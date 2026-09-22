Cavan Sullivan entra en el foco, Yunus Musah tiene un nuevo comienzo: cinco grandes historias a seguir en la concentración otoñal de Estados Unidos
Bienvenidos a la nueva era de la selección masculina de Estados Unidos. Es una etapa centrada en la juventud, pero también construida sobre una base familiar de cara al Mundial de 2026. Aun así, el mensaje es claro: 2030 llegará antes de que nadie se dé cuenta, y el seleccionador Mauricio Pochettino no está perdiendo mucho tiempo para prepararse para esa realidad.
Por eso, la convocatoria de Estados Unidos está plagada de adolescentes que han pasado de ser fenómenos en las redes sociales a convertirse en auténticos jugadores con peso en sus clubes. También por eso hay veteranos de sobra para guiarles y suavizar una transición que siempre es complicada. Durante las próximas dos semanas, la USMNT disputará cuatro amistosos contra un grupo de rivales semiconocidos y otros muy conocidos. Cada uno supondrá una gran prueba para las estrellas más jóvenes de la USMNT.
Después de eso, el enfoque será más claro. Algunos pasarán al grupo sub-20 de cara al Mundial sub-20. Otros se centrarán en los objetivos olímpicos del equipo sub-23. Y algunos podrían incluso seguir para el inicio de este ciclo hacia el Mundial de 2030, que tiene sus primeros partidos oficiales en noviembre con la Liga de Naciones.
Antes de noviembre, eso sí, Estados Unidos tiene esta concentración. Estas son las historias a seguir y por qué importan...
Sullivan llega
Aunque no faltan adolescentes en esta concentración, la mayoría de las miradas estarán puestas en una estrella emergente de 16 años del Philadelphia Union en particular. Hay varias razones para ello. Una parte es, por supuesto, la maquinaria mediática que lleva años impulsándolo. La otra es que esa maquinaria mediática se ha convertido en algo tangible, con goles de verdad y auténticos momentos de magia.
Cavan Sullivan ya no es una promesa de las redes sociales; es un contribuyente legítimo en la MLS. Ha estado marcando a placer con el Philadelphia Union desde que la MLS regresó del parón por el Mundial, y por eso está en este equipo. Sullivan no fue convocado por su fama en internet; fue convocado por su rendimiento, que lo ha situado en una categoría propia a medida que el verano ha dado paso al otoño.
¿Puede trasladarse ese rendimiento? Esa es la gran pregunta, ¿no? Si marcara, Sullivan destrozaría el récord de Christian Pulisic como goleador más joven de la USMNT, con 17 años y 253 días. Marque o no, esta concentración podría señalar la llegada de la próxima gran estrella de la USMNT.
El regreso de Musah
Muchos dieron por acabado a Yunus Musah. Casi se entiende por qué. Ha pasado más de un año y medio desde la última vez que el centrocampista jugó con la selección de Estados Unidos, lo que significa que se perdió una oportunidad en el Mundial. Su exclusión habría parecido inconcebible hace unos años, pero, a medida que el Mundial se acercaba y sus minutos en el Atalanta se evaporaban, empezó a parecer un mero trámite.
Ahora ha vuelto y, con solo 23 años, ni mucho menos está en un punto en el que se le pueda o se le deba dar por acabado. Durante años, el debate sobre Musah se centró en su potencial, y hay pruebas reales de que esta temporada ha dado un paso hacia cumplirlo. Es pronto, sí, pero Musah ha sido hasta ahora una aportación importante para el AC Milan en la Serie A. Eso significa algo, aunque el Milan ya no sea lo que fue.
Así que Musah ha vuelto y, sin duda, querrá recuperar el tiempo perdido. Evidentemente, no puede recuperar un puesto en la convocatoria de 2026, pero esta concentración es crucial en su pelea por un papel importante de cara a 2030. En teoría, entonces estará en su mejor momento y quizá quedarse fuera del Mundial esta vez pueda ser algo que lo transforme para mejor a largo plazo.
La situación de la portería
No faltan historias en torno a la posición de portero.
La primera es, por supuesto, la de Matt Freese, que vuelve al equipo para la concentración posterior al Mundial. Su Mundial terminó de la peor manera, con un error ante Bélgica, así que esta es su primera oportunidad de dejar realmente eso atrás con la camiseta de la USMNT. Obviamente, eso no puede ocurrir por completo dada la diferencia de exigencia, pero, como mínimo, Freese estará encantado de volver a una concentración de la USMNT.
Y luego están los demás. La estrella de Nashville SC Brian Schwake está en su primera concentración tras una irrupción destacada en la MLS. Chris Brady, por su parte, está de vuelta mientras busca escalar posiciones en la jerarquía después de ejercer como número 3 este verano. Y, por último, está Diego Kochen, que estuvo con Estados Unidos este verano como jugador de entrenamiento para el Mundial antes de marcharse para resolver su cesión del Barcelona al Lyngby. Desde entonces ha estado jugando minutos de verdad en el club danés, dando el salto del fútbol juvenil al sénior.
Así que, ¿quién tendrá los minutos y, más importante aún, quién los aprovechará mejor? Con el dorsal número 1 aparentemente de nuevo en juego, una nueva batalla no ha hecho más que comenzar, y en ella participan candidatos con situaciones muy distintas.
¿Candidatos por las bandas?
A Estados Unidos no le ha faltado talento de primer nivel en las bandas. La profundidad de plantilla, sin embargo, ha sido un problema. Existe la posibilidad, no obstante, de que esa profundidad aumente en esta concentración, ya que un grupo de jóvenes estrellas busca dar el salto al grupo de jugadores.
Empezando por las posiciones de ataque, en esta concentración no están Christian Pulisic, Tim Weah ni Alex Zendejas. Eso abre la puerta a jugadores como Zavier Gozo, Mathis Albert y Cole Campbell, que son extremos puros. Luego están jugadores como Sullivan, Justin Ellis y Julian Hall, que pueden jugar en banda.
En los laterales, Antonee Robinson y Sergino Dest han sido las opciones habituales desde hace ya años, aunque Alex Freeman sí se ganó un puesto que permitió adelantar a Dest para el Mundial. Peyton Miller y Frankie Westfield han llegado, sin embargo, para entrar en la competencia por los puestos después de irrumpir de verdad en la MLS. Será difícil desbancar a Robinson, Dest y Freeman, pero Miller y Westfield parecen muy buenos proyectos de futuro.
¿Cambia esto la manera en que Estados Unidos se organiza tácticamente? ¿Cambiará eso según el partido? Pochettino tiene a su disposición muchas opciones nuevas por todo el campo, pero las de banda pueden ser las más intrigantes.
Crecer
Todo es muy divertido y deja algunas buenas estadísticas, pero tener a 13 jugadores sin internacionalidades y a ocho adolescentes también trae consigo un baño de realidad. Habrá dolores de crecimiento, y algunos podrían salir caros. La clave estará en cómo responda este grupo.
Lo que importa es la perspectiva. Muchos de estos jugadores están ahora con la USMNT, pero más adelante estarán con la sub-23 o la sub-20. Están en la concentración absoluta porque se lo han ganado, sí, pero también porque el momento tenía sentido antes de que todas las miradas se dirijan hacia los Juegos Olímpicos o el Mundial sub-20. Puede que algunos jugadores estén preparados para el nivel absoluto, mientras que otros quizá no lo estén. Todo forma parte de un proceso.
El proceso está diseñado para dar una oportunidad a estos jugadores y ver qué tienen. También está pensado para ver quién está preparado para más y quién necesita un poco más de rodaje. Con esa mentalidad, todas las lecciones son buenas, aunque algunas puedan ser un poco difíciles de digerir cuando y si las cosas se complican un poco.