golpear al contragolpe. Quiere que el Sabah sea valiente y muestre ambición en ataque; no se limitará a replegarse y esperar un milagro.
«Me gusta marcar goles. No tengo miedo de asumir riesgos», añadió Dambrauskas a Flashscore. «El mejor resultado para mí sería un 4-3 con cuatro jugadores diferentes marcando y cuatro jugadores diferentes dando una asistencia». En otras palabras, el Sabah estará preparado para ir a por el United mientras busca escribir el siguiente capítulo increíble de su corta historia. Michael Carrick, estás avisado.