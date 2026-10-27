Muchos momentos contribuyeron a que Alexia Putellas recibiera el lunes en Londres su tercer Balón de Oro. Quizá el más importante, sin embargo, ni siquiera se produjo en la temporada 2025-26, por la que fue premiada tras ayudar al Barcelona a conquistar cuatro títulos. En realidad, tuvo lugar más de dos años atrás.

Cuando la final de la Champions League femenina de 2024 entraba en el tiempo de descuento, el Barça ganaba 1-0 al Lyon y estaba a solo unos minutos de lograr su primera victoria ante las ocho veces campeonas de Europa, que lo habían derrotado en las finales de 2022 y 2019. Jonatan Giraldez, entrenador del conjunto blaugrana, recurrió al banquillo para refrescar el equipo y asegurar la victoria, y dio entrada a Claudia Pina y Putellas. Minutos después, ambas se asociaron para marcar un gol que sentenció el partido. Pina dio un pase atrás, Putellas remató con potencia y por fin pudo comenzar la fiesta entre el público, mayoritariamente barcelonista, en Bilbao.

Era imposible no alegrarse por Putellas. Tras romperse el ligamento cruzado anterior en el verano de 2022, en vísperas de la Eurocopa y cuando jugaba a un nivel tan alto que le valdría su segundo Balón de Oro, la referente del Barça había atravesado dos años realmente difíciles. Pero aquel momento en Bilbao lo cambió todo. En sus propias palabras, la «liberó» y allanó el camino para su regreso al más alto nivel y, el lunes, para conseguir el máximo galardón individual del fútbol femenino.