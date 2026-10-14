«Ahora todo esto es real»: Los sueños de Zavier Gozo se están haciendo realidad con la selección masculina de Estados Unidos y el Crystal Palace, pero adaptarse a su nueva realidad plantea dificultades

Zavier Gozo se considera una persona reflexiva y, durante el largo vuelo de Utah a Londres, tuvo lo que parecía una eternidad para pensar. Viajaba a Inglaterra para fichar por el Crystal Palace. Sabía exactamente lo que eso significaba. Sabía que, en cuanto subió a aquel avión, su vida había cambiado.

En la práctica, aquel vuelo marcó el final de su infancia. Tras 19 años viviendo con sus padres, se mudaba solo a Europa y dejaba en Utah a su familia, al club de su infancia, a su novia y todo cuanto había conocido. Otra cuestión era si estaba preparado para lo que le esperaba. Pero esa incertidumbre también formaba parte del atractivo.

«En aquel vuelo pensaba: “Vaya, esto va en serio”», cuenta a GOAL. «El primer día en las instalaciones, en todos esos momentos, pensaba: “Vaya, estoy aquí, aquí es donde quiero estar. Este es mi club. Aquí es donde voy a jugar y ahora todo esto es real”. Cuando firmas el contrato, todavía estás en Utah. No parece real hasta que te marchas de verdad y piensas: “Vale, esta vez de verdad no voy a volver a casa”».

Así que, durante casi 10 horas sentado en un avión junto a las personas que más quiere, Gozo pensó en que, de repente, había conseguido todo lo que siempre había deseado y en lo difícil que sería a partir de entonces.

«Te sientes triste y sabes que vas a echarlo de menos, pero también te ilusiona lo que está por venir», explica. «Al fin y al cabo, todo aquello con lo que has soñado se está haciendo realidad. Pensaba en todo. No paraba de darle vueltas a las cosas. ¿Qué voy a hacer? ¿Dónde voy a vivir? ¿Adónde voy? Piensas en todo».

Unas semanas después, se han cumplido más sueños. Apenas unos días después de fichar por el Crystal Palace, Gozo debutó en la Premier League nada menos que contra el Manchester City. Poco más de un mes después, debutó con la selección masculina de Estados Unidos. Le llevó años llegar a esos niveles y alcanzó ambos en cuestión de semanas.





Pero esos hitos no han facilitado su adaptación. Desde aquel debut de 22 minutos, solo ha disputado otros 23 minutos con el Crystal Palace. Su participación con la selección estadounidense fue breve: jugó 28 minutos en los cuatro partidos del parón de selecciones. Todo ha sido un periodo de adaptación, y adaptarse es difícil. No ocurre de golpe.

Lo cierto es que Gozo y sus allegados no querían que todo fuera fácil; querían que afrontara retos, tanto como jugador como persona. El extremo admite que en ocasiones se ha sentido el peor jugador del Crystal Palace y, según él, eso es bueno. Significa que es quien más margen de mejora tiene.

«Sabía que, al llegar aquí, no iba a ser el mejor jugador de inmediato, y eso es lo que quiero», dice. «Creo que es un proceso y que estoy en el camino para llegar adonde quiero estar. Estoy convencido al cien por cien de que lo conseguiré; la cuestión es cuándo y cómo».

¿Y cómo lo conseguirá? Superando los momentos difíciles, dice. Y ha habido muchos desde aquel largo vuelo a través del océano Atlántico.