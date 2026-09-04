Chloe Sarwie: la ambiciosa adolescente del Chelsea que puede ser la respuesta al problema de larga duración de Inglaterra en el lateral izquierdo
La gira de pretemporada del Chelsea por Australia y Nueva Zelanda fue recibida con gran expectación este verano, ya que los aficionados del Chelsea acudieron para ver en acción a las ganadoras de seis de los últimos siete títulos de la Women's Super League. Había nombres consagrados a los que admirar, como Lucy Bronze y Lauren James, una favorita local, la internacional australiana Ellie Carpenter, además de nuevos fichajes a los que echar un vistazo, ya que Katie McCabe y Giulia Dragoni vistieron los colores del club por primera vez.
Pero la pretemporada también es una oportunidad para que los aficionados vean al mejor talento joven que busca más protagonismo en el primer equipo. En esta gira, Lola Brown, que acaba de firmar un nuevo contrato de larga duración con el club, tuvo sus oportunidades, al igual que la fichaje veraniega Nelly Las y Lexi Potter, la joven centrocampista que dejó algunos momentos la temporada pasada, sobre todo cuando marcó el gol de la victoria contra el Brighton el pasado mes de marzo.
Potter acaparó los titulares aquel día, pero ayudando a cerrar la victoria estaba otra producto de la cantera del Chelsea, la lateral izquierda de 17 años Chloe Sarwie. Fue una de las siete apariciones que la adolescente realizó durante la temporada 2025-26, y también tuvo buenos minutos en los dos partidos del Chelsea en las Antípodas este verano, de cara a lo que espera que sea una campaña con aún más oportunidades.
Destacando como una de las promesas con más talento y más ilusionantes surgidas de la cantera del Chelsea, también conviene señalar que Sarwie juega en una posición de seria necesidad para Inglaterra y que ya ha brillado con Inglaterra en categorías inferiores hasta la sub-23, a pesar de seguir siendo tan joven.
Entonces, ¿quién es esta gran promesa adolescente y cómo ha conseguido abrirse paso ya en la plantilla del primer equipo de uno de los mejores equipos de Europa?
Donde empezó todo
El interés de Sarwie por jugar al fútbol surgió al ir a ver los partidos de su hermano mayor, pero no era la única actividad que disfrutaba de pequeña. La joven promesa del Chelsea también era una bailarina competente, principalmente de ballet, aunque también practicaba algo de claqué. Además, no era una afición pasajera, ya que Sarwie actuaba cada año en el His Majesty's Theatre del West End.
Hay elementos de su trayectoria en la danza que están vinculados al camino futbolístico de la internacional inglesa en categorías inferiores, así como cosas aprendidas en ese ámbito que le han ayudado a llegar al primer equipo del Chelsea. Por un lado, gracias a aquellas experiencias en el His Majesty's Theatre sabe bien lo que son los nervios de actuar en un gran escenario y cómo manejarlos.
«A veces utilizas ciertas técnicas de respiración y eso ayuda muchísimo», explicó en el pódcast We Are Chelsea. «Empecé a hacerlo en ballet y seguir con ello me ha sido de gran ayuda». Desde una perspectiva técnica, Sarwie cree que su «estilo de regate está un poco relacionado con» su etapa en la danza. «El ballet me hizo ser ágil de pies», dijo a The Guardian.
Un día, mientras daba patadas a un balón en el parque mientras su hermano jugaba un partido, un entrenador se acercó a Sarwie y le dijo: «Ya deberías estar jugando en una academia». A los nueve años, lo haría, en el Chelsea. Anteriormente extremo y mediapunta, la futbolista de 17 años se ha asentado desde entonces en el lateral izquierdo durante su ascenso en las filas del Chelsea y de las selecciones inferiores de Inglaterra.
La gran oportunidad
Durante la temporada 2025-26, a Sarwie le llegaron los hitos por todas partes. Después de haber entrado por primera vez en una convocatoria la campaña anterior, fue en octubre del año pasado cuando, con 16 años, debutó con el primer equipo, al entrar como suplente en la segunda parte del empate 1-1 de Chelsea ante Twente en la Champions League.
Eso decía mucho de la confianza de la entrenadora Sonia Bompastor en Sarwie, ya que eligió meterla en el partido pese a que el resultado estaba en el aire, una confianza compartida por otras jugadoras de la plantilla. «Es una jugadora muy joven y emocionante, y tiene muchísimo talento», dijo Carpenter, la lateral internacional australiana del Chelsea, sobre Sarwie después del partido. «Ojalá podamos verla más».
Así fue. En marzo, tras algunas apariciones más como suplente y la firma de su primer contrato profesional un mes antes, Sarwie hizo su debut como titular con el primer equipo cuando salió de inicio contra London City Lionesses.
«Lo significa todo para mí», dijo después. «He trabajado muy duro durante toda mi etapa en la academia y, por fin, formar parte del primer equipo, firmar mi contrato y ser titular por primera vez... Estoy eternamente agradecida. Solo tengo que seguir trabajando duro y seguir demostrando que realmente debo estar en ese once inicial».
Cómo va
No solo ha crecido mucho en el último año la posición de Sarwie dentro del equipo del Chelsea. Su estatus en la estructura de la selección también ha mejorado de forma espectacular. El verano pasado, la adolescente era la integrante más joven de la selección inglesa que acudió a la Eurocopa sub-19, aunque sin disputar ni un minuto.
Cinco meses después, con solo 16 años, estaba en la convocatoria de la sub-23. En abril, cuando Inglaterra venció a Países Bajos por 1-0 en las semifinales de la Competición Europea sub-23, Sarwie fue nombrada Jugadora del Partido. Unos días después, volvió a ser titular cuando las Young Lionesses derrotaron a Suecia por 3-0 en la final para ganar el torneo.
«Es una locura», dijo en el pódcast We Are Chelsea, al recordar aquellos partidos. «¡La jugadora más mayor me saca seis años!»
Las mayores fortalezas
Habiendo jugado más adelantada en el campo en sus primeros años, no sorprende demasiado que las cualidades ofensivas de Sarwie llamen especialmente la atención. Técnicamente soberbia, le encanta arrancar por la banda con un regate serpenteante para generar la oportunidad de centrar, con unos envíos de zurda excelentes tanto en jugada como a balón parado.
Con ganas de expresarse sobre el terreno de juego, la joven de 17 años aporta mucha fantasía a su juego y una mentalidad positiva, orientada hacia adelante, que le permite superar a las defensoras en situaciones de uno contra uno.
«En cuanto recibo el balón, quiero hacer que pase algo cuando voy al ataque», dijo la temporada pasada. Sarwie también está mejorando mucho en el otro rol en esas situaciones, midiendo bien sus entradas para frenar a las rivales, al tiempo que tiene la energía y la capacidad de trabajo para recorrer metros arriba y abajo por la banda, como quiere cualquier entrenador en una lateral moderna.
Luego están todas las cualidades psicológicas que posee Sarwie. Habla de forma muy convincente sobre la presión y sobre cómo afrontarla, apoyándose en sus experiencias en el ballet como parte de ello, y también tiene una mentalidad realmente sana que le vendrá muy bien a medida que siga dando pasos en el fútbol sénior.
«No existe el fracaso. O triunfas o aprendes», dijo a Women's Soccer Podcast. «Una vez que te das cuenta de eso, puedes triunfar en cualquier cosa».
Margen de mejora
Hay varias cosas a las que Sarwie todavía se está adaptando en el fútbol profesional, algo lógico en alguien que debutó con solo 16 años la pasada temporada.
«Es un salto enorme», admitió en el pódcast We Are Chelsea. Preguntada por algunas de esas diferencias, señaló «la velocidad del juego», que «tu toma de decisiones tiene que ser 10 veces más rápida» y el hecho de que «tienes que mantener también la calidad» como los elementos más destacados a los que se ha ido adaptando. «Es muchísimo comparado con el fútbol de academia», dijo.
También están los aspectos físicos, con Sarwie todavía en desarrollo en lo que respecta a su fuerza, pero también a cómo utilizarla en la WSL.
«Es realmente buena. Una lateral muy buena», contó a GOAL este verano Nathalie Bjorn, la defensa del Chelsea, sobre su talentosa compañera adolescente. «Sigue trabajando muy duro y es muy técnica. Ser lateral tampoco es fácil, especialmente en esta liga, donde hay tantas jugadoras tan físicas. Solo necesita aprender a usar su cuerpo, pero creo que crecerá en eso, al cien por cien».
Incluso las cosas fuera del campo requieren algo de tiempo para acostumbrarse cuando llegas tan joven al fútbol profesional. «Al principio, daba mucho miedo. Solo intentar socializar con [las jugadoras del primer equipo], es como: “¿Qué digo?”», dijo Sarwie en el pódcast We Are Chelsea, al reflexionar sobre su irrupción de una manera entrañablemente cercana. Pero eso es algo a lo que ahora claramente se está acostumbrando, a medida que se siente más cómoda siendo jugadora del primer equipo del club.
¿La próxima... Katie McCabe?
Curiosamente, hay aspectos del juego de Sarwie que recuerdan a Katie McCabe, la exdefensa del Arsenal que se unió a las Blues este verano. La adolescente parece dar siempre un primer toque muy intencionado, siempre para alejarse el balón de los pies y con la clara intención de jugar hacia delante, de forma similar a McCabe. Ambas son jugadoras de iniciativa, con una verdadera amenaza ofensiva, favorecida por su esfuerzo constante arriba y abajo por la banda y potenciada por una excelente capacidad de centros, tanto en jugada como a balón parado.
Pero, mientras Sarwie sigue desarrollando la faceta defensiva de su juego y la consistencia en los envíos, sí tiene una capacidad de regate que le da el potencial para superar a varias jugadoras en una internada sinuosa, de una forma que McCabe no tiene. Eso se parece más a su compañera Sandy Baltimore, que es una jugadora de banda natural. La habilidad de Sarwie y su confianza para encarar a las rivales destacan de verdad.
¿Qué viene ahora?
La exposición de Sarwie al fútbol del primer equipo la pasada temporada llegó en pequeñas dosis, por lo que un aumento de los minutos en general y del número de oportunidades será sin duda un objetivo para la jugadora de 17 años durante la campaña 2026-27. Bompastor esperará poder recurrir también a la adolescente como opción de rotación, con el fin de mantener a Baltimore más adelantada sobre el campo, donde es más efectiva.
Sin embargo, antes de centrar su atención en los asuntos del club, el foco de Sarwie estará en Inglaterra y en el Mundial femenino sub-20, que, pese a las amenazas de boicot de la UEFA, sigue previsto que se dispute según lo planeado el 5 de septiembre. Las Young Lionesses se clasificaron a través del Europeo sub-19 del año pasado, un torneo en el que Sarwie no llegó a pisar el césped. Desde entonces, eso sí, se ha convertido en una jugadora más importante para Inglaterra y tendrá un papel importante que desempeñar en Polonia.
Teniendo en cuenta ese contexto, predecir un salto a la selección absoluta de Inglaterra puede parecer prematuro, pero Sarwie juega en una posición de verdadera necesidad dentro del sistema de Inglaterra. A Sarina Wiegman le han faltado opciones en el lateral izquierdo durante sus cinco años al mando, así que ya hay algunos analistas que pronostican una llamada de la absoluta más pronto que tarde si la adolescente puede dar pasos adelante esta temporada.
Sería otro gran paso para una jugadora que ha tenido que adaptarse a muchos entornos nuevos en los últimos 12 meses, pero, por la forma en que habla, está claro que la confianza de Sarwie en sí misma no deja de crecer al mismo tiempo que su talento.
«Quiero ser esa jugadora que pueda asombrar a la gente constantemente, que esté ahí arriba como una de las mejores», contó a the Guardian a principios de este año. Si sigue trabajando duro, Sarwie ciertamente tiene potencial para llegar hasta ahí.