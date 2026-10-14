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Man City PSG state ownership derby GFX 1:1GOAL

«Basta ya»: El Manchester City y el PSG juegan un fútbol maravilloso, pero los clubes propiedad de Estados por fin están siendo sometidos al debido escrutinio

Dos clubes acusados desde hace tiempo de blanqueo deportivo se enfrentan el miércoles en el Etihad, pero sus respectivos proyectos se perciben ahora de forma muy distinta.

Mark Doyle
Traducido por

  • Cuando se supo que el Manchester City había sido declarado culpable de infringir sistemáticamente las normas financieras de la Premier League durante «casi una década», el presidente del Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi, se mostró reacio a comentar el resultado del caso.

    «No soy abogado, pero creo que tienen derecho a recurrir, así que no es una decisión definitiva», dijo a los periodistas en la Asamblea General de European Football Clubs (EFC), celebrada en Copenhague el 30 de septiembre. «El Manchester City también hizo muchas cosas positivas, pero no me corresponde juzgar. No nos corresponde juzgar».

    Al-Khelaifi quería decir que no le correspondía comentar un «asunto del fútbol inglés», pero también podría argumentarse que al PSG «no le corresponde juzgar» porque ha tenido sus propios problemas con las normas del juego limpio financiero (FFP) a lo largo de los años. De hecho, aunque el Fondo de Inversión Pública (PIF) de Arabia Saudí adquirió el Newcastle United en 2021, el City, respaldado por Abu Dabi, y el PSG, patrocinado por Catar, siguen siendo los máximos exponentes de la propiedad estatal en el fútbol, sencillamente porque han cosechado más éxitos sobre el terreno de juego y generado más polémica fuera de él.

    Sin embargo, pese a todo lo que tienen en común, los dos clubes llegan en situaciones muy diferentes al duelo de Champions League del miércoles en el Etihad: el City se enfrenta a una amenaza muy real para su existencia, mientras que el PSG se encuentra en una posición de fuerza como nunca antes...

  • «¡Lárgate!»

    Manchester City v Tottenham Hotspur - Premier League
    Getty Images Sport

    Se han multiplicado las peticiones para que Khaldoon Al Mubarak y el resto del grupo de Abu Dabi que está detrás del Manchester City sean obligados a abandonar el club.

    Mientras los actuales entrenadores de la Premier League han pasado la última semana intentando esquivar con diplomacia las preguntas sobre las trampas del City, el exentrenador del Blackpool Ian Holloway no se mordió la lengua.

    «Sois una vergüenza. Habéis manchado muchísimo [el fútbol inglés]», dijo Holloway, dirigiéndose directamente al Abu Dhabi United Group (ADUG) el pasado jueves. «Son las personas que están en lo más alto [del club] las que intentan hacer trampas en este deporte, y yo las echaría. ¿Por qué siguen teniendo la empresa? ¿Por qué sigue siendo suya? ¿Por qué siguen haciendo eso? ¡Que se larguen!»

    Sin duda, la gran mayoría de los aficionados al fútbol inglés comparte la opinión de Holloway. En su columna más reciente en The Daily Telegraph, el exdefensa del Liverpool Jamie Carragher sostuvo que «el club solo podrá sanar y recuperarse de la vergüenza de su culpabilidad cuando quienes lo tienen a su cargo reconozcan que han incumplido su deber y lo vendan».

    Hay pocas posibilidades de que eso ocurra, al menos por ahora. El ADUG, que posee una participación mayoritaria en el City Football Group (CFG), ya ha recurrido la resolución de la comisión disciplinaria independiente, que determinó que el City había inflado artificialmente sus ingresos en casi 900 millones de libras entre 2009 y 2018 mediante acuerdos de patrocinio «ficticios». La magnitud del engaño dejó atónitos a muchos aficionados al fútbol inglés, pero no a quienes conocen la forma de actuar de los propietarios del City desde que compraron el club en agosto de 2008.

    «Creo que lo único que me sorprendió, personalmente, fue lo contundente que resultó la resolución», explica a The New York TimesGOAL Tariq Panja, «dado que los propietarios del club están vinculados a los gobernantes de los Emiratos Árabes Unidos, un país que en principio es aliado del Reino Unido y tiene mucha influencia aquí. Por eso, hasta ahora había un escepticismo real sobre la posibilidad de sacar adelante un caso como este.

    »Pero, aunque algunas personas se han quedado sorprendidas por las cifras y por la naturaleza del caso, una resolución así era, en realidad, la conclusión inevitable. Una vez se publicaron las revelaciones de ‘Football Leaks’ [en 2018], era bastante evidente lo que había ocurrido.

    »Por supuesto, aún está por ver qué sanción se impondrá y qué efecto podría tener sobre el caso cualquier presión externa en los próximos meses».

    Sin duda, crece el temor de que el City evite sanciones lo bastante severas como para que el ADUG se plantee siquiera vender el club, especialmente después de que el primer ministro del Reino Unido, Andy Burnham, haya declarado públicamente que le «preocuparía perderlos» como propietarios.

    Desde entonces, Burnham y Downing Street han hecho varios intentos torpes de disipar las sospechas de que los anteriores tratos de Burnham con el ADUG, cuando era alcalde del Gran Mánchester, podrían influir en el proceso de apelación. Pero también han aparecido informaciones inquietantes según las cuales los Emiratos Árabes Unidos han amenazado con retirar la financiación de varios proyectos previstos en el Reino Unido. La mera posibilidad de una injerencia política ilustra perfectamente por qué tanta gente se ha opuesto siempre a que los estados sean, en la práctica, propietarios de clubes de fútbol.

    «Después de trabajar en asuntos relacionados con los Emiratos Árabes Unidos durante unos 20 años y ver cómo han eludido la rendición de cuentas ante la justicia y la opinión pública por todo tipo de comportamientos realmente horrendos, tanto en el ámbito político como en el deportivo, me sorprendió un poco que se hayan exigido responsabilidades al City», explica Nicholas McGeehan, de FairSquare, a GOAL. «Pero es una noticia muy positiva que llega con mucho retraso, porque creo que lo que se pierde de vista en todo este asunto es que la Premier League no se enfrenta al Manchester City; se enfrenta a un Estado, un Estado gobernado por una pequeña camarilla de personas increíblemente poderosas que actúan con enorme agresividad en la política y en los negocios.

    »Es un Estado al que no le importa violar los embargos de armas de la ONU. Se habla de reglas y normas internacionales, pero no tienen ningún respeto por ellas. Las vulneran constantemente. ¿Y cómo consiguen salir indemnes? Pues tienen un poder político enorme, así que pueden aprovechar hasta el último ápice de esa influencia para asegurarse de que nada se interponga en su camino. Hay quienes creen que su estrategia jurídica en el caso del City no tiene sentido, pero para ellos sí lo tiene, porque es la estrategia que han adoptado en todos los demás ámbitos de sus actividades y siempre les ha funcionado.

    »Pero lo que me parece realmente fascinante de este caso es que no estoy seguro de que puedan salirse con la suya. Porque, aunque consigan lo que quieren en el terreno político y encuentren alguna manera de que al Man City solo le den un tirón de orejas, algo que parece improbable, ya han perdido ante la opinión pública, algo que siempre se han cuidado mucho de tener en cuenta.

    »Creo que se les da muy bien cuidar su reputación y asegurarse de que nunca se les presente como los malos. Pero así es exactamente como los ve ahora el público en general. Por eso, tienen por delante una auténtica batalla para salvar su reputación».

    El PSG, en cambio, nunca había gozado de tanta popularidad.


  • «Juguete de un Estado»

    SPORTEL Monaco 2025 - Global Sports Media & Technology Convention - Day Two
    Getty Images Entertainment

    El presidente de La Liga, Javier Tebas, lleva tiempo criticando abiertamente al Manchester City y al Paris Saint-Germain.

    Durante la mayor parte de la era de Qatar Sports Investment (QSI) en el Parque de los Príncipes, el aficionado medio se regodeaba viendo cómo un equipo de estrellas confeccionado a golpe de talonario se venía abajo una y otra vez en la Champions League. Pero el PSG ha ganado ya dos Copas de Europa consecutivas con un equipo relativamente joven, ilusionante y trabajador, moldeado por Luis Enrique y elogiado en todo el mundo del fútbol.

    «Creo que la gente ha reconocido que ha habido un cambio radical en el proyecto», explica a GOAL el experto en fútbol francés Jonathan Johnson. «A estas alturas está más que documentado que Luis Enrique se alejó del estilo de juego tan individualista que se había convertido en una seña de identidad del PSG con el paso de los años, al prescindir de jugadores como Neymar y Kylian Mbappe.

    «Así que creo que ahora el proyecto es mucho más sensato y probablemente se parece más a lo que muchos esperaban desde el principio de la etapa de Qatar como propietario del club: dar más oportunidades a los jugadores de la cantera, fichar a más futbolistas de la propia Ligue 1 y apostar por el talento francés siempre que sea posible.

    «Han invertido mucho en renovar y construir unas instalaciones de entrenamiento completamente nuevas, lo que significa que ahora el desarrollo de los jóvenes es una prioridad absoluta, para asegurarse de que los talentos más prometedores de la región parisina, posiblemente la zona con mayor concentración de talento del fútbol mundial.

    «En conjunto, el proyecto de QSI es ahora menos ostentoso que antes y, por eso, creo que hay menos resentimiento hacia el PSG y sus propietarios. Sin embargo, creo que hay otro factor importante que explica que se hayan suavizado los sentimientos hacia el PSG en Francia: algunos de sus mayores rivales históricos tienen preocupaciones más importantes que saber si podrán disputarle el título. El Marseille y el Lyon, por ejemplo, afrontan problemas que amenazan su propia existencia debido a sus respectivas dificultades económicas.

    «Creo que eso también ha llevado a las aficiones de esos equipos a dar más importancia a los partidos en los que sienten que pueden ganar y competir, mientras que los encuentros contra el PSG se convierten en partidos en los que no tienen nada que perder: cualquier cosa que saquen de ellos es un premio añadido. Es, por tanto, un momento extraño para que el PSG prospere mientras el fútbol francés vive más al día que nunca».

    El riesgo de alterar el equilibrio competitivo lleva mucho tiempo utilizándose como argumento contra la propiedad estatal de los clubes de fútbol. El hecho de que el PSG haya ganado 12 títulos de liga franceses desde que QSI adquirió el club en 2011 ha dado pie, inevitablemente, a acusaciones de que el equipo de la capital había convertido la Ligue 1 en una competición sin rival.

    Por supuesto, el dominio del City en Inglaterra (seis títulos en siete temporadas entre 2017 y 2024) también dejó en muy mal lugar a la Premier League. La única diferencia real fue que se presentó como una prueba del genio táctico de su entrenador, Pep Guardiola. La labor del técnico catalán también ayudó a desviar la atención del hecho de que el City gastó sumas colosales en reforzar su plantilla hasta el punto de contar casi siempre con dos jugadores de talla mundial por puesto, lo que hacía prácticamente imposible competir con él, tanto sobre el terreno de juego como en el mercado de fichajes.

    Como señaló repetidamente el exentrenador del Liverpool Jurgen Klopp, pese a todo su prestigio y sus propios recursos económicos, el club no podía fichar con tan poco riesgo como el City o el PSG. «Cueste lo que cueste, simplemente lo hacen», dijo el alemán a los periodistas en 2022. «Siempre me hacéis la pregunta [sobre cómo competir con el City], pero ya sabéis la respuesta. Nosotros no podemos actuar como ellos. No es posible. No es posible. Está claro: hay clubes en el fútbol mundial que pueden hacer lo que quieran económicamente. Pueden decir lo que quieran, pero es un hecho».

    El presidente de LaLiga, Javier Tebas, lleva años defendiendo el mismo argumento. Ya en 2019 afirmó que el PSG y el City estaban «inflando el mercado» en lo relativo a los traspasos y los salarios porque «los clubes tienen que pagar cantidades disparatadas para retener a sus jugadores», mientras que «al [PSG y al City] les da igual cuáles sean sus ingresos reales cuando quieren fichar a un jugador, porque reciben dinero de un Estado».

    «Eso obliga a otros clubes a vivir en una situación económica realmente al límite», afirmó Tebas en la cumbre Business of Football de The Financial Times. «Distorsiona el equilibrio de toda la estructura del fútbol europeo. Esto ya no es un deporte. Ya no es una industria. Se convierte más bien en un juguete, en el juguete de un Estado. Y cuando es un juguete, los niños empiezan a jugar con otros niños. Acabas arruinando todo el sistema».

  • ¿Una comparación injusta?

    Paris Saint-Germain v Manchester City - UEFA Champions League 2024/25 League Phase MD7
    Getty Images Sport

    Hay paralelismos evidentes entre el Manchester City y el PSG, y sus respectivos ascensos a la élite del fútbol europeo.

    La normativa de juego limpio financiero (FFP) de la UEFA se introdujo, obviamente, para tratar de controlar el gasto en el fútbol, pero hasta ahora tanto el City como el PSG han evitado sanciones severas.

    «Ambos llegaron a acuerdos con la UEFA en 2014 que se tradujeron en multas y limitaciones en sus plantillas para la Champions League», explica Panja. «Pero, cuando la UEFA sancionó al City con dos años sin disputar la Champions League en 2020, el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) anuló la sanción porque muchas de las infracciones habían prescrito.

    »El PSG también volvió a ser investigado tras el terremoto que provocó en el fútbol en 2017 al pulverizar el récord de un traspaso con el pago de los 222 millones de euros de la cláusula de rescisión de Neymar, más del doble de la anterior cifra récord mundial, mientras acordaba también una operación de enorme envergadura con el Mónaco por Kylian Mbappe.

    »Se creó una comisión de investigación que examinó minuciosamente todas las cuentas del PSG durante un largo periodo, pero sus integrantes estaban divididos sobre qué hacer. Quienes querían hacer bien su trabajo decían: “Hay que remitir esto a la cámara de adjudicación, porque creemos que se ha producido una infracción”.

    »Pero el presidente, en este caso el ex primer ministro belga Yves Leterme, pensaba de otra manera. Consideraba que no había ocurrido nada irregular. De hecho, cuando el caso llegó a la cámara de adjudicación, dirigida entonces por un juez de alto rango portugués llamado Jose Narciso da Cunha Rodrigues, este lo examinó y dijo, en términos bastante duros: “A la vista de vuestro informe y de las conclusiones que habéis extraído de las pruebas, tenéis que volver a examinarlo. Esto no está a la altura. Habéis cometido un error manifiesto con respecto a la valoración de más de 100 millones de un acuerdo de patrocinio que los investigadores dieron por buena sin cuestionarla”.

    »Al mismo tiempo, sin embargo, el PSG lleva el procedimiento ante el TAS, y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, porque cuando se lleva un caso de FFP al TAS, el juez y la cámara de adjudicación quedan al margen. La administración de la UEFA se encarga de todo el caso. Así que corresponde a la UEFA decidir con qué firmeza quiere defender a sus investigadores y a su juez. Y, en esta ocasión, la UEFA respaldó el argumento del PSG.

    »El PSG afirmó que el juez había tardado demasiado en devolver el caso a los investigadores. Sostuvo que debía hacerlo en un plazo de 10 días. El juez respondió: “Estáis interpretando mal las normas, y es imposible que nadie pueda analizar un caso entero en 10 días. Eso no va a ocurrir. Lo que exige la norma es iniciar el proceso de revisión en un plazo de 10 días”.

    »Sin embargo, para sorpresa de todos, la administración de la UEFA, dirigida por Aleksander Ceferin, el hombre que al parecer es el gran defensor de la buena gobernanza frente al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, acabó aceptando el argumento de que el juez había tardado demasiado en devolver el caso a los investigadores de la UEFA y, básicamente, dijo: “Sí, vale, tenéis razón, pasemos página”.

    »Así que, aunque el PSG ha construido en los últimos años un equipo que ahora despierta una enorme admiración, mucha gente te diría que la única diferencia entre el PSG y el City a día de hoy es que el PSG ha conseguido, en la práctica, eludir las consecuencias de infringir las normas financieras, mientras que el City, al final, no».

    El City sigue sosteniendo que posee «pruebas irrefutables» de su inocencia, pero Panja cree que, pese a todo el poder político de los Emiratos Árabes Unidos, los propietarios del club podrían acabar viéndose obligados a admitir la derrota en su intento de conservar el control: «Sinceramente, el daño ya está hecho. El fallo quedará como testimonio de las trampas. Los documentos jurídicos suelen ser bastante áridos, pero el lenguaje empleado es tan contundente que será difícil olvidar algo tan categórico.

    »Han mantenido una actitud muy beligerante durante todos estos años, así que cuesta imaginar que ahora digan: “Vale, sí, nos habéis pillado, nos retiramos”. Dicho esto, su posición se volvería insostenible si persisten estos titulares negativos, y marcharse sería lo más sensato porque, pese al hermoso fútbol desplegado por uno de los mejores equipos que se han visto en Inglaterra y pese a todos los títulos ganados, todos los logros del City están ahora empañados por el mayor escándalo de trampas de la historia del fútbol inglés. Y es muy difícil separar el escándalo del fútbol, por mucho que intenten hacerlo las personas vinculadas al club.

    »Por tanto, cuesta mucho imaginar que puedan seguir siendo los propietarios de un club de la Premier League. Algo tendrá que cambiar, y parece una cuestión de cuándo se marcharán, no de si lo harán, porque cada día que este equipo siga en manos de sus actuales propietarios permanecerá la mancha en la reputación del club».

    En comparación, el PSG tampoco tiene precisamente un historial intachable, pero da la impresión de que ha conseguido que la gente olvide que volvió a ser multado por infringir la normativa de FFP hace tan solo cuatro años, con la mayoría de los aficionados al fútbol deslumbrados por el talento de Khvicha Kvaratskhelia y compañía.

    «Así es exactamente como funciona el lavado de imagen a través del deporte», afirma McGeehan. «Todos recordamos cuando el PSG era un poco el hazmerreír, porque no hace tanto de aquello. Era un club que gastaba a manos llenas, visto como el producto de un proyecto ostentoso y vulgar. Y el país era percibido en términos igualmente negativos. Así que, como proyecto de lavado de imagen a través del deporte, no estaba funcionando demasiado bien.

    »Compáralo con la situación del City por entonces. Tenía fama de ser un club extremadamente profesional, Khaldoon Al Mubarak era presentado como un gestor extraordinario y Pep Guardiola no hacía sino mejorar aún más su imagen dentro y fuera del campo. Pero creo que los cataríes, en cierto sentido, simplemente tuvieron suerte con Luis Enrique, que de alguna manera dejó atrás el antiguo sistema y consiguió que jugaran un fútbol maravilloso. Eso ha hecho que la conversación sobre el club se centre casi exclusivamente en lo que ocurre en el campo».

    En ese sentido, el partido del miércoles no llega en el mejor momento para el PSG, ya que el debate previo se ha centrado casi exclusivamente en el fraude financiero del City y, como señala Johnson, a los visitantes no les agradarán las comparaciones entre los dos clubes propiedad de Estados.

    «Imagino que la naturaleza del debate les irritaría mucho porque, si somos totalmente sinceros y pragmáticos, después de aquellos problemas con el FFP, un club tomó un camino y el otro tomó otro», afirma. «Y creo que, ahora mismo, mucha gente diría que probablemente el PSG afrontó sus dificultades de la manera correcta.

    »Obviamente, es una situación muy polémica. Hay muchos asuntos turbios cuando se habla de ello. Para determinar qué hizo exactamente el PSG de forma distinta al Manchester City hay que examinarlo todo al detalle, pero, en última instancia, dependiendo de lo que ocurra con el caso del City ante la Premier League, probablemente se volverá a poner el foco en lo sucedido durante los últimos dos años con los clubes que han llegado a acuerdos con la UEFA. Porque no hablamos solo del PSG y el City. Otros clubes han tenido problemas, pero estos son los dos nombres más destacados.

    »Pero sí creo que al PSG le molestaría que lo metieran en el mismo saco que al City. Porque, al fin y al cabo, ha construido su modelo de negocio de una manera completamente distinta. En cuanto a algunas de las cosas que ha hecho el PSG, especialmente la forma en que se ha convertido en una marca de estilo de vida más allá del campo, nadie puede negar que han sido un éxito rotundo durante la mayor parte de los últimos 10 años. Es algo que, aparentemente, el City no ha logrado hacer tan bien como el PSG. Así que creo, sin duda, que al PSG le molestaría mucho que, al comparar a ambos clubes, alguien sugiriera que es básicamente igual que el City».

  • Ascenso notable

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    AFP

    Al-Khelaifi ya está considerado en todo el mundo una de las figuras más influyentes del fútbol y pronto podría tener aún más poder.

    Sin duda, hay un marcado contraste entre la percepción que se tiene ahora de los dos grupos de propietarios. Mientras que Khaldoon podría verse obligado a abandonar el fútbol inglés, Al-Khelaifi es hoy una de las figuras más importantes del fútbol, y Johnson cree que su influencia no hará sino crecer.

    «Creo que Al-Khelaifi se benefició enormemente del fracaso de la Superliga Europea por la forma en que alineó al PSG con clubes que tienen valores deportivos muy sólidos. Creo que eso, sumado a lo que ha sucedido sobre el terreno de juego en los dos últimos años, le ha granjeado mucho respeto y mucha influencia en el fútbol europeo», afirma Johnson. «Así que, pese a haber descartado la posibilidad de aspirar a un cargo de mayor rango, creo que llegará un momento en el que veremos a Nasser Al-Khelaifi asumir un papel aún más importante, ya sea en la UEFA más adelante o, quizá, en la FIFA».

    Por ahora, sin embargo, Panja cree que la mera presencia de Al-Khelaifi en el Parque de los Príncipes hace que el PSG sea prácticamente intocable.

    «A estas alturas es casi omnipotente en el mundo del fútbol y da la impresión de que se hace lo que él dice. Por eso, cuesta imaginar que él, cualquier club que dirija o cualquier grupo que presida lleguen a afrontar sanciones graves», afirma Panja. «Forma parte de la junta directiva de la UEFA, sigue siendo presidente de beIN Media Group, uno de los mayores compradores de derechos de fútbol del mundo, y preside European Football Clubs (EFC). La lista sigue, y todo ello plantea evidentes conflictos de intereses.

    «Sin embargo, mantiene una relación muy estrecha con Ceferin, el mismo Ceferin que la semana pasada dio marcha atrás en su anterior declaración de que no quería optar a un cuarto mandato como presidente de la UEFA. Eso habría contravenido el límite de 12 años que él mismo había defendido e impuesto cuando llegó a la UEFA como figura reformista. Creo que esto demuestra que el fútbol sigue pareciendo inmune al buen gobierno y a las reformas».

    Con todo, hay algunos motivos para el optimismo. Esta misma semana, David Kogan, presidente del Independent Football Regulator (IFR), dijo que dimitiría si recibiera presiones políticas en relación con el caso del City. Tampoco descartó que en el futuro se impida a los Estados comprar clubes de fútbol ingleses. Por ello, McGeehan cree que aún podríamos ver cambios importantes en la forma de gobernar este deporte.

    «En el Reino Unido lleva mucho tiempo habiendo un fracaso político colosal a la hora de abordar los problemas asociados a la propiedad de clubes de fútbol por parte de Estados», afirma. «No creo que nadie haya afrontado de verdad la cuestión, pero este parece el momento ideal para hacerlo. Los políticos actuarán cuando vean la posibilidad de obtener rédito político, y está claro que la ciudadanía cree que deberíamos tener mucho más cuidado con quién invierte en nuestras instituciones culturales y sociales, que son increíblemente importantes para los habitantes y las comunidades a las que sirven.

    «Así que bien podríamos ver a algunos políticos avispados darse cuenta de que oponerse a la propiedad estatal puede reportarles mucho apoyo entre la ciudadanía. Se parece un poco a la forma en que los políticos evitaron durante tanto tiempo pronunciarse contra la FIFA de Gianni Infantino. Más o menos decían: “Bueno, vosotros dirigid el deporte como queráis, porque no queremos involucrarnos, porque no es asunto nuestro y a la gente no le gusta que nos metamos en estas cuestiones”.

    «Pero creo que la polémica del Mundial de la FIFA y el fallo sobre el City podrían hacer que los políticos, al menos en este país, por fin se den cuenta y digan: “¿Sabéis qué? Quizá deberíamos examinar esto, quizá deberíamos empezar a hablar de regularlo y de cambiar ciertas cosas”. Porque la propiedad de clubes por parte de Estados siempre ha tenido el potencial de distorsionar y corromper el fútbol. Tienen recursos de los que carecen los propietarios de clubes corrientes. Pueden mover dinero, ocultar las fuentes de financiación, recurrir a su influencia política y montar grandes escándalos si no se salen con la suya.

    «Así que siempre han tenido demasiado poder como para permitirles participar en competiciones de fútbol, porque alteran el equilibrio de esas competiciones. Y creo que eso es lo que ha ocurrido en la Premier League durante la última década, aproximadamente. Pero, precisamente por eso, este podría ser el punto de inflexión, el momento en que tanto la ciudadanía como los políticos digan que ya basta».