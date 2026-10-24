Cómo Andoni Iraola inspiró a Alexis Mac Allister para recuperar su mejor versión pese al pulso por su contrato con el Liverpool

Gracias a su decisivo doblete contra el Villarreal, Mac Allister ya suma cuatro goles a las órdenes de Iraola, solo uno menos de los que marcó en toda la última temporada de Slot al frente del equipo. Sin embargo, la mejoría en el juego de Mac Allister y el cambio positivo en su actitud no se explican tanto por los goles como por la influencia que ejerce en el desarrollo de los partidos.
Por ejemplo, en la victoria del sábado ante un Brentford que seguía invicto hasta entonces, un triunfo que levantó la moral del equipo, Mac Allister estuvo inmenso. No marcó, pero fue absolutamente decisivo para que el Liverpool remontara un 1-0 y lograra una victoria vital por 2-1 gracias a su empuje, su presión y sus pases hacia delante.
Está claro que la remontada contra el Villarreal no habría sido posible sin sus goles, pero Mac Allister también se benefició de los ajustes tácticos que Iraola hizo durante el partido. El Liverpool había empezado de forma desastrosa el encuentro en Merseyside y, con toda justicia, se vio perdiendo 2-0 antes de la media hora, lo que llevó al entrenador del Liverpool a replantear rápidamente su planteamiento.
«Trey (Nyoni) se colocó un poco más atrás y yo bajé al centro para formar un tres más uno y tener más posesión, porque estábamos jugando con prisas y no lo estábamos haciendo bien», explicó Mac Alllister. «Creo que los últimos 10 o 15 minutos de la primera parte ya fueron mucho mejores».
Mac Allister también admitió, significativamente, que, aunque le gustaba el marcaje en zona de Slot, considera que el marcaje individual de Iraola está funcionando bien para el Liverpool: «Te comunicas menos, porque solo tienes que seguir a tu hombre. Así que se trata de que asumamos la responsabilidad y ese es uno de los cambios [con respecto al año pasado]. Ahora es más fácil, piensas menos, ¡pero quizá corres más!».
No todos los jugadores se han adaptado tan rápido a las exigencias de Iraola. Gravenberch, por ejemplo, sigue teniendo dificultades y jugó de lateral derecho contra el Villarreal, mientras que persisten las dudas sobre si las cualidades de Szoboszlai encajan realmente en un doble pivote.
Por ello, Mac Allister vuelve a ser titular indiscutible. Está claro que el intenso estilo de juego de Iraola era justo lo que necesitaba para revitalizar su carrera en el Liverpool, dado que la temporada pasada a menudo parecía estar sin fuerzas. Por eso tenía sentido que el club se mostrara reacio a ofrecerle un nuevo contrato.
La decepción de Mac Allister era, por supuesto, comprensible, pero lo fantástico para el Liverpool es que ha respondido de la mejor manera posible. De hecho, en su primer partido después de expresar públicamente su frustración, coronó con un gol una actuación tan combativa como es habitual en él ante el Atlético y recibió a raíz de ello un mensaje muy directo de Steven Gerrard, leyenda del club.
«Deja que hable tu fútbol», dijo el emblemático centrocampista durante su intervención en TNT Sports. «Regularidad, actuaciones de primer nivel, demuestra tu experiencia. Demuestra que eres un internacional de élite. Este club te recompensará». Y más pronto que tarde, si Mac Allister mantiene la importancia que tiene ahora para el Liverpool de Iraola.