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Alexander Isak Liverpool GFX 1:1GOAL

Alexander Isak demuestra por fin por qué Liverpool y Arsenal creían que era la solución a sus problemas en el puesto de delantero centro

El sueco vivió una primera temporada de pesadilla en Anfield, pero vuelve a parecer uno de los delanteros centro más peligrosos de la Premier League.

Mark Doyle
Traducido por

  • Alan Smith sostuvo a principios de esta semana que Alexander Isak es el único jugador del Liverpool que tendría sitio en el mejor once titular del Arsenal. La veracidad de esa afirmación es muy discutible. Andoni Iraola, entrenador del Liverpool, cuenta posiblemente con al menos tres opciones mejores para la banda izquierda que su homólogo en el Arsenal, Mikel Arteta.

    Aun así, cabe imaginar que, si Arteta tuviera la oportunidad de fichar a un solo jugador del Liverpool, elegiría de inmediato a Isak sin plantearse ninguna otra opción. Al fin y al cabo, el Arsenal lleva mucho tiempo vinculado al delantero sueco, desde su segunda temporada en St. James' Park con su anterior club, el Newcastle United, en la 2023-24, cuando marcó 21 goles en 30 partidos de la Premier League.

    Al año siguiente, Isak marcó un gol y participó en la jugada de otro en una sorprendente victoria a domicilio en la Carabao Cup, en el Emirates, que llevó a Arteta a lamentar la impresionante eficacia del número 9 visitante. «No creo que generara ni tuviera ninguna ocasión clara», dijo el español a los periodistas tras la derrota de su equipo por 2-0. «Pero, por desgracia, participó en los dos goles en las dos ocasiones en que tuvo el balón dentro del área. Eso es lo que tienen: una verdadera calidad en ataque que puede marcar la diferencia».

    Al final, el Arsenal renunció a entrar en una puja con el Liverpool por Isak cuando el delantero dejó clara su intención de abandonar el Newcastle el verano pasado. Según se informó, consideraba que sería mejor para su plantilla reforzar varias posiciones en lugar de una sola. La posterior conquista del título por parte del equipo del norte de Londres, sumada a la desastrosa primera temporada en Merseyside del fichaje récord británico, parece haber dado la razón al Arsenal.

    Sin embargo, el Liverpool empieza por fin a ver esa «verdadera calidad en ataque» de la que el Arsenal sigue careciendo antes del enfrentamiento entre ambos equipos este domingo en Anfield.

  • Una primera temporada frustrante

    Tottenham Hotspur v Liverpool - Premier League
    Getty Images Sport

    El sueco sufrió una lesión de tobillo en el Tottenham el pasado diciembre que incluía una fractura de peroné.

    Obviamente, sigue habiendo muy poca compasión por Isak debido a sus dificultades iniciales en el Liverpool, dado que no empezó con buen pie porque apenas hizo nada durante la vergonzosa huelga con la que forzó al Newcastle a venderlo.

    Sin una pretemporada adecuada, Isak mostró inevitablemente una versión muy alejada de aquel atacante rapidísimo que se había convertido en una amenaza creíble para la condición de Erling Haaland como el delantero más temido de Inglaterra.

    Y apenas una fracción de segundo después de demostrar por qué el Liverpool había pagado cifras de nueve dígitos tanto por él como por Florian Wirtz, al rematar con sangre fría un pase en profundidad del alemán en un partido ante el Tottenham Hotspur el 20 de diciembre del año pasado, Micky van de Ven le fracturó brutalmente el peroné izquierdo con una entrada tremendamente imprudente.

    Incluso cuando volvió a jugar, poco más de tres meses después, Isak siguió lastrado por problemas musculares que se atribuían una y otra vez a su falta de pretemporada.

    Estaba claro que necesitaba coger ritmo y encadenar partidos para recuperar su mejor forma y estar plenamente en condiciones. Por eso, el Mundial de este verano llegó en el momento «perfecto» para Isak.

  • «Un gran problema»

    Newcastle United v Liverpool - Premier League 2026/27
    Getty Images Sport

    La falta de movilidad y de trabajo de Isak seguía siendo motivo de preocupación en las primeras semanas de la temporada actual.

    Participó directamente en cuatro goles en Norteamérica, uno de ellos marcado por él mismo, pero, más importante aún, disputó todos los minutos salvo uno del recorrido de Suecia hasta los dieciseisavos de final.

    La temporada, aun así, comenzó con dudas sobre su estado físico y su encaje en el estilo de juego de Iraola. Incluso después de que estrenara su cuenta goleadora en la Premier League 2026-27, en un empate 2-2 contra el Nottingham Forest el 29 de agosto, el exdefensa del Liverpool Stephen Warnock seguía sin estar convencido.

    «Estuve en el partido», contó a GOAL el exlateral, ahora comentarista. «Isak, aparte de su gol, no hizo absolutamente nada. Estuvo muy mal. No parecía tener ningún interés.

    «Y yo pensaba: se supone que este es el jugador que ha hecho una pretemporada en condiciones, que vuelve con hambre, en forma y dispuesto a demostrar lo que puede hacer. Pero no parecía capaz de hacerlo.

    «No parecía capaz de estar a la altura de esa camiseta. Y eso es un problema enorme. Está la presión de rendir que conlleva el precio de su fichaje.

    «Ahora mismo no parece estar a la altura. Puede que simplemente le falte algo de entendimiento con los jugadores que tiene alrededor. Pero entrenas todos los días. A estas alturas ya deberías entender el juego».

    Ahora, sin embargo, parece que sí lo entiende.

  • Seis goles en siete partidos de liga

    Alexander Isak Liverpool 2026-27 goal Forest
    Getty

    El internacional sueco empieza por fin a mostrar en el Liverpool el nivel que exhibió en el Newcastle

    El viernes siguiente al empate ante el Forest, Isak dio al Liverpool su primera victoria de la temporada con un doblete en el triunfo por 2-0 en el campo del Ipswich. También marcó en las tres victorias posteriores ante el Bournemouth, el Brentford y el Brighton, que levantaron la moral del equipo. Así, alcanzó los seis goles en siete partidos de Premier League, después de haber marcado solo tres en 14 encuentros de liga la pasada temporada.

    «Es un delantero que, si conseguimos situarlo en las posiciones adecuadas y darle centros y buenas oportunidades, marcará goles», dijo Iraola el pasado fin de semana.

    Sin embargo, el sucesor de Arne Slot dejó muy claro desde el principio que no solo espera goles de su número 9. «También se trata de otras cosas», dijo tras el decisivo doblete de Isak ante el Ipswich. «Le exigiré otras cosas para que podamos jugar bien. Si jugamos bien, estaremos en buenas posiciones y los goles llegarán para él.

    »Así que creo que tiene que contribuir al colectivo».

    Isak aún tiene trabajo por hacer en ese aspecto. Aunque es consciente de la importancia de presionar desde la primera línea con Iraola, su esfuerzo en ocasiones palidece en comparación con el de Lewis Koumas. Cody Gakpo también bromeó, después de darle varios pases de gol a Isak a principios de temporada, con que el internacional sueco le debe unas cuantas asistencias. Y es innegable que al futbolista de 27 años le vendría bien tener más peso en la elaboración del juego del Liverpool.

    Sin embargo, ya se han visto destellos de una fructífera asociación con Bradley Barcola, fichado en verano, que asistió a Isak en sus goles cruciales contra el Brentford y el Brighton. Además, aunque todavía no muestra el nivel tan completo que exhibió en el Newcastle, sin duda empieza a recuperar su versión más certera.

    Desde luego, Arteta aceptaría ahora mismo la tendencia de Isak a desaparecer casi por completo de los partidos, dado que Viktor Gyokeres no marcó su primer gol de la presente campaña hasta la humillante derrota del martes ante el Fleetwood Town en la Copa de la Liga, un encuentro que puso de manifiesto la irregularidad de Kai Havertz de cara a portería.

    El Arsenal esperaba, obviamente, que Gyokeres resultara una alternativa más barata a Isak, pero igual de eficaz. Sin embargo, no ha sido así. El exdelantero del Sporting CP tiene muchas cualidades, sobre todo físicas, pero falla muchas más ocasiones de las que convierte. Isak no es, ni de lejos, tan desacertado. Y sigue siendo capaz de marcar la diferencia.

    Pese a sus altibajos durante el último año, está claro que no ha perdido esa capacidad, similar a la de Haaland, para decidir un partido con apenas un par de toques. Y a Arteta no le vendría nada bien que se lo recordara el domingo en Anfield.