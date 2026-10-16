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Aaron Bouwman: El prometedor nuevo central del Ajax, decidido a convertirse en una estrella con Países Bajos

El defensa central aspira a convertirse en una estrella de la selección de Países Bajos mientras despunta en el Ajax.

Peter McVitie
Traducido por

  • Aaron Bouwman ingresó en la prestigiosa cantera del Ajax a los 11 años con el sueño de convertirse en el delantero estrella del equipo más importante de los Países Bajos.

    Seis años después, irrumpió en el primer equipo como uno de los centrales más prometedores de su país.

    El imponente defensa puede jugar con tres selecciones, pero su gran objetivo es hacerse un hueco en el once titular de los Países Bajos. Incluso podría haber llamado la atención del nuevo técnico, Xavi, el mes pasado, de no ser por un fuerte choque con Ruben van Bommel, del PSV, que le llevó al hospital.

    Ya recuperado y a punto de regresar al once titular de Michel Sanchez, el prometedor defensa estará deseando retomar su progresión donde la dejó y ayudar al Ajax a volver a luchar por el título de la Eredivisie.

    GOAL repasa la trayectoria de la última joya surgida de De Toekomst.

  • El comienzo

    Aaron Bouwman

    Aunque comenzó como delantero centro, durante su paso por De Toekomst ha evolucionado hasta convertirse en un prometedor defensa central.

    Bouwman nació de un encuentro fortuito en Ámsterdam. Su madre, inglesa, conoció a su padre, un seguidor incondicional del Ajax, en un bar cuando ella, bailarina, visitaba la capital neerlandesa con unos amigos.

    Su hijo nació en Haarlem y, a los 11 años, llegó a la cantera De Toekomst del Ajax procedente del club asociado Koninklijke HFC.

    Aunque él se veía como delantero, los entrenadores consideraron que sus cualidades físicas lo convertían en un defensa ideal, una decisión que preocupó a Bouwman.

    «No recuerdo exactamente qué pensaba entonces, pero creo que algo así como: “Mier*a, esto no es precisamente lo ideal”. Defender es muy distinto de marcar goles», dijo, aunque, visto con perspectiva, el cambio le ha beneficiado.

    «Cuando ves hasta dónde he llegado, tenían razón y fue un buen paso».

    Puede jugar con Inglaterra, Países Bajos y, por sus antepasados, Jamaica, pero tiene claro que quiere vestir la camiseta de Países Bajos. Ya ha jugado con frecuencia en las categorías inferiores de la selección, desde la sub-15 hasta la sub-19.

    «Para mí, la elección no es difícil», declaró a Elf Voetbal en abril. «Es Países Bajos y seguirá siéndolo. Jugar con Jamaica o Inglaterra no es una opción. Quiero aprovechar mi oportunidad en la selección absoluta de Países Bajos cuando llegue el momento».

    Su progresión constante en De Toekomst culminó con su debut profesional a los 16 años en la segunda división del fútbol neerlandés, con el filial del Ajax, hacia el final de la temporada 2023-24.

    «Esa sensación fue realmente indescriptible», dijo. «Fue muy bonito. Me encanta regatear, tengo buen pase, mucha altura y físico. Lo único que aún puedo mejorar son los duelos aéreos y el liderazgo en defensa».

    Tras disputar algunos partidos con el segundo equipo y firmar buenas actuaciones con el sub-19, entró varias veces en el banquillo del primer equipo durante la campaña siguiente, pero las lesiones limitaron sus oportunidades de jugar como profesional esa temporada.

    «Primero fue la cadera y después, en el primer partido de vuelta con el Jong Ajax, se me torció el tobillo. No fue agradable», dijo el año pasado.

    A su regreso, John Heitinga le dio al jugador de 17 años la oportunidad de debutar en la Eredivisie y confió en él como titular ante el Telstar en el primer partido de la temporada 2025-26.

    «Cuando empezó la pretemporada, me marqué como objetivo principal debutar con el primer equipo y esperaba jugar muchos minutos con el Jong Ajax», contó a Elf. «Dos días antes del primer partido contra el Telstar, el entrenador me dijo que iba a ser titular. Enseguida mandé un mensaje al grupo de chat familiar.

    «Había muchos familiares y amigos en la grada viéndome. Antes estaba un poco nervioso. Era la primera vez que jugaba en el Johan Cruijff Arena, donde durante años, cuando estaba en las categorías inferiores, veía los partidos del Ajax desde el segundo anillo con mis compañeros y donde presencié muchos grandes partidos de la Champions League. Y ahora era yo quien estaba sobre el césped.

    «Antes del partido contra el Telstar, sabía dónde estaban sentados mis padres, mis abuelos, mi tía y mis amigos de Haarlem. Justo antes del encuentro, los saludé con la mano. Intento hacerlo antes de cada partido. Me resulta familiar».

  • El gran avance

    FBL-EUR-C1-QARABAG-AJAX
    AFP

    La temporada pasada fue algo agitada, pero Bouwman alcanzó hitos importantes por el camino.

    Una lesión le mantuvo fuera durante el mes siguiente y regresó a la segunda categoría, pero, cuando Fred Grim asumió el cargo de entrenador del primer equipo, no tardó en volver a contar con el joven defensa en cuanto lo necesitó.

    Marcó enseguida su primer gol: atacó el primer palo con un gran desmarque y remató de volea un córner de Oscar Gloukh para sellar la victoria por 2-0 ante el Groningen. Poco más de una semana después, volvió a formar pareja con Youri Baas en defensa en su primer partido de la Champions League, una victoria por 4-2 en Azerbaiyán ante el Qarabag.

    «Después de mi debut en la Eredivisie, empecé a plantearme con cautela la posibilidad de jugar en la Champions League», reconoció Bouwman. «No esperaba haber llegado tan lejos a estas alturas de la temporada».

    Pese a haber jugado en un escenario de semejante envergadura a una edad tan temprana, el adolescente mantiene los pies en la tierra y ya ha empezado a coleccionar recuerdos de los primeros pasos de su carrera.

    «Guardé la camiseta [de mi debut]. Está en casa, lista para enmarcarla», contó. «Todavía tiene manchas… También guardé las camisetas de los partidos a domicilio contra el Qarabag y el Villarreal [en enero] en la Champions League. No tengo nada del Jong Ajax: tenemos que devolver esas camisetas después del partido».

    Como el tercer entrenador del Ajax aquella temporada, Oscar Garcia, prefería opciones más experimentadas como Ko Itakura y Josip Sutalo, Bouwman siguió entrando y saliendo del equipo durante el resto de la campaña. Terminó con ocho partidos en la Eredivisie y otras dos participaciones decisivas en las eliminatorias europeas, mientras el Ajax se conformó con una plaza en la UEFA Conference League.

  • Cómo va

    Aaron Bouwman Ajax Ruben van Bommel PSV

    El Ajax depositó su confianza en él desde el inicio de la temporada, pero un fuerte choque lo dejó fuera durante un mes.

    En verano, el director del Ajax, Jordi Cruyff, optó por desprenderse de Sutalo e Itakura, lo que abrió la puerta a Bouwman para convertirse en el acompañante habitual de Baas, de 23 años, en el centro de la defensa.

    El joven de 19 años aprovechó la oportunidad: fue titular en 10 partidos y se mostró cómodo, aunque dejó entrever cierta inexperiencia y falta de concentración.

    Sin embargo, justo cuando estaba consolidando su puesto, un fuerte choque con Ruben van Bommel frenó en seco su progresión durante la derrota en casa ante el PSV, rival del Ajax y vigente campeón, en septiembre.

    El defensa pasó la noche ingresado en el hospital con contusiones en el esternón y en un pulmón, que le impidieron jugar durante el resto del mes. Van Bommel reconoció más tarde que había tenido la culpa de la entrada temeraria y admitió que había sido «un poco precipitada». También señaló que había enviado un mensaje a Bouwman para disculparse en medio de una oleada de críticas, en la que un periodista llegó a sugerir, de forma insólita, que el jugador del PSV, de 22 años, buscara ayuda psicológica.

    Para Bouwman, las lesiones internas hicieron que la recuperación fuera dolorosa.

    «Lo más desagradable era respirar con un pulmón contusionado. Nunca me había pasado, así que también fue algo nuevo para mí», declaró a ESPN. «Durante las últimas semanas he trabajado duro para volver con fuerza. Me alegra poder estar aquí de nuevo».

    Michel, el nuevo entrenador del Ajax, también se mostró aliviado por poder contar de nuevo con el joven de 19 años, al que dio entrada como suplente ante el NEC el pasado fin de semana.

    «Bouwman es un jugador muy importante para nosotros. Empezó la temporada muy bien. Está listo para jugar y estamos muy contentos de que haya vuelto», afirmó.

    Ya recuperado y de vuelta a los terrenos de juego, el joven fue titular en la derrota de la Conference League ante el Hajduk Split.

    «Al final lo superé bien. Ya no tengo ningún problema», dijo. «Ahora lo he dejado completamente atrás y la verdad es que no siento la necesidad de seguir hablando de ello».

  • Puntos fuertes

    Aaron Bouwman Ajax

    Alto, fuerte y con la calidad técnica propia de un defensa del Ajax, se le augura un futuro prometedor.

    Los entrenadores de las categorías inferiores del Ajax han visto plenamente confirmada su predicción de que Bouwman sería mejor evitando goles que marcándolos, un cambio que el propio jugador acepta con una sonrisa.

    «Para ser del todo sincero, ya no tengo el mismo instinto ofensivo», declaró a la web del club. «Quizá aún conserve el sentido de la colocación, pero he perdido casi por completo la capacidad de definición».

    Aunque haya perdido capacidad de definición, su imponente estatura de 1,98 m le da una ventaja natural en los duelos aéreos. Sin embargo, Bouwman también reúne muchas de las cualidades de un central típico del Ajax: combina su físico con una excepcional capacidad para jugar el balón y visión de pase.

    El exdefensa de la Eredivisie Timo Letschert elogió recientemente la rápida evolución del adolescente en declaraciones a VoetbalPrimeur: «Soy un gran admirador de Bouwman. He seguido su evolución durante los últimos dos años y cada vez es más un hombre hecho y derecho. Desde el punto de vista atlético, es uno de los mejores de la Eredivisie.

    »Además, por cómo puede avanzar regateando con el balón en los pies y cómo, en definitiva, deja atrás a todo el mundo. No veo mucho de eso en la Eredivisie».

    El centrocampista Sean Steur, que cambió el Ajax por el Newcastle en verano, eligió a Bouwman como el jugador del Ajax del que tiene «grandes expectativas» esta temporada.

    La serenidad de Bouwman con el balón y su imponente presencia se deben directamente a que ha estudiado al mejor defensa que ha dado su país en generaciones.

    «Virgil van Dijk es mi gran referente», afirmó. «Su serenidad con el balón, su técnica, sus pases, pero también su forma de defender. Es toda su presencia».

    Aunque quizá no sea realista esperar que siga los pasos de Van Dijk, que también empezó como delantero, su convocatoria con la selección parece ser solo cuestión de tiempo.

    «Aaron es una persona equilibrada, con muchas ganas de aprender», declaró a VI Heitinga, exdefensa y entrenador del Ajax. «También escucha muy bien los consejos, no solo del cuerpo técnico, sino también de los jugadores. Y los asimila muy rápido».

  • Margen de mejora

    Shelbourne FC v AFC Ajax - UEFA Conference League Third Qualifying Round 2nd leg
    Getty Images Sport

    El joven defensa es consciente de que aún le queda mucho camino por recorrer para alcanzar su potencial.

    A sus 19 años, Bouwman aún se está adaptando a las exigencias físicas y mentales del fútbol de primera división, pero mantener la concentración durante todo un partido sigue siendo una de sus principales asignaturas pendientes.

    En ocasiones ha sufrido despistes que le han llevado a calcular mal balones aéreos o a tardar un segundo de más en desprenderse del balón bajo presión. Así lo señaló Letschert, quien destacó que Bouwman todavía muestra momentos de vulnerabilidad al defender cerca de su área o al arriesgar con sus pases.

    Sin embargo, Bouwman tiene la capacidad de autocrítica necesaria para corregir esos defectos y analiza sus actuaciones con objetividad. Al recordar el partido de la temporada pasada contra el Groningen, reconoció sus errores.

    «Siempre soy crítico conmigo mismo; a menudo me fijo primero en las cosas que no salieron tan bien», admitió Bouwman. «En aquel partido [contra el Groningen], a veces tardé un poco demasiado en soltar el balón, y estuvo aquella jugada en el área en la segunda parte. Ese regate fue cuando me di cuenta: “Esto es un poco excesivo, un poco arriesgado”.

    »Con ese tipo de cosas, quizá tenga que volver a acostumbrarme después de tanto tiempo. El entrenador también lo dijo, que era arriesgar un poco demasiado. Y varios compañeros también me señalaron que tengo que actuar un poco más rápido, aunque tampoco me echaron la bronca».

  • ¿Rumbo a la Premier League?

    Aaron Bouwman Ajax PSV

    Varios clubes han estado siguiendo la evolución del adolescente de ascendencia inglesa por parte de uno de sus progenitores.

    La progresión del defensa en Ámsterdam ha llamado inevitablemente la atención de ojeadores de toda Europa, y los clubes ingleses siguen de cerca sus pasos.

    Según informa ChronicleLive, ya está en el radar del Newcastle, mientras que Chelsea, Everton y Brighton también han enviado ojeadores para seguir sus actuaciones.

    Con familiares que viven en Londres y cerca del Emirates Stadium del Arsenal, viaja varias veces al año a la capital inglesa y podría considerar que su futuro está en la máxima categoría del fútbol inglés.

    Sin embargo, sacarlo de Ámsterdam no será tarea fácil: el Ajax aseguró su futuro a largo plazo con un contrato hasta junio de 2030, y el gigante neerlandés no tiene prisa por vender a una promesa como él.

    Se encuentra en el entorno adecuado para un jugador joven que aún se está acostumbrando al fútbol de primera división. Tiene una oportunidad poco habitual de conocer los peligros de la Premier League gracias a los valiosos consejos de dos compañeros: el exjugador del Everton Davy Klaassen y Steven Berghuis, cuya etapa en el Watford se torció rápidamente.

    «Sin duda, a nivel profesional», dice Bouwman sobre cómo le han ayudado sus compañeros más experimentados. «La forma en que cuidan su cuerpo y lo que hacen por ello cada día es extraordinaria. También me ayudan con sus indicaciones sobre el terreno de juego. Como defensa central, es importante para mí hablar constantemente».

  • ¿Y ahora qué?

    Shelbourne FC v AFC Ajax - UEFA Conference League Third Qualifying Round 2nd leg
    Getty Images Sport

    El central debe volver a coger ritmo tras recuperarse del brutal choque.

    Ahora que Bouwman se ha recuperado por completo de su terrible lesión en el pecho, parece haberse afianzado de nuevo en la defensa del Ajax.

    El club neerlandés ocupa la quinta posición en la Eredivisie y atraviesa dificultades en la Conference League tras dos partidos. Si quiere luchar seriamente por algún título esta temporada, necesita que Bouwman rinda con regularidad y sea fiable.

    Si sigue mejorando su fuerza y su técnica y elimina sus frecuentes despistes, se convertirá en un líder de la defensa del conjunto neerlandés.