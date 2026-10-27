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Putellas Ballon d'Or 1:1Getty/GOAL

Cómo Alexia Putellas superó el duro golpe de una lesión del ligamento cruzado anterior para ganar un merecido tercer Balón de Oro

La centrocampista del London City Lionesses recibió el lunes el premio individual más prestigioso del fútbol tras llevar al Barcelona a conquistar cuatro títulos en la temporada 2025-26.

Ameé Ruszkai
Traducido por

  • Muchos momentos contribuyeron a que Alexia Putellas recibiera el lunes en Londres su tercer Balón de Oro. Quizá el más importante, sin embargo, ni siquiera se produjo en la temporada 2025-26, por la que fue premiada tras ayudar al Barcelona a conquistar cuatro títulos. En realidad, tuvo lugar más de dos años atrás.

    Cuando la final de la Champions League femenina de 2024 entraba en el tiempo de descuento, el Barça ganaba 1-0 al Lyon y estaba a solo unos minutos de lograr su primera victoria ante las ocho veces campeonas de Europa, que lo habían derrotado en las finales de 2022 y 2019. Jonatan Giraldez, entrenador del conjunto blaugrana, recurrió al banquillo para refrescar el equipo y asegurar la victoria, y dio entrada a Claudia Pina y Putellas. Minutos después, ambas se asociaron para marcar un gol que sentenció el partido. Pina dio un pase atrás, Putellas remató con potencia y por fin pudo comenzar la fiesta entre el público, mayoritariamente barcelonista, en Bilbao.

    Era imposible no alegrarse por Putellas. Tras romperse el ligamento cruzado anterior en el verano de 2022, en vísperas de la Eurocopa y cuando jugaba a un nivel tan alto que le valdría su segundo Balón de Oro, la referente del Barça había atravesado dos años realmente difíciles. Pero aquel momento en Bilbao lo cambió todo. En sus propias palabras, la «liberó» y allanó el camino para su regreso al más alto nivel y, el lunes, para conseguir el máximo galardón individual del fútbol femenino.

  • Una lesión golpea

    Alexia Putellas Barcelona Women 2023-24
    Getty Images

    Putellas parecía estar en la plenitud de sus facultades cuando sufrió una lesión del ligamento cruzado anterior, cuyos efectos se prolongaron durante un tiempo tras su regreso.

    Muchos seguidores apasionados del fútbol femenino recordarán lo ocurrido el 5 de julio de 2022, cuando empezó a trascender que Putellas se había lesionado la víspera del inicio de la Eurocopa. Todo se desarrolló por etapas: primero se supo de la lesión, después llegaron las pruebas médicas y el temor a lo peor, seguido de la confirmación oficial. Unos días más tarde, Putellas, visiblemente abatida y con muletas, veía desde la banda cómo España comenzaba el verano con una victoria por 4-1 ante Finlandia.

    Debió de ser un proceso angustioso para los aficionados de España y del Barcelona, pero sobre todo para Putellas, y los dos años siguientes seguirían un camino parecido. La recuperación fue larga y mantuvo a la mejor jugadora del mundo casi diez meses sin jugar. Volver a pisar el césped no significó que su regreso estuviera completo.

    Putellas necesitaría tiempo para volver a sentirse ella misma y recuperar su mejor estado físico. Por eso, los aficionados no pudieron ver demasiado de su magia en el Mundial femenino de 2023, disputado menos de tres meses después de su regreso, pese al triunfo de España. Después llegarían más lesiones: en noviembre tuvo que someterse a una operación de menisco, algo que no es infrecuente tras una rotura del ligamento cruzado anterior. Así, su temporada 2023-24 también se vio afectada por una baja de cuatro meses por lesión.

  • Liberación

    Alexia Putellas Barcelona Women 2023-24
    Getty Images

    Putellas ha descrito su gol en la final de la Champions League de 2024 como un momento «liberador» en su empeño por recuperar su mejor nivel

    Eso fue lo que hizo tan significativo aquel momento en Bilbao, que Putellas describió como liberador. En aquel entonces, pareció un recordatorio para quienes observaban desde fuera de quién es y de lo que es capaz: realizó una entrada decisiva sobre la estrella del Lyon Melchie Dumornay en el área rival justo antes de marcar.

    Pero, más allá de todo eso, estaba el efecto que tuvo en la propia Putellas, que ayudó a sentar las bases de dos temporadas posteriores de auténtica brillantez.

    «Físicamente puedes estar bien, pero si mentalmente no estás en condiciones, estás tensa y no puedes controlarte como antes», explicó en una entrevista con The Guardian. «No es tanto que saliera del campo aquel día pensando: “Puedo hacerlo”, sino más bien: “Ya está”, “ha llegado el momento”. El ligamento cruzado, el menisco, toda la lesión... Has cerrado ese ciclo. Se acabó. Me sentí libre. Y desde entonces me he sentido superbien».

  • Alcanzando nuevas cotas

    Alexia Putellas Barcelona Women 2024-25
    Getty Images

    Putellas aprovechó su nueva oportunidad para firmar una increíble temporada 2024-25, en la que alcanzó un nivel quizá superior al de sus dos campañas en las que ganó el Balón de Oro.

    También ha mostrado un nivel excelente. Aquel verano, Putellas fue la mejor jugadora de España en los Juegos Olímpicos, un anticipo de lo que estaba por venir, y durante la temporada 2024-25 recuperó su mejor nivel, o quizá incluso lo superó.

    Marcó 27 goles y repartió 21 asistencias mientras el Barça conquistaba el triplete nacional y alcanzaba la final de la Champions League. Muchos creían que merecía el Balón de Oro el año pasado. Sin embargo, Aitana Bonmati se impuso y ganó su tercer Balón de Oro en una reñida disputa por el premio. Las jugadoras del Arsenal Mariona Caldentey y Alessia Russo también tenían sólidos argumentos para ganarlo tras liderar al club hacia el título de la Champions League.

    «Dos años después, lo veo: mi nivel es completamente distinto, aunque en aquel momento no te das cuenta», contó Putellas a The Guardian el año pasado, al recordar su regreso inicial tras la lesión y comparar su nivel de entonces con el de la temporada 2024-25. «¿Sabes esa sensación, esa seguridad de sentir que eres capaz de cualquier cosa? En aquel momento [de la lesión del ligamento cruzado anterior], la sentía. Y ahora vuelvo a tener esa sensación».

  • Sigue volando alto

    Alexia Putellas Barcelona Women 2025-26
    Getty Images

    El gran estado de forma de Putellas se prolongó hasta la temporada 2025-26, en la que volvió a rendir de forma constante a un nivel de clase mundial y conquistó cuatro títulos en su última campaña con el Barça.

    Putellas dio continuidad a esa progresión en la temporada 2025-26. Sus cifras no fueron tan altas: cerró su última campaña en el Barcelona con 24 goles y 13 asistencias, pero sumó más títulos al ayudar al conjunto azulgrana a conquistar no solo otro triplete nacional, sino también su cuarta Champions League antes de fichar por London City Lionesses. Además, tuvo un papel clave en el triunfo de España en la Liga de Naciones.

    Fue especialmente destacable cómo Putellas asumió más responsabilidades ante las lesiones de jugadoras clave en ambos equipos, sobre todo en el centro del campo. Bonmati, ganadora de los tres últimos Balones de Oro, estuvo cinco meses de baja por una fractura de pierna, mientras que Patri Guijarro, que terminó sexta en la votación del Balón de Oro de 2025, estuvo tres meses de baja. Putellas tuvo que dar un paso al frente aún mayor y asegurarse de que las jóvenes que cubrieron esas ausencias a su alrededor tuvieran el apoyo necesario para destacar.

    «Es una jugadora que siempre intenta ayudar a las demás chicas y sacar lo mejor de ellas», explicó Esmee Brugts, una de las jóvenes promesas del Barcelona que están despuntando. «La gente ve en los partidos que puede ser una auténtica líder, pero también en los entrenamientos exige siempre como mínimo el 100 % a todo el mundo, empezando por sí misma. Es todo un ejemplo».

  • Justo vencedor

    FBL-AWARD-BALLON D'OR-2026
    AFP

    Tras ganar el Balón de Oro en 2021 y 2022, Putellas consiguió el lunes en Londres su tercer galardón, y con todo merecimiento.

    Y, entre todo ello, estuvieron los grandes momentos. El gol de falta que abrió el marcador en la semifinal de la Liga de Naciones contra Suecia; los tres goles y las tres asistencias en tres enfrentamientos con el Real Madrid en nueve días; una actuación decisiva para la eliminatoria contra el Bayern de Múnich en las semifinales de la Champions League; dos goles contra Inglaterra en junio que ayudaron a España a lograr la clasificación directa para el Mundial y condenaron a Inglaterra a disputar la repesca. Cuanto mayor era la ocasión, más grande se hacía Putellas.

    Pero también cuenta la constancia de esa brillantez, la forma en que hace que el fútbol parezca tan fácil: su exquisito manejo del balón, que deja indefensas a las rivales; sus pequeños giros para escapar de la presión; la calidad de sus pases, que le permite acumular asistencias; y la excelencia que desprenden tantos de sus goles, desde aquella volea ejecutada con aparente despreocupación al estilo de Paolo Di Canio contra el Tenerife hasta las numerosas ocasiones en las que coloca con calma un remate de primeras en la escuadra como si le saliera de forma automática.

    Todo se remonta a aquella tarde de mayo de 2024 en Bilbao, cuando Putellas se quitó de encima el peso de dos años devastadores con un solo golpeo de su prodigiosa zurda. El fútbol en su conjunto debería agradecer la liberación que sintió Putellas, que le permitió volver a deleitarlo con una brillantez capaz de imponerse a cualquiera y que la hace más que merecedora del Balón de Oro de 2026.