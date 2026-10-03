«A veces habrá peleas»: la rivalidad entre Estados Unidos y México entra en una nueva era, pero la hostilidad no va a desaparecer
PHOENIX -- Casi un año después de perder la final de la Copa Oro 2025 ante México, Mauricio Pochettino está sentado en su despacho en Orange County. La selección masculina de Estados Unidos lleva dos partidos en su recorrido en el Mundial y el ambiente es muy positivo. Aun así, sigue habiendo un momento de aquella final de la Copa Oro que sigue atormentando a Pochettino.
"Jugamos en nuestra propia casa, en nuestro propio país, y hay 70.000 mexicanos, cantando 'Cry and cry', 'Llorar y Llorar' en tu propio país", dice. "No puedo aceptar eso. Fue muy doloroso, muy doloroso".
Ahora, algo más de tres meses después, tanto Estados Unidos como México están en un periodo de transición. Pochettino ha vuelto. Su homólogo en aquella Copa Oro, Javier Aguirre, ya no está, ya que ha sido sustituido por la legendaria estrella del Tri Rafa Marquez, en una contratación que ha ilusionado aún más a la afición mexicana. El sábado, las transiciones continúan con el primer choque entre Estados Unidos y México de esta nueva era.
Es una etapa interesante, sin duda. La rivalidad está tan viva como siempre, como demuestran varios choques muy calientes entre ambos equipos en los últimos años. Esos enfrentamientos han tenido lo habitual: trofeos, emoción y algún que otro conato de tangana. Sin embargo, la colaboración entre los dos países también es más frecuente que nunca. La MLS y la Liga MX son más amigas que enemigas en estos tiempos, con ambas partes asociándose para la Leagues Cup, la Campeones Cup y el All-Star Game. Eso por no hablar del reciente Mundial masculino de 2026 y del próximo Mundial femenino de 2031.
Entonces, ¿cuál es el estado de la rivalidad? ¿Estados Unidos y México son rivales encendidos o hermanos de la CONCACAF? Y, mientras estos dos equipos se enfrentan el sábado con una nueva generación de estrellas, ¿qué significará todo esto de cara al futuro?
El defensa estadounidense Sergino Dest lo resumió mejor que nadie.
"A veces habrá peleas", dice, "y a veces no".
Una historia de batallas
Poco más de 24 horas antes de que la USMNT se enfrente a México, Tyler Adams fue nombrado nuevo capitán del equipo, en sustitución del recientemente retirado Tim Ream. Es la elección «perfecta», dijo Pochettino, por el liderazgo y la experiencia que aporta al grupo.
El sábado será la quinta vez que Adams se mida a México. Marcó su primer gol con la USMNT en la primera: un amistoso en 2018. Los otros tres partidos fueron finales, algo que no sorprende dado el dominio de ambos equipos en la región. Adams, por tanto, está mejor preparado que la mayoría para describir este partido, uno que nunca resulta más fácil.
«Recuerdo mi primer partido», rememoró Adams el viernes. «No paraba de correr como un loco. Solo quería tener impacto de cualquier manera posible y, con 18 o 19 años, no necesariamente entiendes tácticamente lo disciplinado que tienes que ser en estos partidos o, emocionalmente, lo controlado que necesitas estar en estos partidos. Simplemente sales ahí fuera, te diviertes e intentas ser tú mismo».
Para quienes han jugado estos partidos, es difícil contextualizar la emoción que los rodea. No es amistoso; es intenso. La polémica es algo habitual. Los puñetazos y los empujones tampoco son algo raro.
«Antipatía, odio; es una rivalidad», dijo Adams. «Es como quieras describir una rivalidad... Lleva mucho tiempo existiendo. Hay mucha historia ahí, y la historia crea esa rivalidad, por supuesto, pero lo que quieres es esa ventaja para ganar, así que haces todo lo que puedes para ganar».
Dest añadió, quien fue expulsado de forma muy sonada contra México en la final de la Liga de Naciones de la CONCACAF por una trifulca: «Va a ser como una pequeña guerra en el campo, ¿sabes? Obviamente, estos son los partidos más duros, y lo vas a sentir».
México, por supuesto, siempre fue la gran potencia. Por eso ha ganado 10 Copas Oro frente a las siete de la USMNT. En 79 partidos, México ha ganado 38, mientras que Estados Unidos ha ganado 24 en comparación. Sin embargo, en los últimos años, la USMNT ha ido recortando distancias. Algunos dirían que eso empezó con el famoso Dos a Cero en el Mundial de 2002. Otros dirían que comenzó en 2012, el día en que la USMNT salió del Azteca con su primera victoria en ese terreno sagrado.
El excentrocampista de la USMNT Joe Corona sabía lo que significaba aquel día. Había representado brevemente a México en categorías inferiores antes de cambiar de selección. Como millones de mexicoestadounidenses, sentía cariño por ambas partes. Sin embargo, una vez que se puso la camiseta de la USMNT, ese cariño se terminó.
«Recuerdo cuando jugué esos partidos contra México, y les ganamos algunas veces», dijo Corona a GOAL, «jugaba para Xolos en ese momento, y cuando volvía, hasta los aficionados de Xolos me lo hacían pagar. Me picaban, como durante los partidos, ¡y yo era su jugador! Era una especie de ídolo porque había ganado un campeonato con ellos. Eso demuestra hasta qué punto la rivalidad puede afectarte».
En los últimos años, sin embargo, el péndulo ha oscilado de un lado a otro. La USMNT disfrutó de un periodo de dominio en la rivalidad durante la etapa de Gregg Berhalter. Más recientemente, sin embargo, México ha encadenado una buena racha. Es el actual campeón de la Copa Oro y de la Liga de Naciones, además de mandar también en las categorías inferiores.
Por esos partidos en categorías inferiores, algunas de las jóvenes estrellas de este encuentro ya han probado la rivalidad. ¿Se traslada eso?
La próxima generación
El sábado será el primer partido de Zavier Gozo con la absoluta contra México. Eso sí, ya ha vivido esta rivalidad. No es divertida, dice; es real.
«En cada partido contra México, quieres arrollarlos por completo», cuenta a GOAL. «No sé cómo explicar la sensación. No hay amistosos contra México. Cada partido es como una pelea. Todos hemos dicho que tenemos muchas ganas de que llegue este partido. En cuanto nos convocaron, todos dijimos: “Ahí está ese partido contra México”. Este es uno de esos en los que quieres morir por el escudo. Quieres darlo todo».
De los 18 jugadores de la selección de Estados Unidos, solo 12 se han enfrentado a México a nivel absoluto. Varios lo hicieron por primera vez el verano pasado en aquella final de la Copa Oro.
Aun así, con ambas selecciones pasando página, han surgido nuevas narrativas. La plantilla de Estados Unidos está repleta de adolescentes, encabezados por el más joven y el que más expectación genera de todos ellos, Cavan Sullivan, de 17 años. México también tiene a su propio adolescente estrella, Gilberto Mora, que irrumpió en la CONCACAF de camino al Mundial antes de mostrarse bastante cómodo en el propio torneo. Y eso a pesar de que no cumplirá 18 años hasta octubre.
Es posible, entonces, que Sullivan, o uno de los otros ocho adolescentes concentrados con Estados Unidos, pueda ser la cara de la próxima generación. Mora ya parece destinado a ser la cara de la suya con México. El del sábado puede ser el primero, pero probablemente será el primero de muchos para varias estrellas emergentes.
«Podrían ser los próximos 15 años de dos jugadores enfrentándose entre sí», dijo el excentrocampista de Estados Unidos y actual analista de Apple TV Sacha Kljestan, «algo que probablemente no teníamos desde Landon [Donovan] contra “Chicharito”».
Entonces, ¿cómo manejan todo eso los jóvenes? Bueno, dice Adams, podrían hacer lo que hizo él. Es mejor que esconderse ante el momento.
«Lo que les diría a estos chicos», dijo Adams, «es que prefiero que vayáis al choque y corráis por todas partes y estéis cerca del balón y seáis intensos y tengáis un poco de tenacidad en vuestro juego, a quedaros atrás y limitaros a ver cómo pasa el partido. ¿Todos estos jugadores que tienen la oportunidad de jugar mañana? Eso es lo que necesitamos de ellos».
Aunque es más fácil decirlo que hacerlo, especialmente para esta generación de adolescentes estadounidenses. En los dos primeros partidos de esta ventana contra Perú y Chile, hubo sectores de aficionados hostiles. El sábado, Estados Unidos será prácticamente el equipo visitante, lo que introduce a estos jugadores en una de las dinámicas más singulares del fútbol estadounidense.
El ambiente
Ambas aficiones tienen sus canciones de victoria. «El Rey» es la de México, la que sigue grabada en la mente de Pochettino. Ahora, la selección de Estados Unidos tiene «Country Roads». Quién sabe cuál sonará el sábado.
Antes de eso, sin embargo, habrá pocas sorpresas en lo que respecta al ambiente. El partido es en Phoenix, lo bastante cerca de la frontera entre Estados Unidos y México, pero hay pocos lugares en Estados Unidos que no se convertirían en un partido como visitante contra México. En su rueda de prensa previa al encuentro, Pochettino bromeó con que esperaba que la grada estuviera al 50-50. A las puertas de su tercer partido contra México y segundo en suelo estadounidense, es consciente de lo improbable que es eso.
Desentrañar el «por qué» es complicado. Habrá estadounidenses en las gradas. Mexicanos, también. Y, sobre todo, no faltarán los mexicoestadounidenses, cuyas lealtades son complejas.
«Creo que no es fácil», dice Corona. «Me pongo en su lugar y no los culpo por quizá apoyar a ambos países porque yo me identifiqué con ambas culturas. Quizá esa sea la razón. Por supuesto, por la rivalidad y por toda la historia entre México y Estados Unidos, creo que eso hace difícil aceptar que haya aficionados que animen a ambos países al mismo tiempo.
»Al final del día, mientras sean sinceros y apoyen, estamos aquí para ellos. Estamos aquí para la afición».
Para la selección de Estados Unidos, el desafío será ignorar el probable ruido. Aunque, quizá, eso pueda ser bueno. Con la clasificación para el Mundial en camino, los más jóvenes de la selección de Estados Unidos tendrán que familiarizarse con ello antes de posibles partidos en el Azteca, la Copa Oro y la Nations League. Debido a las complejidades del último ciclo con el Mundial en casa, la selección de Estados Unidos y México no han jugado tantos partidos competitivos como de costumbre, en particular entre sí. Eso cambiará pronto.
«Hubo un anticipo del fuego que los equipos pueden aportar al final del partido contra Chile», dijo el defensa Antonee Robinson, en referencia a un encontronazo en los últimos minutos que sirvió como una especie de aperitivo de lo que está por venir. «No hemos hecho más que decirles a los chicos jóvenes que esperen eso y mucho más cuando juguemos contra México. La grada puede ser un factor importante. Probablemente habrá muchos más aficionados mexicanos de los que esperaríamos que hubiera.
»Sabemos lo mucho que significa este partido para ambos equipos, y ver a los chicos vivir eso en su primera concentración va a ser interesante. Espero que todos lo asuman, lo disfruten y estén preparados para luchar».
A las jóvenes estrellas ya les han dicho qué esperar. También han crecido con esta rivalidad y, en particular, en una época en la que ha habido alternancia. Saben cómo es ganarle a México en partidos importantes tanto como saben lo que es ver a la selección de Estados Unidos flaquear a manos de su rival.
También han crecido en una época de colaboración sin precedentes que, al menos en parte, define el futuro de la rivalidad.
Colaboración y el futuro
Mientras la USMNT y México se encaminaban hacia su enfrentamiento en Phoenix, Corona estaba con el Club América en San Diego. El club, que está celebrando su 110.º aniversario, disputaba un amistoso contra Cruz Azul.
El América es una de las marcas más grandes de México. También lo es del fútbol estadounidense. Se calcula que el club tiene 44 millones de aficionados entre Estados Unidos y México. El hecho de que ambos queden agrupados en esa medición es significativo.
«Recuerdo cuando viajaba», dijo Corona, «aterrizábamos en Estados Unidos y había miles de personas en el aeropuerto esperándonos con camisetas amarillas. Eran aficionados incondicionales. Eso demuestra lo grande que es el club... La afición no solo está compuesta por mexicanos o mexicanos en Estados Unidos; también hay estadounidenses. Para mí, eso tiene un gran impacto».
Más que nunca, los aficionados en Estados Unidos tienen la oportunidad de ver y apoyar a sus clubes. Desde amistosos como el de esta semana hasta la Leagues Cup, los gigantes de la Liga MX pasan mucho tiempo en Estados Unidos. Las principales estrellas de la liga estuvieron en Charlotte para el All-Star Game. Incluso los Mundiales son un esfuerzo conjunto entre rivales de la CONCACAF. U.S. Soccer y la FMF son más amistosas que nunca, pero ¿qué significa esa amistad?
«Creo que sin duda es una señal de hacia dónde va el deporte en ambos países», dijo Corona, «y no me sorprendería quizá ver una gran liga en la que ambos países participen semanalmente. ¿Pero para la selección? La rivalidad siempre va a existir».
Entonces, ¿hacia dónde va todo esto? ¿Es una enemistad feroz o una hermandad? A medida que cambia el panorama global del fútbol, Estados Unidos y México están cada vez más entrelazados, con sus ligas, federaciones y grandes eventos vinculados entre sí. En muchos sentidos, las dos naciones futbolísticas pueden necesitarse mutuamente más que nunca.
Esa creciente asociación no tiene por qué rebajar la rivalidad. En todo caso, el aumento de los cruces entre ambos países solo crea más oportunidades para que ambas partes choquen, ya sea a nivel de clubes, de categorías inferiores o de selecciones absolutas.
Nada de eso importará el sábado, sin embargo. No hay amigos cuando suena el silbato y, aunque la relación alrededor de la rivalidad pueda seguir cambiando, la propia rivalidad no va a ninguna parte. Como dice Dest, a veces habrá peleas y a veces no.