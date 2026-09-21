Ayo Obileye: de Londres a Helsinki y la vida como futbolista profesional en Finlandia

«Volver a Europa fue duro. En ese momento firmé en China un contrato de 18 meses, o sea, un contrato de año y medio. Fui allí en junio de 2024. Así que llevaba allí seis meses. Y en China hay complicaciones con los pagos, etcétera, etcétera. A mí me pagaron en ese momento. Hubo algunos pagos retrasados para los jugadores locales. Creo que en ese momento los jugadores locales simplemente ya no podían más, literalmente ya no podían más. Básicamente, estábamos en la lista. Y en China hay un sistema por el que, al final de cada temporada, cuando llega noviembre, el equipo tiene que firmar un documento diciendo que le han pagado, enviarlo a la CFA, y luego la CFA lo aprueba y dice: “OK, perfecto, habéis pagado a vuestros jugadores, estáis en la lista para la próxima temporada para estar en la CSL”. Así que hicimos eso.

«Y entonces un par de jugadores locales salieron, tienen sus propias redes sociales, no tienen Instagram, tienen su propio Twitter, en sus redes sociales y dijeron algunas cosas que la CFA vio y pensó: “OK, ahora vamos a sacaros de la lista, y tenéis que mostrar pruebas, como extractos, básicamente, de que esto es lo que dijisteis que habíais hecho”. Así que todos volvimos. A todos nos metieron en el chat grupal de la temporada siguiente. Los abogados entran en el chat grupal y vamos viendo qué está pasando.

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«Y entonces se suponía que el dinero iba a llegar financiado por el gobierno, porque en los clubes mucho del dinero está financiado por el gobierno de esa provincia. El gobierno da el dinero. La fecha límite era el Boxing Day, y el gobierno dio el dinero el día 27. Así que fue un día tarde. Entonces ahora han dicho: “OK, llegáis con un día de retraso”. Básicamente, tenéis que disolveros, dicen. Intentaron protestarlo, pero creo que la CSL está empezando a ponerse firme con esto en la liga, porque se estaba volviendo un poco ridículo. Le dijeron a nuestro equipo que no puede jugar en la CSL ni volver a jugar nunca más en la Chinese Football League: tienen que disolverse o declararse en quiebra.

«Y a uno de los equipos más grandes de China, uno de los que más trofeos tiene, creo que Paulinho jugaba allí, se llama Guangzhou. Tiene más campeonatos y más títulos que nadie. También lo disolvieron. Creo que estaban lanzando un mensaje a los equipos de que, “mirad, si no seguís las reglas, no vais a volver a jugar al fútbol nunca más, vuestro equipo está acabado”. Y ahora se puede ver que este año a muchos equipos les han deducido puntos solo para poder hacer cumplir las reglas. Eso arruinó un poco mi posibilidad o mi oportunidad cuando estaba en la CSL.

«Eso fue a principios de enero y para entonces, para mí, llegar a otro equipo de la CSL, con sus jugadores extranjeros, es que solo hay cinco plazas de extranjeros. Así que los jugadores extranjeros se fichan entre noviembre y diciembre. Así que para entonces era difícil traspasarse a otro equipo. Tuve otras oportunidades, jugar en otros países y algunas para seguir jugando en China, pero era en la categoría inferior. Realmente no quería bajar un nivel, porque bajar un nivel en esas zonas, si bajaba, es muy difícil volver a subir. Pero tuve otra oportunidad de ir a otro país. Estaba un poco confiando en eso mientras tenía este contrato. Y luego ambas se cayeron. Así que el momento fue bastante duro para mí. Se me pasó la ventana y todos los equipos habían fichado a los jugadores que de verdad querían. Tuve que estar parado cuatro o cinco meses. Y luego, en mayo, ahí fue cuando apareció Finlandia y me fui allí».