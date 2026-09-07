Para todos los adolescentes que, en público o en privado, esperan una convocatoria de la selección masculina de Estados Unidos más adelante este mes, el seleccionador Mauricio Pochettino tiene un mensaje: os ve.

Cavan Sullivan, Zavier Gozo, Julian Hall, Adri Mehmeti, Mathis Albert, Diego Kochen... la lista de estrellas emergentes que están llamando la atención del fútbol estadounidense sigue y sigue. Pochettino también los está siguiendo y, en líneas generales, le gusta lo que ve.

“Estamos observándolo todo”, dice. “Lo estamos viendo todo. Estamos ahí, con nuestro scouting o, a veces, nosotros mismos”.

Pochettino, por supuesto, será quien decida en última instancia quién está preparado para dar ese siguiente paso. Quizá ahora más que nunca, los adolescentes están llamando a la puerta de la USMNT, pero acertar con el momento es difícil. Darle demasiado, demasiado pronto, a un jugador podría frenar su progresión. Esperar demasiado podría privarle de minutos cruciales y del impulso de confianza que puede lanzar una carrera joven.

Entonces, ¿cómo pueden estos jóvenes jugadores demostrarle a Pochettino que están preparados para el fútbol internacional?

Bueno, es complicado. Pocos entrenadores tienen un historial mejor con el talento joven que Pochettino, que señala algunas cualidades compartidas entre quienes llegan a la cima.

“Tenemos que tener cuidado”, dijo el lunes, “porque cuando eres joven, por supuesto necesitas tener confianza. Necesitas confiar en ti mismo, creer que puedes rendir y que puedes hacerlo bien, pero la cuestión es que hay un límite. El equilibrio es lo más importante y una de nuestras responsabilidades es proteger a estos chicos”.

Añadió: “Necesitas usar tu confianza y tus habilidades para marcar goles, rendir cada día, mejorar cada día y ser mucho mejor”.

La gran pregunta, entonces, es qué jóvenes jugadores participarán más adelante este mes. Los amistosos contra Perú, Chile, México y Canadá se acercan y, aunque no serán la última oportunidad para que las estrellas adolescentes del fútbol estadounidense den el salto, sí serán los últimos partidos de este año natural.

La oportunidad de trabajar con esta próxima generación ayudó a convencer a Pochettino para regresar después del Mundial. Ahora llega la parte más difícil: decidir quién está preparado y cómo hacerles progresar.

“Estamos muy contentos”, dijo, “de tener a todos estos potenciales buenos jugadores, jóvenes y con la posibilidad de rendir y jugar”.