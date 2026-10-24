Cómo Andoni Iraola inspiró a Alexis Mac Allister para recuperar su mejor versión pese al pulso por su contrato con el Liverpool

Es raro que los jugadores digan algo mínimamente interesante en las ruedas de prensa previas a los partidos. Suelen centrarse en el encuentro en cuestión y en destacar, con respeto, la amenaza que supone el rival.

Sin embargo, cuando Alexis Mac Allister compareció ante los medios antes del debut del Liverpool en la Champions League contra el Atlético de Madrid, el 9 de septiembre, el argentino aprovechó la ocasión para hablar públicamente de su futuro en el club.

«Me comunicaron que el club no estaba en condiciones de ofrecerme un nuevo contrato, lo que, por supuesto, me entristece mucho, mucho», declaró Mac Allister ante una sala llena de periodistas sorprendidos. «Todo el mundo puede ver que doy el cien por cien por este club cada día, tanto en los entrenamientos como en los partidos. Por supuesto, puedo tener partidos muy buenos y partidos malos, como cualquiera, pero siempre doy lo mejor de mí».

«Veo que mis compañeros Dominik (Szoboszlai) y Ryan (Gravenberch) renuevan sus contratos y eso me alegra mucho, porque se lo merecen. Al mismo tiempo, me entristece un poco no haber conseguido el mío».

La confesión del centrocampista no fue comparable a la conmoción que causó Mohamed Salah en el club al acusar a Arne Slot y a otros de intentar forzar su salida de Anfield. Pero, tratándose de Mac Allister, fue una explosiva muestra de descontento. El jugador de 27 años preguntaba, en esencia, por qué sus compañeros del centro del campo habían recibido nuevos contratos y él no. Para muchos analistas y aficionados, la respuesta era bastante evidente: porque todavía no se lo había ganado.