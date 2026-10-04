Christos Tzolis, Giannis Konstantelias, Konstantinos Karetsas y la creación de la nueva generación dorada de Grecia
Ya han pasado 22 largos años desde el triunfo sísmico de Grecia en la Eurocopa 2004 de Portugal, con más de una década de mediocridad que ha convertido aquella gesta sin precedentes en un recuerdo lejano. Pero, tras demasiado tiempo en el desierto del fútbol internacional, un país empieza a creer de nuevo.
Es pronto todavía, pero está surgiendo una nueva generación para dar a su país una esperanza real de poner fin a una agonizante ausencia de 12 años en las grandes fases finales, una que se prolongó más allá del Mundial de 2026 pese al formato ampliado de 48 selecciones.
Grecia ha llamado la atención en sus tres primeros partidos de la UEFA Nations League, manteniéndose invicta pese a medirse a potencias internacionales como Alemania y Países Bajos. Ahora, la expectación está en máximos históricos, pero esta nueva ola parece capaz de traducirla en un éxito tangible.
Sequía internacional
Es difícil sostener que Grecia haya vivido de glorias pasadas en los 22 años transcurridos desde su triunfo sin precedentes en la Eurocopa 2004. La verdad es que ni siquiera se ha acercado a repetirlo.
Tras algunas actuaciones tremendamente decepcionantes a finales de la década de 2000 y principios de la de 2010, incluido el monumental fracaso de no clasificarse para el Mundial de 2006 y la eliminación en la fase de grupos de la Eurocopa 2008 como vigente campeona, Grecia ni siquiera ha vuelto a disputar un gran torneo desde el Mundial de 2014 en Brasil.
La Ethniki parece haberse quedado atrapada en una transición permanente: ha tenido ocho seleccionadores fijos desde que el legendario Otto Rehhagel dejó el cargo en 2010, la generación icónica que conquistó la gloria en la Eurocopa acabó dando paso a otra, y los intentos de implantar un estilo de juego diferente tras los cuatro años de Fernando Santos, una etapa definida por la solidez defensiva, fracasaron estrepitosamente.
Más recientemente, Grecia se quedó a una tanda de penaltis de alcanzar la Eurocopa 2024, pero cayó con crueldad ante Georgia en una repesca, y ni siquiera con la irrupción de una nueva generación de estrellas mejoró en su intento de asegurarse una plaza en el Mundial de 2026 de Estados Unidos, Canadá y México hace un año.
Una contundente victoria sobre Bielorrusia para abrir su fase de clasificación resultó engañosa, ya que las derrotas ante Escocia y Dinamarca, esta última en dos ocasiones, la dejaron sin opciones cuando aún quedaban dos partidos por jugar.
Reforma sistémica
Sin embargo, entre bastidores se ha trabajado para cambiar la suerte de la selección nacional, y parece que ese trabajo duro podría estar a punto de dar finalmente sus frutos.
La Federación Helénica de Fútbol puso en marcha a principios de este año una reestructuración «radical» a todos los niveles, hasta llegar al fútbol base, que acertadamente ha sido bautizada como Anagennissi, o «renacimiento». Aunque es reciente, esta estrategia se ha desarrollado a lo largo de varios años con el objetivo de producir más individuos con talento técnico.
Al anunciar el plan el pasado enero, la HFF dijo en un comunicado: «El programa “Rebirth”, adaptado a las necesidades de la realidad griega, es una iniciativa especialmente ambiciosa puesta en marcha por la HFF. Se basa en la formación adecuada y sistemática de niños y niñas desde sus primeros pasos en el fútbol y refleja la elección estratégica de la federación por una nueva era.
»Junto con la garantía de un centro de entrenamiento moderno que servirá como hogar de las selecciones nacionales, la federación está implementando ahora, sobre bases sólidas, un programa contemporáneo de desarrollo y organización desde el fútbol base, en el que participan las academias de los clubes y los centros de entrenamiento de las asociaciones regionales.
»En el marco del enfoque holístico del programa, la HFF ha creado un amplio campo de cooperación con entrenadores regionales, que ya han asumido la tarea de transmitir los principios del programa a las asociaciones regionales de fútbol, con el fin de garantizar la formación adecuada de todos los implicados en el cambio del proceso de entrenamiento a nivel de base».
Camino hacia el progreso
Los clubes más grandes de Grecia también han puesto de su parte, dando a muchos de esta generación actual una plataforma para brillar en su país y, de ese modo, acelerar su desarrollo y atraer importantes paquetes financieros de algunos de los grandes pesos pesados de Europa.
«Lo que realmente ha ayudado es que a los talentos griegos por fin se les ha empezado a dar la oportunidad de dar ese salto desde las categorías inferiores, que siempre han tenido una buena reputación en cuanto a los jugadores que desarrollan a nivel sub-19», cuenta a GOAL el periodista, experto en fútbol griego y presentador del pódcast Hellas Footy, Stephen Kountourou.
«Pero el mayor problema de Grecia es ese camino de los sub-19 al primer equipo. Eso ha cambiado en los últimos años en la Superliga. El PAOK de Tesalónica es probablemente la mayor historia de éxito en términos generales. En los últimos años han sacado jugadores como Christos Tzolis y [Giannis] Konstantelias, ambos fichados después por clubes de las cinco grandes ligas.
«El equipo sub-19 del Olympiacos ganó la UEFA Youth League en 2023-24, la misma temporada en la que el Olympiacos ganó la Conference League. Los equipos sub-23, especialmente en el caso de los clubes grandes que se han desarrollado para la Super League 2, la segunda división, también han ayudado en cierta medida, porque eso les da un poco más de experiencia sénior y un poco más de recorrido».
Kountourou continúa: «Por una vez ha habido un auténtico plan a largo plazo por parte de la Federación Griega de Fútbol para fijarse de verdad, de verdad, en estos jugadores que están siendo enormemente pasados por alto y que se van quedando por el camino. Por fin estamos desarrollando jugadores para el futuro. Todo giraba mucho en torno al aquí y al ahora, en plan: “¿Qué jugadores extranjeros podemos traer ahora que ayuden a nuestros equipos ahora?”, en lugar de darle una oportunidad a un joven griego.
«Y todavía queda camino por recorrer en ese sentido, pero la mejora es evidente en lo bien que están rindiendo nuestra selección y los jugadores a nivel individual, y también en adónde van. Ya no se marchan solo a un equipo más pequeño de las cinco grandes ligas, o no van solo a los Países Bajos, o no van solo a Portugal o Bélgica. Ahora van a clubes de élite, y eso es ilusionante».
Cerebro
El seleccionador Ivan Jovanovic ha sido una de las grandes fuerzas impulsoras de la renovación del fútbol griego desde que asumió el cargo en 2024, al adoptar los principios de Anagennissi y optar por dar más oportunidades a los jugadores jóvenes.
«Una vez que Ivan Jovanovic se convirtió en seleccionador, creo que él y Makis Gagatsis, el presidente de la Federación Helénica de Fútbol, tenían un plan en mente cuyo objetivo era simplemente reunir a estos jugadores y clasificarse para un gran torneo», dice Kountourou. «La intención estaba ahí porque, en cuanto Jovanovic se convirtió en seleccionador, empezaste a ver que convocaban a jugadores como Karetsas y Zafeiris».
Jovanovic y la HFF también se han beneficiado de ampliar más su radio de selección. «Otra cosa realmente, realmente positiva para Grecia es la cantidad de jugadores que ha sumado de la diáspora», continúa Kountourou. «Konstantinos Karetsas nació en Bélgica, pero eligió representar a Grecia en lugar de a Bélgica. Zafeiris creció en Noruega y desde entonces se ha hecho griego.
«Empezó a introducir a otros jugadores de la diáspora como Nektarios Triantis. Y viste esa transición de jugadores sub-21 que estaban rindiendo bien, como Charalampos Kostoulas, teniendo una oportunidad. A partir de ahí, simplemente empezó a florecer».
El serbio de 64 años también ha ayudado a cambiar la percepción sobre la selección griega, que se había labrado una reputación de ser muy defensiva durante los años 2000 y la década de 2010. El equipo actual parece mucho más adaptable. «Hay una identidad clara con Jovanovic: seguimos teniendo esa solidez defensiva, pero ahora tienen la libertad y la capacidad de ir realmente hacia adelante», afirma Kountourou.
«Algunos de los movimientos de pase, especialmente contra Serbia hace muy poco, fueron increíbles. Nunca había visto el tipo de fútbol que estábamos jugando, algunos de los mecanismos que utilizábamos para progresar el balón por el campo. Y luego también demostraron contra Alemania que siguen siendo capaces de jugar ese estilo de fútbol realmente sólido, en el que claramente absorbieron mucha presión contra un equipo que, por reputación, es una gran nación futbolística.
«Ahora hay un poco más de variedad con Jovanovic porque creo que la mayor crítica hacia él, especialmente durante las eliminatorias para el Mundial, era que no había un plan B. Quizá todavía estaba resolviendo cosas porque aún era muy nuevo al frente de Grecia, y los jugadores todavía eran nuevos jugando bajo esa presión. Ahora tenemos unas cuantas herramientas diferentes más.
«No vamos a intentar necesariamente imponernos a los equipos, pero sabemos que somos capaces de igualarlos durante fases de un partido. Nunca había visto a Grecia tener jugadores individuales que rindan a un nivel tan alto como ahora. Y eso es lo emocionante».
Afluencia
Esos cambios sistémicos en Grecia son, sin duda, un factor que contribuye a la nueva oleada de jugadores del país que hemos visto recientemente en las cinco grandes ligas de Europa, pero también se reduce, sencillamente, al talento puro, y esta nueva generación está bendecida con mucho de él.
Solo este verano, hasta seis de las estrellas emergentes del país protagonizaron traspasos relativamente cuantiosos y muy significativos; en particular, el exextremo del Club Brugge Tzolis fue fichado por el Arsenal por 40 millones de euros (34 millones de libras/45 millones de dólares), y los atacantes Giannis Konstantelias y Konstantinos Karetsas se incorporaron al Borussia Dortmund desde el PAOK y el Genk, respectivamente, por un total de 56 millones de euros (48 millones de libras/63 millones de dólares).
Mientras tanto, el portero Konstantinos Tzolakis y el centrocampista Christos Mouzakitis dejaron el Olympiacos para fichar por el Hull City, recién ascendido a la Premier League, por un total de 28 millones de euros (24 millones de libras/31,5 millones de dólares), y el central Konstantinos Koulierakis cambió el Wolfsburg por la Roma en una operación de 15 millones de euros (13 millones de libras/17 millones de dólares).
El Brighton ya se había convertido en una especie de centro de operaciones para los jugadores griegos, con los jóvenes delanteros Stefanos Tzimas y Charalampos Kostoulas, muy bien valorados, llegando a la costa sur hace 12 meses. En otros puntos de Europa, Vangelis Pavlidis lleva dos años marcando goles para el Benfica y su compañero en la posición de nueve Fotis Ioannidis milita en el Sporting CP, rival lisboeta, desde el verano de 2025. Anastasios Douvikas, otro delantero, se unió al Como a comienzos del año pasado y ahora compite en la Champions League.
Todo esto significa que los mejores y más brillantes futbolistas de Grecia compiten regularmente a un nivel mucho más alto, y muchos están adquiriendo experiencia europea en la Conference League, la Europa League y la Champions League.
Luces principales
De la plétora de jugadores que han dado un gran paso este verano, tres de ellos están considerados como las grandes esperanzas de esta emocionante nueva generación de talento griego: los atacantes Tzolis, Karetsas y Konstantelias, aunque este último sufrió una cruel lesión de ligamento cruzado anterior en la jornada inaugural de la temporada después de marcar en su debut en la Bundesliga con el Dortmund.
Los tres poseen la versatilidad para actuar en cualquier posición de la línea de ataque por detrás del delantero y, al parecer, cuentan con la inteligencia suficiente para desarmar prácticamente cualquier defensa. Tzolis, de 24 años, ha empezado con fuerza en el norte de Londres esta temporada, mostrando su aplomo y visión habituales para sumar ya cuatro asistencias entre todas las competiciones.
Mientras tanto, Karetsas, de 18 años, que probablemente esté aún más dotado técnicamente, ha llamado la atención en un papel de mediapunta en el BVB, moviéndose con peligro entre líneas y buscando siempre oportunidades. Ya ha mostrado de lo que es capaz con la camiseta de Grecia pese a su corta edad, al marcar dos goles soberbios contra Escocia el año pasado en la Nations League y en la clasificación para el Mundial.
«Christos Tzolis habla por sí solo. Ahora es uno de los mejores jugadores de Grecia», dice Kountourou. «Es sobresaliente. Y su carrera es fascinante porque estuvo en el Norwich muy pronto, después de salir del PAOK. Creo que fue un poco demasiado pronto para él dar ese salto a ese tipo de nivel, y además no era el entorno adecuado en un club que es una especie de equipo ascensor de forma permanente, o lo era en aquel momento.
«Ahora el Arsenal lo fichó y todavía no ha marcado con ellos, pero lleva cuatro asistencias en cinco partidos y realmente quizá solo ha tenido un mal partido, contra el Aston Villa. Así que parece que de verdad podría dar ese siguiente paso.
«Konstantinos Karetsas: no he visto a un futbolista con más talento natural en Grecia desde hace muchísimo tiempo. Cuando ves a jugadores que simplemente pueden hacer algo, sacar algo de la nada, ese es Karetsas. Y su fichaje por el Dortmund está justificado. El Dortmund es uno de los mejores clubes del mundo para desarrollar talento, para llevarlo de esa fase más en bruto a estar preparado para jugar al máximo nivel. Y por eso creo de verdad que es capaz de hacer eso por Grecia y por el Dortmund. Y después puede pasar a cosas aún mayores y mejores.
«Konstantelias también, mediapunta. Fue uno de los mejores jugadores de Grecia durante al menos dos o tres años. De hecho, dejó el PAOK más tarde de lo que yo esperaba. Y se puede medir un poco lo que sintieron los aficionados por su marcha, porque hubo protestas fuera del estadio cuando fue vendido. Pero es excelente. Es una pena que se lesionara. Espero de verdad que vuelva más fuerte».
Y añade: «Nunca habíamos tenido un tridente ofensivo así. Quiero decir, en cuanto al estilo de juego de Konstantelias, es un mediapunta, obviamente, un grandísimo pasador del balón, y también tiene un disparo realmente bonito. Tiene un talento natural enorme.
«Así que es un jugador bastante versátil. También maneja las dos piernas, así que es muy flexible con el balón. Ya era prácticamente el mejor jugador de la liga después de que Tzolis se marchara, y estaba a comienzos de la veintena, finales de la adolescencia. Y eso dice mucho, quizá no sobre el nivel de la liga, pero sí sobre su talento. Así que ser uno de los mejores jugadores de inmediato y ni siquiera tener 21 años en ese momento dice mucho de él.
«Y el Dortmund es un nivel excelente para él. Es una verdadera pena que sufriera esa lesión, porque creo que ahora mismo estaría sin duda en la selección y sin duda estaría brillando en el Borussia Dortmund».
Actores de reparto
Sin embargo, no es solo el talento ofensivo lo que sugiere que esto no es un espejismo para Grecia; su nueva profundidad de plantilla y su equilibrada mezcla de juventud y experiencia hacen que esta nueva generación deba tener una permanencia seria en la élite del fútbol internacional.
El equipo cuenta ahora con una columna vertebral sólida sobre la que construir; Tzolakis, de 23 años, ha sido una revelación bajo palos con el Hull en la Premier League, aunque ya llevaba tiempo brillando en el Olympiacos, tanto en la Super League como en Europa. De hecho, Grecia va sobrada en la portería, con Christos Mandas, de la Lazio, y el veterano Odysseas Vlachodimos, ambos también guardametas de garantías.
En defensa, Konstantinos Mavropanos, del West Ham, ha sido una presencia fiable, y suele estar acompañado por el capitán del Olympiacos, Panagiotis Retsos, o por el mencionado Koulierakis, otro canterano del PAOK sobre el que hay puestas muchísimas esperanzas, mientras que Kostas Tsimikas, del Liverpool, sigue siendo una opción sólida y con experiencia en el lateral izquierdo.
En el centro del campo, hay muchísimas esperanzas depositadas en Mouzakitis, de 19 años, que de forma algo sorprendente siguió a Tzolakis al Hull este verano. Centrocampista con una magnífica calma para jugar con el balón, también destaca por su capacidad para entrar al tackle y cortar los ataques rivales. Una vez se asiente y se adapte, debería brillar en el fútbol inglés. A largo plazo, bien podría jugar junto a Christos Zafeiris, de 23 años, un futbolista más ofensivo y técnico que se unió al PAOK en enero. Nectarios Triantis, que milita en el Minnesota United de la MLS, es otro joven centrocampista con mucho potencial.
Como ya hemos mencionado, Grecia también cuenta con una batería de goleadores capaces en la zona ofensiva, concretamente Pavlidis, Kostoulas, Douvikas e Ioannidis, mientras que Tzimas entrará en la pelea por debutar con la absoluta una vez se haya recuperado de su propia lesión del ligamento cruzado anterior. Andreas Tetteh, del Panathinaikos, por su parte, irrumpió en la selección el año pasado, convirtiéndose en apenas el segundo jugador negro de la historia de Grecia.
Dada esa plétora de opciones en ataque, el fluido 4-4-2 preferido por Jovanovic sí permite, al menos, que haya sitio para una dupla de delanteros, con Kostoulas, del Brighton, muy bien adaptado para jugar justo por detrás de un nueve puro como Pavlidis. El jugador de 19 años ha empezado la temporada a toda velocidad con el Brighton, con siete contribuciones de ataque en ocho partidos entre todas las competiciones, incluido un gol y una asistencia en la impresionante victoria sobre el campeón Arsenal antes del parón internacional.
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A pesar del talento del que disponen, las expectativas estarán algo contenidas, con el fracaso de Grecia a la hora de clasificarse para el Mundial todavía muy presente en la memoria y sus amistosos en los parones internacionales de marzo y junio igualmente desalentadores; la selección griega perdió ante Paraguay, empató con Hungría y cayó frente a Italia, aunque sí logró un meritorio empate con Suecia.
Sin embargo, el otoño y la UEFA Nations League parecen haber traído una renovada concentración y unos resultados realmente llamativos para esta nueva generación de talento griego. Después de haber ascendido a la máxima categoría de la competición el año pasado, ha dado una auténtica sorpresa en un grupo duro formado por Alemania, Países Bajos y Serbia.
En su partido inaugural, Grecia mostró su carácter para remontar un gol en contra y llevarse la victoria ante Serbia a domicilio en el notoriamente hostil Rajko Mitic Stadium de Belgrado. El nuevo jugador del Arsenal Tzolis empató con un disparo raso y cruzado, antes de que Douvikas, del Como, marcara de cabeza un dramático gol de la victoria en el quinto minuto del tiempo añadido.
Aunque la forma en que llegó ese triunfo fue eufórica, fue en su segunda jornada cuando la gente realmente empezó a prestar atención, ya que el equipo de Jovanovic logró una histórica primera victoria de su historia ante Alemania, de nuevo lejos de casa, y aguó el estreno de Jurgen Klopp en casa. Dimitrios Kourbelis, uno de los jugadores más experimentados del grupo, marcó un disparo desviado a 15 minutos del final que acabó siendo decisivo, lo que aseguró que los griegos arrancaran de forma inmejorable en el Grupo B.
De forma notable, lograron comenzar su campaña invictos pese a un calendario muy exigente al firmar un emocionante empate 2-2 con Países Bajos en la tercera jornada. La selección griega llegó a irse 2-0 al descanso gracias a los goles de Ioannidis y Giorgios Masouras, pero Países Bajos reaccionó en la segunda parte y rescató un punto en el minuto 89 por medio de Tijjani Reijnders.
A pesar de esa decepción final, esta joven plantilla ya ha lanzado un mensaje importante, y si logra evitar la derrota en el partido de vuelta contra Alemania el domingo, sus rivales sabrán que deben tomársela muy en serio.
Sin excusas
Sin embargo, toda la expectación y las expectativas servirán de muy poco si esta selección no hace valer su evidente potencial y da la cara cuando de verdad, de verdad importa. Tras 12 años de ausencia del mayor escaparate, la clasificación para la Eurocopa 2028 en el Reino Unido se ha considerado innegociable.
«La verdadera prueba es clasificarse para un gran torneo, la Eurocopa o el Mundial», cuenta Kountourou a GOAL. «Y 2028 ha sido señalado por la federación griega y por Ivan Jovanovic como una clasificación obligatoria».
Preguntado por cuál es el objetivo mínimo de cara al futuro, la respuesta es clarísima: «Clasificarse. Clasificarse para la Eurocopa porque este equipo ya es lo bastante bueno. Cada vez hay menos justificación para que no se clasifique para un gran torneo, especialmente con los jugadores que tenemos, con el seleccionador que tenemos, que es el mejor seleccionador que hemos tenido desde Fernando Santos.
«Y a partir de ahí, no hay límites. Después vendrá el Mundial, pero el foco tiene que estar en 2028».
Sin embargo, Kountourou cree que Grecia también tendrá que superar la barrera mental de haberse quedado corta tantas veces en las fases de clasificación desde el Mundial de 2014, incluido justo el año pasado, cuando la selección era muy parecida.
«Necesitamos ahora ese punto de inflexión porque está muy bien rendir en la Nations League. Habrá presión en la Nations League hasta cierto punto, pero no como la de alcanzar realmente un gran torneo. Y eso es lo que quieren los aficionados por encima de todo».