Bayern de Múnich y Baviera: cómo el Oktoberfest está en el corazón de la profunda conexión del gigante de la Bundesliga con su región de origen
Aunque el Bayern de Múnich es, con mucha diferencia, el club más exitoso de Alemania, tras forjar un enorme perfil global ganando incontables títulos y convirtiéndose en el hogar de algunos de los mejores jugadores del mundo, el club nunca ha olvidado sus raíces.
Die Roten mantienen un profundo vínculo con su ciudad, Múnich, y con la región más amplia de Baviera, que forman una parte significativa de la rica identidad cultural del Bayern y están, de forma bastante literal, cosidas en su propia tela.
En esta época del año, eso se hace especialmente evidente. Es tiempo de Oktoberfest en Baviera y en su capital, y el club está celebrando la atmósfera única y vibrante de estas fechas.
Intrínsecamente vinculado
El Bayern está intrínsecamente ligado no solo a la ciudad de Múnich, sino a todo el estado de Baviera, que abarca todo el sureste de Alemania, con la capital, Múnich, en el sur y Núremberg, más al norte, como sus principales ciudades.
Basta con fijarse más de cerca en la orgullosa identidad del Bayern para entender hasta qué punto su región de origen está muy presente en la esencia del club.
«Bayern» es literalmente la palabra alemana para Baviera, y uno de sus apodos es Die Bayern (los bávaros), mientras que el distintivo patrón de rombos blancos y azules que forma la pieza central de su escudo desde 1954 es en realidad la bandera de Baviera.
El conocido lema del club, Mia san mia, que probablemente hayas visto en las redes sociales, significa en bávaro «somos quienes somos», y también es el nombre de una canción popular entre sus aficionados. Otra frase muy utilizada, Packmas, es una expresión bávara del alemán «Packen wir es», que se traduce como «vamos a hacerlo». Uno de los grupos ultra más destacados del Bayern también se llama Inferno Bavaria.
Tradición anual
Gracias al auge de las redes sociales, un aspecto cada vez más popular de la conexión del Bayern con la región de Baviera son las celebraciones del Oktoberfest del club, conocidas localmente como la Wiesn, la «quinta estación» de Múnich, entre finales de septiembre y principios de octubre.
El Oktoberfest comenzó en 1810, cuando se invitó a la gente de Múnich a celebrar el matrimonio del príncipe Ludwig con la princesa Therese de Sajonia-Hildburghausen. Hoy, es en la práctica una celebración de la cultura popular bávara.
Parece ser un requisito no oficial para jugar en el club sumarse a la fiesta, y el Bayern lleva décadas celebrando la ocasión. Si se repasan los archivos, se encuentran fotos de iconos del Bayern como Pep Guardiola, Bastian Schweinsteiger, Oliver Kahn y Lothar Mathaeus participando.
Eso significa ponerse la indumentaria tradicional bávara, incluidos los lederhosen (pantalones cortos de cuero con breaches), la característica camisa y chaqueta trachtenhemd y trachtenjacke, los zapatos trachtenschuhe y quizá incluso un trachtenhut (sombrero tradicional), y dirigirse a una de las carpas construidas especialmente para tomar unos pretzels y jarras de cerveza.Getty Images
Al explicar la participación del Bayern en el festival en 2014, Bavarian Football Works escribió: «Los jugadores y el personal del Bayern de Múnich llevan años asistiendo al festival. Últimamente, la visita oficial ha tenido lugar el último fin de semana. Se les puede encontrar en la carpa Kaferzelt, posando para fotos con un imitador del rey Ludwig y reforzando la unión del equipo con cerveza y pretzels.
«La conexión del Bayern con el festival no termina ahí. Desde 2003, el club mantiene una sólida asociación con Paulaner, una de las cerveceras oficiales del Oktoberfest. Paulaner proporciona 100 litros de cerveza por cada gol marcado por un jugador del Bayern e invita al equipo a celebrarlo en su carpa cada temporada del festival».
Las fotos que salen de ahí siempre gustan mucho, ya que los equipos masculino y femenino, el cuerpo técnico y sus familias se vuelcan por completo, aunque no estamos convencidos de que realmente se beban tantas jarras tratándose de deportistas modernos centrados en rendir al máximo.
En declaraciones a la web oficial de la Bundesliga sobre el evento de este año, el exextremo del Liverpool del Bayern Luis Diaz dijo: «Para mí, el Bayern es especial. El Oktoberfest es algo enorme en Múnich. El año pasado lo viví, pero no de la manera que me habría gustado. Creo que este año me voy a meter un poco más de lleno, iré con la familia y con un hermano que tengo aquí.
«Voy a intentar disfrutarlo mucho más, acercarme más a la cultura porque es realmente bonito ver a toda la gente vestida para el Oktoberfest. Es increíble. Es un evento realmente bonito». Añadió: «Una buena fiesta. Un gran evento. Siempre hay mucha gente. Me vestiré bien».
Celebrando sobre el terreno de juego
El Bayern también ha celebrado sobre el césped su orgullosa cultura bávara, y 2026 no será diferente. Desde la temporada 2021-22, adidas ha lanzado cada año una equipación única para la ocasión, inspirándose en la Wiesn y en la herencia tanto del club como de la región.
Sin embargo, la primera vez que vistió una camiseta que rendía homenaje a su identidad bávara fue en realidad hace 13 años. Al describir la segunda equipación de 2013-14, blanca y verde bosque, en su página web oficial, el Bayern escribió: "Como los típicos lederhosen, los pantalones cortos son marrones y la camiseta blanca completa el característico y tradicional aspecto bávaro".
En 2021-22, el club lanzó su primera equipación única de la historia especialmente para el Oktoberfest, que solo se usó en un partido: un elegante diseño en verde oscuro y dorado con la tradicional flor de edelweiss rodeando el escudo. En aquel momento, adidas dijo que la camiseta celebraba la "rica herencia" de la ciudad con una imagen inspirada en la vestimenta tradicional bávara.
Aquella camiseta tuvo tanto éxito que el Bayern y adidas han seguido lanzando cada año desde entonces una camiseta especial de la Wiesn, incluida una en rojo oscuro como guiño a la vestimenta clásica bávara, otra verde hierba para reproducir los prados asociados a la temporada y la introducción de un escudo especial del Oktoberfest.
La vestimenta tradicional de la región también ha sido una parte importante de las celebraciones de títulos del Bayern a lo largo de los años, y ha habido muchas, dado que es un ganador en serie y de récord de la Bundesliga, o rekordmeister. En el pasado, sus jugadores han llevado lederhosen para celebrar sus triunfos, mientras que también se ha convertido en tradición lanzarse enormes jarras de cerveza unos a otros sobre el césped.
«Entusiasmo por la vida, la comunidad y la diversidad»
adidas y el Bayern lo han vuelto a hacer para el Oktoberfest 2026, con lo que sin duda es su equipación Wiesn más atrevida y vibrante hasta la fecha. Presenta una base oscura con un diseño abstracto y colorido por toda la prenda que hace que parezca más una obra de arte que una camiseta de fútbol, mientras que el escudo especial de temporada se sitúa en el pecho.
adidas afirma que el look floral es "una interpretación moderna de elementos florales sinónimos de la Wiesn", que se inspiran "en flores tradicionalmente asociadas con la cultura bávara" y celebran "la vibrante atmósfera de la temporada".
"La temporada de la Wiesn marca la época del año en la que la ciudad se transforma. Las calles están más concurridas, las tradiciones pasan a primer plano y una sensación única de alegría, optimismo y libertad se apodera de la capital bávara", dijo adidas sobre el lanzamiento. "Inspirada en este momento cultural anual, la nueva camiseta Wiesn 2026 del FC Bayern captura el espíritu de la temporada y la conexión entre el club y su ciudad."
El comunicado del Bayern dice: "La nueva camiseta combina el estilo tradicional de Múnich con un diseño moderno y seguro de sí mismo, celebrando todo lo que hace tan especial a la Wiesn : ganas de vivir, comunidad y diversidad".
Como ya es habitual en estos tiempos, la nueva camiseta viene acompañada de una colección de estilo de vida, que incluye un cárdigan con el mismo patrón abstracto, una chaqueta negra inspirada en una trachtenjacke y un vestido negro drindl.
La camiseta Wiesn 2026 del Bayern debutará sobre el césped cuando el Bayern se enfrente al Union Berlin el viernes por la noche en el Allianz Arena, y ya está disponible para su compra en tiendas seleccionadas de adidas y online en adidas.