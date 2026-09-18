Cómo el Manchester United, el Tottenham y más clubes están explotando una «laguna» en las nuevas normas de la Premier League contra los patrocinadores de apuestas
Los patrocinadores de apuestas en la parte frontal de la camiseta son ya cosa del pasado en la Premier League tras una prohibición histórica acordada de manera conjunta por sus 20 clubes. Pero, aunque eso debería celebrarse como una victoria para quienes llevan varios años haciendo campaña para impulsar este cambio, el férreo control que la industria del juego ejerce sobre la máxima categoría inglesa ha hecho que todo el proceso parezca un poco desesperanzador.
Desde esta temporada, los patrocinadores de apuestas ya no están permitidos en la parte frontal de las camisetas de partido en la competición, pero antes incluso de que echara a rodar el balón, muchos clubes, entre ellos potencias como el Manchester United y el Tottenham, habían encontrado la manera de esquivar el nuevo acuerdo y ganar dinero fácil.
Para quienes trabajan para erradicar esta forma de publicidad en el fútbol, la prohibición no es más que "una gota en el océano".
punto de inflexión
La decisión de retirar a los patrocinadores de apuestas del frontal de las camisetas de partido de la Premier League se tomó en realidad hace más de tres años, cuando los clubes se reunieron y acordaron colectivamente la medida. Sin embargo, aunque fue un momento decisivo, conviene señalar que un enorme 18 de los 20 clubes votaron en contra de una prohibición total.
«Los clubes de la Premier League han acordado hoy colectivamente retirar el patrocinio de apuestas del frontal de las camisetas de partido de los clubes, convirtiéndose en la primera liga deportiva del Reino Unido en adoptar voluntariamente una medida de este tipo para reducir la publicidad del juego», decía un comunicado de la liga en abril de 2023.
«El anuncio llega tras una amplia consulta en la que han participado la liga, sus clubes y el Department for Culture, Media and Sport (DCMS) como parte de la revisión en curso por parte del Gobierno de la legislación actual sobre el juego. La Premier League también está trabajando con otros deportes en el desarrollo de un nuevo código para un patrocinio responsable de las apuestas».
El «acuerdo colectivo» no entró en vigor hasta el inicio de la temporada 2026-27, para dar tiempo a los clubes a dejar atrás a los patrocinadores de apuestas en el frontal de la camiseta. Sin embargo, en las dos últimas temporadas, 11 de los 20 clubes de la Premier League seguían teniendo a empresas de apuestas como patrocinadores principales, y una investigación de GlobalData estimó el valor total de esos acuerdos en 104 millones de libras en 2024-25.
Orígenes
El acuerdo de retirada llega 20 años después de que este tipo de patrocinio se disparara en la Premier League tras la liberalización de la Ley del Juego de 2005, que abrió la puerta a que las casas de apuestas estamparan sus logotipos en las equipaciones a lo largo de toda la pirámide del fútbol inglés.
El Tottenham fue pionero en ese sentido, al firmar en 2006 un entonces lucrativo acuerdo a largo plazo con el casino online Mansion. Para entonces, el Middlesbrough ya estaba patrocinado por otra empresa de juego online, 888, y muchos más clubes seguirían sus pasos.
A partir de ahí, el número de clubes de la máxima categoría con empresas de juego como patrocinador principal en la parte delantera de la camiseta se disparó, hasta el punto de que la mayoría los tenían antes de que el acuerdo colectivo entrara en vigor esta temporada. En un momento dado, en 2019, 28 de los 44 clubes de la Premier League y el Championship lucían marcas de apuestas en sus camisetas.
Falsa esperanza
Sin embargo, la prohibición oficiosa ha resultado ser una especie de espejismo. De hecho, se podría perdonar a los espectadores ocasionales de la Premier League por no haber advertido siquiera que se hubiera adoptado medida alguna para "reducir la publicidad del juego" en la competición. Es cierto que los logotipos de casas de apuestas y casinos online ya no aparecen en la parte frontal de las camisetas durante los partidos, pero la publicidad y los mensajes de juego siguen siendo omnipresentes, presentes por todo el estadio, en los chándales previos a los partidos y en la ropa de entrenamiento.
Los aficionados en el estadio y los espectadores en casa siguen siendo bombardeados con ellos en las vallas publicitarias y las pantallas gigantes durante todo el encuentro, y en el pecho de los jugadores hasta la hora del saque inicial. Mientras tanto, las casas de apuestas siguen siendo los patrocinadores más visibles de la cobertura televisiva de la Premier League en Sky Sports y TNT en el Reino Unido, mientras que Sky Bet patrocina las tres divisiones de la Football League. Antes de la prohibición, los investigadores estimaban que podían aparecer 3.500 logotipos de juego durante un solo partido televisado de la máxima categoría inglesa.
Todo ello da la sensación de que la retirada de los patrocinadores de juego de las camisetas de los días de partido es solo un gesto simbólico, con unos beneficios económicos sencillamente demasiado suculentos como para renunciar a ellos por completo. Evidentemente, queda mucho más por hacer si la liga va en serio a la hora de abordar lo que claramente entiende que es un problema.
"El daño innegable causado por el juego es la razón por la que la Premier League se vio obligada a actuar, pero si luego se permitía a los clubes promocionar marcas casi idénticas, eso convertiría todo el ejercicio en una burla", declaró a The Mirror el año pasado Nick Harvey, de la Coalition to End Gambling Ads (CEGA).
"Con decenas de miles de anuncios todavía por todo el estadio, en las mangas de las camisetas y en los medios, eliminar los logotipos de la parte frontal de la camiseta ya es solo un gesto. La única solución real es que el Gobierno intervenga y ponga fin a toda la publicidad del juego en el fútbol".
Rentable vacío legal
Una aparente «laguna» que algunos de los clubes más grandes de la Premier League han explotado esta temporada es el hecho de que las empresas de juego sigan estando permitidas como patrocinadores en la manga, y en la ropa de entrenamiento y las camisetas previas a los partidos.
A principios de este verano, ante la prohibición de los patrocinadores de juego en la parte frontal de la camiseta en los días de partido y pese a seguir ingresando mucho dinero a través de su gran cantidad de otros acuerdos comerciales, el Manchester United hizo valer su poder al acordar un contrato récord mundial de 20 millones de libras al año (27 millones de dólares) para la ropa de entrenamiento con la marca de apuestas y casino online Betway. El acuerdo vale más que el patrocinio en la parte frontal de la camiseta de muchos otros clubes y es la mayor inversión de Betway de este tipo hasta la fecha en toda su cartera deportiva.
Un comunicado del club en aquel momento decía: «A través del nuevo acuerdo, el logotipo de Betway aparecerá en la ropa de entrenamiento de los equipos masculino y femenino del Manchester United. La marca también tendrá una presencia destacada en los días de partido en Old Trafford y en el Progress with Unity Stadium». Inevitablemente, no hubo ninguna mención a la prohibición del patrocinio de juego en la camiseta en los días de partido, dirigida específicamente a reducir el patrocinio de las apuestas.
Eso llegó después del acuerdo del Tottenham con la empresa de apuestas Betano, que aparece en la ropa de entrenamiento y en la equipación previa a los partidos de los Spurs esta temporada. Mientras tanto, Everton y Aston Villa trasladaron a empresas de juego de la parte frontal de sus camisetas a la manga. Son dos de los seis clubes de la Premier League con casas de apuestas como patrocinadores en la manga este curso.
Vivimos en un mundo en el que el contenido previo a los partidos y los vídeos de entrenamiento que los clubes publican en sus canales sociales se siguen con tanto interés como los propios encuentros, lo que significa que personas de todas las edades en todo el mundo siguen estando expuestas a patrocinadores de juego, literalmente, cada vez que cogen el teléfono.
Mercado no regulado
Sin embargo, en lugar de tratar de cerrar lo que parece ser una laguna importante, las autoridades están centrando ahora su atención en otro problema relacionado con ciertos patrocinadores de apuestas en la Premier League.
Este año, el DCMS se ha propuesto tomar medidas contra el patrocinio de apuestas sin licencia en la categoría y en el deporte británico en general. Los acuerdos de patrocinio con estas empresas pasarían a ser ilegales el próximo año en virtud de estos planes del Gobierno si son aprobados tras una reciente consulta de ocho semanas sobre la prohibición propuesta.
Según The Guardian, hasta la mitad de los equipos de la máxima categoría inglesa tienen acuerdos con empresas de apuestas que no cuentan con licencia en el país, entre ellas Stake.com (patrocinador en la manga del Everton), SBOTOP (patrocinador de la ropa de entrenamiento del Fulham) y 8XBet, y muchos de esos acuerdos están dirigidos al mercado asiático. Se cree que el aumento de seis a 10 clubes durante el verano es consecuencia de la prohibición del patrocinio en la parte frontal de la camiseta en los días de partido.
El DCMS quiere introducir una nueva legislación porque el mercado no regulado, que obtuvo cerca de 380 millones de libras de usuarios del Reino Unido en la primera mitad de 2025, no ofrece las mismas protecciones que las casas de apuestas reguladas, incluidos los controles de vulnerabilidad y los límites de gasto, y se le ha vinculado con la adicción al juego, los perjuicios financieros y el suicidio relacionado con el juego. Según se informa, la Premier League está presionando contra la prohibición con el argumento de que los servicios ofrecidos no están técnicamente disponibles en el Reino Unido.
Un portavoz del DCMS dijo: "Acogemos con satisfacción la decisión de la Premier League de prohibir voluntariamente todo patrocinio de apuestas en la parte frontal de las camisetas a partir de esta temporada. Sin embargo, nos preocupa especialmente que operadores de juego sin licencia aún puedan patrocinar a algunos de nuestros clubes de fútbol más importantes de otras maneras, aumentando su visibilidad y potencialmente atrayendo a los aficionados hacia sitios que no cumplen nuestras normas regulatorias. Por eso nos centramos en prohibir que operadores sin licencia firmen acuerdos de patrocinio en el deporte británico".
El gran paso
La campaña The Big Step lleva siete años en primera línea de la batalla para poner fin a la publicidad y al patrocinio de las apuestas en el fútbol. Liderada por personas perjudicadas por el juego, forma parte de Gambling With Lives, una comunidad de familias que han perdido a un ser querido por suicidios relacionados con el juego.
Según su investigación, cada año se producen entre 117 y 496 suicidios relacionados con el juego en Inglaterra, y más del 10 % de los jóvenes de entre 18 y 24 años que apuestan en el Reino Unido sufren «ludopatía». Cerca del 11 % de la población se ve perjudicada por el juego de forma directa o indirecta, y uno de cada tres apostantes actuales ha sido empujado a apostar de forma no planificada por el marketing.
James Grimes, ludópata en recuperación y ahora director del programa nacional de prevención de daños del juego Chapter One, puso en marcha la campaña The Big Step en junio de 2019, concienciando al público al caminar entre los estadios de los clubes que tenían patrocinadores de apuestas en la parte frontal de la camiseta, en memoria de quienes han muerto por suicidio relacionado con el juego.
James calcula que perdió 100.000 £ a lo largo de 12 años. Logró dejar de apostar en 2018 después de perder 2.000 £ en una terminal de apuestas de cuota fija durante su pausa para comer.
«La relación entre el juego y el fútbol fue absolutamente mi puerta de entrada, porque esa relación pasó de ser algo que estaba en gran medida oculto o contenido dentro de las casas de apuestas a ser algo que estaba en la parte frontal de muchas camisetas de fútbol, alrededor de prácticamente todos los campos y anunciado en los anuncios de televisión», cuenta a GOAL.
«Así que, ya sabes, era una edad en la que eres influenciable, y yo confiaba en el deporte, y el deporte me promocionó algo que más tarde tendría un impacto realmente, realmente negativo en mi vida. Llevaba tres o cuatro meses recuperándome de la adicción al juego cuando me estaba costando mucho ver fútbol por la cantidad de publicidad de apuestas. Y pensé que quería hacer algo al respecto, de forma bastante egoísta. Así que se me ocurrió la idea de caminar hasta los clubes que tenían patrocinadores de apuestas en sus camisetas».
«No es ciencia espacial»
Por su parte, Grimes se muestra muy crítico con la aparente «laguna» que clubes como el Manchester United y el Tottenham parecen haber explotado esta temporada, mientras siguen obteniendo beneficios de patrocinadores de apuestas muy visibles en todo salvo en sus respectivas camisetas de partido.
«Demuestra a qué nos enfrentamos como sociedad, que, en última instancia, la industria del juego y la industria del fútbol encontrarán juntas la manera de maximizar los beneficios», cuenta a GOAL. «Y esa no es la dirección correcta. Es mucho mejor para el país, para el fútbol y para las sociedades en general tener aficionados, personas y comunidades más sanos y más felices, que tratar de promover algo que sabemos que causa daño a tantísima gente.
«En todo caso, no ha sido ninguna sorpresa que se hayan encontrado y explotado estas lagunas. Imagino que habrá más. Por eso es realmente importante que el Gobierno escuche a personas con experiencia vivida, escuche a los aficionados y escuche las preocupaciones de la salud pública.
«No hace falta ser un genio para entender lo que está pasando aquí. Eso significa que más personas sufrirán daños relacionados con el juego, especialmente los jóvenes. Y la cantidad de publicidad, patrocinio y promoción está impulsando eso».
Y continuó: «Los daños del juego cambian la forma en que te comportas, actúas, te sientes y piensas sobre ti mismo. Y, ya sabes, vivimos en una época en la que es muy difícil para los jóvenes crecer. O les cuesta encontrar trabajo, o les cuesta independizarse de sus padres, o se les anima a usar cosas de manera adictiva, a hacer cosas que los mantengan en plataformas el mayor tiempo posible, como el juego, las redes sociales, etcétera, etcétera, etcétera.
«Creo que el fútbol tiene la responsabilidad de ofrecer a los jóvenes una mejor oportunidad de vida. Y al menos eliminar una de esas cosas, que es que cuando van a ver un partido de fútbol, o cuando consultan a su club en las redes sociales, no se les anime a usar casinos online».
La Premier League declinó hacer comentarios sobre la aparente explotación de esta «laguna» por parte de ciertos clubes, pero GOAL entiende que existe la creencia de que la prohibición del patrocinio frontal en la camiseta los días de partido reduce sustancialmente la visibilidad de las marcas de apuestas, y forma parte de un enfoque más amplio para garantizar que el patrocinio de apuestas se lleve a cabo de una manera socialmente responsable.
El problema oculto del fútbol
Por supuesto, no solo los aficionados se han visto afectados por la ludopatía. En los últimos años ha habido dos casos significativos de jugadores de la Premier League sancionados por infracciones relacionadas con las apuestas: el exdelantero del Brentford Ivan Toney y Sandro Tonali, del Tottenham, entonces del Newcastle.
En 2023, el primero fue sancionado con ocho meses por la Football Association (FA) por un total de 232 infracciones de apuestas, mientras que el segundo recibió una suspensión de 10 meses por parte de la Federación Italiana de Fútbol (FIGC) en octubre de ese mismo año por infracciones cometidas durante su etapa en su país natal.
La sanción de Toney se redujo de 11 meses después de que se le diagnosticara una adicción al juego, mientras que desde entonces Tonali ha admitido que él también desarrolló un problema. El centrocampista italiano dijo a La Repubblica en 2025: "Se convirtió en un hábito cuando tenía 17-18 años. El hecho de que fuera online me aisló de todo, me encerré en mi caparazón.
"Cuando una persona se encuentra en una situación así, es difícil preguntarle si está enferma. Siempre dirá que no. Aunque sienta que no es así. No puede pensar que tiene ese problema, así que tiende a ocultarlo".
Irónicamente, ahora Tonali tiene que entrenarse con chándales en los que luce el logo de Betano después de que el Tottenham alcanzara un acuerdo con la empresa de apuestas en verano, algo que The Big Step ha señalado en las redes sociales. "No hay muchos lugares de trabajo en los que alguien tenga que llevar ropa que anuncie un producto al que tuvo adicción", publicaron en X.
En declaraciones a GOAL, Grimes dijo: "Creo que eso resume la contradicción de la situación, que incluso el hecho de que los clubes tengan jugadores que han luchado contra la ludopatía y aun así sigan viéndose obligados a ser vallas publicitarias de aquello que destruyó sus vidas, a veces destruyó sus carreras".
Una gota en el océano
Dado que The Big Step solo ha tenido un éxito parcial en su intento de acabar por completo con la publicidad del juego en el fútbol, Grimes tiene sentimientos encontrados sobre el acuerdo para retirar a los patrocinadores de apuestas de la parte frontal de las camisetas de partido a partir de esta temporada.
"No logramos del todo eso [una prohibición total]. Conseguimos este acuerdo, sobre el que todavía tengo sentimientos encontrados. Quiero decir, si lo comparo con cuando empezamos The Big Step, había 30 clubes, frente al punto actual en el que, en la Premier League, obviamente, es cero. Pero está claro que es una gota en el océano en comparación con la cantidad de mensajes de juego que [todavía] hay en todo el fútbol. Creo que parece un pequeño paso y que el gran paso todavía tiene que producirse".
Grimes cree que quienes toman las decisiones en este deporte han dejado claro que anteponen el beneficio al daño potencial para los aficionados, pero aun así siente un cierto orgullo por los logros de The Big Step hasta la fecha. "El fútbol en su conjunto sabe que los daños del juego afectan a la gente y sabe que afectan a mucha gente y, aun así, en líneas generales, sigue priorizando el beneficio sobre la salud pública de sus aficionados y de su comunidad", continuó.
"Siento un poco de orgullo por lo que hicimos porque fue un esfuerzo real, impulsado por experiencias vividas. Y conseguir que la Premier League hiciera algo, conseguir que la industria del fútbol hiciera algo que reduce los ingresos, aunque es discutible que ese sea realmente el caso, sí, costó mucho".