El verano pasado se produjo un cambio inesperado en el club cuando el entrenador Vasili Berezutski se marchó por motivos personales, apenas siete meses después de asumir el cargo. El exinternacional ruso y central Berezutski, que había sido el octavo entrenador permanente del Sabah desde su fundación, había firmado un contrato hasta 2028 y contaba con la plena confianza del consejo tras conquistar un título importante.

Perderlo a menos de un mes del inicio de la ronda de clasificación de la Europa League fue un golpe enorme, pero el Sabah se movió rápido para asegurar a su sustituto y dio al técnico lituano Valdas Dambrauskas un contrato de tres años. El nombramiento generó de inmediato una mezcla de entusiasmo e intriga, pese a que Dambrauskas nunca jugó profesionalmente, ya que solo llegó a la tercera categoría lituana.

Dambrauskas llegó al Bank Respublika Arena con una buena reputación como entrenador tras sus etapas en el Ludogorets y el Hadjuk Split, guiando al primero al título de la liga búlgara y al segundo al éxito en la Copa de Croacia. Sin embargo, era más famoso por una aparición en televisión que por su trabajo sobre el terreno de juego.

Después de decidir colgar las botas a los 23 años, Dambrauskas participó en la edición de 2002 de "Šeši nuliai - milijonas", la versión lituana de "¿Quién quiere ser millonario?". No ganó el gran premio, pero se llevó 4.000 litas, aproximadamente el equivalente a 2.500 £, suficiente para pagar billetes de ida a Londres y cubrir para él y su ahora esposa el primer mes de alojamiento, mientras perseguía su sueño definitivo de convertirse en entrenador de fútbol.

Dambrauskas estudió en la London Metropolitan University mientras obtenía sus licencias UEFA de entrenador y, según se informa, trabajó como repartidor de periódicos, cuidador de niños y pintor de casas para cubrir las tasas académicas y el coste de la vida. "A veces era difícil. Tenía que trabajar duro y, a veces, creer en mí mismo cuando yo y los que me rodeaban dudábamos", dijo a Euro News.

Esa perseverancia le ayudó a conseguir varias estancias de corta duración en clubes de la Premier League para acompañar a entrenadores de cantera y ayudar en sesiones de entrenamiento juvenil, entre ellos Brentford, Fulham y Manchester United. Estudiar en Carrington fue una experiencia de un valor incalculable para Dambrauskas, ya que aprendió cómo las academias de élite estructuran sus bloques de entrenamiento y vio de cerca los diseños de ejercicios y los enfoques de comportamiento utilizados por miembros del personal del United, de primer nivel.