Hace poco más de un año, antes de la visita del Paris Saint-Germain, Pedri afirmó que el Barcelona era el mejor equipo del mundo y Lamine Yamal, que regresaba al equipo, dijo que tenían la «misión» de demostrarlo ganando la Champions League. Sin embargo, a la noche siguiente, en Montjuïc, el PSG puso a los azulgranas en su sitio: los hombres de Luis Enrique remontaron para imponerse por 2-1 a un rival que hasta entonces estaba invicto gracias a un gol tardío de Goncalo Ramos.

Puede que solo fuera un partido de la fase de liga, pero supuso una seria demostración de fuerza por parte del vigente campeón de Europa, que había llegado a Cataluña sin cinco jugadores clave, entre ellos toda su delantera titular. Es comprensible que los jugadores del PSG disfrutaran también de dejar tan clara su ambición tras todas las declaraciones del Barça antes del partido.

«Si eres el mejor, tienes que demostrarlo en el campo, no hablar», dijo Ramos. «Somos los campeones de Europa; no puedo decir nada más». Y no le hizo falta.

A diferencia del Barça, el PSG había hablado sobre el terreno de juego, y Hansi Flick, entrenador azulgrana, reconoció tras la dura derrota de su equipo: «Hoy no tiene sentido decir que estamos al mismo nivel que el PSG». Pero ¿lo está ahora? El Barça difícilmente podría llegar en mejor forma a la revancha del martes en el Parque de los Príncipes.