La normativa de juego limpio financiero (FFP) de la UEFA se introdujo, obviamente, para tratar de controlar el gasto en el fútbol, pero hasta ahora tanto el City como el PSG han evitado sanciones severas.

«Ambos llegaron a acuerdos con la UEFA en 2014 que se tradujeron en multas y limitaciones en sus plantillas para la Champions League», explica Panja. «Pero, cuando la UEFA sancionó al City con dos años sin disputar la Champions League en 2020, el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) anuló la sanción porque muchas de las infracciones habían prescrito.

»El PSG también volvió a ser investigado tras el terremoto que provocó en el fútbol en 2017 al pulverizar el récord de un traspaso con el pago de los 222 millones de euros de la cláusula de rescisión de Neymar, más del doble de la anterior cifra récord mundial, mientras acordaba también una operación de enorme envergadura con el Mónaco por Kylian Mbappe.

»Se creó una comisión de investigación que examinó minuciosamente todas las cuentas del PSG durante un largo periodo, pero sus integrantes estaban divididos sobre qué hacer. Quienes querían hacer bien su trabajo decían: “Hay que remitir esto a la cámara de adjudicación, porque creemos que se ha producido una infracción”.

»Pero el presidente, en este caso el ex primer ministro belga Yves Leterme, pensaba de otra manera. Consideraba que no había ocurrido nada irregular. De hecho, cuando el caso llegó a la cámara de adjudicación, dirigida entonces por un juez de alto rango portugués llamado Jose Narciso da Cunha Rodrigues, este lo examinó y dijo, en términos bastante duros: “A la vista de vuestro informe y de las conclusiones que habéis extraído de las pruebas, tenéis que volver a examinarlo. Esto no está a la altura. Habéis cometido un error manifiesto con respecto a la valoración de más de 100 millones de un acuerdo de patrocinio que los investigadores dieron por buena sin cuestionarla”.

»Al mismo tiempo, sin embargo, el PSG lleva el procedimiento ante el TAS, y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, porque cuando se lleva un caso de FFP al TAS, el juez y la cámara de adjudicación quedan al margen. La administración de la UEFA se encarga de todo el caso. Así que corresponde a la UEFA decidir con qué firmeza quiere defender a sus investigadores y a su juez. Y, en esta ocasión, la UEFA respaldó el argumento del PSG.

»El PSG afirmó que el juez había tardado demasiado en devolver el caso a los investigadores. Sostuvo que debía hacerlo en un plazo de 10 días. El juez respondió: “Estáis interpretando mal las normas, y es imposible que nadie pueda analizar un caso entero en 10 días. Eso no va a ocurrir. Lo que exige la norma es iniciar el proceso de revisión en un plazo de 10 días”.

»Sin embargo, para sorpresa de todos, la administración de la UEFA, dirigida por Aleksander Ceferin, el hombre que al parecer es el gran defensor de la buena gobernanza frente al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, acabó aceptando el argumento de que el juez había tardado demasiado en devolver el caso a los investigadores de la UEFA y, básicamente, dijo: “Sí, vale, tenéis razón, pasemos página”.

»Así que, aunque el PSG ha construido en los últimos años un equipo que ahora despierta una enorme admiración, mucha gente te diría que la única diferencia entre el PSG y el City a día de hoy es que el PSG ha conseguido, en la práctica, eludir las consecuencias de infringir las normas financieras, mientras que el City, al final, no».

El City sigue sosteniendo que posee «pruebas irrefutables» de su inocencia, pero Panja cree que, pese a todo el poder político de los Emiratos Árabes Unidos, los propietarios del club podrían acabar viéndose obligados a admitir la derrota en su intento de conservar el control: «Sinceramente, el daño ya está hecho. El fallo quedará como testimonio de las trampas. Los documentos jurídicos suelen ser bastante áridos, pero el lenguaje empleado es tan contundente que será difícil olvidar algo tan categórico.

»Han mantenido una actitud muy beligerante durante todos estos años, así que cuesta imaginar que ahora digan: “Vale, sí, nos habéis pillado, nos retiramos”. Dicho esto, su posición se volvería insostenible si persisten estos titulares negativos, y marcharse sería lo más sensato porque, pese al hermoso fútbol desplegado por uno de los mejores equipos que se han visto en Inglaterra y pese a todos los títulos ganados, todos los logros del City están ahora empañados por el mayor escándalo de trampas de la historia del fútbol inglés. Y es muy difícil separar el escándalo del fútbol, por mucho que intenten hacerlo las personas vinculadas al club.

»Por tanto, cuesta mucho imaginar que puedan seguir siendo los propietarios de un club de la Premier League. Algo tendrá que cambiar, y parece una cuestión de cuándo se marcharán, no de si lo harán, porque cada día que este equipo siga en manos de sus actuales propietarios permanecerá la mancha en la reputación del club».

En comparación, el PSG tampoco tiene precisamente un historial intachable, pero da la impresión de que ha conseguido que la gente olvide que volvió a ser multado por infringir la normativa de FFP hace tan solo cuatro años, con la mayoría de los aficionados al fútbol deslumbrados por el talento de Khvicha Kvaratskhelia y compañía.

«Así es exactamente como funciona el lavado de imagen a través del deporte», afirma McGeehan. «Todos recordamos cuando el PSG era un poco el hazmerreír, porque no hace tanto de aquello. Era un club que gastaba a manos llenas, visto como el producto de un proyecto ostentoso y vulgar. Y el país era percibido en términos igualmente negativos. Así que, como proyecto de lavado de imagen a través del deporte, no estaba funcionando demasiado bien.

»Compáralo con la situación del City por entonces. Tenía fama de ser un club extremadamente profesional, Khaldoon Al Mubarak era presentado como un gestor extraordinario y Pep Guardiola no hacía sino mejorar aún más su imagen dentro y fuera del campo. Pero creo que los cataríes, en cierto sentido, simplemente tuvieron suerte con Luis Enrique, que de alguna manera dejó atrás el antiguo sistema y consiguió que jugaran un fútbol maravilloso. Eso ha hecho que la conversación sobre el club se centre casi exclusivamente en lo que ocurre en el campo».

En ese sentido, el partido del miércoles no llega en el mejor momento para el PSG, ya que el debate previo se ha centrado casi exclusivamente en el fraude financiero del City y, como señala Johnson, a los visitantes no les agradarán las comparaciones entre los dos clubes propiedad de Estados.

«Imagino que la naturaleza del debate les irritaría mucho porque, si somos totalmente sinceros y pragmáticos, después de aquellos problemas con el FFP, un club tomó un camino y el otro tomó otro», afirma. «Y creo que, ahora mismo, mucha gente diría que probablemente el PSG afrontó sus dificultades de la manera correcta.

»Obviamente, es una situación muy polémica. Hay muchos asuntos turbios cuando se habla de ello. Para determinar qué hizo exactamente el PSG de forma distinta al Manchester City hay que examinarlo todo al detalle, pero, en última instancia, dependiendo de lo que ocurra con el caso del City ante la Premier League, probablemente se volverá a poner el foco en lo sucedido durante los últimos dos años con los clubes que han llegado a acuerdos con la UEFA. Porque no hablamos solo del PSG y el City. Otros clubes han tenido problemas, pero estos son los dos nombres más destacados.

»Pero sí creo que al PSG le molestaría que lo metieran en el mismo saco que al City. Porque, al fin y al cabo, ha construido su modelo de negocio de una manera completamente distinta. En cuanto a algunas de las cosas que ha hecho el PSG, especialmente la forma en que se ha convertido en una marca de estilo de vida más allá del campo, nadie puede negar que han sido un éxito rotundo durante la mayor parte de los últimos 10 años. Es algo que, aparentemente, el City no ha logrado hacer tan bien como el PSG. Así que creo, sin duda, que al PSG le molestaría mucho que, al comparar a ambos clubes, alguien sugiriera que es básicamente igual que el City».