Sin embargo, es evidente que el Como todavía no ha llegado a ese punto. Por muchas virtudes que tenga Fabregas como entrenador, y está claro que son muchas, el club sigue dependiendo en gran medida del mercado de fichajes para construir una plantilla competitiva, ya que aún pasará tiempo hasta que el renovado fútbol base empiece a producir talento de la casa, lo que también explica por qué el Como todavía no está ingresando demasiado dinero por ventas de jugadores.

En consecuencia, aún está bastante lejos de alcanzar la deseada valoración de 1.000 millones de euros, lo que, según Football Benchmark, lo situaría en cuarta posición entre los clubes de la Serie A, por detrás del Inter (2.100 millones de euros), la Juventus (1.840 millones de euros) y el AC Milan (1.800 millones de euros), pero por encima del Nápoles (967 millones de euros).

«Obviamente, los propietarios siempre apuntan alto, es su propio activo y les interesa hablar en positivo sobre el aumento del valor del club», dice Di Cianni. «Pero el Como, en la 24-25, generó aproximadamente 50 millones de euros en ingresos, así que está bastante por debajo incluso de los clubes que más ingresan en Italia.

«Por supuesto, esta temporada jugará la Champions League y, aunque depende de hasta dónde llegues, imagino que podría ingresar entre 30 y 40 millones de euros solo por participar. Por lo tanto, esta temporada podría acercarse a algo así como 100 millones de euros en ingresos.

«Aun así, una valoración de 1.000 millones es un objetivo ambicioso, porque en el deporte no hay garantías y está por ver hasta qué punto será consistente en términos de resultados deportivos. ¿Se convertirá el Como en un equipo estable en la Serie A, peleando regularmente por estar entre los cuatro primeros? ¿Va a clasificarse ahora para Europa todos los años? ¿Qué pasa si tiene una mala temporada y vuelve a caer a la Serie B? Estas son las cuestiones, desde una perspectiva deportiva, que afectan al valor de un club.

«Sin embargo, desde la perspectiva del activo, el estadio remodelado y todas las actividades que están llevando a cabo para aumentar los ingresos van en la dirección correcta, hacia un incremento del valor del club y de la plantilla.

«Creo que la compraventa de jugadores va a convertirse en una parte más importante de su estrategia de cara al futuro, en términos de cuadrar las cuentas, lo cual es muy importante desde la perspectiva de los requisitos de licencia de la UEFA. Basta con fijarse en que, a día de hoy, el valor de mercado conjunto de los jugadores del Como era de 584,2 millones de euros, frente a los 288 millones del pasado septiembre, y esa cifra ha aumentado gracias a una revalorización significativa de muchos futbolistas, así como a la llegada de fichajes veraniegos como Moise Kean y Trevoh Chalobah, así que ese es el nivel de escalada que estamos viendo en el Sinigaglia.

«Está claro que el objetivo de los 1.000 millones de euros no es, evidentemente, una meta a corto plazo, pero a medio y largo plazo, si todo sigue yendo bien, creo que es posible, algo que puede alcanzarse en algún momento, dadas las sinergias en juego y el prestigio de la ubicación».

Básicamente, si el fútbol sigue siendo tan bonito como el telón de fondo, la primera campaña del Como en la Champions League no será la última.