Chloe Kelly, Beth Mead y 13 jugadoras de Inglaterra que necesitan una gran temporada en la WSL de cara a la candidatura inglesa para el Mundial femenino de 2027

Ella Morris todavía no ha debutado con Inglaterra, pero no sería una sorpresa que eso cambiara durante la próxima temporada. La jugadora de 23 años recibió su primera llamada con la absoluta en mayo de 2025, para la última concentración antes de que se eligiera la convocatoria para la Eurocopa. Sin embargo, en solo su segunda sesión de entrenamiento con Inglaterra, sufrió una devastadora lesión de ligamento cruzado anterior que la dejó fuera durante 11 meses.

«Es el momento más alto de todos haber llegado hasta ahí, sabiendo que era la concentración previa a la Eurocopa. Y luego estar sentada, inmóvil en el sofá, viendo a ese mismo grupo ir y ganar una Eurocopa, es realmente muy duro mentalmente, sabiendo que había una pequeña posibilidad de que yo hubiera podido entrar en esa convocatoria y formar parte de ese éxito», declaró a los periodistas antes del inicio de la nueva temporada.

Pero Morris ya está de vuelta, se muestra optimista con respecto a su estado físico y a unas pruebas que indican que está mejor que antes de la lesión, y podría darle a Wiegman profundidad en el puesto de lateral derecho, algo de lo que realmente carece y que se vuelve aún más urgente teniendo en cuenta que Bronze está a punto de cumplir 35 años. La seleccionadora de Inglaterra claramente vio algo en la defensa del Tottenham anteriormente, y la esperanza será que Morris pueda volver a mostrar su calidad mientras busca dar continuidad a un buen final de una difícil temporada 2025-26.

«Sin duda es una ambición», respondió cuando le preguntaron por la posibilidad de asentarse en el lateral derecho de Inglaterra. «Ahora mismo, solo necesito centrarme en jugar en el Spurs y disputar todos los minutos que pueda para mostrarle a Sarina lo que valgo. Pero, obviamente, sé que hay un Mundial en el horizonte, así que creo que cualquier jugadora aprovecharía la oportunidad de ir. Sin duda lo tengo en la cabeza, pero sé lo que necesito lograr primero para poder hacer méritos para ir».