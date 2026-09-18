Por su parte, Grimes tiene una opinión muy negativa de la aparente «laguna» que clubes como el Manchester United y el Tottenham han explotado aparentemente esta temporada, mientras siguen obteniendo beneficios de patrocinadores de apuestas muy visibles en todo salvo en sus respectivas camisetas de partido.

«Demuestra a qué nos enfrentamos como sociedad, que, en última instancia, la industria del juego y la industria del fútbol encontrarán juntas una manera de maximizar el beneficio», cuenta a GOAL. «Y esa no es la dirección correcta. Es mucho mejor para el país, para el fútbol y para las sociedades en general tener aficionados, personas y comunidades más sanos y más felices, que intentar promocionar algo que sabemos que causa daño a muchísimas personas.

«En todo caso, no ha sido ninguna sorpresa que se hayan encontrado y explotado estas lagunas. Imagino que vendrán más. Por eso es realmente importante que el Gobierno escuche a personas con experiencia en primera persona, escuche a los aficionados y escuche las preocupaciones de la salud pública.

«No hace falta ser un genio para entender lo que está pasando aquí. Eso significa que habrá más personas sufriendo daños por el juego, especialmente los jóvenes. Y la cantidad de publicidad, patrocinio y promoción está impulsando eso».

Y continuó: «Los daños del juego cambian la forma en que te comportas, actúas, sientes y piensas sobre ti mismo. Y, ya sabes, vivimos en una época en la que es muy difícil para los jóvenes que están creciendo. O tienen dificultades para encontrar trabajo, dificultades para independizarse de sus padres, o se les anima a usar cosas de forma adictiva, a hacer cosas que los mantengan en plataformas durante el mayor tiempo posible, como las apuestas, las redes sociales, etcétera, etcétera, etcétera.

«Creo que el fútbol tiene la responsabilidad de dar a los jóvenes una mejor oportunidad de vida. Y al menos eliminar una de esas cosas, que es que, cuando van a ver un partido de fútbol, o cuando consultan a su club en las redes sociales, no se les esté animando a usar casinos online».

La Premier League declinó hacer comentarios sobre la aparente explotación de esta «laguna» por parte de ciertos clubes, pero GOAL entiende que existe la creencia de que la prohibición del patrocinio en la parte frontal de la camiseta el día de partido reduce sustancialmente la visibilidad de las marcas de apuestas, y forma parte de un enfoque más amplio para garantizar que el patrocinio de apuestas se lleve a cabo de una manera socialmente responsable.