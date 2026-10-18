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Bayer Leverkusen Neverkusen GFX HIC 1-1GOAL

Bayer «Neverkusen»: Cómo el club más maldito del fútbol dejó escapar un triplete tras entusiasmar a los aficionados de toda Europa

Klaus Toppmoller convirtió al Leverkusen en uno de los equipos más atractivos de Europa a principios de la década de 2000, pero el club no logró conquistar ni un solo título.

Mark Doyle
Traducido por

  • Al exdelantero del Bayer Leverkusen Dimitar Berbatov le preguntaron una vez si la espectacularidad del gol de la victoria de Zinedine Zidane en la final de la Champions League de 2002 había hecho menos dolorosa la derrota en Glasgow. «¡J*der, no!», respondió el búlgaro. «¡No hizo que doliera menos!

    «Estaba justo detrás de Zinedine Zidane mientras veía caer el balón y, a veces, puedes sentir que se acerca un gol, que Zidane va a conectar con el balón como lo hizo. Pero yo solo pensaba: “¡No, por favor, no!”»

    La desesperación de Berbatov era comprensible, porque la impresionante volea de Zidane añadió aún más amargura a una brillante temporada en la que el Bayer ya había acabado subcampeón tanto de la Bundesliga como de la Copa de Alemania. «Estoy orgulloso de lo que hemos logrado esta temporada», declaró el entrenador Klaus Toppmoller a los periodistas en Hampden Park. «Hemos vuelto a quedar segundos, pero, si alguien hubiera dicho al comienzo de la temporada que llegaríamos a la final de la Champions League, lo habrían tomado por loco.

    «Creo que lo que hemos conseguido ha sido casi imposible, dados los problemas que hemos tenido. Pero en el fútbol no siempre recibes la recompensa que mereces, y nadie lo sabe mejor que nosotros después de lo que hemos pasado».

    De hecho, puede que ningún equipo haya sufrido tantas decepciones en tan poco tiempo como el Bayer Leverkusen, aquel club aparentemente maldito que llegó al último mes de la temporada 2001-02 soñando con un triplete y acabó en la pesadilla de quedarse sin nada que mostrar por todos sus esfuerzos...

  • «Fanático del fútbol»

    Bayer Leverkusen v Breman
    Getty Images Sport

    El excéntrico Toppmoller no tardó en dejar huella en el BayArena.

    Toppmoller había llegado al BayArena el verano anterior y se consideraba una apuesta arriesgada para sustituir a Berti Vogts, leyenda del fútbol alemán destituida pese a haber conseguido la clasificación para la Champions League al terminar cuarto en la Bundesliga. Aunque Toppmoller había hecho un buen trabajo en sus anteriores destinos, Bochum y Saarbrucken, de segunda división, aún no había demostrado su valía al más alto nivel. También había dudas sobre si un fumador empedernido al que le gustaba beber era realmente la persona adecuada para dirigir al Leverkusen.

    Toppmoller restó importancia a las dudas sobre su carácter y su trayectoria con estas palabras: «Soy un maniático del fútbol. Otros tienen glóbulos rojos y blancos en la sangre. ¡Yo tengo pequeños balones!» También estaba decidido a acallar a sus críticos, especialmente a su predecesor.

    «Vogts era comentarista de televisión por entonces y, al comienzo de la temporada, dijo que acabaríamos séptimos en la Bundesliga. Dijo: “¡No tienen ninguna posibilidad de ganar el campeonato ni de llegar a la Champions League!”», contó Toppmoller tiempo después a The Mirror.

    Él se negó a hacer pronósticos concretos, pero, en su primera rueda de prensa, dijo a la afición del club: «Puedo aseguraros que tendremos éxito y que será emocionante vernos jugar». Desde luego, había motivos fundados para el optimismo.

    Pese a perder a Robert Kovac, que se marchó al Bayern de Múnich, el Leverkusen había logrado mantener prácticamente intacta una plantilla sólida. Pronto quedó claro que Toppmoller era el hombre idóneo para sacar el máximo partido al talento del que disponía. El Bayer comenzó la temporada de Bundesliga a un ritmo arrollador: sumó 36 puntos de 42 posibles en una fantástica racha de 14 partidos sin perder, durante la cual conquistó a los más puristas con su emocionante fútbol de ataque.

    Cinco derrotas entre finales de un año y principios del siguiente parecieron echar por tierra sus aspiraciones al título, pero el Leverkusen respondió con otra racha invicta que lo situó cinco puntos por delante del Borussia Dortmund a falta de solo tres jornadas. Para entonces, el emocionante equipo de Toppmoller ya se había asegurado un puesto en la final de la Copa de Alemania y, lo que era mucho más importante, había alcanzado las semifinales de la Champions League.

    Lo cierto es que el Bayer no había dado la impresión de ser un aspirante a la Copa de Europa cuando cayó 4-0 ante la Juventus en su primer partido de la segunda fase de grupos. Marcello Lippi, entrenador del conjunto italiano, admitió después que «nunca imaginé que el partido contra el Leverkusen sería tan fácil».

    «Eso me molestó mucho», admitió Toppmoller años después a Werkself Magazine, «y juré que recibiría su merecido en Leverkusen. Ganamos 3-1 y mi primera frase en la rueda de prensa fue: ¡Nunca imaginé que sería tan fácil contra la Juve!». La semana siguiente, el Leverkusen venció en Riazor a un Deportivo de La Coruña muy fuerte y terminó primero de un grupo en el que también estaban el Arsenal y la Juve.

    Incluso entonces, el Bayer, que había derrotado al Barcelona en la primera fase de grupos, llegaba a los cuartos de final con muy pocas opciones en los pronósticos. Pero no era un equipo falto de estrellas.

  • Desafiando la tendencia

    Toppmoller Ballack Leverkusen 2002
    Getty Images

    La gestión de los jugadores por parte de Toppmoller le permitió sacar lo mejor de su estrella, Ballack.

    Hans-Jorg Butt era un portero extraordinario (¡y un excelente lanzador de penaltis!), mientras que Jens Nowotny y Lucio formaban una pareja de centrales que se complementaba de maravilla y contaba, además, con la protección de Carsten Ramelow por delante de la defensa de cuatro.

    En ataque, el lateral Diego Placente y el extremo Ze Roberto «mareaban a todo el mundo en Europa», en palabras de Toppmoller, con su velocidad y habilidad por la banda izquierda, mientras que Yildiray Basturk surtía de balones al delantero centro elegido, ya fuese Berbatov, Ulf Kirsten u Oliver Neuville, tres atacantes con cualidades diferentes.

    Sin embargo, el máximo goleador y jugador clave del Leverkusen era Michael Ballack. El polivalente centrocampista tenía entonces 25 años y estaba en la plenitud de sus facultades. «Echando la vista atrás», declaró Ballack a la web oficial del Leverkusen, «fue sin duda mi temporada más importante, pero quizá también la mejor de mi carrera».

    Toppmoller había sido fundamental en ese sentido, y no solo por su planteamiento táctico, que daba a Ballack libertad para incorporarse al ataque todo lo posible. Durante el parón invernal se supo que el codiciado internacional alemán se incorporaría al Bayern como agente libre al final de la temporada y, como era de esperar, algunos aficionados se volvieron contra Ballack. Toppmoller, sin embargo, mantuvo firme su apoyo a su estrella.

    «Muchos otros entrenadores podrían haber actuado de otra manera en esa situación», afirmó el exjugador del Chelsea. «No siempre se da por hecho que apoyes a un jugador que va a dejar el club y al que la prensa trata con más dureza que antes. Toppi siempre decía claramente lo que pensaba, aunque eso significara ir contracorriente. Y los jugadores se dan cuenta de si el entrenador es sincero. Toppi me apoyó tanto dentro como fuera del club. Eso aportó tranquilidad, algo muy importante para mí y para el equipo».

    Ballack correspondió al apoyo inquebrantable de Toppmoller con actuaciones hercúleas durante la histórica trayectoria del Leverkusen hasta la final de la Champions League. Marcó dos goles en la victoria del Bayer sobre el Liverpool por 4-3 en el global de los cuartos de final y también vio puerta en el emocionante empate 2-2 contra el Manchester United en la ida de semifinales, disputada en Old Trafford.

    Para Toppmoller, la actuación en el «Teatro de los Sueños» fue la mejor del Leverkusen en toda la temporada, pues reflejó a la perfección su atrevida filosofía futbolística, que convirtió a un equipo antes impopular en Alemania por ser propiedad de una empresa farmacéutica en uno de los más admirados del fútbol europeo.

    «Los aficionados del Manchester United reconocieron nuestra actuación con una ovación en pie. Fue una experiencia fantástica», recordó entusiasmado. «Por supuesto, luego tuvimos una suerte increíble [al empatar 1-1] en casa en la vuelta, porque el Manchester United fue el mejor equipo. Placente incluso despejó un balón de cabeza sobre la línea justo antes del final del partido.

    «Pero [cuando sonó el pitido final] no pude contenerme. Fue una locura, ¡estábamos en la final! Salté al campo y ¡me habría abrazado con todo el mundo!»

  • «Fuimos el mejor equipo»

    SOCCER-CHAMPIONS LEAGUE-MADRID-LEVERKUSEN
    AFP

    El Leverkusen plantó cara en una final muy igualada en Glasgow, pero el partido acabó decidiéndose por un momento de magia de Zidane.

    El único problema para Toppmoller, después de superar por la regla de los goles fuera de casa al United, era que, a esas alturas de la temporada, el Leverkusen ya empezaba a acusar el desgaste. Dos derrotas consecutivas, en casa ante el Werder Bremen y a domicilio frente al Nurnberg, habían permitido al Dortmund arrebatarle el liderato de la Bundesliga.

    El Leverkusen logró vencer por 2-1 al Hertha Berlin en su último partido, el 4 de mayo de 2002, gracias a un doblete de Ballack. Pero el Dortmund derrotó al Bremen por el mismo resultado para conquistar el título por un solo punto y condenar al «Neverkusen» a su cuarto subcampeonato en apenas seis temporadas.

    Así, la presión sobre el equipo de Toppmoller había aumentado de cara a la final de la Copa de Alemania contra el Schalke, disputada el fin de semana siguiente, y resultó una carga demasiado pesada en Berlín. Pese a adelantarse en el Estadio Olímpico por medio de Berbatov, perdía por 4-1 cuando Kirsten recortó distancias a falta de poco más de un minuto para el final del tiempo reglamentario.

    Tras esas dos decepciones, toda la temporada del Leverkusen pasó a depender de que lograra sorprender al Madrid en la final de la Champions League del 15 de mayo. Bild escribió entonces: «No puede ser que este gran equipo acabe con las manos vacías. Esa no puede ser la voluntad de los dioses del fútbol...»

    Sin embargo, Toppmoller admitió abiertamente antes del partido que los «galácticos» de Vicente Del Bosque eran «mejores que el Leverkusen en todo». Además, las bajas de dos jugadores enormemente influyentes, Nowotny y Ze Roberto, por lesión y sanción, respectivamente, supusieron un duro golpe para una plantilla cuya confianza ya estaba mermada tras dejar escapar la Bundesliga.

    Por eso, existía el temor real de que el Leverkusen se viniera abajo tras encajar en el minuto ocho en Hampden, en una jugada que enfureció a Toppmoller. «Durante la preparación del partido, insistí hasta la saciedad en los saques de banda de Roberto Carlos. Sabíamos cómo eran», lamentó indignado. «Y entonces nos sorprendieron con un saque de banda que acabó con el gol de Raul para poner el 1-0».

    Sin embargo, Lucio, el brillante central brasileño que había marcado el gol decisivo en la dramática victoria sobre el Liverpool en cuartos de final, empató apenas seis minutos después. Y, aunque Zidane devolvió la ventaja al Real justo antes del descanso con un gol espectacular, el Leverkusen siguió atacando.

    «Estábamos en mejor forma física que el Real Madrid, lo cual era extraño», aseguró Ballack. «Llegamos con lo justo a la vuelta de semifinales contra el Manchester United, pero dos semanas después nos sentíamos completamente recuperados para la final. En el fútbol no siempre se puede explicar todo. Pero, cuando recuerdo la última media hora contra el Madrid, ellos estaban agotados y nosotros dominamos por completo el partido. Si hubiéramos empatado entonces, estoy seguro de que habríamos acabado ganando en la prórroga».

    Pero el Madrid resistió y conquistó su segunda Copa de Europa en tres temporadas, mientras que a Toppmoller le tocó la ingrata tarea de levantar el ánimo de unos jugadores destrozados por tres reveses traumáticos: «Lo primero que pensé después de la final de la Champions League fue: “Maldita sea, tendríamos que haber ganado porque fuimos el mejor equipo”. Pero luego les dije a los jugadores en el vestuario que habían hecho un recorrido brillante. En aquella época jugábamos el fútbol más atractivo de Europa. Y nos ganamos mucho reconocimiento en el extranjero».

    Al final, aquello no contó demasiado, al menos a ojos de quienes le habían contratado. Antes de Glasgow, el director deportivo del Leverkusen, Reiner Calmund, había dicho que «sin un título no vales nada en este mundo». Por eso, el despido de Toppmoller en febrero de 2003, tras una mala racha de resultados, quizá no debería haber sorprendido tanto a los observadores externos.

    Lo único que de verdad importaba a los dirigentes del BayArena era desprenderse del apodo de «Neverkusen», sobre todo porque Ballack admitió posteriormente que el historial de fracasos del club pesó mucho sobre los jugadores en el tramo decisivo de la lucha por el título. Toppmoller, no obstante, sigue orgulloso de su etapa en el BayArena y asegura que no se arrepiente de cómo transcurrió.

    «No añoro ningún título perdido», afirmó. «Cuando era joven siempre decía: no me interesan los trofeos, quiero ofrecer a la gente partidos atractivos. El fútbol debe entusiasmar. Y eso es lo que conseguimos entonces».

    Está claro que eso no alivió la decepción de quedarse sin un solo título, como dejó claro Berbatov sin rodeos. Pero, aunque el Leverkusen de Toppmoller no cosechara éxitos, era innegablemente emocionante verlo jugar, y quizá eso también sea una victoria.