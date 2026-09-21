Ayo Obileye: de Londres a Helsinki y la vida como futbolista profesional en Finlandia
Hubo un tiempo, no hace tanto, en el que los futbolistas británicos que desarrollaban su carrera en el extranjero eran más raros que un trébol de cuatro hojas. La reticencia individual a salir de las zonas de confort geográficas hizo que, como colectivo, vieran recortadas sus alas.
Sin embargo, este es un mundo nuevo y valiente, en el que el avance cultural hace que ningún rincón del planeta deba considerarse demasiado remoto. Dejar el nido y disfrutar de una forma de vida diferente es ahora una experiencia que hay que abrazar, en lugar de temer.
Por supuesto, hay desafíos, obstáculos profesionales y personales que deben superarse por el camino, pero ¿por qué no afrontarlos en lugar de rehuirlos? Cada vez más jugadores están adoptando esa mentalidad.
Teniendo eso en cuenta, y dado que siempre nos dicen que viajar abre la mente, GOAL ayudará a contar la historia de algunos de los intrépidos exploradores que han derribado barreras y se han encontrado en una posición desde la que pueden transmitir tanto sabiduría deportiva como viajera.
El primero es Ayo Obileye, un hombre que ha tomado la ruta panorámica desde Homerton, en el este de Londres, hasta la capital finlandesa, Helsinki…
Siguiendo los pasos de Beckham
«Cuando era más joven, cuando era un niño, jugaba al fútbol detrás de mi casa. Empecé a jugar con unos ocho o nueve años. Mi primer equipo fue el Senrab. Jugué allí con ocho años y luego me fui al Buckhurst Hill, el primer equipo en el que jugó David Beckham. Me fui al Buckhurst Hill con nueve años y, a partir de ahí, entré en la cantera del Leyton Orient desde los 11 hasta los 13 o 14. A los 14, simplemente entrenaba con un hombre llamado Lester Thomas, de mi zona, pero que era ojeador del Chelsea.
«Hizo un trabajo fantástico en el fútbol base y tiene a muchos jugadores que han llegado al fútbol profesional, algunos de ellos están en la Premier League y siguen jugando ahora. Así que organizaba entrenamientos en West Ham, al lado de la estación de tren de West Ham. Entrenaba a un grupo de chicos jóvenes que querían ser futbolistas, de la misma manera que entrenaban en las academias. Y además tenía contactos, llevaba a algunos jugadores al Chelsea, y algunos ojeadores iban a verlos y llevaban a gente a hacer pruebas a ciertos sitios. Entrené con él desde los 14 hasta más o menos los 16, hice pruebas en el Manchester United, Backburn y West Brom, y al final acabé fichando por el Chelsea con 16 años.»
Futuros internacionales en la cantera del Chelsea
«En el Chelsea, Nathaniel Chalobah estaba allí por entonces. La mayor parte del tiempo estaba con el filial y el primer equipo, porque a esa edad estaba en otro nivel. Así que le conocí allí cuando jugaba con él. Estaba en el mismo equipo que John Swift, Lewis Baker, Adam Nditi, Charlie Colkett estaba allí, Ola Aina estaba dos años por debajo, pero entrenaba con nosotros. Jeremie Boga estaba dos años por debajo, tres años por debajo, pero también entrenaba con nosotros. Ruben Loftus-Cheek.
«Fue realmente bueno. En aquel momento, en el Chelsea, por el calibre de jugador, muchos de los futbolistas ya habían firmado becas desde los 15 años. Pero no creo que reconocieran o pensaran que yo pudiera llegar a ser tan bueno como los jugadores que ya estaban allí, o incluso mejor. Fue una pena que, en el momento en que firmé, un mes o dos meses después, ficharan a Nathan Ake y el sitio para que yo consiguiera una beca desapareciera.
«No tenía sentido que yo consiguiera una beca con los jugadores que tenían allí, los centrales que tenían allí, Alex Davey, Dion Conroy, Jordan Houghton. Ya habían firmado a dos de esos jugadores, un año por debajo, y les habían dado becas de dos años y contratos profesionales de dos años. Yo llegué tarde, con 16 años, y estaban bastante sorprendidos por la capacidad que tenía. Obviamente, esos chicos llevaban allí desde los ocho años, así que les tenían lealtad a ellos y a sus familias y cosas así. Y fichar a Nathan Ake simplemente arruinó mis opciones allí. Así que tuve que seguir adelante y me fui al Sheffield Wednesday».
Deja su casa y se dirige al norte
«Me ayudó irme cuando tenía 14 años, intentando entrar en el Blackburn, el Manchester United. Cuando fui al Blackburn, fui con 14 o 15 años. Entré directamente en el equipo juvenil, entrenando con el equipo juvenil. Así que ellos entrenaban todos los días. Eso fue bastante duro. Pero haber tenido ese pequeño periodo y esa pequeña experiencia me ayudó de alguna manera cuando me fui a Sheffield.
«Obviamente, seguía siendo duro. Yo seguía siendo joven, tenía 16 años, dejaba Londres, me iba y no veía a mi familia durante muchísimos meses para ir a jugar al fútbol. Pero era el sueño que siempre había querido cumplir. Así que pensé: estas son el tipo de cosas, los sacrificios que tengo que hacer».
Cómo se produjo el traslado a China
«La decisión de irme al extranjero llegó bastante rápido. Estaba de vacaciones con uno de mis mejores amigos, que se iba a casar. Y entonces recibí un mensaje del agente en el club, hablando de mí y diciendo que querían que fuera a China. Así que pensé: “¿Sabes qué? Es algo que siempre he querido hacer en mi carrera, jugar en el extranjero”.
«Había jugado en Escocia durante tres o cuatro años por entonces. Quería intentar volver al fútbol inglés para jugar en el Championship o algo así. No tuve la oportunidad, había distintos intereses, mi precio era demasiado alto y todo eso. Pero ir a China era simplemente algo diferente y una experiencia que quería probar.
«Pensé: “He estado jugando lejos de casa, me he adaptado rápido y soy ese tipo de persona, puedo adaptarme rápido y me gusta conocer otras culturas”. Pensé que ir a China estaría bien. Siempre me ha gustado la gente china, me gusta la comida china, así que pensé: “Voy a intentarlo y ojalá salga bien, y entonces podré seguir con mi carrera allí”».
Temperaturas abrasadoras y choque cultural
«Sin duda es un choque cultural. Para mucha gente, sería como darse de bruces con ello. En mi caso, en cuanto salí del aeropuerto, todo el mundo se me quedaba mirando. Obviamente, había oído historias sobre estas cosas, ¡y hacía muchísimo calor! Estábamos a 38 grados o algo así y era un calor abrasador. Sin duda fue un choque cultural. Pero lo disfruté mucho.
«Me encanta China. Quiero volver. Creo que es un país maravilloso. La gente allí, si empiezas a conocer su cultura, realmente empieza a cogerte cariño. Disfruté mucho del fútbol allí. Estuvo bien. Había muchos jugadores de primer nivel. El nivel era bueno, lo cual me sorprendió mucho. La gente siempre me pregunta qué nivel hay allí. Porque cuando piensas en China, la gente piensa en dinero. Y el nivel allí era realmente bueno. Oscar estaba allí, estaba en el Chelsea. Fue una buena experiencia y te tratan como es debido. Sentí como si estuviera en la Premier League, por la forma en que te tratan allí en términos futbolísticos. Fue realmente bueno».
Por qué terminó la aventura en Extremo Oriente
«Volver a Europa fue duro. En ese momento firmé en China un contrato de 18 meses, o sea, un contrato de año y medio. Fui allí en junio de 2024. Así que llevaba allí seis meses. Y en China hay complicaciones con los pagos, etcétera, etcétera. A mí me pagaron en ese momento. Hubo algunos pagos retrasados para los jugadores locales. Creo que en ese momento los jugadores locales simplemente ya no podían más, literalmente ya no podían más. Básicamente, estábamos en la lista. Y en China hay un sistema por el que, al final de cada temporada, cuando llega noviembre, el equipo tiene que firmar un documento diciendo que le han pagado, enviarlo a la CFA, y luego la CFA lo aprueba y dice: “OK, perfecto, habéis pagado a vuestros jugadores, estáis en la lista para la próxima temporada para estar en la CSL”. Así que hicimos eso.
«Y entonces un par de jugadores locales salieron, tienen sus propias redes sociales, no tienen Instagram, tienen su propio Twitter, en sus redes sociales y dijeron algunas cosas que la CFA vio y pensó: “OK, ahora vamos a sacaros de la lista, y tenéis que mostrar pruebas, como extractos, básicamente, de que esto es lo que dijisteis que habíais hecho”. Así que todos volvimos. A todos nos metieron en el chat grupal de la temporada siguiente. Los abogados entran en el chat grupal y vamos viendo qué está pasando.Getty Images
«Y entonces se suponía que el dinero iba a llegar financiado por el gobierno, porque en los clubes mucho del dinero está financiado por el gobierno de esa provincia. El gobierno da el dinero. La fecha límite era el Boxing Day, y el gobierno dio el dinero el día 27. Así que fue un día tarde. Entonces ahora han dicho: “OK, llegáis con un día de retraso”. Básicamente, tenéis que disolveros, dicen. Intentaron protestarlo, pero creo que la CSL está empezando a ponerse firme con esto en la liga, porque se estaba volviendo un poco ridículo. Le dijeron a nuestro equipo que no puede jugar en la CSL ni volver a jugar nunca más en la Chinese Football League: tienen que disolverse o declararse en quiebra.
«Y a uno de los equipos más grandes de China, uno de los que más trofeos tiene, creo que Paulinho jugaba allí, se llama Guangzhou. Tiene más campeonatos y más títulos que nadie. También lo disolvieron. Creo que estaban lanzando un mensaje a los equipos de que, “mirad, si no seguís las reglas, no vais a volver a jugar al fútbol nunca más, vuestro equipo está acabado”. Y ahora se puede ver que este año a muchos equipos les han deducido puntos solo para poder hacer cumplir las reglas. Eso arruinó un poco mi posibilidad o mi oportunidad cuando estaba en la CSL.
«Eso fue a principios de enero y para entonces, para mí, llegar a otro equipo de la CSL, con sus jugadores extranjeros, es que solo hay cinco plazas de extranjeros. Así que los jugadores extranjeros se fichan entre noviembre y diciembre. Así que para entonces era difícil traspasarse a otro equipo. Tuve otras oportunidades, jugar en otros países y algunas para seguir jugando en China, pero era en la categoría inferior. Realmente no quería bajar un nivel, porque bajar un nivel en esas zonas, si bajaba, es muy difícil volver a subir. Pero tuve otra oportunidad de ir a otro país. Estaba un poco confiando en eso mientras tenía este contrato. Y luego ambas se cayeron. Así que el momento fue bastante duro para mí. Se me pasó la ventana y todos los equipos habían fichado a los jugadores que de verdad querían. Tuve que estar parado cuatro o cinco meses. Y luego, en mayo, ahí fue cuando apareció Finlandia y me fui allí».
¿Cómo es la vida en Finlandia?
«Finlandia está bien. Al ser de Londres, fui a una ciudad llamada Seinajoki. Puede que mucha gente no haya oído hablar de ella. No es una mala ciudad. Es bastante pequeña, no hay mucho que hacer. Pero ahora, al estar en Helsinki, es mucho mejor. Es la capital del país. Seinajoki es como un pueblo pequeño, una ciudad pequeña.
«Seinajoki es como vivir en, ni siquiera Canterbury o algún sitio de Hertfordshire, sino en un pequeño pueblo a las afueras: el centro es literalmente del tamaño de Westfield, de Stratford Westfield o Shepherd's Bridge Westfield. Ese es el tamaño real del centro de la ciudad. Es bastante pequeño. Así que todo el mundo se conoce un poco.
«Pero estuvo bien, simplemente para volver a ser yo. En mi cabeza, no pensaba: “oh, necesito que esta ciudad sea lujosa ni nada de eso”. Por donde había vivido antes, lo único que necesitaba era, en mi cabeza, volver a jugar. He estado fuera cinco meses, necesito volver a jugar. Este equipo está en Europa, yo quiero jugar. Siempre he querido jugar al fútbol europeo. Así que quiero volver a jugar, jugar en Europa, recuperar mis datos y luego intentar volver a donde necesito estar. Esa era mi mentalidad».
Desafíos lingüísticos y meteorológicos
«En China no hablaban realmente inglés. Yo estaba aprendiendo el idioma en China. Tenía dos clases a la semana. Pero en Finlandia hablan inglés, lo que es mucho más fácil. En cuanto al tiempo, en China fui cuando era verano. En junio, era verano hasta noviembre. El tiempo era mucho más caluroso.
«Incluso la temporada pasada, cuando fui a Finlandia, también era verano. Pero cuando llegó noviembre, empezó a llover un poco y a hacer algo de frío. Ahora he llegado al inicio de la temporada, a finales de enero. Literalmente llevaba una gran chaqueta de Nike, iba bien abrigado, una gran chaqueta acolchada. Salí de Escocia en un vuelo directo, salí del aeropuerto, ¡y eché una gran bocanada de humo!
«Mis manos no podían aguantar al aire ni unos 10 segundos, se me habrían congelado, hacía tanto frío. Y eso que solo era finales de enero. El cambio fue una locura, no había sentido nada igual antes».
Coste de la vida en Finlandia
«Fui a comprar, compré salmón, compré un poco de comida, compré algo de atún para meter proteína, compré algunas cosillas, quizá seis o siete productos, y fueron 60 euros. Comprar un trozo de salmón en Inglaterra probablemente te costaría unas cinco libras o algo así, dos filetes. Aquí me está costando unos 10 o 12 euros, así que son unas 10 libras.
«Así que he duplicado el precio en lo que respecta al pescado, y soy pescetariano, solo como pescado, así que a veces es más difícil. Me sale más caro cuando intento comprar algo para comer. En cuanto al dinero, diría que la comida es más cara. Los taxis no están mal. Los vuelos, en cuanto a volar de vuelta a Londres y al Reino Unido, son ridículamente caros sin motivo. Incluso si quisiera volar a Suecia, que está aquí al lado, es caro. Tengo que reservarlo con unos seis meses de antelación para conseguirlo por 80 libras o algo así. En cuanto a la vida, la comida y esas cosas, es caro, pero en vivienda, etcétera, diría que es bastante parecido a vivir en el norte o vivir en Escocia».
Cómo ocupar el tiempo libre
«Me gusta jugar al golf en mi tiempo libre. Acabo de terminar mis estudios, hice mi curso de gestión aplicada. Estoy haciendo mi nivel dos, tres y cuatro de PT, eso es lo que estoy haciendo ahora mismo. He terminado mi curso de scouting. Así que, en general, en mi tiempo libre o juego al golf o ahora mismo hago mentoría. Tengo un par de jugadores a los que estoy asesorando. Así que o bien veo análisis, hago análisis para un par de jugadores o simplemente hago algunos trabajos del curso».
¿Cómo son los lugareños finlandeses?
«En Finlandia, la gente local es un poco diferente. Son buena gente, pero algunos son un poco, dirían ellos, antisociales, socialmente torpes, pero son realmente buena gente. Sí me gusta la gente local. La mayoría está con sus familias, siempre con sus familias. De verdad tienen tiempo en familia. Yo también tengo dos hijos. Así que si le digo a mi entrenador: “mira, necesito ir a ver a mis hijos”, me diría: “vale, vete a casa, tómate el día libre, ve a ver a tu familia”. Así que en eso son realmente amables. Siento que son personas más orientadas a la familia. ¿Qué más diría que hacen? No demasiado. No diría que sean muy fiesteros ni bebedores».
Cómo disfrutar de la experiencia completa de Finlandia
«Tres cosas que hacer, ver o probar para vivir la experiencia finlandesa. Seguro que una de ellas sería tirarse a un lago. Porque siempre está muy frío. La segunda sería ir a Laponia. Está al norte. Es donde dicen que vive Papá Noel. Y la tercera sería ir a ver un partido de hockey. El hockey es una experiencia muy buena, al parecer. Es el deporte nacional.»
¿Deberían más jugadores irse al extranjero?
"Cuando era mucho más joven, ahora tengo 32 años, jugué en el Sheffield Wednesday de los 16 a los 19, fiché por el Charlton de los 20 a los 21, fui a la National League a los 21. Diría que debería haberme ido a Finlandia o Suecia. Me fui a la National League, pero entonces debería haber ido directamente a Escocia.
"Siento que, para los jugadores jóvenes, si no están abriéndose camino en Inglaterra, hay vida fuera de Inglaterra. Sé que Inglaterra es una gran cima, la gran liga. Sé que en Inglaterra te dicen: ‘tienes que quedarte aquí’ y cosas así. Acabas un poco lavado de cerebro. Pero al venir aquí, al jugar aquí, una buena razón por la que vine es porque sé que hay muchos jugadores jóvenes jugando en la liga escandinava. Así que, en cuanto a ritmo competitivo, lo recupero rápido.
"Muchos de los jugadores aquí tienen menos de 25 o 23 años. Al venir aquí y construir tu carrera aquí, en Inglaterra tendrías algo y en el mercado escandinavo tendrías algo. Si te va bien en el mercado escandinavo, puedes pasar fácilmente a otro país o incluso volver a Inglaterra a una liga mejor. Yo les diría a los jugadores más jóvenes que, si no están abriéndose camino en Inglaterra o no están teniendo sus oportunidades en Inglaterra, miren fuera. La vida también es mucho más fácil. Puede que estés encerrado jugando con el sub-21 o sin tener una oportunidad y sientas que tu carrera se está acabando. Siempre hay luz fuera."
¿Qué depara el futuro?
«Ahora mismo estoy en Finlandia, obviamente. He firmado un contrato de un año. Soy uno de los capitanes del equipo. Llevo el brazalete en los partidos, pero soy uno de los capitanes del equipo. Nos va bastante bien. Este equipo, creo que está en su segundo o tercer año en la Veikkausliiga, en la máxima categoría, y ahora mismo somos cuartos en la liga. Estamos peleando por Europa. Así que ahora mismo es una temporada histórica.
«Obviamente, ser uno de los capitanes del equipo es importante para mí en este momento. Simplemente estoy empujando a los chicos para que consigamos ese puesto europeo y hagamos historia para el club. Si lo logramos o no, es algo que tendré que valorar al final de la temporada. Me gusta estar aquí. Al mismo tiempo, tengo una familia. También necesito ver un poco más a mi familia. Sinceramente, y siendo totalmente honesto, solo intento jugar mi juego. Sé que tengo la calidad y tengo la experiencia. Solo intento jugar mi juego, volver a estar al cien por cien y ver adónde me lleva.»
Índice de habitabilidad
Tiempo: 4/10. No me gusta el frío.
Comida: 5/10. Suelo comer siempre lo mismo.
Gente: 7/10.
Cosas que hacer: 6/10.
Coste de la vida: 7/10.
Total: 29/50
Puedes seguir la etapa de Ayo Obileye en Finlandia, y su carrera en general, visitando su página de TikTok.
El acceso a Ayo fue facilitado por cortesía de Global Glory Sports Management.