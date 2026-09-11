Americanos en el extranjero: Gio Reyna, Sergino Dest y Ricardo Pepi están en forma, mientras todas las miradas siguen puestas en la estrella de la USMNT Christian Pulisic
Para algunas estrellas de la selección masculina de Estados Unidos, este fin de semana se trata de mantener el impulso. Para otras, simplemente volver al campo ya sería un comienzo bienvenido.
Gio Reyna está entre los que están rindiendo bien. También lo están Ricardo Pepi y Sergino Dest, compañeros suyos y veteranos del Mundial en el PSV. Si buscas una cara nueva, puedes fijarte en Cole Campbell, del SV Elversberg, que espera abrirse camino hasta el radar de la USMNT mientras el programa arranca este nuevo ciclo mundialista.
Aun así, también hay miradas puestas en las estrellas y, más concretamente, en sus ausencias. ¿Veremos a Folarin Balogun este fin de semana? ¿Y quizá a Christian Pulisic?
Sin más preámbulos, esto es lo que hay que seguir mientras GOAL repasa las principales historias de los estadounidenses en el extranjero este fin de semana.
Reyna y el Estrasburgo se enfrentan al Mónaco de Balogun
La USMNT tiene a un atacante brillando en la Ligue 1. Simplemente no es el atacante al que todo el mundo está acostumbrado a ver hacerlo.
Este fin de semana, hay una ligera posibilidad de que el nuevo atacante de la USMNT en la Ligue 1, Gio Reyna, pueda enfrentarse al más consolidado, Folarin Balogun, cuando Strasbourg se mida a Monaco. Todo depende, por supuesto, del estado de Balogun, que sigue siendo, por decirlo suavemente, un poco incierto.
El delantero, por supuesto, estuvo cerca de marcharse al Everton antes de echarse atrás en el acuerdo en el último momento. Su decisión dejó a todos buscando soluciones a la desesperada, incluido Monaco, que ya había planificado su vida sin la estrella de la USMNT. Como resultado, Balogun fue omitido de la lista del equipo para la Conference League. Mientras tanto, una lesión le ha mantenido apartado en la Ligue 1 y las informaciones procedentes de Francia dicen que, pese a su regreso a los entrenamientos, no parece probable que Balogun vaya a participar este fin de semana.
Reyna, mientras tanto, casi con toda seguridad sí lo hará. Brilló la semana pasada en una victoria por 6-2 sobre Troyes, al marcar su primer gol con su nuevo club. El centrocampista del Strasbourg está ganando tanto forma física como confianza, dos cosas de las que ha andado escaso en los últimos años. Otra buena actuación contra Monaco, entonces, supondría un enorme impulso para él, sobre todo con el parón internacional también a la vuelta de la esquina.
Campbell se enfrenta al Bayern
Tras irrumpir como una estrella emergente en el Borussia Dortmund, la cotización de Cole Campbell ha sufrido un pequeño bajón en los últimos años. Esta temporada ha comenzado su reconstrucción en el Elversberg, y lo ha hecho bien, marcando un gol mientras ayudaba a su nuevo club a iniciar la campaña con tres victorias consecutivas, incluidas dos en la Bundesliga ante equipos consolidados de la máxima categoría.
Llamar al rival de este fin de semana un «equipo consolidado de la máxima categoría» sería quedarse corto, eso sí. Y es que este fin de semana Campbell y el Elversberg se enfrentan al Bayern de Múnich.
El Bayern, por supuesto, sigue siendo la referencia mientras mantiene su dominio de la Bundesliga. Sin embargo, tras dos partidos, se encuentra por detrás del Elversberg en la clasificación. Sería una insensatez apostar a que eso vaya a durar mucho más, pero si Campbell y compañía logran sacar algo positivo este fin de semana, supondría un impulso enorme para la confianza de un club recién ascendido.
Para Campbell, esta es una prueba muy personal. Como jugador con mucho potencial pero con pocos momentos hasta ahora en los que ese potencial haya podido aflorar, esta es una oportunidad. No hay mejor equipo ante el que demostrar tu valía que el Bayern y, aunque es un reto difícil, no es imposible.
Sigue el seguimiento a Pulisic
Hemos visto a Christian Pulisic en el banquillo del AC Milan esta temporada, pero todavía no le hemos visto sobre el terreno de juego. ¿Podría ser este el fin de semana de su gran regreso?
El sábado, el Milan se enfrentará a la Lazio y, tras casi un mes entrenándose con el equipo, parece que Pulisic ya está casi lo suficientemente en forma como para reunirse con su compañero en la USMNT Yunus Musah en el equipo milanista. Informaciones desde Italia aseguran que Pulisic podría disputar este fin de semana su primer partido de la temporada y, si lo hace, sería su primer encuentro desde la derrota de la USMNT ante Bélgica en julio.
Durante todo el verano y a comienzos del otoño, el técnico del Milan, Ruben Amorim, se ha deshecho en elogios hacia Pulisic, pero todavía no le ha dado minutos, mientras el club facilita su regreso tras la lesión sufrida en verano. Su vuelta, eso sí, genera una enorme expectación porque, si Pulisic está en su mejor nivel, sigue siendo un futbolista que lleva al Milan a otra dimensión.
¿Cuánto tardará en volver a su mejor versión? Esa será la gran pregunta y, aunque casi con toda seguridad no sucederá este fin de semana, podría ser un comienzo.
El PSV busca mantener vivo el impulsoDeFodi Images
La vida le sonríe al PSV. Y le ha ido incluso mejor a los estadounidenses del PSV.
Ricardo Pepi y Sergino Dest han arrancado la temporada en gran forma, y este fin de semana buscarán dar continuidad a ese inicio ante el Sparta Rotterdam.
Dest puede que sea el jugador más en forma de la USMNT en estos momentos, y lo confirmó el jueves con un gol en el empate de la Champions League ante el Shakhtar Donetsk. Con ese tanto, Dest suma ya tres goles y dos asistencias en sus primeros cinco partidos en todas las competiciones. Incluso para un jugador con el perfil ofensivo de Dest, es un botín tremendo para un lateral.
Sin embargo, no se puede pasar por alto a Pepi. Él también suma ya tres goles esta temporada y parece encaminado a otra gran campaña en la Eredivisie. Las expectativas, por supuesto, son altas tanto para Pepi como para el PSV, pero esta temporada podría ser exigente, con el AZ Alkmaar arrancando con fuerza y también con el Feyenoord metido en la pelea tras cinco partidos.
Pepi y Dest están en forma, algo que son buenas noticias para la USMNT con el parón internacional a la vuelta de la esquina, pero una noticia aún mejor para el PSV, que busca encaminar pronto su carrera hacia otro título.