El Crystal Palace marcó a buen ritmo en la WSL 2 el año pasado, ocupando el tercer puesto compartido de la liga, pero está claro que ha aprendido lecciones de la última vez que ascendió a la máxima categoría. En la temporada 2023-24, el Palace arrasó en su camino hacia el título de segunda división, marcando al menos 16 goles más que cualquier otro equipo de la liga, pero después solo anotó 20 en 22 partidos de la WSL al año siguiente, lo que le condenó al descenso.

Por eso, incorporar a una jugadora como Beth England es una decisión muy inteligente. La delantera de 32 años tiene muchísima experiencia, con 11 goles en sus 26 internacionalidades con Inglaterra y 71 goles en 152 partidos con el Chelsea durante una etapa de siete años en la que ganó 10 títulos. Pero es lo que England hizo en el Tottenham, el club desde el que llega al Palace, lo que hace que este fichaje sea tan prometedor. Su adaptación a jugar en un equipo con problemas, después de haber representado a la fuerza dominante en Inglaterra, fue muy impresionante, y sus 12 goles en 12 apariciones en la WSL tras su llegada a los Spurs en enero de 2023 impulsaron al club hacia la permanencia.

«Tienes que adaptarte, tienes que asumir que habrá momentos en los que vas a sufrir mucho más sin balón en los partidos y tienes que trabajarte a ti misma a nivel individual», contó a GOAL la temporada pasada. «Cuando estaba en el Chelsea, podías tener entre cinco y 10 oportunidades por partido y sabes que una de ellas va a entrar. En el Spurs, puede que tengas una ocasión, y si no la aprovechas, eso es todo lo que tienes. Siento que desde que llegué aquí he sido capaz de hacer valer más ocasiones con menos oportunidades. Se trata simplemente de crecer como jugadora individual y de saber que, sin balón, tienes que hacer el trabajo sucio».

La capacidad de hacer todo eso, además de las cualidades de England como líder y como jugadora con tanta experiencia, puede dar un impulso muy, muy importante a las opciones del Palace de lograr la permanencia.