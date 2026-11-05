Athens Kallithea: Cómo un desconocido equipo griego se convirtió en uno de los clubes con más estilo del fútbol

La comprensión que tiene Philipakos del espíritu de la época se refleja en el atractivo que las equipaciones del Kallithea siguen teniendo en todo el mundo. Reúnen todos los rasgos de las elegantes camisetas que llevaron al Venezia a otra dimensión, pero incorporan detalles únicos que las hacen inconfundiblemente griegas y refuerzan el sentido de pertenencia al club y a la ciudad. Entre ellos figuran su patrocinador principal, el Museo Nacional de Arte Contemporáneo (o ΕΜΣΤ), y la característica tipografía de este.

La belleza reside en la sencillez de unos diseños atemporales, que desprenden estilo sin caer en excesos con su estética de inspiración retro. Esta temporada, las equipaciones de primera, segunda y tercera se articulan en torno a un cuello sencillo, paneles discretos, finas rayas verticales y esa amplitud característica de otra época. Juntos, estos elementos dan lugar a un resultado elegante sin esfuerzo.

El lanzamiento de una equipación del Kallithea siempre viene acompañado de una cuidada sesión fotográfica bañada por el sol, más propia del mundo de la moda y realizada, en ocasiones, incluso en película de 35 mm. Se inspira en la edad de oro de la cultura griega de los años 60 y 70, en un guiño a la fundación del club en 1966.

«Combinamos eso con una sensibilidad ateniense moderna», cuenta Philipakos a GOAL. «Nos gusta jugar con dualidades que reflejan la ciudad de Atenas: lo nostálgico frente a lo contemporáneo, lo refinado frente a lo rudo, lo local frente a lo global.

«Creo que tenemos una tradición de buen diseño y sensibilidad estética, y eso es lo que se aprecia a primera vista. Pero, sobre todo teniendo en cuenta que el arte y la moda son subjetivos, creo que las camisetas conectan con la gente en parte por el contexto. Es decir, no se trata solo de la camiseta, sino de lo que representa. Creo que hemos presentado una historia auténtica y que cada camiseta es otra expresión de ella».

Para quienes quizá ni siquiera hayan estado en Atenas, McQuarrie cree que lo que resulta tan atractivo es el misterio que rodea al club. «Hay algo misterioso en su identidad visual, especialmente en el escudo y el patrocinador», afirma. «Da la sensación de ser algo que solo conocen los iniciados, como un secreto. Esa fórmula siempre triunfa entre los coleccionistas de camisetas y quienes van a festivales, que jamás se pondrían una camiseta del Real Madrid con el CR7. Pero creo que la clave es que siempre haya una historia detrás de la imagen. El estilo es importante, pero el contenido es lo que conecta con la gente».

Philipakos atribuye parte del éxito de la renovación de la imagen del club y de sus camisetas a la libertad creativa que le ha concedido Kappa, su proveedor de equipaciones. En los últimos tiempos, la marca ha apostado decididamente por crear equipaciones a medida con clubes relativamente más pequeños, como el Venezia y el Real Betis, en lugar de intentar competir con gigantes de la ropa deportiva como Nike y adidas.

«Con otras marcas, puede que tengas poca o ninguna libertad creativa, que te impongan plantillas y que los plazos sean demasiado largos para resultar viables», explica. «En cambio, Kappa me ha dado libertad creativa y está dispuesta a ser muy flexible y a responder con rapidez. Cuando hemos querido hacer algo nuevo, ha compartido nuestro entusiasmo y ha estado dispuesta a trabajar en ello».