Aggie Beever-Jones no puede permitirse dejar pasar su momento, ya que la estrella del Chelsea aspira a demostrarle a Sarina Wiegman que merece ir al Mundial
Se podría perdonar a los aficionados del Chelsea por pensar que la temporada 2025-26 seguía en marcha, tal fue la forma en la que una frustración ya conocida volvió a asomar en el arranque de la nueva campaña de la Women's Super League, que las Blues iniciaron con un decepcionante empate 1-1 ante el Aston Villa el sábado. Con 35 disparos, el equipo de Sonia Bompastor generó una cifra de goles esperados (xG) de 3,6, pero de algún modo solo marcó una vez, dejando la puerta abierta a que las visitantes arrancaran un punto en Stamford Bridge.
Solo el London City Lionesses rindió por debajo de su xG de forma más acusada que el Chelsea en la pasada temporada de la WSL, algo que fue un problema especialmente en los partidos en los que se dejó puntos. En los siete encuentros de liga que el equipo de Bompastor no ganó, registró un xG superior al del rival en cinco. Los partidos contra el Arsenal, en noviembre, y el London City, en marzo, fueron especialmente frustrantes, ya que la incapacidad para aprovechar sus ocasiones permitió a los rivales marcar goles del empate en los últimos minutos.
Esa volvió a ser la historia el sábado. Sí, el Chelsea tuvo mala suerte por momentos, con Keira Walsh viendo cómo un remate extraordinario se estrellaba en la madera, mientras Akane Okuma, que debutaba en la WSL, firmó una tarde para el recuerdo en la portería del Villa. Pero volvió a quedar en evidencia la falta de pegada, algo de lo que Bompastor se ha lamentado con frecuencia. Todo ello convierte a Aggie Beever-Jones en una figura especialmente fascinante, en una temporada que espera terminar acudiendo a su primera Copa del Mundo femenina.
Frustraciones conocidas
No es solo la falta de pegada lo que recordará dolorosamente a los aficionados del Chelsea la pasada temporada, sino también las lesiones con las que el equipo llegó al primer partido de la temporada de la WSL.
El Chelsea no pudo contar con la delantera centro Mayra Ramirez durante toda la campaña anterior, con Sam Kerr perdiéndose parte del inicio por su recuperación del ligamento cruzado anterior y figuras importantes como Lauren James también apartadas durante periodos significativos. Beever-Jones tuvo después sus propios problemas en el nuevo año, ya que un golpe en el tobillo la limitó a solo dos titularidades en la segunda mitad de la campaña. «Fue extremadamente duro», contó a BBC Sport este verano. «Fue la primera lesión importante que tuve».
Este fin de semana, Ramirez seguía sin estar disponible mientras el club intenta no precipitar su regreso a la competición habitual, mientras que el fichaje veraniego Melvine Malard, que puede jugar como delantera centro o en banda, se perdió su segundo partido consecutivo, después de marcar su debut en la fase de clasificación de la Champions League con dos goles. «Debería volver pronto, pero es difícil dar un plazo más preciso para su regreso», dijo Bompastor.
Señales positivas
Esto convierte a Beever-Jones en el punto focal del ataque del Chelsea en las primeras fases de la temporada, brindándole una gran oportunidad mientras el Mundial femenino de 2027 está cada vez más cerca. Por estas fechas, el año pasado, brilló en esta situación, marcando en cada uno de sus primeros cuatro partidos de liga. Cómo le vendría al Chelsea que la jugadora de 23 años, que este verano firmó un nuevo contrato de cuatro años, volviera a encontrar ese nivel.
El sábado, su movilidad fue excelente en la punta del ataque, lo que le permitió ocupar buenas posiciones con regularidad, obligando pronto a Okuma a realizar una gran parada en su palo corto, además de rematar varios centros para mantener vivas las jugadas de ataque.
En cuanto a ocasiones claras, quizá solo hubo realmente dos en las que debería haberlo hecho mejor: en una, colocó un disparo con rosca cómodamente en los brazos de Okuma, cuando probablemente con más potencia habría superado a la guardameta; y la otra acabó con ella sin poder atacar el balón que Ellie Carpenter puso con agresividad delante de la portería con la suficiente contundencia como para adelantarse a Lucy Parker, la central del Villa, que también completó un excelente partido.
Analizar estos momentos es lo que Beever-Jones hará esta semana junto al cuerpo técnico del Chelsea, pero, como dice el viejo adagio, es una buena señal que esté llegando a las posiciones correctas.
Llega la oportunidad
Ahora se trata de aprovechar esas ocasiones. Es algo que Beever-Jones querrá hacer mientras busca dejar atrás las frustraciones del año pasado. Ver puerta le vendría de maravilla mientras intenta recuperar la forma física y futbolística tras un duro inicio de 2026.
Sería una gran noticia para Bompastor y el Chelsea, que necesitan mejorar esa pegada, pero que de momento no logran dejar atrás sus problemas con las lesiones. Es poco probable que Ramírez vaya a tener un papel protagonista a corto plazo, dado el cuidado que se tendrá con ella, mientras que se desconoce cuándo volverá Malard. Manaka Matsukubo, la emocionante internacional japonesa fichada este verano procedente del North Carolina Courage, tampoco ha pisado aún el terreno de juego para aportar la creatividad y la amenaza goleadora en la posición de mediapunta que mostró de forma brillante en Estados Unidos.
Luego está todo lo relacionado con Inglaterra. Las Lionesses tienen el mes que viene un crucial partido de clasificación para el Mundial contra Grecia y, ahora mismo, con Michelle Agyemang todavía recuperándose de una lesión del ligamento cruzado anterior, Beever-Jones es la única suplente natural de Alessia Russo, para quien será importante tener oportunidades de descanso en lo que va a ser un año importante.
Un buen momento de forma de la estrella del Chelsea sería, por tanto, una buena noticia para Wiegman, mientras trata de guiar a la selección a través de esta indeseada vía de la repesca, al tiempo que reforzaría claramente las propias opciones de Beever-Jones de estar en el avión rumbo a Brasil el próximo verano, siempre que las finalistas del Mundial de 2023 se clasifiquen para el torneo de 2027.
Cuando el balón le caiga de cara el domingo, ante un Manchester United que parece destinado a una temporada complicada, Beever-Jones estará desesperada por mostrar las cualidades que le valieron ese suculento nuevo contrato este verano.