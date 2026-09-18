Cómo el Manchester United, el Tottenham y más clubes están explotando una «laguna» en las nuevas normas de la Premier League contra los patrocinadores de apuestas

Sin embargo, la prohibición oficiosa ha resultado ser una especie de espejismo. De hecho, se podría perdonar a los espectadores ocasionales de la Premier League por no haber advertido siquiera que se hubiera adoptado medida alguna para "reducir la publicidad del juego" en la competición. Es cierto que los logotipos de casas de apuestas y casinos online ya no aparecen en la parte frontal de las camisetas durante los partidos, pero la publicidad y los mensajes de juego siguen siendo omnipresentes, presentes por todo el estadio, en los chándales previos a los partidos y en la ropa de entrenamiento.

Los aficionados en el estadio y los espectadores en casa siguen siendo bombardeados con ellos en las vallas publicitarias y las pantallas gigantes durante todo el encuentro, y en el pecho de los jugadores hasta la hora del saque inicial. Mientras tanto, las casas de apuestas siguen siendo los patrocinadores más visibles de la cobertura televisiva de la Premier League en Sky Sports y TNT en el Reino Unido, mientras que Sky Bet patrocina las tres divisiones de la Football League. Antes de la prohibición, los investigadores estimaban que podían aparecer 3.500 logotipos de juego durante un solo partido televisado de la máxima categoría inglesa.

Todo ello da la sensación de que la retirada de los patrocinadores de juego de las camisetas de los días de partido es solo un gesto simbólico, con unos beneficios económicos sencillamente demasiado suculentos como para renunciar a ellos por completo. Evidentemente, queda mucho más por hacer si la liga va en serio a la hora de abordar lo que claramente entiende que es un problema.

"El daño innegable causado por el juego es la razón por la que la Premier League se vio obligada a actuar, pero si luego se permitía a los clubes promocionar marcas casi idénticas, eso convertiría todo el ejercicio en una burla", declaró a The Mirror el año pasado Nick Harvey, de la Coalition to End Gambling Ads (CEGA).

"Con decenas de miles de anuncios todavía por todo el estadio, en las mangas de las camisetas y en los medios, eliminar los logotipos de la parte frontal de la camiseta ya es solo un gesto. La única solución real es que el Gobierno intervenga y ponga fin a toda la publicidad del juego en el fútbol".