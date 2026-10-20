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Cesc Fabregas 1:1Getty/GOAL

Cesc Fabregas es exactamente el tipo de entrenador que necesita el Manchester United tras demostrar su valía en el Como

El Manchester United intentó fichar al español cuando era jugador. ¿Podría intentar pronto contratarlo como nuevo entrenador?

Mark Doyle
Traducido por

  • El director del Como, Carlalberto Ludi, está convencido de que Cesc Fabregas es «aún mejor entrenador» de lo que fue como jugador. No es poca cosa, dado que el campeón del mundo fue uno de los mejores centrocampistas de su generación. Aun así, después de que Fabregas haya llevado al Como de la Serie B a la Champions League en menos de tres años, se entiende lo que quiere decir Ludi.

    El extraordinario trabajo que está haciendo el español en el Sinigaglia también ayuda a entender por qué crecen las especulaciones sobre un posible movimiento del Manchester United para fichar a Fabregas si decide prescindir de su actual entrenador, Michael Carrick, en un futuro no muy lejano.

    Al fin y al cabo, el Manchester United ya intentó fichar a Fabregas como jugador cuando estaba en el Barcelona. ¿Por qué no iba a interesarle contratar ahora a Fabregas como entrenador, cuando demuestra incluso más inteligencia en el banquillo de la que mostraba sobre el terreno de juego?

  • «Nuevo proyecto»

    Como v Cosenza Calcio - Serie B
    Getty Images Sport

    El Como ofreció a Fabregas no solo acciones del club, sino también una vía para iniciarse como entrenador

    La última temporada de Fabregas en el Mónaco fue la más difícil de toda su carrera. Los problemas físicos le lastraron y apenas disputó 36 minutos en toda la campaña 2021-22 de la Ligue 1. Parecía que el paso del tiempo había hecho mella en un futbolista de 35 años que solo tenía 16 cuando debutó como profesional con el Arsenal.

    Sin embargo, aunque Fabregas estaba frustrado, no sentía que su carrera hubiera terminado. Solo necesitaba «un nuevo comienzo» que le revitalizara, «un nuevo proyecto» con un camino claro hacia el mundo de los banquillos, y tenía muchas ofertas. La más interesante llegó del Como.

    Fabregas ya había visitado la ciudad un par de veces para conocer su lago, famoso en todo el mundo. Pero ni siquiera sabía que tenía un equipo de fútbol. A decir verdad, poca gente lo sabía.

    El actual presidente del Como y antiguo consejero delegado de Mola TV, Mirwan Suwarso, admitió recientemente que descubrió el club por casualidad mientras buscaba posibles localizaciones en Milán para «una especie de documental sobre fútbol» ambientado en Italia. Fue aquella «feliz coincidencia» la que llevó al Grupo Djarum a comprar el Como en 2019.

    Conviene señalar que sin el respaldo financiero del conglomerado indonesio y el excelente trabajo de Dennis Wise, otro excentrocampista del Chelsea, el Como sencillamente no estaría donde está hoy. Sin embargo, resulta imposible exagerar la importancia del papel de Fabregas en el extraordinario ascenso del club. El Como ya había logrado el ascenso a la Serie B cuando llegó en 2022 como jugador y accionista, pero fue absolutamente fundamental en todo lo que sucedió después, tanto dentro como fuera del campo.

    «Prácticamente me dieron las llaves del área deportiva», declaró a DAZN Italia tras conseguir la clasificación para la Champions League con una victoria por 4-1 ante el Cremonese en la última jornada de la Serie A 2025-26, «y cuando empezamos no había prácticamente nada».

    «Antes hablaba con dos fisioterapeutas que ya estaban con nosotros hace cuatro años, cuando vine a jugar. Recordábamos que no teníamos campo de entrenamiento y que teníamos que dar los masajes sobre mesas en la trastienda de un bar. ¡Ahora estamos en la Champions League!».

    Fabregas es, sin duda, el principal responsable.

  • «Director ejecutivo del fútbol»

    Cesc Fabregas Como
    Getty Images

    El exinternacional español ha participado en casi todos los aspectos de la transformación del Como.

    Pese a todo el dinero que el Djarum Group ha invertido en el equipo, una cantidad considerable para los estándares de la Serie A, el Como no ha llegado a la Champions League fichando superestrellas, sino apostando por descubrir talentos ocultos. Nico Paz es el ejemplo perfecto.

    El argentino pertenecía al Real Madrid cuando el Como lo fichó en 2024, pero solo había disputado cuatro partidos con el primer equipo. Como él mismo contó a la UEFA: «En esencia, era un jugador del filial en una categoría inferior. Así que venir al Como me permitió crecer y mejorar mucho, tanto como jugador como persona.

    »Y todo es gracias a Cesc, que me trajo aquí y creyó en mí. Desde el primer día, me dejó jugar como quería y me dio mucha libertad. Me enseñó mucho. Creo que el jugador que soy hoy se lo debo por completo a él».

    El propio Fabregas ha dicho que, a la hora de fichar jugadores, para él el carácter es tan importante como la calidad. Por eso Lucas Da Cunha, que acaba de hacerse un hueco en la destacada selección de Francia a los 25 años, es el capitán del Como.

    «Prefiero a un jugador supuestamente menos talentoso, pero con más hambre y ganas de tener una carrera increíble, antes que a alguien que ya ha ganado su dinero y ha cumplido con lo que tenía que hacer», explicó Fabregas en el Festival dello Sport. «Y Da Cunha tiene una mentalidad increíble, así que merece todo el reconocimiento por sus logros».

    Sin embargo, es innegable que Fabregas es la cara visible de todo el proyecto, el «director ejecutivo de fútbol» del Como, como lo define Suwarso.

    «Es crucial para ejecutar el plan que le ha encomendado el consejo de administración», declaró el indonesio a Gazzetta dello Sport. «A diferencia de otros equipos, no dependemos solo del entrenador y del director deportivo. Tenemos un comité de fútbol ampliado que incluye a Cesc y a su cuerpo técnico, así como a todos los demás integrantes de nuestra dirección de fútbol, además de nuestro director financiero y de mí mismo en representación de los propietarios. Intentamos tomar las decisiones en comité, guiándonos por el ADN que hemos construido. Pero Cesc ha sido fundamental para construir ese ADN».


  • «Ganar, pero crear una identidad»

    Como 1907 v Parma Calcio - Serie A 2026/27
    Getty Images Sport

    Fàbregas no solo ha conseguido resultados, sino que lo ha hecho con un juego atractivo

    Ayudó que Suwarso le dijera a Fabregas que no estaba bajo presión para ganar, sino para «crear una identidad» que ayudara al club a construir una marca que pudiera vender en todo el mundo. Como siempre había atraído a muchos visitantes famosos gracias a su magnífico lago, pero resulta significativo que ahora las grandes estrellas acudan al Sinigaglia para ver al equipo que mejor juega al fútbol en la Serie A.

    «Por ejemplo, James Righton, el marido de Keira Knightley, quiso venir a un partido después de leer sobre el emocionante equipo que estaba construyendo Cesc Fabregas», reveló Suwarso en una entrevista con Calcio e Finanza el año pasado. «A partir de ahí, todo lo demás vino de forma natural».

    Si eso hace que todo parezca fácil, no debería ser así. Sería tremendamente injusto con Fabregas pasar por alto el tiempo y el esfuerzo que ha dedicado a convertir al Como en un equipo de Champions League. Ha demostrado ser un entrenador trabajador y flexible.

    Persiste la percepción de que está obsesionado con el fútbol de posesión, una idea a la que él mismo ha contribuido en ocasiones al admitir que hay ciertos principios fundamentales a los que nunca renunciará. Por ejemplo, después de una derrota por 4-0 ante el Inter, le preguntaron si había sido un error que el Como jugara con su habitual presión agresiva frente a un equipo claramente superior.

    «Lo pensé, pero mi cabeza me dijo que no. Aunque eso pueda hacer que parezca estúpido o que suene como un perdedor, la verdad es que estoy contento con ello», declaró a DAZN Italia. «Siento que mi equipo ha progresado hoy, algo que no ocurre cuando ganas y la gente te llama genio. Después de una derrota abultada, aprendes más y valoras todo un poco mejor. Puedes afrontar un partido defendiendo con un 6-3-1 o un 5-4-1, pero prefiero perder así antes que hacerlo de esa manera».

    Sin embargo, Fabregas no está atado en absoluto a una única forma de jugar. Es una persona competitiva e increíblemente meticulosa que, con la ayuda de su cuerpo técnico, creó una base de datos para descubrir cómo superar «cualquier estructura táctica del fútbol».

    «No quiero ser el entrenador que siempre juega de la misma manera, que siempre ataca y defiende igual», insistió. «Sí, tienes principios y estructuras. Pero quiero dominar tanto como sea posible y, hoy en día, para dominar necesitas tener tantas soluciones como sea posible».

    Y, a decir verdad, esa flexibilidad táctica es lo que cabría esperar de un centrocampista que jugó a las órdenes de entrenadores con filosofías futbolísticas tan distintas como Arsene Wenger y Jose Mourinho, o Pep Guardiola y Antonio Conte.

    «Como jugador gané con estilos de juego muy diferentes, así que nunca me oiréis decir que uno funciona y otro no», escribió en The Coaches' Voice. «Además, el día que llegué, el club y los propietarios me hablaron del lago de Como, del estilo de vida y de la gente que quiere ver un estilo de juego ofensivo. Eso es lo que me pidieron. No me dijeron: “Gana, gana, gana”. Me dijeron: “Gana, pero crea una identidad”».

    Sin duda ha cumplido ese objetivo, por lo que parece solo cuestión de tiempo que uno de los grandes clubes de Europa lo fiche. Incluso se ha afirmado que su contrato incluye una cláusula de rescisión específica para sus antiguos clubes Arsenal, Chelsea y Barcelona.

    Sin embargo, es mucho más probable que sea el United el que esté buscando un nuevo entrenador ahora mismo, y es muy posible que esté empezando a fijarse en Fabregas, quien, a diferencia de Michael Carrick, de verdad empieza a dar la impresión de ser aún mejor entrenador de lo que fue como jugador.