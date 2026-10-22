Ademola Ola-Adebomi: De Londres a Lokeren y la vida como futbolista profesional en Bélgica

Hubo un tiempo, no hace tanto, en el que era muy raro encontrar futbolistas británicos jugando en el extranjero. La reticencia individual a salir de entornos geográficos conocidos acababa limitando las posibilidades del conjunto.

Sin embargo, vivimos en un mundo nuevo, en el que los avances culturales hacen que ningún rincón del planeta deba considerarse demasiado lejano. Marcharse de casa y conocer otra forma de vida es ahora una experiencia que se acoge con ilusión, en lugar de temerla.

Por supuesto, hay dificultades, tanto profesionales como personales, que superar por el camino. Pero ¿por qué no afrontarlas en vez de rehuirlas? Cada vez más futbolistas adoptan esa mentalidad.

Teniendo esto en cuenta, y dado que siempre se dice que viajar abre la mente, GOAL ayudará a contar la historia de algunos intrépidos exploradores que han derribado barreras y ahora pueden compartir sus conocimientos tanto sobre deporte como sobre viajes.

El siguiente es Ademola Ola-Adebomi, que ha cambiado las luces de Londres por la experiencia flamenca como residente en Lokeren, Bélgica…