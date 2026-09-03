Alexia Putellas, Mary Earps y el London City Lionesses están listas para revolucionar la WSL, aunque la clasificación para la Champions League puede resultar imposible
Sentado en la sala de entrevistas durante el día de medios de pretemporada del London City Lionesses, era fácil olvidar que este club estaba jugando en la segunda categoría en mayo del año pasado. Ya fuera la doble ganadora del Balón de Oro Alexia Putellas, el icono de Inglaterra Mary Earps o la cuatro veces campeona de la Liga de Campeones Mapi Leon, había estrellas por todas partes moviéndose por la zona, buscando sus puestos y a los periodistas que esperaban para hablar con ellas. Era un equipo que terminó sexto en la Women's Super League la temporada pasada; es justo decir que la ambición para esta temporada es mucho mayor.
Impulsado por el poder financiero de su propietaria multimillonaria, Michele Kang, el London City causó impacto hace un año, antes de su primera temporada en la WSL, cuando incorporó a la internacional francesa Grace Geyoro por una cifra récord mundial como una de nada menos que 15 incorporaciones estivales. Acaparó más titulares en enero, cuando Delphine Cascarino, nominada al premio a la Jugadora Más Valiosa de la NWSL a finales de 2025, llegó al club, que entonces ocupaba la séptima posición en la WSL.
Este verano, sin embargo, ha estado a otro nivel. «Creo que durante mucho tiempo ha habido una misión y una ambición sobre la mesa», dijo Alanna Kennedy, una de esas 15 incorporaciones del verano de 2025, a GOAL. «Desde que firmé la temporada pasada, todo estaba en marcha y creo que este verano fue un momento realmente clave para ver hasta dónde podíamos llevar esos límites. Ha sido increíble ver la inversión del club y cómo esa ambición se ponía en práctica».
Pero esto no es fútbol de fantasía. Esto es el mundo real y, muy a menudo, en el deporte, reunir lo que sobre el papel parece un súper equipo, especialmente tan rápido, no acaba de funcionar. ¿Le irá mejor al London City Lionesses? Y, si es así, si puede meterse en esas plazas europeas en la parte alta de la clasificación de la WSL, entonces aparece el elefante en la habitación: ¿realmente se le permitirá jugar en la Liga de Campeones?
Rotaciones por doquier
Cuando el London City resistió para sacar un punto en casa del Birmingham City en mayo del año pasado, sobreviviendo a una remontada final de otro aspirante al ascenso en un duelo que decidió el título, impulsó a este pequeño club independiente hasta la WSL por primera vez, colocándolo junto a gigantes como Chelsea, Arsenal y Manchester City.
Nada ilustra mejor la renovación que se ha producido desde entonces que el hecho de que solo haya ocho jugadoras en la plantilla actual que celebraron aquel logro hace unos 16 meses. Dos de ellas son las porteras Sophia Poor y Sophie Hillyerd, que entre ambas solo suman una aparición con el club, mientras que Saki Kumagai llegó a mitad de aquella campaña.
Si hay puntos débiles en la teoría de que el London City puede ser una amenaza seria en la zona alta de la WSL esta temporada, este es sin duda uno de los más importantes.
Un verano «más fluido»
Sin embargo, este año, a pesar de un verano bastante movido con ocho fichajes y 10 salidas, hay una sensación de mucha más estabilidad en el equipo. De hecho, en comparación con el verano pasado, ha sido casi tranquilo, pese a que las llegadas de jugadoras como Putellas y Earps han generado mucha más expectación y atención de la que London City había tenido nunca.
Un final frenético del mercado de fichajes del verano de 2025 hizo que algunas de esas 15 nuevas incorporaciones tuvieran presentaciones bastante caóticas en el club, ya fuera Kennedy y Katie Zelem, que llegaron justo antes del primer partido de la temporada, o Geyoro, que se perdió ese encuentro por completo. Esta vez, las jugadoras han llegado mucho antes, con todas las incorporaciones anunciadas antes de que terminara julio. El año pasado, hubo siete caras nuevas incorporadas en agosto y septiembre.
«Creo que todas somos mejores gracias a nuestra experiencia del año pasado y ahora podemos ayudar mejor a las nuevas jugadoras a adaptarse», dijo Kennedy cuando GOAL le preguntó por la renovación. «Ojalá eso haga que todo sea un poco más fluido».
Implementando nuevas ideas
Eso ha sido especialmente útil para Eder Maestre, que fue nombrado entrenador a mitad de la temporada 2025-26, después de que London City optara por despedirse de Jocelyn Precheur, el técnico que logró el ascenso. Maestre trajo consigo un cambio de estilo notable, lo que dio a quienes están en el club otra cosa más a la que adaptarse. Ese tipo de cambios siempre son «un poco disruptivos», como reconoció la propia Kennedy. Pero este verano, Maestre ha tenido la oportunidad de implantar de verdad sus ideas, en un periodo mucho más largo que el parón invernal de la WSL.
«Todo el mundo sabe qué espera de nosotras, cuál es su filosofía y nuestro estilo de juego», dijo Kennedy. «Creo que estamos en un buen momento en cuanto a la cohesión y a poder tener algo de tiempo, tiempo de verdad, juntas para intentar hacer algo especial».
Danielle van de Donk, una de las vicecapitanas de London City, está de acuerdo. «Ha sido todo muy claro», dijo esta semana sobre las ideas de Maestre. «Hemos tenido muchísimas reuniones y sesiones de entrenamiento, ya hemos jugado algunos partidos muy buenos y creo que todo está encajando muy bien».
Poderío estelar
Dicho todo esto, la principal razón por la que existe la creencia de que London City puede hacer algo especial esta temporada es por el talento estelar que ahora se reparte por toda esta plantilla.
Putellas es dos veces ganadora del Balón de Oro y, después de ayudar al Barça a conquistar a principios de este año una cuarta Champions League, podría llevarse un tercer Balón de Oro dentro de unas semanas; Kadidiatou Diani y Cascarino son dos de las mejores jugadoras de banda del planeta, capaces de aportar tanto creatividad como gol desde cualquiera de los dos costados; Geyoro tuvo una primera temporada complicada en el club, pero es demasiado buena como para no recuperarse; Leon es una central de talla mundial, quizá incluso la mejor de este deporte; y aunque Earps puede que no sea la guardameta de élite que era hace un par de años, aun así debería suponer una mejora bajo palos.
Y eso sin mencionar talentos menos conocidos, como Nicole Anyomi, que firmó 19 contribuciones directas de gol en la Bundesliga la temporada pasada, o Freya Godfrey, que fue una habitual en las convocatorias de Inglaterra de Sarina Wiegman durante su temporada revelación 2025-26.
Todo ello significa que Maestre tiene un buen fondo de armario a su disposición, lo que le ofrecerá una sólida cobertura ante las lesiones, le permitirá recurrir a auténticas revulsivas desde el banquillo y potencialmente proporcionará la plataforma para una larga trayectoria copera junto con el progreso en la WSL. Quizá haya dudas sobre la profundidad en las bandas, pero incluso ahí hay jugadoras lo bastante versátiles como para desplazarse a esas zonas si es necesario.
«Obviamente, sabemos que va a ser muy difícil porque no se trata solo de tener a estas jugadoras talentosas. Necesitas crear algo más grande, que es una identidad, una cultura de trabajo», dijo Maestre esta semana. «Pero teniendo las jugadoras que tenemos, si conseguimos que todas estén alineadas con el mismo propósito, en la misma sintonía, y podemos crear este tipo de mentalidad ganadora, creo que vamos a competir contra los mejores equipos de la competición, seguro».
El tema del que nadie quiere hablar
Si London City puede hacer eso y romper el dominio que Arsenal, Chelsea y Manchester City han tenido sobre esas tres primeras plazas, algo que solo ha logrado Manchester United en las últimas 11 temporadas de la WSL, entonces surge una pregunta completamente nueva: ¿se le permitirá al club competir en la Champions League femenina?
Eso se debe a que, además de London City, Kang es la accionista mayoritaria del Lyon, el ocho veces campeón de Europa, y la normativa de la UEFA establece que: «Ninguna persona física o jurídica podrá tener control o influencia sobre más de un club participante en una competición de clubes de la UEFA».
El OL gana habitualmente la liga francesa y será una apuesta segura para estar en la Champions League femenina 2027-28. Si London City también se clasifica, sin embargo, la UEFA se ha mantenido firme al asegurar que «no habrá excepciones». Esas fueron las palabras de Nadine Kessler, responsable del fútbol femenino de la UEFA, el pasado mes de mayo. «¿Por qué querríamos preservar la integridad deportiva del fútbol masculino, pero no la del fútbol femenino? Está fuera de toda discusión», dijo.
Preguntado esta semana por su interpretación de la situación, Maestre no tuvo nada más que añadir. «Las cosas que pueden pasar [si se logra la clasificación para la Champions League] no dependen de mí», dijo.
El equipo más intrigante de la WSL
Para Maestre y sus jugadoras, el foco está en el campo y en llevar al London City a nuevas cotas. Preguntada por cuál ha sido el mensaje dentro del club mientras fuera crecía tanta expectación, Kennedy respondió: «Estamos centradas en los detalles, en cómo podemos ser un buen equipo, en cómo podemos entender lo que Eder quiere de nosotras y las relaciones dentro y fuera del campo. Ahora mismo estamos en eso, construyéndolo.
«Creo que, si miro dónde estamos ahora en comparación con la temporada pasada, estamos en una mejor posición para empezar mejor la temporada», añadió, al ser preguntada por los objetivos. «Creo que ese sería uno de nuestros objetivos, empezar bien la temporada y construir a partir de esas actuaciones».
Siendo realistas, hasta que el London City salte al campo, algo que hará el viernes por la noche cuando reciba al Manchester United en el partido inaugural de la temporada de la WSL, nadie sabe realmente qué esperar. ¿Tendrá cohesión? ¿Brillarán sus estrellas? ¿Habrá conseguido Maestre transmitir sus ideas con eficacia?
Preguntada por sus propias expectativas para esta temporada, Putellas, la joya de la corona del mercado de fichajes veraniego del London City, dijo, con total franqueza, que no tiene ninguna. «Solo quiero que el duro trabajo que estamos haciendo durante esta pretemporada, y que haremos durante la temporada, hable por sí solo», respondió. «No tengo expectativas. Por supuesto, tengo una mentalidad competitiva y quiero ganar cada partido, pero no tengo expectativas en este deporte. En mi opinión, no deberías tener expectativas. Simplemente trabaja en la sombra y dalo todo partido tras partido».
Todo ello convierte al London City Lionesses en el equipo más intrigante al que seguir en esta nueva temporada de la WSL.