Nacido en Enfield, Londres, Madjo llegó a la Premier League a través de Luxemburgo, adonde se trasladó con su familia cuando era niño. Fue allí donde sus cualidades naturales salieron a la luz por primera vez, aunque su rápido desarrollo creó un dilema para los entrenadores locales.

Ya en los primeros años de su adolescencia, la estrella emergente sobresalía físicamente por encima de sus compañeros. Temiendo que su ventaja física le impidiera desarrollarse en áreas clave de su juego, Manuel Cardoni, director técnico de la Federación Luxemburguesa de Fútbol, intervino para sugerir a los entrenadores que sacaran a Madjo de la delantera y lo colocaran en el centro del campo.

Rodeado de rivales en la medular, Madjo no podía limitarse a imponerse por físico, sino que tenía que valorar sus opciones, aprender a controlar el balón con ambas piernas y mejorar su pase.

El cambio tuvo un efecto tremendo. Al detectar su combinación de potencia y técnica depurada, el club francés Metz se hizo con él en 2023, acelerando rápidamente su progresión.

Con 15 años y jugando contra futbolistas hasta cuatro años mayores que él, Madjo arrasó en la liga francesa sub-19 con 13 goles en 26 partidos durante la temporada 2024-25.

«Estaba por encima de [todos] en el sub-19», recordó el entrenador del Metz, Stephane Le Mignan. «Tiene un físico muy desarrollado para su edad, así que puede responder a las exigencias físicas».

Su ascenso fue tan arrollador que la selección de Luxemburgo se negó a esperar a que fuera probado en la Ligue 1. En marzo de 2025, apenas dos meses después de celebrar su 16.º cumpleaños, Madjo se enfundó la camiseta de Luxemburgo para su debut con la absoluta en un amistoso contra Suecia.

Sin embargo, pese a que ya se medía con defensas internacionales absolutos, todavía tuvo que esperar cinco meses para su primera aparición profesional con el Metz.