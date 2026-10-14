¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directo€50
Zavier Gozo GFX 1-1GOAL

«Ahora todo esto es real»: Los sueños de Zavier Gozo se están haciendo realidad con la selección masculina de Estados Unidos y el Crystal Palace, pero adaptarse a su nueva realidad plantea dificultades

Zavier Gozo habla con GOAL sobre su llegada al Crystal Palace, su irrupción en la selección de Estados Unidos y cómo Chris Richards le ayuda a adaptarse a la vida lejos de Utah.

Ryan Tolmich
Traducido por

  • Zavier Gozo se considera una persona reflexiva y, durante el largo vuelo de Utah a Londres, tuvo lo que parecía una eternidad para pensar. Viajaba a Inglaterra para fichar por el Crystal Palace. Sabía exactamente lo que eso significaba. Sabía que, en cuanto subió a aquel avión, su vida había cambiado.

    En la práctica, aquel vuelo marcó el final de su infancia. Tras 19 años viviendo con sus padres, se mudaba solo a Europa y dejaba en Utah a su familia, al club de su infancia, a su novia y todo cuanto había conocido. Otra cuestión era si estaba preparado para lo que le esperaba. Pero esa incertidumbre también formaba parte del atractivo.

    «En aquel vuelo pensaba: “Vaya, esto va en serio”», cuenta a GOAL. «El primer día en las instalaciones, en todos esos momentos, pensaba: “Vaya, estoy aquí, aquí es donde quiero estar. Este es mi club. Aquí es donde voy a jugar y ahora todo esto es real”. Cuando firmas el contrato, todavía estás en Utah. No parece real hasta que te marchas de verdad y piensas: “Vale, esta vez de verdad no voy a volver a casa”».

    Así que, durante casi 10 horas sentado en un avión junto a las personas que más quiere, Gozo pensó en que, de repente, había conseguido todo lo que siempre había deseado y en lo difícil que sería a partir de entonces.

    «Te sientes triste y sabes que vas a echarlo de menos, pero también te ilusiona lo que está por venir», explica. «Al fin y al cabo, todo aquello con lo que has soñado se está haciendo realidad. Pensaba en todo. No paraba de darle vueltas a las cosas. ¿Qué voy a hacer? ¿Dónde voy a vivir? ¿Adónde voy? Piensas en todo».

    Unas semanas después, se han cumplido más sueños. Apenas unos días después de fichar por el Crystal Palace, Gozo debutó en la Premier League nada menos que contra el Manchester City. Poco más de un mes después, debutó con la selección masculina de Estados Unidos. Le llevó años llegar a esos niveles y alcanzó ambos en cuestión de semanas.


    Pero esos hitos no han facilitado su adaptación. Desde aquel debut de 22 minutos, solo ha disputado otros 23 minutos con el Crystal Palace. Su participación con la selección estadounidense fue breve: jugó 28 minutos en los cuatro partidos del parón de selecciones. Todo ha sido un periodo de adaptación, y adaptarse es difícil. No ocurre de golpe.

    Lo cierto es que Gozo y sus allegados no querían que todo fuera fácil; querían que afrontara retos, tanto como jugador como persona. El extremo admite que en ocasiones se ha sentido el peor jugador del Crystal Palace y, según él, eso es bueno. Significa que es quien más margen de mejora tiene.

    «Sabía que, al llegar aquí, no iba a ser el mejor jugador de inmediato, y eso es lo que quiero», dice. «Creo que es un proceso y que estoy en el camino para llegar adonde quiero estar. Estoy convencido al cien por cien de que lo conseguiré; la cuestión es cuándo y cómo».

    ¿Y cómo lo conseguirá? Superando los momentos difíciles, dice. Y ha habido muchos desde aquel largo vuelo a través del océano Atlántico.

  • Los momentos que te ponen los pies en la tierra

    imago-sport-1083391048.jpg
    Crystal Pix

    Zavier Gozo ha cumplido su sueño de jugar en la Premier League con el Crystal Palace. Ahora, el adolescente está aprendiendo qué hace falta para marcar la diferencia.

    La primera sesión de entrenamiento de un fichaje es, en esencia, una prueba. Más aún si eres un adolescente relativamente desconocido que da el salto de la MLS a la máxima categoría inglesa. En ese primer entrenamiento, todos sus nuevos compañeros quieren ver cómo es. ¿Estará a la altura dentro y fuera del campo?

    Gozo no vio aquella primera sesión como una prueba despiadada, sino como una bienvenida. Hasta ahora, todos en el Palace han hecho todo lo posible por ayudarle a sentirse cómodo. Pero, una vez que pisas el campo, ya no hay bienvenida: solo la velocidad de la Premier League.

    «Estás jugando bien en el RSL y llegas con la confianza que eso te da, además de la que supone que te fiche un equipo que confía en ti», dice. «Pero aquí el juego es mucho más rápido. Hay cosas que en el RSL no tenía que hacer y que aquí sí tengo que hacer. ¿Cuánto tienes que correr? ¿Cuánto tienes que pensar? Mucho más. Me dije: “Sí, puedo hacerlo, pero me llevará tiempo”».

    Fuera lo que fuese lo que hizo en aquellas primeras sesiones, funcionó. Poco después de llegar, Gozo jugó un partido y marcó con el equipo sub-21 del Crystal Palace. Después disputó los últimos 22 minutos del encuentro del club contra el Manchester City el 28 de agosto, solo 10 días después de que se cerrara su fichaje.

    «Debuté y pensé: “¡Vaya, acabo de jugar contra el Manchester City!”», dice. «Erling Haaland, Rayan Cherki... Todos esos jugadores. Acababa de jugar en la Premier League, que es lo que siempre había querido, pero enseguida vuelves a tener ganas de jugar el siguiente partido, mejorar, influir de verdad en el juego, marcar goles y dar asistencias. La próxima vez quieres jugar bien».

    En las semanas transcurridas desde entonces, Gozo se ha fijado especialmente en los jugadores que están rindiendo bien. Uno de ellos, por ejemplo, es Junior Kroupi, del Bournemouth. Desire Doue y Michael Olise, por supuesto, están en un gran momento y también merece la pena estudiarlos. Más cerca de él, el extremo de 19 años asegura que ya ha aprendido mucho de su compañero en el Crystal Palace y campeón del mundo Yeremy Pino.

    «Estar en el Crystal Palace me ha abierto los ojos sobre lo que es el fútbol», dice, «y sobre su complejidad».

    Compleja es una buena palabra para describir su experiencia hasta ahora. Gozo asegura, sin embargo, que necesitaba esa complejidad.

    «No creo que sea el peor jugador del equipo, pero siento que tienes que decirte a ti mismo que eres el peor de aquí», dice. «Cada día tengo que trabajar para llegar a ser el mejor jugador que pueda ser. Vas a entrenar e intentas dar lo mejor de ti cada día, porque no estoy jugando a mi mejor nivel. Sé que puedo jugar mejor de lo que estoy jugando. Por eso quería ir a Europa.

    »En el RSL, juegas bien en los entrenamientos y piensas: “Vale, soy uno de los mejores jugadores de aquí”. Pero pensar así no es bueno, sobre todo a mi edad. Quiero poder decir: “Ese es el jugador al que quiero alcanzar, porque quiero estar a ese nivel”. No creo que ahora mismo tenga el nivel necesario para marcar diferencias en la Premier League; puedo llegar a tenerlo, estoy seguro al 1.000 %. Eso es lo que persigo».

    Esos son los ajustes dentro del campo. Los de fuera también le han abierto los ojos.

  • El periodo de adaptación

    imago-sport-1082077342.jpg
    Action Plus

    Desde que Gozo llegó a Inglaterra, ha habido muchos momentos divertidos.

    Aunque Gozo suele pensar en el jugador que puede llegar a ser, también ha habido momentos divertidos que le recuerdan quién es: un chico de 19 años que está atravesando una serie de cambios en su vida.

    «Me dije: “Vale, me quedo aquí y este es el lugar donde voy a vivir durante cinco años”, o el tiempo que sea», cuenta. «Tuve que hacerme a la idea de que esta es mi vida ahora y de que así va a ser. Nunca había vivido fuera de Utah».

    Algunos de esos cambios son difíciles. Muchos otros son divertidos.

    Conducir ha sido uno de sus problemas. En un momento de sus primeros días, Gozo tuvo que parar a un lado de la carretera y tomarse un instante para orientarse. Dice que le hace sentir «como un loco» tener que recordar, antes de cada trayecto, qué puerta debe abrir para entrar en el coche.

    Y luego está la comida.

    «Una vez pedí una hamburguesa y no era lo mismo», dice. «Creo que puedes ir a cualquier sitio de Estados Unidos y comer una hamburguesa buenísima, pero en Inglaterra tienes que saber muy bien adónde vas para comer bien. Todo es muy diferente. Puedes intentar ir a Chipotle, pero no es lo mismo. Vas a Chick-Fil-A y tampoco es lo mismo».

    Por suerte, el Crystal Palace le ha ayudado muchísimo. Gozo pasó las primeras semanas en un hotel, pero se mudó a su propio piso justo antes del parón de selecciones. Por suerte, el piso estaba amueblado, según contó Gozo, lo que le ahorró muchos quebraderos de cabeza. Desde entonces ha añadido algunas cosas imprescindibles, como una PlayStation.

    Aun así, adaptarse ha tenido sus dificultades, y Gozo ha aprendido lecciones valiosas sobre pequeños detalles en los que nunca antes había tenido que pensar.

    «La mayor sorpresa fue ir al baño, intentar lavarme las manos y darme cuenta de que no tenía jabón», cuenta. «Hay cosas en las que nunca piensas: el papel de cocina, el estropajo para lavar los platos, cosas así. Fue como: “No tengo eso y tengo que ir a comprarlo”. ¡Soy responsable de limpiar la casa! Hay un montón de pequeñas cosas en las que no piensas cuando vives con tu familia».

    Una de las partes más difíciles de todo, según Gozo, fue despedirse de su familia. Le acompañaron en ese primer viaje, pero finalmente llegó el momento de que regresaran a Utah. Todos temían ser quienes convirtieran la despedida en un momento triste y, por suerte, nadie lo hizo. Gozo no sabe cómo habría llevado su familia una despedida en toda regla.

    Aunque no está cerca de sus padres ni de su hermano mayor, Elijah, Gozo ha encontrado una familia que se ha volcado en acogerlo.

  • La influencia de Richards

    Crystal Palace FC Training Session And Press Conference - UEFA Europa League 2026/27 League Phase MD1
    Getty Images Sport

    Gozo ha encontrado un nuevo amigo y mentor tanto en el Crystal Palace como en la selección masculina de Estados Unidos.

    Uno de los primeros domingos que Gozo pasó en Londres, su nuevo vecino lo invitó a comer. Ese vecino es, por supuesto, el otro estadounidense del Crystal Palace, Chris Richards. El central vive al otro lado de la calle y Gozo no encuentra palabras para expresar lo mucho que le ha ayudado.

    «Es una gran persona», dice Gozo. «Es muy cercano y, desde luego, me ha recibido con los brazos abiertos. He conocido a su novia, a su hija y a su suegra. Ya tengo una familia lejos de la mía».

    Richards asegura que el sentimiento es mutuo. Dice que su hija está «fascinada» con su nuevo compañero. La llegada de Gozo también ha sido un estímulo para él, especialmente al comienzo de este nuevo ciclo mundialista.

    «Creo que, cuando un joven llega a un equipo como este, tienes ciertas reservas, sobre todo si viene de tu mismo país», contó Richards a GOAL en agosto. «Siempre está eso de “Ah, tienes que cuidar de él”,  pero algo que me ha impresionado al verlo es que no le tiene miedo a nadie.  Creo que muchas veces los jóvenes juegan como jóvenes. Él, en cambio, juega con mucha madurez y creo que eso le ha ayudado».

    Y añadió: «Para mí, contar con el punto de vista de alguien que aspira a debutar con la selección absoluta ha sido algo estimulante».

    La diversión continuó en la concentración de la selección de Estados Unidos, donde Gozo era uno de los 13 jugadores que aún no habían debutado y uno de los ocho adolescentes. Como manda la tradición, hubo un rito de iniciación en el que cada recién llegado tuvo que interpretar una canción de su elección. Gozo eligió «Let Me Love You», de Mario.

    «Hay algunos que cantan muy bien», dijo Richards. «Zavier lo hizo muy bien, así que hay que reconocérselo. Y no lo digo solo porque esté sentado aquí mismo: nos sorprendió de verdad. También diré que hay algunos que probablemente no deberían volver a cantar. Creo que hubo una buena mezcla de chicos que se entregaron por completo y otros que, repito, probablemente no deberían volver a cantar».

    Durante la concentración, Richards ayudó a Gozo a desenvolverse en su primera experiencia con la selección de Estados Unidos. Al terminar, prometió ayudarle también en las siguientes.

    «Creo que tendré que ayudarle un poco con el desfase horario y cosas así», dijo Richards tras la victoria de Estados Unidos sobre Canadá, «pero estoy seguro de que estará lleno de energía. Poder jugar con la selección absoluta de tu país es uno de los momentos de mi carrera de los que más orgulloso me siento. Sé que, cuando me tocó a mí, estaba muy ilusionado, así que estoy seguro de que él seguirá sintiendo esa misma ilusión durante un tiempo».

  • El hambre de más

    imago-sport-1083855200.jpg
    Marty Jean Louis

    Como parte de este nuevo comienzo, Gozo tiene a la vista sus objetivos finales.

    El verano pasado, Gozo pudo ver de cerca a la selección de Estados Unidos. Junto a Mathis Albert, asistió en Los Ángeles a su primer partido de la fase de grupos contra Paraguay. Aquello avivó sus ganas.

    «El equipo jugó muy bien», dice. «Todo el Mundial despertó en los jóvenes jugadores esas ganas de decir: “Quiero estar en esa selección y jugar en ese escenario”. A mí me pasó lo mismo.

    «Pensar en 2030 y en la posibilidad de alcanzar el nivel necesario para estar en esa selección, junto a muchos de los chicos que ya están aquí y otros que vienen, es una sensación increíble. Obviamente, es algo que espero con ilusión... Tenía muchas ganas de venir [a la concentración de la selección de Estados Unidos] porque estar en Estados Unidos es como estar en casa y, por supuesto, jugar con la selección es un honor increíble para mí».

    Pero para eso queda mucho tiempo. Hay mucho trabajo por hacer hasta entonces. Los Juegos Olímpicos están en el horizonte, por supuesto, al igual que la Liga de Naciones, la Copa Oro y las eliminatorias para el Mundial. Puede que también haya una Copa América. La presencia de Gozo en cualquiera de esas citas está lejos de estar garantizada. Dependerá de cuánto mejore, y buena parte de esa mejoría llegará en Londres. Llegará lejos de casa, en entrenamientos que le recuerdan constantemente cuánto tiene que mejorar.

    Pero mejorará. Él lo garantiza. Aquel vuelo a Inglaterra marcó un nuevo comienzo, y llegar a la Premier League supuso cumplir un sueño. Ahora toca trabajar para convertirse en un jugador capaz de marcar la diferencia allí. No sucederá de inmediato, y Gozo lo sabía cuando se marchó de Utah. El reto fue una de las razones por las que quiso irse.

    «Estoy ilusionado, pero quiero más», dice. «Creo que con la selección de Estados Unidos me pasa lo mismo. Obviamente, jugar con tu país significa algo más para mí, porque ese era el mayor sueño que tenía de niño: representar a tu país, especialmente al más alto nivel.

    «Pero también pienso en el siguiente partido. Quiero jugar y poder influir de verdad en el juego. Quiero ayudar al equipo. Para mí, se trata de valorar lo que ha pasado sin dejar de tener ganas de más».