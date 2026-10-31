Alan Smith sostuvo a principios de esta semana que Alexander Isak es el único jugador del Liverpool que tendría sitio en el mejor once titular del Arsenal. La veracidad de esa afirmación es muy discutible. Andoni Iraola, entrenador del Liverpool, cuenta posiblemente con al menos tres opciones mejores para la banda izquierda que su homólogo en el Arsenal, Mikel Arteta.

Aun así, cabe imaginar que, si Arteta tuviera la oportunidad de fichar a un solo jugador del Liverpool, elegiría de inmediato a Isak sin plantearse ninguna otra opción. Al fin y al cabo, el Arsenal lleva mucho tiempo vinculado al delantero sueco, desde su segunda temporada en St. James' Park con su anterior club, el Newcastle United, en la 2023-24, cuando marcó 21 goles en 30 partidos de la Premier League.

Al año siguiente, Isak marcó un gol y participó en la jugada de otro en una sorprendente victoria a domicilio en la Carabao Cup, en el Emirates, que llevó a Arteta a lamentar la impresionante eficacia del número 9 visitante. «No creo que generara ni tuviera ninguna ocasión clara», dijo el español a los periodistas tras la derrota de su equipo por 2-0. «Pero, por desgracia, participó en los dos goles en las dos ocasiones en que tuvo el balón dentro del área. Eso es lo que tienen: una verdadera calidad en ataque que puede marcar la diferencia».

Al final, el Arsenal renunció a entrar en una puja con el Liverpool por Isak cuando el delantero dejó clara su intención de abandonar el Newcastle el verano pasado. Según se informó, consideraba que sería mejor para su plantilla reforzar varias posiciones en lugar de una sola. La posterior conquista del título por parte del equipo del norte de Londres, sumada a la desastrosa primera temporada en Merseyside del fichaje récord británico, parece haber dado la razón al Arsenal.

Sin embargo, el Liverpool empieza por fin a ver esa «verdadera calidad en ataque» de la que el Arsenal sigue careciendo antes del enfrentamiento entre ambos equipos este domingo en Anfield.