Club de clase mundial 2026 de GOAL: Lionel Messi regresa a la fraternidad más exclusiva del fútbol, mientras dos estrellas del Arsenal se ganan la membresía, pero Mohamed Salah está entre las ocho estrellas que se caen de la lista
Clase mundial... Es una etiqueta invisible pero importante, la que separa a los buenos de los grandes. Pero es un término muy subjetivo. Cada aficionado al fútbol tiene su propia definición, su propio criterio, lo que da pie a debates interminables, pero absolutamente disfrutables, en estadios, vestuarios, platós de televisión, cafeterías, bares, pubs y discotecas de todo el mundo.
Así que, en 2023, GOAL decidió sumarse a la diversión elaborando una lista muy exclusiva con los 25 jugadores que, a nuestro juicio, representaban a la élite de este deporte, los mejores entre los mejores, los que habían firmado actuaciones estelares durante un periodo de tiempo prolongado.
Para evitar centrarnos únicamente en los atacantes, algo que, seamos sinceros, casi siempre ocurre cuando se trata de premios y reconocimientos individuales, establecimos que debía haber al menos tres jugadores de cada grupo de posiciones (portería, defensa, centro del campo y ataque), y un máximo de nueve por cada uno.
Los miembros se someten a una revisión anual, y ahora ha llegado una vez más el momento de decidir quién se queda en el Club de Clase Mundial y a quién hay que invitar cortésmente a marcharse. Así que, ¿quién ha entrado en la selección de 25 de este año? Descúbrelo a continuación y no dudes en expresar tu aprobación, o tu indignación, en los comentarios...
Portero: Alisson Becker
La tarjeta de socio del club de los porteros de talla mundial de Alisson está claramente en revisión, principalmente porque el brasileño se ha visto lastrado por las lesiones en los últimos años. Sin embargo, como está demostrando una vez más esta temporada, sigue siendo un guardameta de élite con un impresionante rango de distribución.
Liverpool estaría realmente perdido sin él, como subraya el hecho de que un portero que a estas alturas se suponía que iba a ser desbancado por Giorgi Mamardashvili siga siendo el número 1 del Liverpool.
Portero: Thibaut Courtois
La condición de Thibaut Courtois como el mejor portero de LaLiga está indudablemente amenazada por Joan Garcia, del Barcelona, pero no hay manera de justificar que se le retire su estatus de guardameta de clase mundial.
Un extraordinario portero, de una regularidad increíble y ya en su novena temporada como indiscutible número 1 del Real Madrid, fue la principal razón por la que una frágil zaga del Real Madrid encajó menos goles que cualquier otro equipo de España la temporada pasada, mientras que la forma de la eliminación de Bélgica en el Mundial, producida después de que tuviera que retirarse por lesión, subrayó su continua importancia para su país.
POR: David Raya 🆕
Se alzaron algunas cejas cuando el Arsenal incorporó a David Raya procedente del Brentford en el verano de 2023, pero el guardameta de 31 años ha llevado su juego a otro nivel en el norte de Londres hasta consolidarse como el mejor portero indiscutible de la Premier League, ganando además dos Guantes de Oro consecutivos.
Excelente bajo palos, dominante en su área y capaz de distribuir el balón a un nivel de élite, Raya tiene todo lo que se le puede pedir a un portero moderno, con la única nota negativa de no haber logrado hacerse un hueco en la selección española por la fidelidad de Luis de la Fuente a Unai Simon.
DEF: Pau Cubarsí 🆕
Pau Cubarsi solo tiene 19 años, pero su condición de jugador de talla mundial ya no admite discusión. El defensa catalán fue incluido en el Equipo de la Temporada de LaLiga por segundo año consecutivo tras ayudar al Barcelona a revalidar su título, antes de ser nombrado mejor jugador joven en un Mundial ganado por España.
A estas alturas, por tanto, Cubarsi no es solo de talla mundial; ¡puede que sea el mejor defensa central del mundo!
DEF: Achraf Hakimi
Desde una perspectiva puramente futbolística, es difícil encontrarle algún defecto al juego de Achraf Hakimi. El plan de juego del Paris Saint-Germain sencillamente no funcionaría sin el polivalente marroquí, dado que es tan bueno hacia adelante como cuando le toca replegarse.
Ya dijimos el año pasado que es el defensa más completo del fútbol y, tras otra campaña coronada con la Champions League, no vemos absolutamente ningún motivo para cambiar de opinión.
DEF: Marquinhos
Marquinhos demostró su enorme clase al acudir de inmediato a consolar a Gabriel Magalhaes tras el decisivo penalti fallado por su compañero de Brasil en la final de la Liga de Campeones, pero los jugadores del PSG llevan tiempo elogiando su carácter.
El veterano central sufrió muchas derrotas devastadoras durante su etapa en el Parque de los Príncipes, pero es un testimonio de su notable resiliencia, y de sus cualidades imperecederas como jugador, que a los 32 años siga siendo uno de los mejores centrales del fútbol mundial.
DEF: Nuno Mendes 🆕
Nuno Mendes parecía el mejor lateral izquierdo del planeta hace un año. Ahora lo ha demostrado.
Al igual que su compañero en el lateral del PSG, Hakimi, el portugués es un futbolista tremendamente completo que actúa de forma efectiva como un extremo más en el esquema de Luis Enrique. Mendes, sin embargo, probablemente sea incluso más rápido que su compañero, y cuesta pensar en algún delantero que haya logrado superarle de forma constante a lo largo de 90 minutos.
DEF: William Saliba 🆕
William Saliba estuvo cerca de entrar en la lista del año pasado, pero se quedó fuera por la falta de grandes títulos y por haber disputado demasiado pocos partidos al más alto nivel. Desde entonces, las cosas han cambiado evidentemente: el central hizo una enorme contribución para que el Arsenal pusiera fin a su sequía por el título de la Premier League y alcanzara la final de la Champions League.
Tampoco debería olvidarse que Francia no fue la misma selección en el Mundial sin Saliba en el once inicial.
DEF: Virgil van Dijk
Virgil van Dijk es víctima de su propio éxito: tiene muchísimos críticos principalmente porque los demás le valoran muchísimo. Cierto, ya no es el futbolista impecable que fue en su día, pero tampoco ayuda que tenga que sostener una zaga del Liverpool muy frágil prácticamente él solo, y con 35 años.
De hecho, pese a la avanzada edad del neerlandés, sigue siendo un fijo en el once del Liverpool, y cuesta pensar en otro defensa que pudiera replicar lo que está haciendo en Anfield.
MED: Jude Bellingham
Con toda honestidad, Jude Bellingham no firmó una gran temporada 2025-26, pero si había alguna duda sobre la brillantez del centrocampista de Inglaterra, quedó despejada de forma deslumbrante en el Mundial.
Bellingham puede que acabara arrepintiéndose de haber provocado a Lionel Messi en las semifinales, pero Inglaterra ni siquiera habría llegado tan lejos de no haber sido por su tremendamente talentoso '10', que silenció a quienes cuestionaban su condición de titular con contribuciones heroicas contra México y Noruega.
MC: Joshua Kimmich
Seguimos sospechando que Joshua Kimmich sigue estando infravalorado por el gran público futbolístico. Sería muy difícil encontrar a alguien en Alemania que no valore a un jugador increíblemente inteligente, que es uno de los mejores centrocampistas del juego y también uno de sus mejores laterales derechos.
El exentrenador del Bayern de Múnich Pep Guardiola dijo hace 11 años que Kimmich tenía todo lo que un jugador de primer nivel podía desear tener en su repertorio, y eso sigue siendo tan cierto hoy como lo era entonces.
MED: Michael Olise 🆕
Había algunas dudas sobre el potencial de talla mundial de Michael Olise cuando el Bayern de Múnich lo fichó procedente del Crystal Palace en 2024 por 60 millones de euros. Sin embargo, el internacional francés nacido en Londres vale ahora al menos tres veces esa cifra.
Ha irrumpido con fuerza en la Bundesliga durante los dos últimos años y, al mismo tiempo, brilló en la Champions League de la temporada pasada para luego firmar un récord de siete asistencias en la Copa del Mundo, lo que hizo inevitable su incorporación al Club de Clase Mundial.
MED: Pedri
Puede que Pedri perdiera su sitio en el once titular de España durante el Mundial, pero no hay ninguna vergüenza en ser sustituido por Fabian Ruiz y, además, el jugador de 23 años siguió participando en todos y cada uno de los partidos que disputó la Roja durante su victoriosa campaña, siendo titular en cinco de ellos.
A pesar de la preocupante reaparición de algunos de sus antiguos problemas musculares, el polifacético centrocampista también entró en el Equipo de la Temporada de LaLiga por cuarta vez en cinco años, llevando la batuta en otro triunfo liguero del Barcelona.
Mediocentro: Rodri
Rodri no podría haber dado una respuesta más contundente a las afirmaciones de que las lesiones habían mermado su eficacia, ya que el excentrocampista del Manchester City estuvo magnífico durante la victoria de España en el Mundial de 2026.
Está por ver si el jugador de 30 años mantiene ese nivel en su nuevo club, el Barcelona, pero lo que ahora podemos decir con mayor certeza es que Rodri es uno de los mejores centrocampistas defensivos de todos los tiempos. ¡Y está claro que aún no ha terminado!
MD: Fabián Ruiz
Fabian Ruiz ha tenido sus altibajos, incluso en el Parque de los Príncipes, donde no empezó de la mejor manera, pero ahora ha desempeñado un papel fundamental en las dos Champions League consecutivas ganadas por el PSG.
Además, la decisión de Luis de la Fuente de incluirlo en el once inicial de España durante la fase eliminatoria del Mundial fue un acierto total, ya que el jugador de 30 años estuvo sobresaliente, especialmente en la victoria clave ante Francia.
MED: Vitinha
Hay jugadores que tienen la capacidad de hacer que el juego parezca ridículamente fácil. Vitinha es uno de ellos. Hay centrocampistas mucho más grandes y fuertes, pero pocos son capaces de quitarle el balón al creador de juego del PSG, como quedó subrayado por la incapacidad persistente del Arsenal para imponerse al equipo de Luis Enrique.
La campaña de Portugal en el Mundial pudo haber sido un desastre, pero Vitinha desde luego no tuvo la culpa, así que su continuidad en el Club de Clase Mundial era absolutamente incuestionable.
ATENCIÓN: Ousmane Dembele 🆕
Dejamos fuera a Ousmane Dembele del Club de Clase Mundial del año pasado pese a su inevitable triunfo en el Balón de Oro, porque solo había empezado a darse cuenta de su potencial nueve meses antes. Queríamos esperar para ver si podía mantener su gran nivel durante una segunda temporada consecutiva por primera vez en su carrera y, en líneas generales, lo hizo.
El extremo reconvertido en delantero fue fundamental para que el PSG retuviera su corona de la Champions League, mientras que también se estrenó por fin en un Mundial en Norteamérica, donde acabó marcando seis goles en total.
ATENCIÓN: Luis Díaz 🆕
Todavía se puede entender por qué el Liverpool consideró que 65,5 millones de libras era una cantidad razonable por un Luis Diaz de 28 años, pero no se puede obviar el hecho de que el Bayern de Múnich cerró un auténtico chollo.
El colombiano fue absolutamente sensacional para los campeones alemanes de Vincent Kompany la temporada pasada, con 26 goles y 19 asistencias. Como resultado, después de varios años llamando a la puerta, Luis Diaz entra con todo merecimiento en el Club de Clase Mundial.
ATENCIÓN: Erling Haaland
Erling Haaland sigue siendo el delantero más temido del fútbol mundial. Después de conquistar su tercera Bota de Oro de la Premier League en cuatro temporadas, el noruego conquistó a Estados Unidos al exhibir su sensacional capacidad de definición y su entrañable y peculiar personalidad durante la histórica carrera de su selección hasta los cuartos de final del Mundial, en la que firmó un brillante doblete contra Brasil.
Quizá aún más importante, el juego global de Haaland mejoró la temporada pasada, lo que hace que ahora sea increíblemente difícil encontrarle defectos.
ATENCIÓN: Harry Kane
Harry Kane ha estado recuperando el tiempo perdido en lo que a ganar títulos se refiere desde su llegada al Bayern de Múnich, y ahora el capitán de Inglaterra está empezando a meterse en la pelea por los mayores premios individuales del fútbol después de romper su sequía de trofeos en 2025.
A sus 33 años, Kane nunca había estado en mejor forma y terminó la temporada más reciente con más de 70 goles entre club y selección, al tiempo que exhibía su juego total al retrasar habitualmente su posición para enlazar el juego y crear ocasiones para otros. Realmente lo tiene todo.
DEL: Khvicha Kvaratskhelia
Khvicha Kvaratskhelia no ganará el Balón de Oro de este año, pero eso se debe realmente solo a que el georgiano no pudo jugar el Mundial. Si se eliminara ese torneo de la ecuación, sería difícil pasar por alto al maravilloso extremo del PSG.
Fue el mejor jugador de la pasada edición de la Champions League, como subraya el hecho de que se convirtiera en el primer hombre en registrar al menos una contribución de gol en siete partidos consecutivos de eliminatorias.
ATENCIÓN: Kylian Mbappe
Kylian Mbappe puede que no sea para todos el ejemplo perfecto de un auténtico jugador de equipo, pero su brillantez individual está fuera de toda duda.
El delantero del Real Madrid y de Francia marcó más goles que nadie tanto en LaLiga como en la Champions League la temporada pasada, pese a que su equipo cayó eliminado en cuartos de final en esta última, y además fue el máximo goleador del Mundial para convertirse en el máximo artillero histórico del torneo, por delante de Lionel Messi.
ATENCIÓN: Lionel Messi 🆕
¡Mirad quién ha vuelto! A sus 39 años, Lionel Messi ha demostrado más allá de toda duda que sigue siendo uno de los mejores jugadores del planeta, por no decir el mejor.
Puede que Rodri fuera un digno ganador del Balón de Oro del Mundial. pero las actuaciones de Messi en Norteamérica fueron absolutamente asombrosas, con el mejor de todos los tiempos arrastrando a una Argentina bastante mediocre hasta la final.
ATT: Vinicius Junior
Vinicius Junior no está jugando bien en este momento y, si no logra frenar este bajón actual, podría salir de la lista del próximo año. Aun así, de momento todavía tiene crédito suficiente para mantener su condición de jugador de clase mundial.
Al fin y al cabo, estamos hablando de un extremo que no ha marcado menos de 22 goles en una sola temporada desde 2021, mientras que también vio puerta en tres ocasiones con una selección de Brasil bastante lamentable en el Mundial de 2026.
ATENCIÓN: Lamine Yamal
Cuesta creer que Lamine Yamal siga teniendo solo 19 años. El chico ya es tricampeón de La Liga con el Barcelona, además de campeón de Europa y del mundo con España.
La verdad es que no estuvo a su brillante mejor nivel en Norteamérica durante el verano, y la lesión sin duda influyó, pero Yamal es un talento verdaderamente generacional que ya había acumulado un récord personal de 24 goles en todas las competiciones antes de que su temporada de clubes llegara a un final prematuro.
Membresía revocada ⛔
En total, a ocho jugadores que fueron miembros del Club de Clase Mundial en 2025 se les ha pedido educadamente que se marchen 12 meses después. El más destacado es sin duda Mohamed Salah, cuyo rendimiento se desplomó durante su última temporada en el Liverpool antes de fichar por el Trabzonspor en verano.
Le acompañan en el descarte el dúo del Manchester City formado por Ruben Dias y Gianluigi Donnarumma, así como su excompañero en el Etihad Stadium, Bernardo Silva. El internacional portugués juega ahora en el Real Madrid, donde Antonio Rudiger también lame sus heridas tras su eliminación de la élite del fútbol.
El ex capitán del Madrid Dani Carvajal, que actualmente no tiene club tras su salida del Bernabéu, también se cae de la lista, al igual que el central del Inter Alessandro Bastoni y el centrocampista del Bayern de Múnich Jamal Musiala, este último después de un año marcado por problemas de lesiones y enfermedad que han perjudicado su rendimiento.