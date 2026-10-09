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Carrick De Zerbi 1:1Getty/GOAL

¡Bienvenidos a El Sackico! Michael Carrick está en una situación más delicada que Roberto De Zerbi en el duelo entre los técnicos cuestionados del Manchester United y el Tottenham

El Manchester United no tiene margen de error cuando reciba al Tottenham Hotspur este fin de semana, después de no haber sabido construir sobre la promesa del tercer puesto de la pasada temporada en la Premier League

James Westwood
Traducido por

  • El 30 de octubre de 2021, Ole Gunnar Solskjaer y Nuno Espirito Santo estaban sometidos a una enorme presión cuando el Manchester United visitó al Tottenham en la Premier League. El United aún se estaba recuperando de una humillante derrota en casa por 0-5 ante el Liverpool, que amplió su racha sin ganar a cuatro partidos, mientras que el Tottenham había perdido cuatro de sus seis encuentros anteriores y solo tenía un punto más que su rival antes del pitido inicial.

    Por ello, el choque fue bautizado como 'El Sackico', un juego de palabras con la expresión española para los partidos de LaLiga entre el Real Madrid y el Barcelona, ya que muchos aficionados y analistas consideraban que el entrenador perdedor estaría destinado a caer por la trampilla. Al final, tenían razón.

    El United se impuso con comodidad por 3-0 en el Tottenham Hotspur Stadium gracias a los goles de Cristiano Ronaldo, Edinson Cavani y Marcus Rashford, lo que permitió a Solskjaer dar un enorme suspiro de alivio. En marcado contraste, Nuno mostraba la expresión exasperada de un hombre vacío de toda convicción tras ser abucheado sin descanso por una afición local que ni siquiera vio a su equipo lograr un disparo a puerta.

    Efectivamente, apenas dos días después, Nuno fue despedido. Probablemente se podrían haber perdonado los resultados, pero la naturaleza lamentable de las actuaciones del Tottenham hizo que un cambio fuera una necesidad.

    Ese mismo destino podría recaer este fin de semana sobre Michael Carrick o Roberto De Zerbi, con El Sackico 2.0 programado para disputarse el sábado en Old Trafford. Esta vez, el United está tres puntos por encima del Tottenham, que todavía busca su primera victoria de la campaña 2026-27. El equipo de De Zerbi solo ha marcado dos goles en cinco partidos, así que es fácil trazar paralelismos con el inofensivo conjunto de Nuno.

    Pero que no haya ninguna duda: Carrick pisa un hielo más fino que su homólogo italiano. Después de haber sido señalado como posible aspirante al título en la pretemporada, es una vergüenza que el United esté hundido en la 12ª posición, y no habrá excusa para otro gran tropiezo. Si Carrick no puede lograr una victoria que eleve la moral, tal y como hizo Solskjaer, todo quedará sentenciado para el hombre que por estas fechas, hace cinco años, ejercía como ayudante del noruego.

  • Manchester United v Brighton & Hove Albion - Carabao Cup Third Round
    Getty Images Sport

    El United ha vuelto al punto de partida tras un desconcertantemente tranquilo mercado de fichajes de verano

    Carrick hizo un gran trabajo para levantar la confianza del United tras el enloquecedor mandato de Ruben Amorim, guiando al equipo hasta el tercer puesto de la Premier League con más puntos que ningún otro conjunto en los últimos 17 partidos de la pasada temporada. El 22 de mayo, el régimen propietario de INEOS recompensó a Carrick con un contrato permanente de dos años, con la opción de un año extra, y, por un breve momento, el optimismo regresó a Old Trafford.

    Por desgracia, Sir Jim Ratcliffe y compañía se quedaron prácticamente quietos mientras todos los rivales del United se reforzaban de forma significativa en el mercado de fichajes de verano. No se dieron cuenta de que hacían falta grandes cambios para que la plantilla siguiera siendo competitiva en hasta 67 partidos entre todas las competiciones, un aumento de 27 respecto a un año completo sin fútbol europeo.

    Carlos Baleba, Youri Tielemans y Andrey Santos llegaron por un total de 163 millones de libras (216 millones de dólares) en una supuesta renovación del centro del campo, pero ninguno de ellos sustituyó el perfil del saliente Casemiro, y se descuidaron otras zonas importantes, especialmente la defensa y la punta del ataque. Carrick quedó atado de pies y manos por la directiva y, como era de esperar, el Manchester United ha vuelto a dar pasos atrás por su mala toma de decisiones.

    El United perdió en el campo del recién ascendido Hull City en la jornada inaugural antes de vencer al Ipswich Town en Old Trafford, aunque con la ayuda de algunas decisiones arbitrales cuestionables. Desde entonces, el equipo de Carrick ha firmado frustrantes empates fuera de casa tanto ante el Everton como ante el Fulham, y cayó 1-0 en casa ante sus vecinos del Manchester City, que jugaban con 10.

    También hubo una contundente victoria por 4-0 sobre el Sabah, debutante en la Champions League, pero eso quedó contrarrestado por una derrota por 3-2 ante el Brighton en la tercera ronda de la Carabao Cup, ya que el United dejó escapar una ventaja de dos goles para perder en Old Trafford por primera vez desde 1976.

    Se puede decir con seguridad que el periodo de gracia ha terminado para Carrick, que debe encontrar la forma de tapar los huecos atrás e inyectar más energía a la delantera antes de que sea demasiado tarde.

  • «Frágil»

    로베르토 데 제르비 (Roberto De Zerbi)
    Getty Images

    De Zerbi está teniendo dificultades para convertir al Tottenham en un equipo regular a pesar de la importante inversión en nuevos fichajes

    El efecto del nuevo entrenador en el Tottenham con De Zerbi tampoco duró mucho. El italiano llegó a finales de marzo y heredó a un equipo que estaba solo un punto por encima de la zona de descenso y que apenas había logrado una victoria en la Premier League en 2026.

    De Zerbi logró enderezar el rumbo, con los Spurs sumando 11 puntos en sus últimos siete partidos, con el 1-0 ante el Everton en la última jornada como gran momento, un resultado que confirmó su permanencia.

    El Tottenham firmó a De Zerbi con un contrato de cinco años y demostró su confianza respaldándole al máximo en su primer mercado de fichajes. Se gastó un total de 334 millones de libras (442 millones de dólares) en 10 nuevos jugadores, entre ellos el fichaje récord del club Sandro Tonali, Matheus Fernandes, Savio y Jan Paul van Hecke, antiguo pupilo de De Zerbi en el Brighton.

    Los aficionados tenían derecho a esperar una mayor mejoría sobre el terreno de juego después de una campaña de fichajes tan fructífera, pero por ahora la decepción ha sido inevitable. Los Spurs son colistas de la Premier League con dos puntos en cinco partidos, y ni siquiera marcaron un gol en los primeros cuatro. Sus carencias en ambas áreas quedaron totalmente expuestas en la derrota por 3-2 en casa ante el Aston Villa justo antes del parón internacional, algo de lo que De Zerbi no rehuyó.

    "Es difícil de explicar", dijo. "En mis 14 años como entrenador, nunca he visto a un equipo como nosotros, tan frágil e inconsistente".

    Por supuesto, el Tottenham no puede seguir así, y es trabajo de De Zerbi corregir la mentalidad de la plantilla. Aun así, su situación no parece tan sombría como la del United. No ganar en Old Trafford no significaría el final para De Zerbi, pero da la sensación de que Carrick tiene los días contados pase lo que pase.

  • Se requiere un «reinicio»

    Manchester United v Brighton & Hove Albion - Carabao Cup Third Round
    Getty Images Sport

    Es completamente irreal, pero a Carrick se le exigirá más que a De Zerbi, ya que el United aspira a volver a las glorias del pasado

    La diferencia es que De Zerbi se comprometió con un proyecto a largo plazo en el Tottenham. El éxito nunca iba a llegar de la noche a la mañana para un equipo que ha terminado 17º en la Premier League en cada una de las dos últimas temporadas.

    Una vez que las caras nuevas se acoplen y ceñirse al sistema de De Zerbi se convierta en algo natural, el Tottenham debería estar bien. Acabar en la mitad alta de la tabla representaría un progreso, y si logra meterse en Europa, aunque sea en la Conference League, De Zerbi habrá hecho un trabajo excelente en su primera temporada completa al mando.

    Carrick, en cambio, está tratando de superar un listón mucho más alto en Old Trafford. Será una catástrofe si el United no vuelve a terminar entre los cinco primeros o no gana un título. INEOS se ha marcado como objetivo ganar la Premier League en 2028, a tiempo para el 150º aniversario del club, así que este es el año en el que hay que sentar las bases.

    Por lo visto hasta ahora, el Manchester United se quedará muy lejos de sus objetivos. La única esperanza de Carrick es aguantar hasta enero y pedir refuerzos en el mercado de invierno, pero será casi un milagro si llega hasta entonces, el United es así de malo.

    El equilibrio del equipo no funciona, pese al potencial ofensivo que Carrick tiene a su disposición en el último tercio, como dijo la leyenda del club Gary Neville a Sky Sports tras el empate 1-1 con el Fulham: "Ojalá pudiera poner a todos esos jugadores de ataque, pero le van a matar en defensa. No son solo la defensa y la línea de cuatro las que le están causando un problema, [Bryan] Mbeumo y [Marcus] Rashford están demasiado altos y abiertos. No cierran hacia dentro al replegarse. Tienes a Tielemans y [Kobbie] Mainoo en el centro del campo, que son un poco de un solo ritmo. Baleba probablemente entre ahí. Bruno [Fernandes] se mueve mucho sin una posición fija, y luego [Matheus] Cunha también se mueve mucho sin una posición fija.

    "Tienes a estos cinco o seis jugadores que son mejores con balón que sin balón. Sería estupendo verles marcar muchísimos goles y quizá encajar uno o dos y ganar partidos, pero va a tener que haber un reajuste desde el punto de vista de la estructura defensiva porque hay demasiados caminando por el campo."

    Carrick está intentando crear en el United un equipo capaz de controlar los partidos, pero le falta intensidad. En marcado contraste, al Tottenham le sobra eso, porque De Zerbi está exigiendo un estilo de alta presión y una recuperación agresiva del balón en el último tercio. Todavía no está funcionando de manera óptima, pero tiene una identidad clara, mientras que el United sigue siendo un equipo de individualidades que depende de momentos.

  • Sin diversión

    Michael Carrick Manchester United 2026-27 Everton
    Getty

    Puede que Carrick confíe en que los jugadores que regresan cambien la dinámica, pero realmente no debería estar en esta situación.

    Tres puntos este fin de semana no bastarán para tapar las grietas, igual que no le bastaron a Solskjaer en 2021. De hecho, el United destituyó al noruego apenas tres semanas después de que hubiese dirigido esa victoria sobre el Tottenham, a la que siguieron un empate 2-2 en casa del Atalanta en la Champions League, una derrota por 2-0 en el derbi ante el City y una goleada por 4-1 sufrida contra el Watford en Vicarage Road.

    El calendario se presenta todavía más implacable para Carrick: el United tiene tres partidos fuera de casa después de medirse al Tottenham, contra el Atlético de Madrid y el Como en Europa, y frente a un Leeds United invicto en la Premier League. También recibirá al Bournemouth antes de cerrar el mes con una visita al Chelsea. Carrick podría haber salido fácilmente del club antes de noviembre.

    En Old Trafford se vive en modo crisis, pero lo que hay en juego no es tan importante para el Tottenham, que solo tiene que preocuparse de la Premier League. De Zerbi contará con paciencia mientras intenta impulsar un cambio real, y el ambiente en el vestuario es relativamente positivo.

    «Yo calificaría nuestra situación actual como club de negativa en cuanto a resultados, pero positiva en términos futbolísticos», dijo Tonali mientras estaba concentrado con Italia. «Nos estamos divirtiendo y estamos generando ocasiones. Si no marcas en el fútbol, pierdes. No estamos hundidos; estamos vivos, bien y con una actitud positiva. Sabemos que el equipo es muy fuerte».

    Los jugadores de Carrick no se están divirtiendo en absoluto. Se perciben la ansiedad en sus cabezas y la tensión en sus hombros cada vez que entran en contacto con el balón. Incluso Fernandes, su capitán talismánico y un jugador que asume riesgos sin pedir perdón, parece estar forzando más de la cuenta de lo habitual.

    No todo es pesimismo, eso sí. Baleba apunta a debutar contra el Tottenham después de recuperarse de un problema en el tobillo, mientras que Matthijs de Ligt también está cerca de regresar tras un largo periodo de baja por una lesión crónica de espalda. La integración de ambos podría ayudar enormemente a corregir la falta de físico del United en la medular y su ingenuidad en defensa.

    Amad Diallo, por su parte, volverá a estar disponible para pelear por un puesto en la banda derecha tras perderse el inicio de la temporada por una lesión en la ingle. Su inclusión permitiría a Mbeumo hacer lo que mejor sabe, atacar los espacios, mientras que Cunha podría volver a la izquierda en lugar de ocupar un rol antinatural de '9'.

    A juzgar por su negativa a criticar públicamente al equipo hasta este momento, puede que Carrick confíe en silencio en que estos jugadores marquen la diferencia. Aun así, es increíblemente injusto que esté en esta situación; el United debería tener suficiente profundidad de plantilla para sobrellevar las ausencias de sus figuras clave.

    Tal y como están las cosas, la regularidad casi con toda seguridad seguirá siendo esquiva. A Carrick se le ha tratado como si siguiera siendo el entrenador interino, en lugar de confiar en él para moldear al equipo a su imagen y semejanza, como sí ocurre con De Zerbi en el Tottenham. Se merece mucho más, pase lo que pase el sábado.