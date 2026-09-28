De talla mundial... Es una etiqueta invisible, pero importante, una que separa a las buenas de las grandes. Pero es un término muy subjetivo. Cada aficionado al fútbol tiene su propia definición, su propio conjunto de criterios, lo que da pie a debates interminables, pero absolutamente disfrutables, en estadios, vestuarios, platós de televisión, cafeterías, bares, pubs y discotecas de todo el mundo.

Así que, allá por 2023, GOAL decidió sumarse a la diversión elaborando una lista muy exclusiva de las 25 jugadoras que, en nuestra opinión, representaban a la élite de este deporte, las mejores entre las mejores, las futbolistas que habían estado ofreciendo actuaciones estelares durante un periodo de tiempo prolongado.

Para evitar centrarnos únicamente en las atacantes, algo que, seamos sinceros, casi siempre ocurre cuando se trata de premios y reconocimientos individuales, estipulamos que debía haber al menos tres jugadoras de cada grupo de posición (portería, defensa, centro del campo y ataque), y un máximo de nueve por cada uno.

Las integrantes están sujetas a una revisión anual, y ha llegado de nuevo el momento de decidir quién se queda en el Club de Clase Mundial y a quién hay que invitar cortésmente a marcharse. Así que, ¿quiénes forman parte de la lista de 25 de este año? Descúbrelo a continuación y asegúrate de expresar tu aprobación, o tu indignación, en los comentarios...