Los dos goles de Palermo contra el Madrid fueron propios de un hombre que siempre daba un paso al frente con Boca en los momentos más importantes.

«Martin Palermo es una auténtica leyenda del club que realmente encarnó todo lo que se supone que representa el club: corazón, deseo y valentía por encima del talento», dice Fryer sobre el hombre al que los aficionados de Boca llamaban «El Titán». «Se supone que tienes que sangrar por la camiseta de Boca, y Palermo sufrió como nadie».

Con 236 goles en 404 partidos a lo largo de dos etapas en La Bombonera, Palermo es el máximo goleador histórico de Boca y poseía una capacidad de resistencia que compensaba su falta de destreza técnica. Boca lo fichó inicialmente con 24 años procedente de Estudiantes de La Plata en 1997 y, tras un comienzo lento, Palermo se convirtió en un goleador prolífico y en uno de los favoritos de la afición.

No estaba dotado de una gran movilidad ni de un excelente juego de pies, pero era rápido, fuerte y fantástico por alto. Boca siempre podía contar con Palermo para estar en el lugar adecuado en el momento oportuno, y dio un ejemplo brillante con su fortaleza mental y su dedicación inquebrantable al club.

Eso quizá nunca quedó más patente que el 24 de mayo de 2000, cuando Boca venció 3-0 a River en el partido de vuelta de su eliminatoria de cuartos de final de la Copa Libertadores. Palermo llevaba sin jugar desde el noviembre anterior tras romperse los ligamentos cruzados en un partido contra Colon, logrando de forma asombrosa marcar el gol número 100 de su carrera antes de marcharse cojeando.

La decisión de Bianchi de sentar a Palermo en el banquillo para el partido contra River fue vista simplemente como un intento de desestabilizarles psicológicamente, pero metió al espigado delantero en el minuto 77, con Boca mandando 1-0 pero con el marcador global todavía empatado 2-2. Palermo estaba visiblemente rígido y por momentos parecía cojear sobre una sola pierna, pero aun así tuvo la última palabra.

Riquelme puso el 2-0 desde el punto de penalti en el minuto 84, y Palermo sentenció la victoria bien entrada la prolongación. La defensa de River le permitió demasiado espacio dentro del área para girarse y, después de parecer tardar una eternidad en colocarse para rematar, Palermo colocó un precioso disparo junto al palo para marcar lo que pasó a conocerse como el gol de la muleta. Corrió hacia las cámaras sollozando sin control y el árbitro señaló el final mientras los aficionados irrumpían en el césped de la Bombonera para celebrarlo.

Palermo pasó a jugar en España entre 2001 y 2004, en Villarreal, Real Betis y Alavés, pero una espantosa lesión fortuita le impidió disfrutar de una trayectoria prolongada en Europa. Mientras celebraba un gol con el Villarreal, Palermo se rompió la pierna en dos partes cuando un muro de contención de hormigón se desplomó sobre él, y tardó casi un año en recuperarse por completo.

Cuando regresó a Boca pasados ya los 30, algunos pensaban que simplemente era para ir apagando su carrera. Pero Palermo silenció a los escépticos marcando dos goles en su segundo debut liguero, y luego alcanzó el centenar de goles con el club en la victoria de Boca por 2-0 sobre Bolivar en la final de la Copa Sudamericano de 2004.

En agosto de 2006, Palermo perdió trágicamente a su hijo recién nacido, pero pidió jugar contra Banfield el domingo siguiente. Marcó dos veces en una victoria por 3-0, derrumbándose entre lágrimas al celebrar ambos goles, y no quedó un solo ojo seco en la Bombonera cuando fue sustituido en medio de una ovación en pie profundamente emotiva.

Palermo realmente tuvo que soportar más sufrimiento del que la mayoría de futbolistas podría imaginar jamás, pero nunca se quedó abajo. El internacional argentino, que sumó 15 partidos, también desempeñó un papel importante en la conquista de la Copa Libertadores de Boca en 2007, y se retiró en el club cuatro años después tras haber ganado un total de 14 títulos con Boca. También añadió a su épica colección de grandes momentos un gol de cabeza desde 36,6 metros en un duelo de 2009 con Velez Sarsfield.

Fuera de su país, Palermo es más famoso por fallar tres penaltis en un mismo partido con Argentina, en un encuentro de la Copa América de 1999 contra Colombia, pero será una leyenda para siempre en Argentina. De hecho, en el país circula una broma recurrente que dice que «Dios está dirigiendo su propio biopic y eligió a Palermo para interpretarle», una hermosa referencia a las cosas extraordinarias que le han sucedido y a los profundos momentos que ha vivido sobre el campo.