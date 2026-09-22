Cavan Sullivan acapara los focos, Yunus Musah tiene un nuevo comienzo: cinco grandes historias a seguir en la concentración otoñal de Estados Unidos
Bienvenidos a la nueva era de la selección masculina de Estados Unidos. Es una etapa centrada en la juventud, pero también construida sobre una conocida base de cara al Mundial de 2026. Aun así, el mensaje es claro: 2030 llegará antes de que nadie se dé cuenta, y el seleccionador Mauricio Pochettino no está perdiendo demasiado tiempo en prepararse para esa realidad.
Por eso, la convocatoria de Estados Unidos está plagada de adolescentes que han pasado de ser fenómenos en las redes sociales a convertirse en auténticos jugadores con peso en sus clubes. También por eso hay veteranos de sobra para guiarles y suavizar una transición que siempre es complicada. Durante las próximas dos semanas, el USMNT disputará cuatro amistosos contra un grupo de rivales semiconocidos y adversarios muy conocidos. Cada uno supondrá una gran prueba para las estrellas más jóvenes del USMNT.
Después de eso, el foco estará más claro. Algunos pasarán al grupo sub-20 de cara al Mundial sub-20. Otros se centrarán en los objetivos olímpicos del equipo sub-23. Y algunos podrían simplemente seguir en la dinámica del arranque de este ciclo del Mundial 2030, que tendrá sus primeros partidos oficiales en noviembre con la Liga de Naciones.
Antes de noviembre, sin embargo, Estados Unidos tiene esta concentración. Estas son las historias a seguir y por qué importan...
Llega Sullivan
Aunque en esta concentración no faltan los adolescentes, la mayoría de las miradas estarán puestas en una estrella emergente de 16 años del Philadelphia Union en particular. Hay varias razones para ello. Una parte es, por supuesto, la maquinaria de expectación que lo acompaña desde hace años. La otra es que esa maquinaria de expectación se ha convertido en algo tangible, con goles reales y momentos de auténtica magia.
Cavan Sullivan ya no es una promesa de las redes sociales; es un jugador que aporta de verdad en la MLS. Ha estado marcando con total facilidad para el Philadelphia Union desde que la MLS regresó del parón por el Mundial, y por eso está en este equipo. Sullivan no fue convocado por su fama en internet; fue convocado por su rendimiento, que lo ha situado en una categoría propia a medida que el verano ha dado paso al otoño.
¿Puede trasladar ese rendimiento? Esa es la gran pregunta, ¿no? Si marcara, Sullivan pulverizaría el récord de Christian Pulisic como goleador más joven de la USMNT, con 17 años y 253 días. Marque o no, esta concentración podría señalar la llegada de la próxima gran estrella de la USMNT.
El regreso de Musah
Muchos dieron por acabado a Yunus Musah. Casi se entiende por qué. Ha pasado más de un año y medio desde la última vez que el centrocampista jugó con la selección de Estados Unidos, lo que significa que se quedó sin una oportunidad en el Mundial. Su exclusión habría parecido inconcebible hace unos años, pero a medida que se acercaba el Mundial y los minutos de Musah se evaporaban en el Atalanta, daba la sensación de que era un mero trámite.
Ha vuelto y, con solo 23 años, ni mucho menos está en un punto en el que se le pueda o se le deba dar por acabado. Durante años, el debate sobre Musah giró en torno a su potencial, y hay pruebas reales de que esta temporada ha dado un paso hacia la materialización de ese potencial. Es pronto, sí, pero hasta ahora Musah ha sido una verdadera aportación para el AC Milan en la Serie A. Eso significa algo, aunque el Milan ya no sea lo que fue.
Musah ha vuelto, por tanto, y seguro que querrá recuperar el tiempo perdido. No puede recuperar una plaza en la convocatoria de 2026, por supuesto, pero esta concentración es crucial en su lucha por un papel importante de cara a 2030. En teoría, entonces estará en su mejor momento y quizá quedarse fuera del Mundial esta vez pueda ser algo que lo transforme para mejor a largo plazo.
La situación en la portería
No faltan historias en torno a la posición de portero.
La primera es, por supuesto, la de Matt Freese, que vuelve al equipo para la concentración posterior al Mundial. Su Mundial terminó con mal sabor de boca por un error ante Bélgica, lo que convierte esta en su primera oportunidad de dejar realmente eso atrás con la camiseta de Estados Unidos. Eso, obviamente, no puede ocurrir del todo dada la diferencia de exigencia, pero, como mínimo, Freese estará encantado de volver a una concentración de Estados Unidos.
Y luego están los demás. La estrella de Nashville SC Brian Schwake está en su primera concentración tras una campaña revelación en la MLS. Chris Brady, por su parte, está de vuelta mientras busca subir puestos en la jerarquía después de haber sido el número 3 este verano. Y, por último, está Diego Kochen, que estuvo con Estados Unidos este verano como jugador de entrenamiento para el Mundial antes de marcharse para resolver su cesión del Barcelona al Lyngby. Desde entonces ha estado jugando minutos de verdad en el club danés, en pleno salto del fútbol juvenil al fútbol sénior.
Entonces, ¿quién tendrá los minutos y, más importante aún, quién les sacará el máximo partido? Con el dorsal número 1 aparentemente de nuevo en juego, una nueva batalla no ha hecho más que empezar y cuenta con aspirantes en situaciones muy distintas.
¿Opciones para las bandas?
A Estados Unidos no le ha faltado talento de primer nivel en las bandas. La profundidad, sin embargo, ha sido un problema. Existe la posibilidad, no obstante, de que veamos aumentar esa profundidad en esta concentración, ya que un grupo de jóvenes estrellas busca dar el salto al grupo de jugadores.
Empezando por las posiciones de ataque, en esta concentración no están Christian Pulisic, Tim Weah ni Alex Zendejas. Eso abre la puerta a jugadores como Zavier Gozo, Mathis Albert y Cole Campbell, que son extremos puros. Luego están jugadores como Sullivan, Justin Ellis y Julian Hall, que pueden jugar en banda.
En los laterales, Antonee Robinson y Sergino Dest han sido las opciones de referencia desde hace años, aunque Alex Freeman sí se ganó un sitio que permitió adelantar a Dest en el campo para el Mundial. Sin embargo, Peyton Miller y Frankie Westfield han llegado para entrar en la competencia por los puestos después de haber irrumpido con fuerza en la MLS. Desbancar a Robinson, Dest y Freeman será difícil, pero Miller y Westfield parecen muy buenos proyectos de futuro.
¿Cambia esto la manera en que se organiza tácticamente Estados Unidos? ¿Cambiará eso según el partido? Pochettino tiene a su disposición muchas opciones nuevas por todo el campo, pero las de las bandas pueden ser las más intrigantes.
Creciendo
Todo esto es muy divertido y deja algunas buenas estadísticas, pero contar con 13 jugadores sin internacionalidades y ocho adolescentes también exige una dosis de realidad. Habrá dificultades propias del crecimiento, y algunas podrían salir caras. La clave estará en cómo responda este grupo.
Lo que importa es la perspectiva. Muchos de estos jugadores están ahora con la USMNT, pero más adelante estarán con la sub-23 o la sub-20. Están en la concentración absoluta porque se lo han ganado, sí, pero también porque el momento era oportuno antes de que todas las miradas se centren en los Juegos Olímpicos o el Mundial sub-20. Puede que algunos jugadores estén preparados para el nivel absoluto, mientras que otros quizá no lo estén. Todo forma parte de un proceso.
El proceso está pensado para dar una oportunidad a estos jugadores y ver qué tienen. También está diseñado para comprobar quién está preparado para más y quién necesita un poco más de rodaje. Con esa mentalidad, todas las lecciones son buenas lecciones, aunque algunas puedan ser un poco difíciles de digerir si las cosas se complican un poco.