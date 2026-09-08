Se podría perdonar a los aficionados del Chelsea por pensar que la temporada 2025-26 seguía en marcha, tal fue la forma en la que una frustración ya conocida volvió a asomar en el arranque de la nueva campaña de la Women's Super League, que las Blues iniciaron con un decepcionante empate 1-1 ante el Aston Villa el sábado. Con 35 disparos, el equipo de Sonia Bompastor generó una cifra de goles esperados (xG) de 3,6, pero de algún modo solo marcó una vez, dejando la puerta abierta a que las visitantes arrancaran un punto en Stamford Bridge.

Solo el London City Lionesses rindió por debajo de su xG de forma más acusada que el Chelsea en la pasada temporada de la WSL, algo que fue un problema especialmente en los partidos en los que se dejó puntos. En los siete encuentros de liga que el equipo de Bompastor no ganó, registró un xG superior al del rival en cinco. Los partidos contra el Arsenal, en noviembre, y el London City, en marzo, fueron especialmente frustrantes, ya que la incapacidad para aprovechar sus ocasiones permitió a los rivales marcar goles del empate en los últimos minutos.

Esa volvió a ser la historia el sábado. Sí, el Chelsea tuvo mala suerte por momentos, con Keira Walsh viendo cómo un remate extraordinario se estrellaba en la madera, mientras Akane Okuma, que debutaba en la WSL, firmó una tarde para el recuerdo en la portería del Villa. Pero volvió a quedar en evidencia la falta de pegada, algo de lo que Bompastor se ha lamentado con frecuencia. Todo ello convierte a Aggie Beever-Jones en una figura especialmente fascinante, en una temporada que espera terminar acudiendo a su primera Copa del Mundo femenina.