Clasificación del MVP de la MLS: Lionel Messi es el claro favorito, pero ¿pueden Evander, Hany Mukhtar o alguien más apretar la carrera?
Ya casi es la hora. La carrera por el MVP de la MLS suele ser bastante fácil de resolver al final. Para cuando se entrega el premio, bueno, el sentido común suele imponerse. El Jugador Más Valioso de la liga suele ser también su mejor futbolista. GOAL no está aquí para decir «ya os lo dijimos», pero siempre está bien cuando esas dos cosas coinciden.
Así que, sí, seamos sinceros: Lionel Messi es el MVP aquí. Elegir a cualquier otro sería un disparate. Que ganara cualquier otro sería ridículo. Pero hay un montón de candidatos. Evander ha estado excelente en el FC Cincinnati. Petar Musa ha tirado del FC Dallas. Las cifras de Hany Mukhtar han bajado, pero está jugando su mejor fútbol en años. Y luego está Guilherme, el dinámico delantero del Houston Dynamo.
Básicamente, hay muchos buenos futbolistas en esta liga y, aunque el primer puesto es bastante sencillo, el resto es muy, muy complicado. Así es como GOAL cree que debería quedar la clasificación del MVP...
Los otros aspirantes
N.º 10 - Nico Fernandez, NYCFC:El NYCFC debe de haber estado encantado de conservar este verano a uno de los atacantes más valiosos de la MLS.
N.º 9 - Cavan Sullivan, Philadelphia Union: La reacción del Union no fue solo cosa de Sullivan, pero ha estado inmenso para Philly desde que se hizo con un puesto en el once titular.
N.º 8 - Carles Gil, New England Revolution: Lidera la liga en ocasiones creadas. No hace falta decir más.
N.º 7 - Sam Surridge, Nashville SC: Parece marcar cada vez que está sobre el césped. Si pudiera estar ahí más a menudo... Nashville podría estar aún más por delante en la carrera por el Supporters' Shield.
N.º 6 - Petar Musa, FC Dallas: Solo Lionel Messi ha marcado más goles.
N.º 5: Denis Bouanga, LAFC
Estadísticas en la MLS 2026: 14 goles, ocho asistencias en 26 partidos
El caso: Ha sido un mal año para LAFC. Todo al final de la temporada pasada apuntaba a que el conjunto del sur de California sería líder del Oeste este año, aunque con algunos posibles problemas de adaptación por la llegada de un nuevo entrenador. En cambio, ahora se encuentra peleando por la ventaja de campo en los playoffs. No es lo peor del mundo, pero este equipo realmente debería estar mejor.
¿Y la única razón por la que no se está descolgando por completo? Un extremo gabonés que no para de marcar goles. Según las informaciones, el Inter Miami hizo un intento de lo más atrevido por Bounaga antes de la temporada. Pero se quedó. Y ha demostrado por qué es tan, tan crucial para este equipo. Con 14 goles, ocho asistencias y el segundo mayor número de tiros a puerta de la liga, Bouanga mantiene a flote a LAFC y podría impulsarlo hasta las rondas finales de los playoffs.
Además, esto:
N.º 4: Guilherme, Houston Dynamo
Estadísticas de la MLS 2026: 14 goles, ocho asistencias en 24 partidos
El caso: ¿Cuántos tenían a Guilherme como el fichaje de la temporada antes de que empezara la campaña? Parecía una operación acertada para unos Dynamo ambiciosos, pero pocos le habrían señalado como el hombre capaz de cambiar por completo el rumbo del equipo. Bueno, no es tan simple: este equipo ha mejorado mucho de atrás hacia delante. Pero Guilherme sí le da a Houston un auténtico plus de desequilibrio.
Guilherme era más creador que delantero en la mitad de la veintena, pero en los últimos años ha recuperado su olfato goleador. Marcó 14 el año pasado con Santos en todas las competiciones y ya ha igualado esa cifra hasta ahora, con mucha temporada todavía por delante. Quizá más importante, sin embargo, sea su trabajo defensivo. Está en el percentil 97 en contribuciones defensivas, en el 100 en intercepciones y en el 96 en recuperaciones de balón. Guilherme lo hace todo.
N.º 3: Hany Mukhtar, Nashville SC
Estadísticas en la MLS 2026: 11 goles, siete asistencias en 26 partidos
El caso: Podrías elegir a cualquiera cuando se trata de Nashville. Hay muchos buenos jugadores aquí, y también muchos importantes. Surridge es una fuerza goleadora despiadada. Andy Najar es un arma letal en el lateral. La inteligencia ofensiva de Cristian Espinoza le ha dado al equipo de BJ Callaghan otra opción en ataque. Incluso Brian Schwake ha estado excelente en la portería.
Pero Mukhtar es el hombre que hace que todo funcione. Estuvo excelente en 2025 mientras asumía gran parte del peso ofensivo, y aquí ha estado incluso mejor. Antes era la referencia que tenía que hacerlo todo; ahora, Mukhtar actúa como el eje creativo de Nashville. Y su juego en todas las facetas es mejor que nunca. Si paras a Mukhtar, paras a Nashville. El problema es que nadie puede pararle. Ni a Nashville.
N.º 2: Evander, FC Cincinnati
Estadísticas en la MLS 2026: 13 goles, 12 asistencias en 23 partidos
El caso: Evander es diversión pura. Hay un auténtico aire de samba en su juego, y también una deliciosa sensación de facilidad. Sí, esta es una liga en la que el mediapunta imaginativo e interesante todavía puede prosperar. Evander es la personificación de eso. Sin embargo, aquí hay una distinción clave. A veces esos mediapuntas tan libres no hacen realmente mucho por su equipo. Evander es de los que sí lo hacen. El FC Cincinnati tiene problemas en todas partes. Su registro defensivo es bastante desolador.
Pero Evander, el hombre que todavía ve vídeos de Ronaldinho cuando se aburre y come boles de açaí el día de partido, sigue mandando el balón a la red semana tras semana. Hay un arte en golpear el balón con fuerza y hacer que parezca muy fácil. La gran figura de Cincinnati lo hace como pocos.
N.º 1: Lionel Messi, Inter Miami
Estadísticas de la MLS 2026: 20 goles, 13 asistencias en 23 partidos
El caso: ¿Quién si no podría ser, realmente? Messi puede que ya no sea el jugador que fue en su día. Puede que no sea el jugador que era hace 12 meses. Pero sigue siendo uno de los mejores del mundo, y el mejor que jamás ha pisado un campo de fútbol. E incluso llorando públicamente la muerte de su padre, el argentino ha sido mágico para el Inter Miami. Su hoja de estadísticas es una lectura ridícula.
Hoy en día no hace mucho más. Ya ni siquiera finge hacer trabajo defensivo. Y es poco probable que volvamos a ver surgir otra versión de este maravilloso futbolista. Pero hasta que cuelgue las botas, no habrá un jugador mejor en esta liga. El premio MVP depende de él mismo perderlo.