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Ademola Ola-Adebomi Brits Abroad 1:1GOAL

Ademola Ola-Adebomi: De Londres a Lokeren y la vida como futbolista profesional en Bélgica

En la última entrega de la serie «Brits Abroad» de GOAL, un hombre que empezó en las emblemáticas canchas enjauladas de la capital inglesa antes de pasar por Austria habla de una confusión durante un viaje en autobús, del crecimiento personal y de qué hacer en Bélgica.

Chris Burton
Traducido por

  • Hubo un tiempo, no hace tanto, en el que era muy raro encontrar futbolistas británicos jugando en el extranjero. La reticencia individual a salir de entornos geográficos conocidos acababa limitando las posibilidades del conjunto.

    Sin embargo, vivimos en un mundo nuevo, en el que los avances culturales hacen que ningún rincón del planeta deba considerarse demasiado lejano. Marcharse de casa y conocer otra forma de vida es ahora una experiencia que se acoge con ilusión, en lugar de temerla.

    Por supuesto, hay dificultades, tanto profesionales como personales, que superar por el camino. Pero ¿por qué no afrontarlas en vez de rehuirlas? Cada vez más futbolistas adoptan esa mentalidad.

    Teniendo esto en cuenta, y dado que siempre se dice que viajar abre la mente, GOAL ayudará a contar la historia de algunos intrépidos exploradores que han derribado barreras y ahora pueden compartir sus conocimientos tanto sobre deporte como sobre viajes.

    El siguiente es Ademola Ola-Adebomi, que ha cambiado las luces de Londres por la experiencia flamenca como residente en Lokeren, Bélgica…

  • Las jaulas de Londres ayudaron a construir un sueño

    Cage street football
    Getty

    El fútbol callejero ayuda a desarrollar la habilidad y el carácter

    «Empecé a ver jugar a mis hermanos porque eran mayores que yo. Los veía jugar y veía fútbol con ellos. También veía fútbol por la tele y, en mi infancia, ¡me obligaron a ser del Liverpool! A partir de entonces, empezó a gustarme el fútbol. Me gustaba ver jugar a Steven Gerrard y fui desarrollando mi pasión por este deporte. Había una pista vallada cerca de mi casa y teníamos un balón, así que siempre veía a mis hermanos ir a jugar y ellos me dejaban jugar con ellos. Desde muy temprana edad ya le daba patadas a un balón y me gustaba».

  • Un drama en el autobús antes de su irrupción en el Crystal Palace

    Ademola Ola-Adebomi Crystal Palace
    Getty

    Ola-Adebomi pasó más de 10 años en el Crystal Palace.


    «Mi profesor de educación física del colegio también era entrenador del Fulham, o tenía contactos allí. Esto fue antes de la academia del Fulham, así que tenía contactos con el club y me mandaron a hacer una prueba. Era una etapa previa a la academia: ibas antes de que pudieran ficharte oficialmente. Después, por falta de financiación, aquello se acabó. El proyecto cerró y, meses más tarde, el mismo profesor consiguió que entrara en el equipo de desarrollo del Crystal Palace. Ya era la categoría sub-8, pero se trataba del equipo de desarrollo, no de la academia propiamente dicha.

    «Esta es una historia graciosa. Mi madre me llevaba por aquel entonces y todavía lo recuerdo, aunque parezca increíble: la prueba era a las 15:00. Mi madre solía ver jugar al Crystal Palace y dijo: “Vale, sé cómo llegar”. Cogimos el autobús hasta el estadio de Selhurst Park, así que llegué muy, muy tarde a la prueba. Era en el Centro Nacional de Deportes de Crystal Palace, que está en otra zona. Llegué cuando solo quedaban 30 minutos y quisieron decirnos que ya era demasiado tarde. Mi madre les suplicó que me dejaran participar y dijeron: “Vale, está bien, dejadlo jugar”. Se disputaban partidos y, en esos 30 minutos, estuve desatado, básicamente.

    «Se preguntaron: “Vale, ¿quién es este chico?”. Entonces dijeron: “¿Sabes qué? Creo que es lo bastante bueno para la academia del Crystal Palace, no para el equipo de desarrollo”. Después de aquella prueba, el Crystal Palace quiso ficharme. El Chelsea también quiso ficharme. De hecho, fueron a buscarme a mi colegio y me llevaron a conocer a los jugadores del primer equipo del Crystal Palace y todo eso. Firmé y estuve en el Crystal Palace hasta el año pasado. Es una historia larga, pero buena, de las que siempre recordaré».

  • Otros jugadores del Crystal Palace que emprendieron el vuelo

    Tayo Adaramola Club Brugge
    Getty

    Adaramola, un amigo cercano, también juega en Bélgica.

    «Deji Elerewe era de mi promoción; ahora juega en el Lincoln, en la Championship. ¿Quién más es profesional? Tayo Adaramola juega en Bélgica, en Primera División. David Ozoh estuvo mucho con nosotros y ahora está en el Derby. Jesurun Rak-Sakyi era de la promoción anterior a la mía y sigue jugando en el Crystal Palace. De nuestra promoción, creo que solo quedamos Tayo y yo. También había algunos porteros: Owen Goodman y Joe Whitworth».

  • ¿Cómo se gestó la cesión inicial al Beveren?

    Ademola Ola-Adebomi Beveren
    Getty

    Una cesión llevó a Ola-Adebomi a Bélgica por primera vez

    «Todo surgió después de mi primera cesión al Burton, donde aprendí mucho. Antes de ir allí tuve una buena oportunidad de marcharme al extranjero, pero la rechacé porque creo que, cuando eres un niño que crece y juega en Inglaterra, solo piensas en “Inglaterra, Inglaterra”. Así que, cuando surgió por primera vez, dije que no.

    »Luego empezaba una nueva temporada y el Crystal Palace habló conmigo. Me dijo que marcharme al extranjero tenía más sentido y sería mejor para mi desarrollo. Empecé a hablar con otros jugadores que habían jugado fuera y todos me contaron cosas positivas. Pensé: “Es una cesión, así que es una buena oportunidad para ver cómo es; no es un traspaso definitivo”. Así lo veía yo, más como asumir un riesgo».

  • ¿Cuáles son los mayores retos de mudarse al extranjero?

    London skyline
    Getty

    Se acabó echar de menos las comodidades del hogar en Londres

    «Creo que vivir solo, estar lejos de todos, con otro idioma y otra cultura, fue algo que, si soy sincero, me gustó mucho. La cesión no salió según lo previsto: me disloqué el hombro a mitad de temporada y me hicieron regresar. Pero creo que volví a aprender mucho, algo que me ha ayudado, y disfruté mucho más jugando al fútbol. Conocer una cultura nueva, estar en un entorno diferente, ver cómo entiende la gente la vida, incluso fuera del fútbol... Son cosas pequeñas de vivir en el extranjero, como que aquí no esté permitido tener cubos de basura negros o cosas así. Es un entorno distinto que tienes que conocer.

    »Creo que eso me ha permitido hacerme un hombre. Lo hablaba con mi madre: jugar en el extranjero te ayuda mucho y recomiendo de verdad a cualquiera que lo haga. Antes de irme, incluso cuando estaba en el Burton, no sabía cocinar. Casi nunca cocinaba porque mi madre siempre me traía comida. Pero al vivir en el extranjero aprendí y ahora sé cocinar casi cualquier cosa. Me siento más independiente. Ya no estoy siempre pensando en volver a casa y diciéndome: “Ah, quiero ir a Londres, echo de menos Londres”. Ahora trabajo en el extranjero, me siento asentado, más independiente y menos dependiente de mi familia».

  • Regreso a Bélgica tras una etapa en el WSG Tirol

    Ademola Ola-Adebomi Lokeren
    Getty

    Un delantero busca dejar huella en la Challenger Pro League

    «Cuando llegué a Austria, tuve una temporada aceptable. No diría que fue buena ni mala: fue aceptable. Entre bastidores había problemas entre el club y yo, así que llegamos a la conclusión de que lo mejor era que buscara un nuevo equipo si se presentaba la oportunidad. Ya había jugado en Bélgica, me gustó y sentía que necesitaba redimirme; se podría decir que tenía algo que demostrar después de mi primera etapa allí. Así que, cuando este equipo mostró interés, estuve totalmente a favor».

  • ¿Cómo es la vida cotidiana en Lokeren?

    Lokeren carnival
    Getty

    Se ha adoptado plenamente el estilo de vida flamenco

    «Es bastante duro porque acabo de mudarme a un apartamento nuevo. Estuve un mes en un hotel, pero hasta ahora todo ha ido bien. Bélgica está dividida en dos: hay una parte flamenca y otra francesa. Suena increíble, pero parece que hay dos culturas distintas en un mismo país. Aun así, todo el mundo es amable, todo el mundo habla inglés y creo que todos te hacen sentir bienvenido. En Lokeren, si vas al supermercado, todo el mundo te recibe bien. Es una ciudad pequeña, así que todos se conocen y todo el mundo conoce Lokeren. Saben que no soy de aquí y todos me han acogido bien. Si necesito algo, creo que me ayudarán».

  • La cultura del café y la gastronomía belga

    Coffee general
    Getty

    Quedar para tomar algo y ponerse al día es habitual en la Europa continental.

    «La comida es la misma, la verdad. No he probado muchas cosas nuevas. Sí probé mi primer café en Austria. Ahora no lo tomo todos los días, pero sí quedo con algún compañero de equipo para tomar un café. En Inglaterra, en cambio, ¡creo que nunca me han propuesto quedar para tomar un café! Aquí, y creo que en Europa en general, no solo en Bélgica y Austria, es más habitual decir: “Vale, vamos a tomar un café y ponernos al día”. El café tiene mucha más importancia. Ahora me gusta, cuando antes ni siquiera lo habría probado».

  • ¿Cómo se compara el coste de la vida en Bélgica?

    Euros money general
    Getty

    El estilo de vida siempre estará condicionado por el presupuesto

    «Creo que es más barato. Inglaterra es cara, pero creo que, estés donde estés, depende de ti. Puedes hacer que la vida sea tan cara como quieras; todo depende de cómo vivas».

  • EA FC y GTA ayudan a pasar el tiempo después de entrenar

    EA FC 27
    Getty

    La última entrega de EA Sports ofrece diversión en el juego online

    «Todavía juego a la PlayStation con mis amigos de mi ciudad. Sigo muy unido a mis amigos del colegio, así que hablamos prácticamente todos los días. O hablo con ellos por teléfono o jugamos juntos. Me gusta ver partidos de fútbol. Mi amigo Tayo, con quien crecí en el Crystal Palace, juega en el Brujas, así que estamos a solo 40 minutos el uno del otro. Quedamos los días libres. Es agradable tener tan cerca a alguien a quien conoces desde hace tanto tiempo. Juego a diferentes videojuegos, pero juego mucho al FIFA. Creo que todo el mundo está esperando el GTA 6. Ese será el juego por el que todos volverán a conectarse para jugar».

  • Tres formas de vivir la auténtica experiencia belga

    Brussels general fireworks
    Getty

    Hay mucho que ver y hacer en Bruselas, la capital.

    «Bélgica es conocida por sus gofres y sus galletas. Cuando mi hermano vino el otro día, hizo exactamente eso, así que lo recomendaría. La verdad es que no me gustan mucho los gofres, aunque en realidad no los he probado, pero sé que son muy típicos de Bélgica. Bruselas me parece una ciudad muy bonita. ¡Y probablemente también el chocolate belga!»

  • Consejos para quienes estén pensando en trasladarse por motivos profesionales

    Lokeren fans
    Getty

    El fútbol europeo ofrece experiencias muy diversas


    «Ojalá me hubieran aconsejado antes jugar en el extranjero, porque he dejado pasar grandes oportunidades. En Inglaterra, la gente prefiere irse a jugar a tercera o cuarta división antes que a la primera división de Austria. Sin embargo, creo que, pensando a largo plazo y en el desarrollo como futbolista, siempre es mejor estar en primera o segunda división, o en algún lugar donde el fútbol sea más profesional por jugarse en una categoría superior.

    «Aunque la tercera y la cuarta división inglesas siguen teniendo un nivel muy bueno, creo que en el extranjero conoces otras culturas, aprendes cosas distintas, idiomas y te adaptas a entornos diferentes. Creo que siempre es mejor estar en primera o segunda división. A mí me ha ayudado mucho a convertirme en un hombre. Eso me ha servido en el fútbol, pero también fuera de él, de cara al futuro. Animo de verdad a los jugadores a tener la determinación y la valentía de jugar en el extranjero desde jóvenes, porque así conocen las ventajas y los inconvenientes.

    «Además, si solo juegas en Inglaterra, te limitas al mercado inglés, mientras que, si también juegas en el extranjero, accedes a un mercado completamente nuevo. Seamos sinceros: a un equipo de otro país le resulta más difícil seguir la tercera o la cuarta división inglesa, mientras que, si juegas en primera o segunda división en el extranjero, es más probable que te vean más equipos. En definitiva, jugar fuera hace que más clubes se fijen en ti. Uno de mis amigos juega en Polonia y disputa competiciones europeas. Eso ya es una experiencia diferente en sí misma».

  • ¿Qué le depara el futuro?

    Ademola Ola-Adebomi
    Instagram/ademola.9

    Ola-Adebomi va día a día


    «Nunca se sabe. Hay que ir día a día, diría yo. Creo que lo más importante es centrarse en lo que estás haciendo ahora. Pero, por supuesto, siempre quieres aspirar a más. Así que ya veremos adónde te lleva eso».

  • Índice de calidad de vida

    Belgium flag
    Getty

    Cómo se sitúa la calidad de vida en Bélgica en cinco ámbitos importantes

    Tiempo: 7/10. «¡Es como Inglaterra!»

    Comida: 8/10

    Gente: 9/10

    Cosas que hacer: 9/10. «Hay mucho que hacer».

    Coste de la vida: 6/10

    Total: 39/50

    El acceso a Ademola, cuyas aventuras se pueden seguir en Instagram aquí, fue facilitado por cortesía de Stars Like Us Sports Management.

  • Ponte al día con la serie sobre los británicos en el extranjero

    Nick Swirad Brits Abroad Brunei 16:9
    GOAL

    Lee más sobre las experiencias de los futbolistas británicos que juegan en el extranjero en los enlaces que aparecen a continuación.



    Jugador

    País

    Puntuación del índice de habitabilidad

    1

    Nick Swirad

    Brunéi

    44/50

    2

    Daniel Adu-Adjei

    Croacia

    40,5/50

    3

    Ademola Ola-Adebomi

    Bélgica

    39/50

    4

    Ayo Obileye

    Finlandia

    29/50

    5

    Tyler Fredricson

    Suiza

    29/50