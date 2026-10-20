Cesc Fabregas es exactamente el tipo de entrenador que necesita el Manchester United tras demostrar su valía en el Como

Ayudó que Suwarso le dijera a Fabregas que no estaba bajo presión para ganar, sino para «crear una identidad» que ayudara al club a construir una marca que pudiera vender en todo el mundo. Como siempre había atraído a muchos visitantes famosos gracias a su magnífico lago, pero resulta significativo que ahora las grandes estrellas acudan al Sinigaglia para ver al equipo que mejor juega al fútbol en la Serie A.
«Por ejemplo, James Righton, el marido de Keira Knightley, quiso venir a un partido después de leer sobre el emocionante equipo que estaba construyendo Cesc Fabregas», reveló Suwarso en una entrevista con Calcio e Finanza el año pasado. «A partir de ahí, todo lo demás vino de forma natural».
Si eso hace que todo parezca fácil, no debería ser así. Sería tremendamente injusto con Fabregas pasar por alto el tiempo y el esfuerzo que ha dedicado a convertir al Como en un equipo de Champions League. Ha demostrado ser un entrenador trabajador y flexible.
Persiste la percepción de que está obsesionado con el fútbol de posesión, una idea a la que él mismo ha contribuido en ocasiones al admitir que hay ciertos principios fundamentales a los que nunca renunciará. Por ejemplo, después de una derrota por 4-0 ante el Inter, le preguntaron si había sido un error que el Como jugara con su habitual presión agresiva frente a un equipo claramente superior.
«Lo pensé, pero mi cabeza me dijo que no. Aunque eso pueda hacer que parezca estúpido o que suene como un perdedor, la verdad es que estoy contento con ello», declaró a DAZN Italia. «Siento que mi equipo ha progresado hoy, algo que no ocurre cuando ganas y la gente te llama genio. Después de una derrota abultada, aprendes más y valoras todo un poco mejor. Puedes afrontar un partido defendiendo con un 6-3-1 o un 5-4-1, pero prefiero perder así antes que hacerlo de esa manera».
Sin embargo, Fabregas no está atado en absoluto a una única forma de jugar. Es una persona competitiva e increíblemente meticulosa que, con la ayuda de su cuerpo técnico, creó una base de datos para descubrir cómo superar «cualquier estructura táctica del fútbol».
«No quiero ser el entrenador que siempre juega de la misma manera, que siempre ataca y defiende igual», insistió. «Sí, tienes principios y estructuras. Pero quiero dominar tanto como sea posible y, hoy en día, para dominar necesitas tener tantas soluciones como sea posible».
Y, a decir verdad, esa flexibilidad táctica es lo que cabría esperar de un centrocampista que jugó a las órdenes de entrenadores con filosofías futbolísticas tan distintas como Arsene Wenger y Jose Mourinho, o Pep Guardiola y Antonio Conte.
«Como jugador gané con estilos de juego muy diferentes, así que nunca me oiréis decir que uno funciona y otro no», escribió en The Coaches' Voice. «Además, el día que llegué, el club y los propietarios me hablaron del lago de Como, del estilo de vida y de la gente que quiere ver un estilo de juego ofensivo. Eso es lo que me pidieron. No me dijeron: “Gana, gana, gana”. Me dijeron: “Gana, pero crea una identidad”».
Sin duda ha cumplido ese objetivo, por lo que parece solo cuestión de tiempo que uno de los grandes clubes de Europa lo fiche. Incluso se ha afirmado que su contrato incluye una cláusula de rescisión específica para sus antiguos clubes Arsenal, Chelsea y Barcelona.
Sin embargo, es mucho más probable que sea el United el que esté buscando un nuevo entrenador ahora mismo, y es muy posible que esté empezando a fijarse en Fabregas, quien, a diferencia de Michael Carrick, de verdad empieza a dar la impresión de ser aún mejor entrenador de lo que fue como jugador.