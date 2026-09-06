Americanos en el extranjero: Gio Reyna abre su cuenta en la Ligue 1, mientras Ricardo Pepi y Joe Scally marcan y continúa la espera por el regreso de Christian Pulisic al AC Milan
El mercado de fichajes ha terminado, y fue uno muy movido para los integrantes de la selección masculina de Estados Unidos. Pero ahora, para bien o para mal, los jugadores están donde están, y varias estrellas estadounidenses, tanto en clubes nuevos como en otros ya conocidos, dejaron huella en este primer partido tras el cierre del mercado.
Tres integrantes del equipo de este verano para el Mundial vieron puerta este fin de semana. Ricardo Pepi siguió haciendo lo que siempre hace. Gio Reyna volvió a ofrecer otra muestra del talento que ha hecho que tantos sigan confiando en él pese a unos últimos años complicados. Y luego está Joe Scally, un goleador improbable que le dio a un club que quizá estaba dispuesto a dejarle salir este verano un motivo para alegrarse de que se quedara.
Aun así, las lesiones dejaron a Christian Pulisic y Weston McKennie fuera de uno de los duelos más destacados entre estadounidenses en Europa, aunque la Juventus y el Milan ofrecieron mucho espectáculo sin ellos.
GOAL repasa esas historias y más en la última edición de Estadounidenses en el extranjero...
Reyna marca su primer gol en la Ligue 1
Reyna ya se ha estrenado.
En apenas su tercera aparición con su nuevo club, el Estrasburgo, Reyna marcó el primer gol de su carrera en la Ligue 1 en una demolición por 6-2 sobre el Troyes en su propio estadio. El gol no fue enorme en términos de resultado, pero sí lo fue para Reyna, que sigue con el proceso de reconducir su carrera de clubes.
Ha empezado bien en ese sentido. Después de tener una breve aparición en el estreno liguero contra el Marsella, estuvo sólido en su primera titularidad ante el Lens, completando el 92 por ciento de sus pases y generando tres ocasiones. Este fin de semana contra el Troyes, marcó su gol y además completó 18 de sus 21 pases y realizó dos disparos a puerta.
Es pronto, sí, pero está claro que Reyna está generando juego en la Ligue 1. La temporada es larga, y el mayor desafío de Reyna ha sido por lo general su propio estado físico. Sin embargo, si puede mantenerse en forma, estos primeros partidos han demostrado que es un jugador capaz de marcar diferencias en la liga francesa.
Pepi marca y el PSV sigue imparable
Todo va bien en el PSV, y todo va bien con Ricardo Pepi en lo que a goles se refiere.
Con su remate a los cinco minutos de la victoria del sábado por 3-1 sobre el Ajax, Pepi suma ya tres goles en sus últimos cuatro partidos. Con esos tantos, el PSV encadena ahora cuatro victorias consecutivas con un marcador global de 16-4. La temporada no ha hecho más que empezar, pero el PSV parece un equipo con ganas y capacidad de volver a escaparse en la liga, especialmente si puede mantener a Pepi marcando a este ritmo.
La pregunta, como siempre, será si Pepi estará presente durante todo el proceso. Los rumores de traspaso llevan varios años disparados. ¿Podría ser esta la temporada en la que realmente cambie de aires?
Eso no ocurrirá hasta enero, como mínimo, y Pepi podría alcanzar los dobles dígitos para entonces si las últimas temporadas sirven de indicio.
Sin Pulisic ni McKennie en el empate entre el Milan y la Juve
Cuando se enfrentan el Milan y la Juventus, las miradas de Estados Unidos suelen centrarse en una estrella de cada lado. Por desgracia, Weston McKennie no estaba en la convocatoria de la Juve. Christian Pulisic sí entró en el equipo, pero no jugó. Le tocó entonces a Yunus Musah llevar la antorcha de la USMNT, y lo hizo en un partido en el que nada pudo separar a dos pesos pesados de la Serie A.
Al final, terminó 1-1 gracias a un gol agónico de la Juve. El Milan tenía el resultado en la mano, con Musah aportando lo suyo en el centro del campo junto a Luka Modric. Sin embargo, lo dejó escapar en una jugada a balón parado en los últimos minutos, dejando a los visitantes preguntándose cómo se les había escapado y a los locales celebrando un empate que parecía muy poco probable.
A muchos aficionados estadounidenses les importará menos el resultado y más quienes no participaron en él. La ausencia de McKennie era esperada, ya que lidia con una lesión muscular. Pulisic, por su parte, volvió a empezar en el banquillo por tercera vez esta temporada, pero todavía no ha pisado el campo. Está claro que el Milan le está reincorporando poco a poco tras su lesión en el Mundial. Cuándo estará realmente listo sigue sin estar claro.
Quizá la próxima semana sea la semana de ambos. Por ahora, sin embargo, los aficionados estadounidenses se quedan con la decepción de que uno de los dos enfrentamientos anuales entre dos de los mejores de la USMNT se disputara sin ninguno de los dos sobre el campo.
Scally marca en la derrota de ida y vuelta del Gladbach
Este verano, en el Borussia Monchengladbach se hablaba de que Joe Scally, al igual que Gio Reyna, podría estar de salida. No ocurrió y, apenas unos días después del cierre del mercado, Scally ofreció algunas pruebas de que mantenerlo podría ser una buena decisión.
El sábado, el Gladbach cayó por 4-3 en un thriller ante el Elversberg. Scally, sin embargo, fue uno de los tres goleadores al marcar apenas el sexto gol de su carrera. El tanto llegó en el minuto 56 y puso al Gladbach con una ventaja de 3-1. Poco después de que el marcador pasara a 3-2, Scally fue sustituido y solo pudo ver cómo su gol pasaba de ser el de la victoria a quedar en un segundo plano, ya que el Elversberg marcó dos veces en los últimos 10 minutos para ganar el partido.
Scally no estuvo perfecto en defensa, ya que cometió un error que derivó en uno de los goles del rival. Sin embargo, la crítica hacia él siempre ha estado en su aportación ofensiva. Los laterales modernos necesitan aportar algo con el balón, y Scally no siempre ha demostrado que puede hacerlo al más alto nivel. Este fin de semana sí lo hizo y esperará que eso le sirva de impulso para ganar confianza mientras busca afianzar su lugar en su club.
Momentos que quizá te perdiste
+ Después de una semana llena de caos en el mercado de fichajes, Folarin Balogun no se vistió para la remontada de Mónaco, que dio la sorpresa al vencer 2-1 al Paris Saint-Germain.
+ Sebastian Berhalter, Aidan Morris y Max Arfsten fueron titulares, mientras que Rokas Pukstas salió desde el banquillo para debutar en la victoria por 1-0 del Middlesbrough sobre el Queens Park Rangers.
+ Gianluca Busio dio una asistencia para el Venezia, pero no fue suficiente, ya que cayó 3-2 ante el Frosinone.
+ Chris Richards ganó el duelo de estadounidenses ante Antonee Robinson, ya que el Crystal Palace superó 3-2 al Fulham.
+ Noahkai Banks completó una actuación sólida con el Augsburg en la victoria por 4-1 sobre el Eintracht Frankfurt.
+ Jack McGlynn debutó con el Stoke City al entrar desde el banquillo en la goleada por 4-0 sobre el Charlton Athletic.
+ Tim Weah fue el capitán del Marsella, que fue derrotado por el hat-trick de Lassine Sinayoko en la victoria por 3-2 del Paris FC.
+ Tanner Tessmann salió desde el banquillo en el minuto 76 en la victoria por 3-1 del Lyon sobre el Auxerre.
+ El portero del Lyngby Diego Kochen hizo cuatro paradas para mantener la portería a cero ante el Viborg.
+ Tyler Adams mandó en el centro del campo, pero el Bournemouth tuvo que conformarse con un empate 2-2 ante el Newcastle.
+ Brenden Aaronson salió desde el banquillo en el minuto 62 en el empate 1-1 del Leeds ante el Brighton.
+ Johnny Cardoso tuvo un breve cameo al final con el Atlético de Madrid, que fue sorprendido en una derrota por 3-0 ante el Athletic Club.
+ Alex Freeman jugó los 90 minutos completos en la derrota por 3-2 del Villarreal ante el Deportivo de La Coruña.
+ George Campbell ayudó al West Brom a mantener la portería a cero en la victoria por 1-0 sobre el Watford.
+ John Tolkin jugó 63 minutos en el empate 2-2 del Holstein Kiel ante el FC Nurnberg.
+ Auston Trusty y Cameron Carter-Vickers fueron titulares en el centro de la defensa para ayudar al Celtic a lograr una victoria por 2-1 sobre el St. Mirren.
+ Caleb Wiley jugó 59 minutos en la victoria por 2-1 del Preston sobre el Blackburn Rovers.
+ Malik Tillman jugó 67 minutos en la goleada por 4-0 del Bayer Leverkusen sobre el Union Berlin.