Cómo Boca Juniors se convirtió en el club de fútbol con mayor relevancia cultural fuera de Europa
Todo el mundo sabe que Europa alberga a la mayoría de los llamados «superclubes», desde el Real Madrid y el Barcelona en LaLiga hasta el Manchester United y el Liverpool en la Premier League. El fútbol italiano está representado por históricas máquinas de ganar como el AC Milan, la Juventus y el Inter, mientras que el Bayern de Múnich y el Paris Saint-Germain son las fuerzas dominantes en Alemania y Francia, respectivamente.
Luego están equipos como el Chelsea, el Manchester City, el Arsenal, el Atlético de Madrid y el Borussia Dortmund, muy cerca por detrás, con instituciones ampliamente respetadas como la Roma, el Nápoles, el Ajax, el Benfica, el Oporto, el Tottenham y el Aston Villa en el siguiente escalón. Las ligas europeas atraen los contratos televisivos más lucrativos y a los mejores jugadores, lo que a su vez ayuda a reforzar sus aficiones año tras año.
Solo un grupo muy reducido de clubes de fuera de Europa puede siquiera acercarse a igualar el prestigio de la élite europea: River Plate, Flamengo, Palmeiras, Club América, Al-Hilal, Urawa Red Diamonds y Al Ahly. Pero hay uno que proyecta una sombra sobre todos ellos por relevancia cultural: Boca Juniors.
Aunque River puede presumir de haber sido tan exitoso como su eterno rival en Argentina, Boca tiene una huella internacional mayor. Su identidad de marca distintiva conecta profundamente con aficionados de todo el mundo, y su popularidad sigue disparándose con cada año que pasa.
La historia de una camiseta icónica
Boca lució inicialmente una equipación lisa en blanco y negro tras su fundación en 1905, que se solapaba con la de Nottingham de Almagro cuando ambos equipos se enfrentaron en un partido de desempate al año siguiente. Se decidió que los ganadores conservarían los derechos sobre el diseño de la camiseta y, como Boca acabó perdiendo, tuvo que volver a empezar.
Los cinco jóvenes descendientes de inmigrantes italianos con familias de Génova que fundaron el club acabaron decidiendo adoptar los colores del siguiente barco que llegara al puerto de La Boca, un duro barrio industrial, que resultó ser una embarcación sueca conocida como el Drottning Sophia. Desde aquel momento decisivo, Boca ha vestido de azul y oro, y la versión más temprana de la equipación presentaba una banda amarilla en diagonal.
En 1913 se introdujo una franja dorada horizontal en el pecho para romper el azul de la camiseta, un sello distintivo de la elástica que se mantiene hasta hoy. Los colores se integraron rápidamente en la identidad de la clase trabajadora de Argentina y en la historia inmigrante de Buenos Aires.
Sin embargo, decidir un tema para el escudo del club llevó algo más de tiempo. Un monograma simple y circular apareció en la documentación de Boca hasta 1922, cuando surgió el primer diseño de escudo con las iniciales entrelazadas «CABJ», que significa Atletico Club Boca Juniors. El emblema siguió evolucionando, hasta culminar en una ingeniosa decisión en 1970 del entonces presidente del club, Alberto Armando, que añadió una estrella al escudo por cada título argentino que el club había ganado. Eso siguió siendo un elemento fijo del diseño hasta principios de este año, cuando Boca pasó a una imagen retro sin estrellas creada para su 120 aniversario en sus canales de redes sociales.
La experiencia de La Bombonera
Boca, apodado Los Xeneizes por sus vínculos históricos con la ciudad italiana, jugó en varios escenarios antes de comprar unos terrenos cerca de las calles Brandsen y Del Valle Iberlucea en 1931 y dotarlos de gradas de madera para que los aficionados las usaran en los días de partido. Sin embargo, a medida que fue ganando más relevancia, la necesidad de construir un estadio de verdad se hizo más acuciante.
La construcción del recinto de hormigón comenzó en 1938, con los arquitectos enfrentándose a importantes limitaciones de espacio debido a las parcelas residenciales situadas a un lado del campo. Finalmente levantaron en ese lado un muro vertical de palcos VIP para solucionar ese problema, algo que también ayudó a atrapar el ruido alrededor del resto del estadio, completado por dos gradas empinadas.
Oficialmente llamado Estadio Alberto J. Armando cuando abrió el 25 de mayo de 1940, el estadio pasó a ser conocido más tarde como La Bombonera tras la incorporación de una tercera grada que le dio su característica forma de D. En 1996 se añadió una cuarta grada con más palcos VIP y oficinas, y en la actualidad el estadio tiene una capacidad para 57.000 espectadores.
Esa cifra no se compara con las de históricos recintos europeos como el Camp Nou, el Bernabéu, el Signal Iduna Park, San Siro o Old Trafford, pero La Bombonera está considerada un destino imprescindible que los eclipsa a todos en términos de ambiente. Con los aficionados tan pegados al campo, la estructura vibra literalmente cuando empiezan a saltar al unísono, y la famosa frase «La Bombonera no tiembla, late» hace que el estadio parezca una entidad viviente con un corazón que late al ritmo de las acciones del equipo.
Los aficionados cantan, animan e incluso tocan el bombo desde el primer silbato hasta el último, y a menudo grandes pancartas, tifos y bengalas realzan todavía más la experiencia. La Bombonera está envuelta en una tradición tan poderosa que a algunos de fuera puede parecerles exagerada, pero GOAL creative content co-ordinator Rupert Fryer, que ha tenido la suerte de ver a Boca en directo en múltiples ocasiones, insiste en que la expectación está totalmente justificada y describe el ambiente como «el mejor que he vivido en cualquier parte del mundo».
Y, lo que es más importante, también provoca una sensación de miedo paralizante en los adversarios de Boca. «Muchos ‘líderes’ se han cagado en este estadio, muchísimos, que decían que habían jugado en lugares de todo el mundo, y cuando venían aquí, iban muchas veces al baño», dijo Diego Maradona en 2001. «Por eso no hay un estadio como este. Para disfrutar, para presionar al rival. Por eso le doy gracias a dios por crear La Bombonera».
Fervientemente entregado
Armando, que disfrutó de dos etapas como presidente de Boca, también fue el responsable de acuñar la frase La mitad más uno . Es tan simple como suena: Armando sostenía que la mitad de la gente en cada habitación, más uno, era hincha de Boca, y es un eslogan que ha resistido el paso del tiempo.
Los ultras de Boca, o barras bravas, se llaman La Doce (el 12), y los orígenes del grupo organizado se remontan a 1925, cuando el aficionado adinerado Victoriano "Toto" Caffarena financió en parte una gira europea del equipo. A su regreso a Argentina, a Caffarena se le empezó a llamar cariñosamente el "jugador número 12", y el concepto fue formalizado por los ultras en la década de 1960.
La Dolce organiza con regularidad recibimientos elaborados e impresionantes en el estadio, con pirotecnia incluida, para ayudar a convertir La Bombonera en un caldero intimidante. Los líderes del grupo han sido investigados con frecuencia por presunta violencia, corrupción y reventa de entradas, pero una mezcla de profunda protección institucional y romanticismo ha hecho que La Dolce perdure, presentada como el ejemplo definitivo de devoción futbolística.
La feroz rivalidad del Superclásico con River, que divide a más del 70 por ciento de los aficionados en Argentina, añade todavía más peso a la leyenda de Boca. River también comenzó en el barrio de La Boca antes de trasladarse a la zona más acomodada de Núñez, y desde entonces Boca ha utilizado eso para alimentar su imagen como el club de la clase trabajadora, aunque la verdad no sea tan blanco o negro.
"La idea de que el 'pueblo' apoya a Boca y de que River es para los pijos o los ricos está absurdamente anticuada y no es cierta", añade Fryer. "Ambos trascienden por completo la clase social, pero forma parte de lo que compone la identidad de Boca".
River ha ganado 38 títulos de liga frente a los 35 de Boca, pero los Xeneizes están por delante en victorias en la Copa Libertadores continental (seis a cuatro). Boca también domina por 94-88 el cara a cara entre los dos clubes, que generan temblores que recorren toda Sudamérica cada vez que se enfrentan.
La Bombonera y el estadio Mas Monumental de River pueden ser lugares peligrosos el día del derbi. La policía se ha visto obligada con frecuencia a lidiar con la violencia de los aficionados, que ha eclipsado lo sucedido sobre el césped, y en 2018 el partido de vuelta de la final de la Libertadores entre los dos equipos fue aplazado y finalmente trasladado a Madrid después de que aficionados de River atacaran el autobús del equipo de Boca cuando se dirigía al Monumental.
El recuerdo de Maradona
Boca también ha sido el hogar de una larga lista de superestrellas, y ninguna más famosa que el gran Maradona. Se incorporó al club procedente de Argentinos Juniors en una operación de 4 millones de dólares en febrero de 1981, con 20 años recién cumplidos, rechazando en el proceso un traspaso a River, y se presentó con un doblete en su debut ante Talleres.
Maradona marcaría 26 goles más en su primera temporada con Boca, incluido un tanto inolvidable en una victoria por 3-0 en el Superclásico en La Bombonera. En unas condiciones difíciles, bajo una lluvia torrencial, controló con maestría un centro de Carlos Cordoba antes de arrodillar al portero Ubaldo Fillol, también campeón del mundo con Argentina, con una finta marca de la casa y empujar el balón más allá del indefenso último defensor de River, Alberto Terrini.
Boca ganó su 20.º título Metropolitano y Maradona fue uno de los hombres clave de aquel triunfo, junto a Hugo Gatti, Roberto Mouzo y Jorge Benítez. Se consolidó entre los mejores números 10 del planeta y elevó enormemente el perfil de Boca con su carisma contagioso, pero acabó dejando el club a mediados de 1982 cuando el Barcelona llamó a su puerta.
La historia de amor entre Maradona y Boca, sin embargo, se reavivaría unos 13 años después. Poco después de su sanción por dopaje en el Mundial de 1994 en Estados Unidos, Boca volvió a fichar a Maradona y, luciendo una mecha dorada en el pelo, el diminuto genio ofreció dos años más de espectáculo a los fieles de La Bombonera, que lo apodaron cariñosamente D10S (un juego de palabras entre Dios y su número 10).
Sin embargo, era una sombra de lo que había sido. Maradona ya no tenía velocidad y estaba fuera de forma, mientras que sus continuas luchas personales le impidieron encontrar una continuidad real. Seguía habiendo momentos esporádicos de magia, pero generaba más titulares por sus comentarios descarados a los medios y su ostentosa colección de coches que por su fútbol. Su último partido fue contra River en octubre de 1997, cuando pidió el cambio al descanso y dejó su sitio a un adolescente Juan Roman Riquelme, que terminó siendo un sucesor más que digno.
Maradona siempre afirmó ser hincha de Boca de toda la vida, y después de su retirada se convirtió en un habitual del palco, enardeciendo a la grada en cada oportunidad. Boca honra de forma permanente a Maradona en La Bombonera con murales en el estadio y exposiciones en el museo, y el club llevó a cabo un emotivo homenaje tras su muerte en 2020, apagando todas las luces del estadio salvo una en su palco personal.
Grandeza eterna
Aunque su calidad y su personalidad arrolladora le convirtieron en un ídolo entre los aficionados de Boca, el punto más alto de la carrera de Maradona llegó en el Nápoles. Hay varios jugadores por delante de él en la lista de los mejores futbolistas de la historia de Boca, y Riquelme es el hombre que ocupa la cima.
Al igual que Maradona, Riquelme se formó en Argentinos Juniors y rechazó a River para fichar por Boca, completando un traspaso de 800.000 dólares dentro de Buenos Aires en 1996. Pasó los primeros seis años de su carrera en Boca, donde ganó seis títulos, incluidas dos Copas Libertadores consecutivas en 2000 y 2001 bajo las órdenes del legendario técnico argentino Carlos Bianchi.
Riquelme era un mediapunta de creatividad inagotable e imprevisible que se alimentaba del cariño que recibía de la afición de Boca. La mayoría de los 44 goles que marcó en ese periodo fueron espectaculares, incluidos lanzamientos de falta lejanos, toques audaces y acciones individuales que dejaban a los defensas rascándose la cabeza por la incredulidad, mientras que también repartió 66 asistencias, con un rango de pase excepcional que los equipos rivales no tenían forma de frenar.
Era inevitable que la élite europea acabara sacando a Riquelme de su país y, en julio de 2002, completó un traspaso de 11 millones de euros al Barcelona, poco después de una terrible experiencia en la que pagó un rescate tras el secuestro de su hermano, lo que contribuyó a su decisión de dejar Boca. Sin embargo, Riquelme nunca llegó a asentarse en el Camp Nou y se marchó cedido al Villarreal después de solo una temporada, haciendo permanente el movimiento en 2005.
Desplegó todo su potencial en El Madrigal mientras ayudaba al Villarreal a convertirse en aspirante a LaLiga y a la Liga de Campeones, pero más tarde se enemistó con el entrenador Manuel Pellegrini y la directiva del club, lo que abrió la puerta a que Boca organizara su regreso a casa. Riquelme volvió en una cesión inicial en febrero de 2007, a los 29 años, antes de que Boca lo fichara de forma definitiva siete meses después por 15 millones de dólares.
Boca ganó otra Copa Libertadores y dos títulos del Apertura con Riquelme, que sumó otras 102 contribuciones de gol con la venerada camiseta azul y oro, y siguió siendo el corazón del equipo hasta 2014, cuando se marchó para cerrar su carrera de jugador de vuelta en Argentinos Juniors. Tras retirarse, Riquelme se convirtió en vicepresidente de Boca, y ganó las elecciones del club en 2023 para convertirse en presidente, cargo que sigue ocupando en la actualidad.
Conquistando Madrid
Una de las actuaciones más veneradas de Riquelme con Boca llegó en la Copa Intercontinental de 2000, predecesora directa del actual Mundial de Clubes de la FIFA, en la que el conjunto argentino se enfrentó a un Real Madrid plagado de estrellas en una final de primer nivel disputada en el Estadio Nacional de Tokio, Japón.
Para Boca y para Sudamérica en su conjunto, fue un acontecimiento enorme, visto como la cima del logro futbolístico, y aunque para el Real no significaba exactamente lo mismo, se lo tomó muy en serio y llegó bajo una intensa presión por proyectar un dominio global a través de la victoria. La alineación que eligió Vincente del Bosque reflejaba eso, ya que Iker Casillas, Roberto Carlos, Fernando Hierro, Claude Makelele, Raul, Guti y el controvertido fichaje mediático procedente del Barcelona, Luis Figo, fueron titulares. Era un equipo repleto de talento, y los entonces campeones de Europa eran con razón favoritos abrumadores.
En marcado contraste, el Boca de Bianchi estaba construido en torno a Riquelme, con jugadores de sistema completando su once en lugar de nombres mundialmente conocidos. Pero Bianchi tenía un plan para frenar al Madrid, y su equipo lo ejecutó a la perfección. El trío del centro del campo formado por Sebastian Battaglia, Mauricio Serna y Jose Basualdo ganó la batalla física ante Figo y Steve McManaman, y el rígido 4-4-2 de Del Bosque dejó enormes espacios para que Riquelme y el extremo izquierdo Marcelo Delgado los explotaran.
Boca sorprendió al Madrid con dos goles en los primeros seis minutos, ambos de su delantero estrella Martin Palermo. El primero llegó tras una carrera descomunal de Delgado, que ganó la espalda a Hierro para poner un centro raso y envenenado que Palermo empujó a la red desde cerca. Riquelme fue el arquitecto del segundo, con un pase escandaloso de 40 yardas hacia Palermo desde muy dentro de su propio campo, y el delantero firmó una definición al primer toque igual de impresionante en su ejecución, dejando a Casillas sin respuesta.
Carlos metió de nuevo a Real Madrid en el partido con una volea tremenda que entró tras pegar en el larguero, y después Madrid se volcó por completo sobre Boca. Pero el equipo de Bianchi se mantuvo firme en defensa, y la calma y la calidad de Riquelme con el balón les permitieron conservar la posesión durante periodos vitales entre cada asedio del Real. Cuando por fin sonó el pitido final, Boca fue un justo vencedor y la celebración fue eufórica.
Los jugadores se envolvieron en banderas argentinas y pasearon a Bianchi a hombros por el estadio, mientras que en Buenos Aires, de madrugada, cientos y miles de aficionados salieron a las calles y abarrotaron el emblemático Obelisco en un mar azul y oro. Un muro humano de aficionados de una milla de largo también acompañó al autobús descapotable del equipo de regreso al centro de la ciudad cuando volvió a casa.
«Esta victoria no es solo para Boca, sino para Argentina», dijo Bianchi después del partido. «Argentina es el país número uno del mundo en fútbol».
'El Titán'
Los dos goles de Palermo contra el Madrid fueron propios de un hombre que siempre daba un paso al frente con Boca en los momentos más grandes.
«Martin Palermo es una auténtica leyenda del club que realmente encarnaba todo lo que se supone que representa el club: corazón, deseo y valentía por encima del talento», dice Fryer sobre el hombre al que los aficionados de Boca llamaban 'El Titan'. «Se supone que tienes que sangrar por la camiseta de Boca, y Palermo sufrió como nadie».
Con 236 goles en 404 partidos a lo largo de dos etapas en La Bombonera, Palermo es el máximo goleador histórico de Boca y poseía una fortaleza de carácter que compensaba su falta de destreza técnica. Boca lo fichó inicialmente en 1997, cuando tenía 24 años, procedente de Estudiantes de La Plata y, tras un comienzo lento, Palermo se convirtió en un goleador prolífico y en un favorito de la afición.
No estaba bendecido con una gran movilidad ni con un gran juego de pies, pero era rápido, fuerte y fantástico por alto. Boca siempre podía contar con que Palermo estuviera en el lugar adecuado en el momento adecuado, y además dio un brillante ejemplo con su fortaleza mental y su dedicación inquebrantable al club.
Eso quizá nunca fue más evidente que el 24 de mayo de 2000, cuando Boca venció a River por 3-0 en la vuelta de su eliminatoria de cuartos de final de la Copa Libertadores. Palermo estaba de baja desde el noviembre anterior después de romperse los ligamentos cruzados en un partido contra Colon, en el que de forma asombrosa logró marcar el gol número 100 de su carrera antes de retirarse cojeando.
La decisión de Bianchi de poner a Palermo en el banquillo para el partido contra River fue vista simplemente como un intento de desestabilizarles psicológicamente, pero dio entrada al espigado delantero en el minuto 77, con Boca mandando 1-0 pero con el marcador global todavía igualado a 2-2. Palermo estaba visiblemente rígido y por momentos parecía cojear sobre una sola pierna, pero aun así tuvo la última palabra.
Riquelme puso el 2-0 desde el punto de penalti en el minuto 84, y Palermo cerró la victoria ya en el tiempo de descuento. La defensa de River le concedió demasiado espacio en el área para girarse y, después de parecer tardar una eternidad en colocarse para el disparo, Palermo acarició un precioso remate ajustado al palo para marcar lo que pasó a conocerse como el gol de la muleta (The Crutch Goal). Corrió hacia las cámaras sollozando sin control y el árbitro señaló el final mientras los aficionados irrumpían en el césped de la Bombonera para celebrarlo.
Palermo pasó después por España entre 2001 y 2004, en Villarreal, Real Betis y Alaves, pero una espantosa lesión fortuita le impidió disfrutar de continuidad en Europa. Mientras celebraba un gol con el Villarreal, Palermo se fracturó la pierna en dos partes cuando se le vino encima un muro de contención de hormigón, y tardó casi un año en recuperarse por completo.
Cuando regresó a Boca con más de 30 años, algunos pensaron que simplemente volvía para apurar su carrera. Pero Palermo silenció a los escépticos marcando dos goles en su segundo debut liguero, y después alcanzó el centenar de goles con el club en la victoria de Boca por 2-0 sobre Bolivar en la final de la Copa Sudamericano de 2004.
En agosto de 2006, Palermo perdió trágicamente a su hijo recién nacido, pero pidió jugar contra Banfield el domingo siguiente. Marcó dos goles en un triunfo por 3-0, rompió a llorar al celebrar ambos tantos y no hubo un solo ojo seco en la Bombonera cuando fue sustituido en medio de una ovación en pie profundamente emotiva.
Palermo realmente tuvo que soportar más sufrimiento del que la mayoría de futbolistas podría imaginar jamás, pero nunca se quedó en el suelo. El internacional argentino, con 15 partidos con su selección, también desempeñó un papel importante en la conquista de la Copa Libertadores por parte de Boca en 2007, y se retiró en el club cuatro años después tras haber ganado un total de 14 títulos con Boca. También añadió a su épica colección de momentos destacados un gol de cabeza desde 40 yardas en un duelo de 2009 con Velez Sarsfield.
Fuera de su país, Palermo es más famoso por fallar tres penaltis en un mismo partido con Argentina, en un encuentro de la Copa América de 1999 contra Colombia, pero será una leyenda para siempre en Argentina. De hecho, en el país circula una broma recurrente que dice que «Dios está dirigiendo su propia película biográfica y eligió a Palermo para interpretarle», una preciosa referencia a las cosas extraordinarias que le han ocurrido y a los momentos profundos que ha vivido sobre el césped.
Los otros iconos de Boca
Varias otras estrellas también dejaron una huella imborrable en La Bombonera. En las décadas de 1950 y 1960, Antonio Rattin y Silvio Marzolini se convirtieron en héroes de Boca, con el primero capitaneando al equipo hacia tres títulos nacionales como talismán en el centro del campo, y el segundo superando los 400 partidos como uno de los mejores laterales izquierdos que jamás hayan pisado el césped.
Mientras tanto,Gatti, también conocido como El Loco (el loco), revolucionó la posición de portero en Argentina como un guardameta-líbero agresivo, y detuvo el penalti decisivo en la victoria de Boca en la tanda contra Cruzeiro para darles su primera Copa Libertadores en 1977. Mouzo comandó la defensa por delante de Gatti y recibió un amplio reconocimiento por su valentía y liderazgo en una época dorada; todavía ostenta el récord de más partidos oficiales disputados con el club (426).
Como pilares del equipo de Bianchi que logró tanto entre 1998 y 2001, Battaglia y Hugo Ibarra también están en el Salón de la Fama de Boca. Battaglia, un centrocampista tenaz y recuperador, es el jugador de Boca más laureado de la historia con 17 títulos, e Ibarra está considerado el mejor lateral derecho de la historia del club.
El exdelantero de Manchester United y Manchester City Carlos Teveztambién ocupa un lugar especial en el corazón de la afición xeneize. Tevez tuvo tres etapas en Boca y, de algún modo, acumuló 279 partidos y 94 goles pese a haber jugado la mayor parte de su carrera en Europa. Ganó cinco títulos de liga, la Copa Libertadores y una Copa Intercontinental con Boca, que levantó este último trofeo por segunda vez en 2003 tras vencer a un AC Milan que contaba con nombres como Kaka, Paolo Maldini y Andrea Pirlo, y dejó para el recuerdo la clásica celebración del 'baile de la gallina' contra River para afianzar su estatus legendario.
Boca es un club especial que no ha tenido ningún problema para atraer a jugadores especiales a lo largo de los años. Con las obras ya en marcha para una ampliación de 60 millones de dólares de La Bombonera, que elevará su capacidad hasta los 80.000 espectadores, su atractivo mítico no hará más que crecer.