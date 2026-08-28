Americanos en el extranjero: Malik Tillman busca la reacción del Leverkusen, Brenden Aaronson está en busca de calidad y Jedi Robinson necesita recuperar la forma
La campaña mundialista de Malik Tillman fue de las que quedan para el recuerdo. Después de una temporada extraña en el Bayer Leverkusen, marcada por la presión, los cambios y el bajo rendimiento, Tillman fue el centrocampista más completo de Estados Unidos en su camino hacia una segunda victoria en una eliminatoria del Mundial en la historia moderna. El centrocampista fue una pieza clave en prácticamente todo lo que hizo Estados Unidos, y una auténtica fuerza impulsora para un equipo que necesitaba algo de energía.
Ahora, sin embargo, la situación parece un poco extraña. El Leverkusen tiene nuevo entrenador, Carles Martínez Novell, y las expectativas serán altas. El Bayern de Múnich es el favorito para ganar la Bundesliga. Por detrás, eso sí, parece haber una lucha abierta por las tres plazas restantes de la Champions League. Y aunque Tillman no cerró la puerta a una salida sorprendente del club, cualquier aportación suya esta temporada será muy importante para que el histórico conjunto alemán regrese a la principal competición europea.
Pero no es el único estadounidense con un papel que desempeñar este fin de semana. Están los habituales internacionales de Estados Unidos repartidos por todo el continente. Antonee Robinson necesita recuperar un poco la forma después de una actuación caótica contra el Chelsea. A Brenden Aaronson, una vez más, le vendría bien participar en algún gol. Y luego está el curioso caso de Ricardo Pepi, que sigue marcando goles pese a estar vinculado con una posible salida del PSV.
Sin más preámbulos, esto es lo que hay que seguir mientras GOAL repasa las principales historias protagonizadas por estadounidenses en el extranjero este fin de semana.
Tillman tiene la oportunidad de demostrar su valía
Tillman firmó un Mundial excelente. Mauricio Pochettino hizo lo que dos entrenadores del Bayer Leverkusen nunca pudieron y reinventó al mediapunta estadounidense como un número 8. Atrás quedó ese juego técnico y sedoso de número 10 que el estadounidense mostró en el PSV. Aquí apareció Tillman, reconvertido en una máquina de presión y progresión de balón. Por supuesto, los detalles divertidos seguían ahí, sobre todo gracias a dos lanzamientos de falta absolutamente notables que pasarán a la historia de la USMNT.
Pero el fútbol de clubes será extraño este año. El Leverkusen de ahora es notablemente distinto al que Tillman se unió hace 12 meses. Entonces era un equipo de la Champions League, todavía quizá impulsado por la euforia de haber acabado con el dominio del Bayern de Múnich sobre la Bundesliga en 2024. Esta versión está lastrada, golpeada por una campaña gris que le hizo conformarse únicamente con la Europa League. Tillman fue ineficaz allí, con un balance total de solo seis goles y una asistencia con el gigante alemán.
Aquí, por tanto, necesita cambiar la situación. El nuevo entrenador, Carles Martínez Novell, es una incorporación interesante, después de haber conseguido mucho con poco en el Toulouse durante cuatro años. Es un técnico en ascenso, la elección adecuada para un club como este. Además, practica un fútbol progresivo, y Tillman debería encajar bastante bien, ya sea como un número 8 al estilo Poch o como un número 10 más clásico. Sea como sea, hay sitio para Tillman aquí, y un duelo contra el Elversberg, recién llegado a la Bundesliga, podría ser un escenario ideal para lograrlo.
¿Puede Aaronson dar otro paso adelante?
Aaronson es un jugador curioso. Se entrega al máximo, tiene mucha energía y sigue mejorando como creador de juego. Pero existe la sensación de que quizá debería ser algo más, de que debería ofrecer mejores números que los 33 goles y 31 asistencias que suma en 268 partidos de liga.
Aun así, se ha ganado la confianza del entrenador Daniel Farke después de superar unos cuantos momentos delicados en el Leeds. Esta temporada, al menos, parece destinado a ser un titular indiscutible en este sistema. Su debut liguero fue convincente, con una actuación ordenada y muy activa en la banda izquierda en la victoria por 1-0 sobre el Nottingham Forest. No creó ninguna ocasión, pero sus siete acciones defensivas, 14 esprints completados y seis recuperaciones de balón fueron de lo más habituales en él.
Como siempre, la cuestión será la calidad en ataque. Harry Wilson fue un fichaje sólido para el Leeds en la derecha y debería aliviar parte de la carga de Aaronson, que tiene limitaciones como creador de juego. Pero al equipo le vendría bien algo más de chispa en el último tercio, especialmente ante un Brentford disciplinado el domingo por la tarde.
Es hora de que Jedi dé un paso al frente
El debut de Álvaro Arbeloa como entrenador del Fulham fue una auténtica locura. El Fulham tiene mucho talento ofensivo y un buen puñado de jugadores jóvenes con tendencia a la creatividad. Arbeloa, el hombre que no pudo domar tácticamente los egos en el vestuario del Real Madrid, puede que haya encontrado aquí su lugar perfecto. Al diablo la derrota por 3-2 ante el Chelsea: el Fulham dejó buenas sensaciones y, además, fue muy divertido de ver.
Robinson fue, desde luego, parte de ese esfuerzo. Su encaje táctico aquí es interesante. Arbeloa quiere un caos controlado en el último tercio. También quiere que sus laterales sean lo más ambiciosos posible. Eso le viene como anillo al dedo a Robinson, cuya gran virtud siempre ha sido su capacidad para incorporarse al ataque y aportar creatividad. ¿La prueba? Dio más pases que rompieron líneas que el extremo izquierdo del Fulham, Cesar Palacios, esa noche. La cuestión es, por supuesto, que el Fulham no ganó. Y Cole Palmer volvió loco a Robinson durante gran parte de la velada. Palmer firmó una exhibición. Robinson no pudo realmente ni acercarse a él.
Necesita una actuación para resarcirse, al menos en defensa. Y ahí aparece el Sunderland, que también está en una situación extraña. El Sunderland, de forma bastante improbable, se clasificó para Europa el año pasado y tendrá que dosificar esfuerzos antes de lo que será una exigente campaña en la Europa League. Suena mucho a un equipo al que se puede hincar el diente.
Pepi y Dest esperan seguir ganando
La campaña mundialista de Pepi no salió del todo según lo previsto. Antes del torneo, parecía estar en una competencia abierta con Folarin Balogun por un puesto en el once. El balance final de cero goles y cero asistencias en unos 200 minutos fue enormemente decepcionante para un jugador que parecía destinado a firmar un torneo de eclosión.
En un sentido más amplio, han sido unos meses extraños para Pepi. En enero, según se informó, estaba al borde de fichar por un equipo de la Premier League. Después de una fractura en un brazo, se puso a marcar goles con el PSV, aunque quizá buscando un nuevo nivel en el que jugar. Este verano tampoco terminó de concretarse un traspaso y, pese a haber marcado en sus dos últimos partidos, Pepi parece estancado.
No es que eso importe del todo para el PSV, claro. Pepi es su hombre de referencia y necesitan que marque goles. De hecho, tienen un título que defender y una campaña de la Champions League de la que ocuparse. Antes de todo eso, sin embargo, toca recibir al Utrecht. Si mantiene el buen momento en la liga, donde suma dos goles en tres partidos, podría ser otra temporada para el recuerdo.