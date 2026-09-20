Americanos en el extranjero: Christian Pulisic pone fin a su sequía goleadora con el AC Milan mientras Folarin Balogun regresa con el Mónaco
A partir de la próxima semana, todas las miradas estarán puestas en la selección masculina de Estados Unidos. Sin embargo, muchas de las estrellas de este fin de semana fueron jugadores que no están en la próxima convocatoria.
Hubo goles en la Championship, un golazo de Jack McGlynn y el primer tanto de Max Arfsten. También marcó Christian Pulisic, que necesitaba ese gol más que nadie. Folarin Balogun regresó por fin con el Mónaco tras un verano caótico, mientras que Johnny Cardoso ayudó al Atlético de Madrid a vencer al Real Madrid, su rival ciudadano, en el partido más importante del fin de semana.
También hubo noticias importantes relacionadas con jugadores del próximo equipo de la USMNT. Ricardo Pepi se retiró lesionado en la derrota por 3-2 del PSV ante el FC Twente y posteriormente se cayó de la concentración de la USMNT, con la llamada de Damion Downs para reemplazarlo. El rendimiento de Downs en ausencia de Pepi será uno de los aspectos clave a seguir mientras los jugadores llegan esta semana a Atlanta para la concentración.
Así que, sin más preámbulos, aquí tienes un análisis más detallado de los estadounidenses en el extranjero de este fin de semana.
Pulisic marca un gol de intención de principios
Después de volver con una asistencia saliendo desde el banquillo la semana pasada, Christian Pulisic respondió a su exclusión de la USMNT con algo aún mejor: un gol.
El gol fue el primero de Pulisic con el AC Milan en este año natural y fue fácil ver que sintió el peso de eso cuando el balón cruzó la línea. Su celebración fue contundente, como también lo fue la posterior victoria por 3-0 del Milan sobre el Lecce.
Ahora bien, Pulisic no se quedó fuera de la USMNT por su sequía goleadora, sino por su estado físico. Sin embargo, empieza a parecer en forma, y este gol le dará un impulso extra y más confianza de cara al futuro.
Eso son buenas noticias para Pulisic, para el Milan y, sí, para la USMNT, que sin duda volverá a recibir pronto a Pulisic.
El gran regreso de Balogun
Fueron solo 14 minutos de cameo, pero, teniendo en cuenta todas las circunstancias, fueron 14 minutos muy destacados para Folarin Balogun.
El delantero del USMNT hizo su primera aparición de la temporada con el Mónaco, y quizá sea un paso hacia dejar atrás su agitada saga de traspaso. El delantero sigue siendo jugador del Mónaco después de que su pase al Everton se viniera abajo el último día del mercado, pero no había jugado con el club de la Ligue 1 desde entonces debido a problemas de lesiones.
Por eso fue destacada su vuelta este fin de semana. No hizo demasiado, aunque el Mónaco sí marcó el gol de la victoria después de que el delantero saltara al campo en el triunfo por 2-1 sobre el Lens.
Ahora, con el parón internacional a la vuelta de la esquina, será interesante ver cuál es la carga de trabajo de Balogun una vez que el Mónaco vuelva a ponerse en marcha, pero el viernes fue, al menos, un paso adelante, mientras el delantero busca volver a encontrar sensaciones.
McGlynn vuelve a deslumbrar
Si pensabas que su último gol había sido bueno, este fue mejor. Es lo que hace McGlynn: marcar golazos.
El último golazo llegó contra el Sheffield United, y llegó en un momento crucial. Con el Stoke por detrás, McGlynn apareció para soltar un disparo en el minuto 78 e igualar el marcador de forma espectacular. El Stoke acabó ganando con otro gol ocho minutos después, con la gran definición de McGlynn como catalizador de una remontada clave.
Da la sensación de que la vida en la Championship le sienta bien a McGlynn, que es tanto un veterano de la USMNT como un joven jugador que pelea por una oportunidad con la selección nacional en el camino hacia 2030. Momentos como este ayudarán, sin duda.
Arfsten, la última estrella del Boro en causar impacto
Bienvenido a la fiesta, Max Arfsten.
El lateral se convirtió en el último estadounidense del Middlesbrough en tener su momento destacado al marcar un gol en el empate final de su equipo por 2-2 ante el Birmingham City. El gol de Arfsten fue el primero del partido y dejó ver la serenidad del lateral, que encontró la esquina de la portería desde justo dentro del área.
El primer gol de Arfsten llegó en su tercera titularidad en siete apariciones, con la exestrella del Columbus Crew desempeñando hasta ahora sobre todo un papel de revulsivo. Este partido fue una buena muestra de lo que puede hacer, ya que completó cuatro regates, más que nadie en el encuentro. Ese tipo de impacto ofensivo es lo que llevó a Arfsten a la USMNT y, pese a quedarse fuera de esta convocatoria reciente, también es su mejor camino para mantener un sitio.
Arfsten no fue el único estadounidense en tener impacto. Aidan Morris brilló en el centro del campo, completando más pases que nadie sobre el césped, mientras que Sebastian Berhalter fue el primero en salir desde el banquillo en el minuto 63. El Boro estará decepcionado con un empate que le costó la oportunidad de ponerse líder, pero Arfsten puede sacar cosas positivas de su actuación. Su capacidad ofensiva le ayudó a ganarse un puesto en la USMNT y, tras quedarse fuera de la última convocatoria, mostrar más de eso es su mejor vía para volver.
Momentos que quizá te perdiste
+ Johnny Cardoso disputó los 90 minutos y ayudó al Atlético de Madrid a derrotar a su rival Real Madrid en un triunfo por 2-1 en el derbi.
+ Tim Weah fue expulsado por doble amarilla en la derrota del Marsella ante el PSG por 2-1.
+ Ricardo Pepi tuvo que abandonar la derrota del PSV por 3-2 ante el FC Twente por una lesión que podría limitarle de cara a la concentración de la USMNT.
+ Nada pudo separar al Leeds de Brenden Aaronson y al Crystal Palace de Chris Richards en un empate sin goles entre los dos veteranos del Mundial.
+ Weston McKennie estuvo sólido, como de costumbre, en la victoria de la Juventus por 2-0 ante el Atalanta.
+ Alex Freeman firmó una buena actuación como lateral derecho en la victoria del Villarreal por 3-1 ante el Levante.
+ Auston Trusty, Cameron Carter-Vickers y el Celtic encajaron su tercera derrota consecutiva y la segunda ante el Rangers en ese tramo, ya que este último se llevó esta edición del Old Firm por 1-0.
+ George Campbell y el West Brom encajaron un gol justo después del descanso y cayeron por 1-0 ante el Wolves.
+ Tyler Adams se hizo viral por arrollar al defensa del Liverpool Milos Kerkez, pero el Liverpool acabó riéndose el último con una victoria por 1-0 ante el Bournemouth.
+ Cole Campbell lideró la visita del Elversberg al Schalke en regates completados con siete. Aun así, ambos equipos se repartieron los puntos en un empate sin goles.
+ Fue un día duro para Diego Kochen y el Lyngby, que se quedaron con 10 y perdieron por 4-0 ante el Silkeborg.
+ Joe Scally jugó 76 minutos en la derrota del Borussia Mönchengladbach por 4-3 ante el Mainz, que dio entrada a Lennard Maloney como suplente en los últimos minutos para amarrar la victoria.
+ Gio Reyna no pudo tener impacto en su aparición de 67 minutos en la derrota del Strasbourg por 1-0 ante el Paris FC.
+ Mark McKenzie lideró el partido en contribuciones defensivas y ayudó al Toulouse a lograr un 3-2 ante Le Havre.
+ Tanner Tessmann disputó los últimos 11 minutos de la goleada del Lyon por 4-0 al Rennes.