Americanos en el extranjero: Weston McKennie, Christian Pulisic y Johnny Cardoso acaparan el protagonismo tras sus ausencias de la USMNT
Así que, por fin, ya tenemos una convocatoria de Estados Unidos. ¿La gran ironía aquí? Algunas de las mayores estrellas europeas se han quedado fuera. No hay sitio para los siguientes jugadores: Christian Pulisic, Weston McKennie, Tim Weah, Johnny Cardoso y Folarin Balogun.
Son cinco nombres enormes para Estados Unidos y, si mañana se jugara un partido oficial, los cinco estarían, sin duda, en la ecuación. Resulta extraño verlos excluidos. Eso significa, entonces, que se pondrá un poco más de atención en sus actuaciones en Europa. No es que estén peleando por un sitio, pero sí que habrá, desde luego, un poco más de incentivo para que los habituales demuestren que merecen un puesto en el equipo durante la ventana de la Nations League en noviembre.
Todos tienen partidos clave este fin de semana y podrían afrontarlos con una motivación extra. GOAL repasa el fin de semana de los estadounidenses en el extranjero, con especial atención a los grandes nombres que Poch no eligió...
Pulisic busca sumar más minutos
La temporada de Pulisic empieza a despegar. Después de sufrir una fractura en la pierna en el último partido de la USMNT en el Mundial, el impulso de Pulisic se frenó en seco. Si a eso se le suma un contratiempo en un entrenamiento del Milan al inicio de la temporada, el Capitán América todavía no ha terminado de arrancar con el Milan a las órdenes del nuevo entrenador Ruben Amorim.
Pero hay motivos para la esperanza. Después de salir desde el banquillo y dar una asistencia en el empate 2-2 contra la Lazio el 12 de septiembre, Pulisic firmó 45 minutos muy vivos saliendo desde el banquillo ante el Benfica el miércoles. En realidad, ha sido un inicio irregular para el Milan con Amorim, que todavía no ha encontrado su ritmo con el exentrenador del Manchester United al mando. Aun así, el regreso total de Pulisic podría ser un gran impulso. El estadounidense se quedó fuera de la convocatoria de la selección de este otoño, y Mauricio Pochettino se negó a comentar su ausencia.
Está por ver si eso sirve para espolear un poco a Pulisic. Pero parece estar recuperando poco a poco su mejor forma y apunta a estar en el equipo cuando el Milan se enfrente al Lecce el domingo.
Una importante para Johnny Cardoso
El derbi madrileño siempre es un partido enorme. Este año, eso sí, se siente extrañamente distinto. Puede que la rivalidad haya perdido algo de intensidad, con el Real Madrid inmerso en el drama de Jose Mourinho y el Atlético todavía muy en fase de pruebas, aún sacudido por las consecuencias de una larga saga de traspaso de Julian Alvarez.
Y de todo ello emerge Cardoso, un hombre cuyo fichaje ya de por sí resultó profundamente desconcertante. Su llegada procedente del Real Betis en junio de 2025 no tenía demasiado sentido, la verdad. Y tampoco es que deslumbrara precisamente durante su primer año a las órdenes de Diego Simeone. Pero han sido un par de buenas semanas para el internacional estadounidense, que dejó una gran impresión en las victorias consecutivas ante la Real Sociedad y Osasuna.
Su papel aquí sigue siendo objeto de debate. Pero, desde luego, pareció sentirse cómodo junto al veterano capitán Koke en el centro del campo a mitad de semana. Y, sin otras opciones claras en esa zona, podría perfilarse para ser titular contra el Real Madrid en un derbi madrileño de altísima tensión este domingo por la mañana.
Tyler Adams se reencuentra con Iraola
Tyler Adams fue un absoluto ojito derecho para Andoni Iraola en el Bournemouth. El técnico vasco encontró un papel perfecto para el estadounidense, utilizándolo como un centrocampista todoterreno en un magnífico sistema de presión alta. Puede que los músculos de Adams no siempre aguantaran perfectamente, pero cuando estaba en forma rendía de maravilla.
El estilo de Marco Rose es algo diferente. Al nuevo entrenador le gusta, desde luego, el fútbol ofensivo, pero no es tan kamikaze como Iraola, ahora el hombre fuerte del Liverpool. Aun así, Adams se ha consolidado como un jugador clave, siendo titular en tres de los últimos cuatro partidos en todas las competiciones. Y un duelo contra su antiguo técnico el domingo por la mañana podría ser especialmente interesante. Básicamente, el centro del campo del Liverpool está en cuadro y es vulnerable. Adams, un excelente recuperador y un gran lector del juego, parece ahora mismo la peor pesadilla de Liverpool.
«McKennie y otros 10»
El año pasado, McKennie hizo un poco de todo para la Juventus. Fue una campaña miserable para el gigante italiano, que se vino abajo en el tramo final y se quedó fuera de los puestos de Champions League. No fue culpa de McKennie, por supuesto, que, con 10 goles, firmó la temporada más prolífica de su carrera.
De hecho, fue tan efectivo que Pochettino especuló en una rueda de prensa con que la Juve era «McKennie y otros 10, ¿no?».
Aunque eso pudiera haber sido un poco exagerado, el impacto de McKennie no puede ponerse en duda. Y todavía está por verse qué aspecto tiene eso esta temporada. Una lesión muscular limitó su preparación de pretemporada y, después de disputar los 90 minutos ante el Frosinone el 23 de agosto, McKennie se perdió casi un mes completo de competición. Su regreso contra el NEC en la Europa League, sin embargo, fue exitoso, ya que el estadounidense dio una asistencia desde la posición de carrilero izquierdo en la goleada por 5-0 al equipo neerlandés. La Juve espera que pueda volver a aportar cuando se enfrente al Atalanta el domingo por la noche.