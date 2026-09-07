Cavan Sullivan, Zavier Gozo y la próxima generación de la selección de Estados Unidos: lo que quiere Mauricio Pochettino antes de darles una oportunidad a los adolescentes
Para todos los adolescentes que, en público o en privado, esperan una convocatoria de la selección masculina de Estados Unidos más adelante este mes, el seleccionador Mauricio Pochettino tiene un mensaje: os ve.
Cavan Sullivan, Zavier Gozo, Julian Hall, Adri Mehmeti, Mathis Albert, Diego Kochen... la lista de estrellas emergentes que están llamando la atención del fútbol estadounidense sigue y sigue. Pochettino también los está siguiendo y, en líneas generales, le gusta lo que ve.
“Estamos observándolo todo”, dice. “Lo estamos viendo todo. Estamos ahí, con nuestro scouting o, a veces, nosotros mismos”.
Pochettino, por supuesto, será quien decida en última instancia quién está preparado para dar ese siguiente paso. Quizá ahora más que nunca, los adolescentes están llamando a la puerta de la USMNT, pero acertar con el momento es difícil. Darle demasiado, demasiado pronto, a un jugador podría frenar su progresión. Esperar demasiado podría privarle de minutos cruciales y del impulso de confianza que puede lanzar una carrera joven.
Entonces, ¿cómo pueden estos jóvenes jugadores demostrarle a Pochettino que están preparados para el fútbol internacional?
Bueno, es complicado. Pocos entrenadores tienen un historial mejor con el talento joven que Pochettino, que señala algunas cualidades compartidas entre quienes llegan a la cima.
“Tenemos que tener cuidado”, dijo el lunes, “porque cuando eres joven, por supuesto necesitas tener confianza. Necesitas confiar en ti mismo, creer que puedes rendir y que puedes hacerlo bien, pero la cuestión es que hay un límite. El equilibrio es lo más importante y una de nuestras responsabilidades es proteger a estos chicos”.
Añadió: “Necesitas usar tu confianza y tus habilidades para marcar goles, rendir cada día, mejorar cada día y ser mucho mejor”.
La gran pregunta, entonces, es qué jóvenes jugadores participarán más adelante este mes. Los amistosos contra Perú, Chile, México y Canadá se acercan y, aunque no serán la última oportunidad para que las estrellas adolescentes del fútbol estadounidense den el salto, sí serán los últimos partidos de este año natural.
La oportunidad de trabajar con esta próxima generación ayudó a convencer a Pochettino para regresar después del Mundial. Ahora llega la parte más difícil: decidir quién está preparado y cómo hacerles progresar.
“Estamos muy contentos”, dijo, “de tener a todos estos potenciales buenos jugadores, jóvenes y con la posibilidad de rendir y jugar”.
Conoce a la próxima generación
Sullivan es la imagen de la próxima generación y, si las últimas semanas sirven de indicio, es por una buena razón.
Lleva tres goles en sus últimos tres partidos con solo 16 años. Lo está haciendo contra hombres hechos y derechos y, por ese motivo, muchos creen que está preparado para lo que venga después.
Entre quienes lo creen está Tim Howard.
«En los próximos cuatro años, habrá 115 jugadores que jugarán con la selección nacional», dijo Howard en el pódcast Unfiltered. «¿Quién es mejor que este chico? ¿Quién es mejor que este chico que no merezca una oportunidad? No digo que juegue todos los partidos, pero debería estar en la conversación para jugar todos los partidos».
Añadió: «Para todos los que dudan, no estoy diciendo que haya que regalarle a este chico algo que no se ha ganado en bandeja de plata. Lo que digo es que no somos Brasil, Argentina, Países Bajos, España, Inglaterra ni Alemania. Nosotros no producimos a estos jugadores».
Sullivan, por su parte, cree que está preparado. Reconoce que puede que no siempre sea un camino fácil, pero está convencido de que puede jugar y quizá incluso aportar a la USMNT.
«Pensando en ese partido contra Bélgica, creo que podría entrar en ese partido por la derecha y marcar la diferencia», le dijo al pódcast State of the Union de Alexi Lalas. «Tienes que creer en ti mismo. Tienes que pensar que puedes ayudar a tu equipo a ganar. Obviamente, todavía no es mi equipo, pero siempre sueño y espero convocatorias».
Gozo está diciendo algo parecido. A diferencia de Sullivan, el entonces extremo del Real Salt Lake estuvo cerca de entrar en la convocatoria para el Mundial, ya que fue incluido en la lista preliminar de la USMNT. Sin embargo, Pochettino consideró que era demasiado pronto para llamar a Gozo, que aún no había debutado, para un Mundial. Desde entonces, Gozo se ha marchado al Crystal Palace y espera con ilusión su propia oportunidad con la USMNT.
«Sí creo que merecía estar allí. Voy a ser sincero», dijo Gozo a The Late Run. «Pero obviamente es decisión del entrenador. Puede que no pensara que estaba preparado, o lo que fuera, pero eso me encendió para llegar al próximo Mundial y demostrar por qué debería estar allí».
Entonces, ¿cómo sabe Poch que un jugador está preparado? Depende de cada caso, y no siempre es sencillo.
Lo que busca Poch
Como siempre ocurre con los jugadores jóvenes, existe preocupación por la carga de trabajo. Pues bien, Pochettino, en particular, no está preocupado. Son chicos, dice. Físicamente pueden jugar esos minutos.
«Conozco la mentalidad de los entrenadores», dijo, «que a veces dicen: “Oh, tengo a un chico de 17 años que juega en la MLS, pero cuando llama la selección, decimos que no porque necesita descansar”. ¿Si tienes 17 años y necesitas descansar? Sí, tenemos un gran problema».
La mayor parte de su preocupación, por tanto, está en el aspecto mental. Lo primero en lo que se fija es en la madurez, y eso no se aplica solo a lo que sucede sobre el campo. Estos jugadores, obviamente, tienen talento, pero ¿cómo expresan ese talento en su vida cotidiana? ¿Siguen trabajando duro? ¿Intentan mejorar? ¿Tratan bien a quienes les rodean?
«Creo que el respeto es lo más importante y necesitan ser respetuosos», dijo Pochettino. «Y, por supuesto, queremos jugadores con talento. Queremos jugadores que se sientan valientes, que se sientan seguros, pero no que sientan cosas que no demuestran. Creo que solo tienes derecho a hablar un poco fuera de lugar si eres Messi.
«Si ganas ocho Balones de Oro, vale, puedes hablar con cierta arrogancia, pero incluso entonces... si eres joven y empiezas a hablar de que puedes jugar aquí, puedes jugar allí, o puedes jugar. Yo digo que no creo que ese sea el camino correcto para construir tu carrera de la mejor manera, no. Y por eso tenemos que tener cuidado».
Los jugadores también deben ser evaluados caso por caso, pero las oportunidades disponibles también importan. Algunas posiciones están más abiertas que otras, con una mayor necesidad de savia nueva. No hay una respuesta única que sirva para todos.
Pensemos en la portería, una posición por la que preguntaron a Pochettino: hay muchas opciones, pero solo un puesto en el campo.
«Creo que vamos a dar algunas [oportunidades] a algunos jugadores nuevos, no solo en esa posición, sino en distintas posiciones», explicó. «Tendremos la posibilidad de incorporar a un jugador nuevo y darle esa posibilidad. Creo que para nosotros ahora se trata no solo de pensar en hoy, sino también de pensar en el futuro y en 2030».
El Mundial de 2030 no es lo único que tiene en mente. Los Juegos Olímpicos están a la vuelta de la esquina. Pronto habrá una Copa Oro y, quizá, una Copa América. Todo ello requerirá reflexión y colaboración entre Pochettino y Steve Cherundolo, que está al frente de la selección sub-23 de Estados Unidos.
La esperanza es dar a algunos jugadores algunas internacionalidades con la absoluta para prepararles de cara a una participación olímpica con ese grupo sub-23. No esperen que Estados Unidos alinee exclusivamente equipos sub-23 durante los próximos meses, ya que Pochettino busca apoyarse todavía más en algunos de sus veteranos clave.
Encontrar el equilibrio en el equipo
Por muchas que sean las voces que piden tirar a los chicos a los leones, su incorporación debe ser gradual y planificada.
Ese fue uno de los temas de debate de cara al último Mundial. Tras quedarse fuera en 2018, la selección masculina de Estados Unidos prácticamente lo derribó todo para reconstruirse, pasando página con veteranos que quizá todavía tenían algo que aportar. Funcionó, por supuesto: muchos de esos jóvenes se convirtieron en pilares de la USMNT. Aun así, quedaba una pregunta en el aire: ¿qué lecciones se perdieron sin esos veteranos alrededor?
Ese debate se intensificó antes y durante la Copa Oro de 2025, cuando Christian Pulisic y Yunus Musah se bajaron para descansar. Exjugadores, con razón o sin ella, cuestionaron su compromiso. Detrás de esas críticas había una cuestión más amplia: ¿dejó algo por el camino el hecho de pasar página tan rápido con la vieja guardia?
Sea como sea, habrá pocas salidas inmediatas en el futuro cercano. Aunque algunos veteranos serán apartados, no será un proceso drástico. Será uno más metódico, que beneficia tanto a los recién llegados como también a los veteranos.
«Diría que es una continuación de los dos últimos ciclos en los que he formado parte, simplemente porque sé que así es como funciona», dijo a GOAL la estrella de la USMNT Chris Richards. «No es que simplemente descartes por completo al equipo que estuvo en el Mundial y sigas adelante desde ahí.
Sin embargo, esa continuidad no significa que todo se sienta igual. Para Richards, tener a Zavier Gozo a su lado en el Palace le ofrece una perspectiva diferente: la de un jugador joven que persigue su primera internacionalidad con la USMNT. Ver lo que ese objetivo significa para Gozo ha hecho que el proceso resulte refrescante.
Pochettino también lo ve así, y considera que jugadores como Richards son fundamentales para ayudar a marcar el tono para todos los recién llegados que buscarán hacerse un sitio en la USMNT.
«No podemos traer a toda una plantilla de jugadores jóvenes, no, porque necesitan tener a algunos futbolistas con experiencia ya compitiendo», dijo Pochettino. «Sí, vamos a hacer una mezcla. Nuestra idea es hacer una mezcla entre jugadores con experiencia… Creo que los jugadores con experiencia y los jóvenes pueden encajar juntos y empezar a trabajar, y ver cómo los chicos jóvenes empiezan a gestionar la presión de jugar en el primer equipo en algunos partidos realmente bonitos».
Viéndolo todo
A lo largo de toda su comparecencia ante los medios, Pochettino reiteró la misma idea: lo está observando todo, sobre todo los pequeños detalles. Esos, dice, son los que realmente le permiten saber si un jugador está o no preparado para la llamada que, en última instancia, le cambiará la vida.
«Es importante no solo verlos o ver los partidos, el rendimiento, sino también de qué hablan en los medios, cómo se comportan con el rival, cómo se comportan con sus compañeros», dijo. «Creo que es muy importante. Queremos ser un muy buen equipo. Queremos construir algo diferente y ser competitivos».
Eso significa prestar atención a cómo hablan con los entrenadores, cuándo llegan al entrenamiento y cuánto tiempo se quedan después. Para Pochettino, esos hábitos cotidianos ayudan a revelar si un jugador cumple con los estándares que espera. ¿Su mensaje para quienes esperan una llamada? Todo importa, y él lleva la cuenta.
Muy pronto podrá transmitir ese mensaje él mismo, aunque eso conlleva su propio conjunto de desafíos únicos.
A nivel de club, pudo hacerlo de forma gradual. También pudo ver a los jugadores crecer cada día hasta saber exactamente cuándo era el momento adecuado. No tiene un lujo similar con la selección, donde las sesiones de entrenamiento son escasas y las concentraciones están más espaciadas.
Pochettino reconoció que el jugador que ve en una concentración podría ser completamente diferente en la siguiente, por lo que un futbolista puede no estar del todo preparado para septiembre, pero llegar a marzo como una estrella.
Las próximas llamadas llegarán en unas semanas, pero estas decisiones marcarán todo el ciclo de 2030. Los jugadores jóvenes están presionando para hacerse un sitio. Los veteranos todavía tienen algo que aportar. Le corresponde a Pochettino encontrar el equilibrio y saber cuándo está preparada la próxima generación.
«Necesitamos crear un grupo de jugadores que sean realmente profesionales y compitan de la manera que esperamos», dijo. «Todos necesitan competir con los jugadores talentosos y jóvenes que tenemos por delante».