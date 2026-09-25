Marcando en casi todos los partidos de liga e impresionando en la UEFA Youth League, el entrenador del Leverkusen, Xabi Alonso, llamó a Stepanov para el primer equipo. Aunque se quedó sin jugar en la Bundesliga, hizo su primera aparición como suplente durante la victoria por 5-0 sobre el Red Bull Salzburgo en la Champions League en noviembre de 2024.

«Ahora mismo, parece un sueño», dijo tras el pitido final. «Siempre he querido jugar en la Champions League. Estoy muy, muy feliz».

Aunque estaba nervioso, la confianza de Stepanov fue creciendo, y pronto estaba dando instrucciones al experimentado centrocampista y capitán Granit Xhaka. «Le dije dónde debía colocarse en el córner. Luego le dije que estaba bien posicionado. Le ayudé», afirmó.

Xhaka ya había llegado a adorar al joven, al decir: «Se pueden ver sus estadísticas en el sub-19. No lleva tanto tiempo en Alemania, pero se ha adaptado muy bien y habla buen alemán. Eso es muy importante para él, que entienda las cosas. Tiene los pies en la tierra y sabe escuchar.

«Para su edad, tiene un físico imponente y sabe cómo usarlo. También sabe exactamente dónde está la portería, lo cual es crucial para un delantero».

Fue un inicio esperanzador, pero solo hubo otra breve aparición más, contra el Sparta Praga, antes de que el Leverkusen enviara a Stepanov cedido al Núremberg, de la segunda división, en el verano de 2025. Incapaz de arrancar bajo las órdenes del entrenador Miroslav Klose, el acuerdo se rescindió a mitad de campaña y se organizó un traspaso al otro lado de la frontera, al Utrecht, en el mercado invernal.

Lanzado casi de inmediato al once inicial del equipo de la Eredivisie, al adolescente le llevó unas semanas estrenarse. Su primer gol, un penalti contra el AZ, no solo le valió el premio al Jugador del Partido, sino que puso en marcha una racha de cuatro goles en cinco encuentros.

El Utrecht se quedó cerca de clasificarse para la Conference League a través del play-off de la Eredivisie, con Stepanov marcando en la semifinal, pero el Ajax les derrotó en los penaltis en la final.