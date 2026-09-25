Ya casi es la hora. La carrera por el MVP de la MLS suele ser bastante fácil de resolver al final. Para cuando se entrega el premio, bueno, el sentido común suele imponerse. El Jugador Más Valioso de la liga suele ser también su mejor futbolista. GOAL no está aquí para decir «ya os lo dijimos», pero siempre está bien cuando esas dos cosas coinciden.

Así que, sí, seamos sinceros: Lionel Messi es el MVP aquí. Elegir a cualquier otro sería un disparate. Que ganara cualquier otro sería ridículo. Pero hay un montón de candidatos. Evander ha estado excelente en el FC Cincinnati. Petar Musa ha tirado del FC Dallas. Las cifras de Hany Mukhtar han bajado, pero está jugando su mejor fútbol en años. Y luego está Guilherme, el dinámico delantero del Houston Dynamo.

Básicamente, hay muchos buenos futbolistas en esta liga y, aunque el primer puesto es bastante sencillo, el resto es muy, muy complicado. Así es como GOAL cree que debería quedar la clasificación del MVP...